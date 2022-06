Microsoft dicht lek in Azure-functie dat kwaadwillenden databasetoegang gaf

De databasedienst Cosmos DB binnen Microsoft Azure kende een beveiligingsprobleem waarmee kwaadwillenden onbeperkt toegang konden krijgen tot de accounts en databases van duizenden Microsoft Azure-klanten. Microsoft heeft het lek gedicht en klanten ingelicht.

Beveiligingsonderzoekers van Wiz kwamen erachter dat het mogelijk was om achter de primaire sleutels van Cosmos DB te komen. Met deze primaire sleutels krijgen mensen toegang tot alle data binnen een Cosmos DB-database. Gebruikers kunnen met deze sleutels niet alleen gegevens lezen, maar deze ook aanpassen en verwijderen.

Het probleem lag bij Jupyter Notebook, een functie binnen Cosmos DB waarmee klanten hun data kunnen visualiseren. Deze functie was in 2019 geïntroduceerd en is afgelopen februari bij alle Cosmos DB-klanten automatisch ingeschakeld. "Een serie aan verkeerde configuraties binnen deze notebookfunctie opende een nieuwe attack vector", stellen de onderzoekers.

Wiz geeft nog niet veel details vrij over deze verkeerde configuraties, al zeggen de onderzoekers wel dat de notebookcontainer een privilege escalation naar andere klantnotebooks mogelijk maakte. Met deze privilege escalation kon een aanvaller toegang krijgen tot de primaire sleutels van de Cosmos DB-database van de klant.

De onderzoekers lichtten Microsoft in, die de onderzoekers veertigduizend dollar gaven en de notebookfunctie uitschakelden. Volgens Wiz is deze functie nog steeds uitgeschakeld, in afwachting van een fix. Microsoft zegt in een mail aan klanten, die is ingezien door Reuters, dat het probleem is opgelost en dat er geen aanwijzingen zijn dat er misbruik van is gemaakt. Alleen de onderzoekers van Wiz zouden ervan hebben geweten, claimt Microsoft.

Overigens vindt Wiz dat Microsoft niet genoeg klanten heeft geïnformeerd. Microsoft heeft volgens de beveiligingsonderzoekers alleen klanten ingelicht van wie sleutels deze maand eenvoudig in te zien waren. De Azure-maker adviseert deze klanten ook om hun sleutels aan te passen. De Wiz-onderzoekers stellen echter dat het lek al sinds februari 2019 in Cosmos DB zat en dat Microsoft daarom veel meer klanten zou moeten inlichten. Wiz zelf lichtte Microsoft op 12 augustus in over het beveiligingsprobleem; twee dagen later is de Jupyter Notebook-functie uitgeschakeld.