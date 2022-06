Youtuber ontdekt aanpassingen aan Samsung 970 EVO Plus-ssd

Een Chinese youtuber ontdekte dat Samsung sinds kort een aangepaste versie levert van de 970 EVO Plus-ssd. De nieuwe versie heeft een tragere sustained performance, maar bij het kopiëren van grote bestanden wijken de prestaties naar verluidt minder af.

De aangepaste versie van Samsungs 970 EVO Plus-ssd beschikt volgens de Chinese youtuber over een nieuwe geheugencontroller waarvan Tom's Hardware vermoedt dat het om de Elpis-controller gaat die ook gebruikt wordt in de EVO 980 Pro. De aangepaste 970 EVO Plus beschikt ook over een veel grotere slc-cache: 115GB in plaats van de 42GB in de oorspronkelijke uitvoering. Wanneer die cache echter vol raakt, zakken de schrijfsnelheden significant.

De ‘oude’ versie van de 970 EVO Plus-ssd had schrijfsnelheden van 1750MB/s. Als de slc-cache 40GB aan data bevatte, zakte de schrijfsnelheid vervolgens naar 1500MB/s. De nieuwe, aangepaste versie beschikt over een schrijfsnelheid van 2500MB/s totdat de slc-cache van 115GB vol raakt. Dan wordt de schrijfsnelheid gereduceerd tot 800MB/s. Deze versie van de 970 EVO Plus-ssd heeft dus een tragere sustained performance, al zijn sommige prestaties van de modellen vergelijkbaar. De aangepaste versie van de 970 EVO Plus was na het kopiëren van een videobestand van 154GB zelfs iets sneller.

In een vergelijkende test merkte de youtuber bovendien op dat de aangepaste versie van de 970 EVO Plus-ssd warmer werd dan de oorspronkelijke uitvoering. Volgens Tom's Hardware is echter niets bekend over de omstandigheden waarin deze tests werden uitgevoerd.

Oorspronkelijke uitvoering (links) en aangepaste versie van de Samsung 970 EVO Plus

Eerder deze maand raakte bekend dat Western Digital en Crucial de hardware van hun ssd’s zonder enige vorm van communicatie hadden aangepast. Western Digital had het nandgeheugen van de WD Blue SN550-NVMe-ssd vervangen, waardoor de schrijfsnelheden van 849MB/s naar 390MB/s zakten als de slc-cache volliep. Het bedrijf belooft voortaan nieuwe modelnummers te introduceren als het een interne ssd aanpast.

Crucial kwam begin deze maand ook in het nieuws. Tom’s Hardware merkte op dat het bedrijf zijn P2-ssd’s uitrustte met qlc-nand in plaats van tlc-chips zonder de modelnaam aan te passen. De prestaties van de qlc-varianten zijn volgens tests aanmerkelijk minder dan die van de tlc-varianten.

Samsung paste voor deze aangepaste uitvoering de specificatielijst en de verpakking aan. Expliciet communiceren over de aanpassing deed het bedrijf echter niet. Naar verluidt doet het bedrijf de aanpassingen aan de ssd’s, omdat het kampt met chiptekorten.

Update, 17u40: pn-nummers die vermeld werden op Tom's Hardware verwijderd.