Apple app-ontwikkelaars mogen klanten direct benaderen om commissie te ontwijken

Apple laat app-ontwikkelaars gebruikersdata gebruiken om ze direct te kunnen informeren over betaalmethodes buiten de apps om. Gebruiken klanten die betaalmethodes, dan hoeven de ontwikkelaars geen commissie af te dragen aan Apple.

App-ontwikkelaars kunnen 'communicatiemiddelen' gebruiken om hun klanten te informeren over de betaalmethodes buiten de iOS-apps om, schrijft Apple. In het bericht geeft Apple e-mail als voorbeeld voor zo'n communicatiemiddel. De ontwikkelaars mochten vanaf dit jaar klanten al informeren over betaalmethodes buiten de iOS-app om, maar mochten hiervoor toen geen klantgegevens gebruiken die ze via de iOS-app hadden verkregen. Met de beleidswijziging mag dit wel. Klanten moeten wel toestemming geven voor het gebruiken van de contactgegevens.

De beleidswijziging is onderdeel van een schikkingsvoorstel met meerdere Amerikaanse app-ontwikkelaars. Apple geeft niet aan dat de beleidswijziging alleen voor Amerikaanse gebruikers geldt, daardoor lijkt Apple het vernieuwde beleid internationaal te gaan uitvoeren. Wanneer gebruikers binnen iOS-apps betalen, moet de ontwikkelaar vijftien tot dertig procent van de omzet afdragen aan Apple. Betalen gebruikers via betaalmethodes buiten die iOS-apps om, dan hoeven ontwikkelaars niks af te dragen aan Apple.

De iOS-ontwikkelaars begonnen twee jaar geleden een class-actionrechtszaak tegen Apple, omdat ze niet tevreden waren over de tarieven die in de App Store worden gehanteerd. Een andere beleidswijziging is dat ontwikkelaars meer vrijheid krijgen om zelf prijzen voor abonnementen, in-app-aankopen en betaalde apps te kiezen. Het aantal beschikbare prijzen gaat van honderd naar vijfhonderd. Deze wijziging gaat op 31 december 2022 in, blijkt uit het door The Verge gepubliceerde schikkingsvoorstel.

Verder zegt Apple toe dat de verlaagde commissie van vijftien procent voor ontwikkelaars die een omzet van jaarlijks minder dan een miljoen dollar hebben, voor drie jaar wordt verlengd. Deze ontwikkelaars krijgen daarnaast toegang tot een door Apple opgezet fonds, al gaat het vooralsnog alleen om Amerikaanse ontwikkelaars. Voor dit fonds stelt Apple honderd miljoen dollar beschikbaar.

Het gaat vooralsnog om een schikkingsvoorstel; op 12 oktober buigt de rechter zich over het voorstel. De ontwikkelaars die de rechtszaak zijn begonnen, geven in een reactie aan 'blij en trots' te zijn naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen.