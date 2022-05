Microsoft maakt van Windows een clouddienst met Windows 365 Cloud PC

Microsoft maakt per 2 augustus Windows 365 Cloud PC beschikbaar, een zakelijke dienst voor het vanaf datacenters draaien van Windows 10 en 11 op pc's, tablets en andere systemen. Bedrijven kunnen de configuratie van systemen aanpassen aan het gebruik.

Bedrijven kunnen met Windows 365 Cloud PC virtuele systemen voor medewerkers afnemen en daar per maand, per gebruiker voor betalen. Die gebruikers kunnen dan Windows openen vanaf een applicatie of in de webbrowser. Dat kan op een pc, Linux-systeem, Mac, tablet of Android-apparaat, als maar een internetverbinding aanwezig is, volgens Microsoft. Het bedrijf geeft als voorbeelden van gebruikers voor wie dit handig zou zijn stagiairs, extern ingehuurde krachten, ontwikkelaars en ontwerpers.

Bedrijven kunnen bepalen hoeveel rekenkracht, geheugen en opslag ze per gebruiker nodig hebben en naar rato betalen. Zo zouden bij toepassingen voor analytics of waarbij wetenschappelijke berekeningen vereist zijn, hogere systeemeisen afgenomen kunnen worden. De Cloud PC kan Windows 10 draaien of, zodra deze versie eind dit jaar beschikbaar is, Windows 11. Microsoft biedt standaard twee versies van de dienst aan met voor beide meerdere configuraties van de systemen: Windows 365 Business en Windows 365 Enterprise.

Volgens Microsoft is het voordeel naast de configureerbaarheid en toegang vanaf meerdere apparaattypen dat gebruikers telkens met hun Windows-sessie verder kunnen gaan met hun werk waar ze gebleven waren, ook als ze van apparaat wisselen. Microsoft claimt 'instant booting' waarbij Windows dus direct te gebruiken is, inclusief apps, data en instellingen.

Wat die apps betreft belooft Microsoft dat in ieder geval de onderdelen van Microsoft 365, Dynamics 365 en Power Platform werken. Daarnaast meldt het bedrijf dat softwareontwikkelaars Windows-apps kunnen blijven ontwikkelen en deze 'in de cloud' kunnen aanbieden. Ze krijgen toegang tot api's om van de mogelijkheden van Windows 365 gebruik te kunnen maken, maar meer details hierover waren op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Hoe dan ook krijgen bedrijven ondersteuning bij de compatibiliteit van hun zakelijke toepassing voor het Cloud PC-aanbod, met App Assure, dat gratis is voor klanten met 150 of meer gebruikers.

It-beheerders krijgen de virtuele systemen te zien in Microsoft Endpoint Manager en hier kunnen ze onder andere de prestaties en connectiviteit monitoren. Het upgraden van Cloud PC's zou met een enkele klik en zonder onderbrekingen moeten verlopen, zo is de claim. Windows 365 draait op Azure Virtual Desktop. Dat is de dienst die Microsoft in 2018 als Windows Virtual Desktop voor enterpriseklanten aankondigde en die sinds kort tot Azure Virtual Desktop is omgedoopt, waarschijnlijk om verwarring met Windows 365 te voorkomen.

Met Azure Virtual Desktop biedt Microsoft al een dienst aan om Windows vanaf zijn servers te draaien. Dat blijft Microsoft ook doen, voor klanten die meer flexibiliteit en mogelijkheden voor het aanpassen van installaties willen. Windows 365 is dan meer bedoeld voor bedrijven die gemak willen en Microsoft richt zich op alle soorten bedrijven, waar Azure Virtual Desktop met name voor de enterprisemarkt is. Concurrenten bieden ook al langer zogenoemde desktop-as-a-service-diensten met Windows aan. Zo zijn er Horizon Cloud van VMWare, Citrix Cloud Desktops en Amazon Workspaces.

Wat beveiliging van Windows 365 Cloud PC betreft is er onder andere ondersteuning voor multi-factor authenticatie, zijn opslag en de verbinding standaard versleuteld en beschermt Microsoft Defender for Endpoint ook de virtuele systemen.

Microsoft kondigde Windows 365 op zijn Inspire-evenement aan. Het bedrijf maakt de dienst op 2 augustus beschikbaar maar de prijzen waren op het moment van de aankondiging nog niet bekend.