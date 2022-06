Microsoft maakt Windows 11-preview beschikbaar op Azure Virtual Desktop

Microsoft is begonnen met het aanbieden van de Windows 11-previewversie via Azure Virtual Desktop. Daarmee kunnen gebruikers het komende OS uitproberen in een gevirtualiseerde Windows-installatie in de cloud.

"Organisaties gebruiken het vandaag de dag met Windows 10, Windows 7, Windows Server. En nu zijn we verheugd om Windows 11 aan te bieden op Azure Virtual Desktop", schrijft de general manager voor Azure Virtual Desktop in een blogpost.

Gebruikers kunnen hierbij kiezen uit drie verschillende Windows 11 Enterprise Preview-images. Zo biedt Microsoft een Windows 11-preview met ondersteuning voor multi-session, waarmee meerdere gebruikers een enkele Azure Virtual Desktop-instance tegelijkertijd kunnen gebruiken.

Gebruikers kunnen verder Trusted Launch inschakelen om TPM 2.0-ondersteuning en secure boot te gebruiken via Azure Virtual Desktop. Microsoft schrijft daarbij dat bepaalde visuele effecten, zoals transparantie, animaties en afgeronde hoeken, mogelijk een Azure-VM met 'de juiste gpu-ondersteuning' behoeft.

Azure Virtual Desktop-admins kunnen gebruikers bijvoorbeeld voorzien van een Windows 11-preview door naar de Azure Marketplace te gaan, zich te abonneren op de Windows 11 Preview en een Windows 11-VM aan te bieden aan een gebruiker. Vervolgens dient een VM gemaakt te worden, het installatieproces gevolgd te worden en een host pool gemaakt te worden.

Microsoft bracht Azure Virtual Desktop in 2019 uit, onder de naam 'Windows Virtual Desktop'