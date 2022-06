Nintendo brengt Pokémon TV-app uit voor Switch

Nintendo heeft de Pokémon TV-app uitgebracht voor de Switch. Via deze app kan er gratis naar afleveringen van animatieseries gekeken worden, maar ook naar specials en wedstrijden uit Pokémon Champion Tournaments.

In de app kan men momenteel afleveringen van enkele seizoenen van de animatieserie bekijken waaronder die van Diamond and Pearl, Zon en Maan en Pokémon: Reizen. Er zijn ook enkele specials toegevoegd die gratis te bekijken zijn. Nintendo meldt op zijn website dat de content op de app regelmatig zal wijzigen.

Het Japanse bedrijf voegt ook een junior-categorie toe aan de app die liedjes, jingles en andere content bevat die jongere Pokémon-fans moet bekoren. Sinds 2019 kunnen gebruikers van iOS en Android de Pokémon TV-app al downloaden en content gratis bekijken. Pokémon TV is gratis te downloaden via de Nintendo eShop en is beschikbaar in het Nederlands.