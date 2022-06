Activision bant opnieuw meer dan 100.000 accounts van CoD: Warzone

Activision heeft meer dan 100.000 accounts geband van Call of Duty: Warzone. Het bedrijf viseerde gamers die meerdere overtredingen op hun conto hebben staan, gebruik maken van cheats en cheat providers.

Het is niet de eerste keer dat Activision in groten getale accounts bant van Call of Duty: Warzone. In april schreef het bedrijf dat het in totaal al 475.000 accounts had verwijderd omdat er sprake was van individuele fouten of herhaaldelijke overtredingen. Het ging toen om spelers die vals speelden via cheats of om frauduleuze accounts van cheaters die op de zwarte markt werden verkocht. Een maand geleden verwijderde de game-uitgeverij ook al eens meer dan 50.000 accounts om diezelfde reden.

Om cheatsoftware aan te pakken, maakt Activision gebruik van zelfontwikkelde anti-cheatsoftware en dus niet van bekendere anti-cheattools zoals Easy Anti-Cheat of BattleEye. Wekelijks voert de ontwikkelaar ook beveiligingsupdates door die de in-game rapporteermechanismen moeten verbeteren. Bovendien worden ongeautoriseerde softwareproviders uitgeschakeld en is er tweefactorauthenticatie ingeschakeld voor nieuwe pc-spelers die het battle-royaleonderdeel van Call of Duty: Modern Warfare gratis spelen. Het bedrijf zet spelers die ervan verdacht worden vals te spelen, sinds 2020 in een aparte lobby.

Vorige week kondigde Activision een nieuwe map aan voor Warzone. Het bedrijf maakte toen ook bekend dat er nieuwe anti-cheatsoftware in de maak is voor op de pc. Wanneer de map, en de bijbehorende nieuwe anti-cheatsoftware uitkomt, is nog niet bekend.