Western Digital belooft nieuwe modelnummers voor revisies van interne ssd's

Western Digital belooft vanaf nu nieuwe modelnummers te introduceren als het bedrijf een interne ssd aanpast en die aanpassing gevolgen heeft voor de specificaties van een product. WD doet dit nadat bleek dat de Blue SN550 met langzamer nandgeheugen werd geproduceerd.

In een mail geeft WD toe het nandgeheugen van de WD Blue SN550-NVMe-ssd te hebben vervangen en de firmware te hebben geüpdatet. Het bedrijf zegt hierbij de datasheet van de ssd te hebben gewijzigd om de andere specificaties aan te geven, maar gaf er verder weinig ruchtbaarheid aan. WD belooft in de toekomst hier transparanter over te zijn als het om interne ssd's gaat.

De Chinese site EXPreview schreef als eerste over het gewijzigde nandgeheugen van de Blue SN550. Eerdere Blue SN550-ssd's hadden volgens EXPreview een schrijfsnelheid van 849MB/s als de slc-cache vol zit. De nieuwe SN550-modellen zouden na het vollopen van de slc-cache echter nog maar een schrijfsnelheid van 390MB/s hebben, wat in de buurt zou komen van de Green SN350 als diens slc-cache vol is.

Wanneer WD de gewijzigde SN550 in productie heeft genomen, is niet duidelijk. EXPreviews exemplaar is op 28 juli geproduceerd. De site merkt daarnaast op dat lang niet alle gebruikers de tragere schrijfsnelheden zullen merken. Pas als bestanden die groter zijn dan 12GB worden weggeschreven, loopt het slc-geheugen van de NVMe-ssd vol.

WD is niet de eerste fabrikant die stilletjes de hardware van een ssd aanpast. Zo werd eerder deze maand bekend dat Crucial over lijkt te stappen van tlc-nand naar langzamer qlc-nand voor de P2-ssd.