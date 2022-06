Nieuwe YouTube Music-app voor Wear OS draait enkel op Samsung-smartwatches

Google heeft een nieuwe YouTube Music-app voor Wear OS uitgebracht. De app draait voorlopig enkel op Samsung-smartwatches die het nieuwe besturingssysteem ondersteunen en laat enkel het offline afspelen van muziek toe die werd gedownload op het horloge.

Volgens 9to5Google is het nog niet mogelijk om muziek te streamen met de app. Voorlopig kunnen premium gebruikers van Google Play Music de app dus enkel gebruiken voor offline playback van muziek. Het downloaden van die nummers is naar verluidt ook enkel mogelijk als de smartwatch aan het opladen is.

Google meldt op zijn officiële kanalen dat de nieuwe YouTube Music-app momenteel enkel werkt met Wear OS powered by Samsung. Dat is de naam die gegeven wordt aan het nieuwe besturingssysteem dat bestaat uit een combinatie van Tizen en Googles Wear OS. In mei kondigden die twee fabrikanten aan de besturingssystemen samen te voegen. Een naam werd toen niet genoemd, maar in latere communicatie had Google het over Wear OS 3. De eerste apparaten die op Wear OS 3, of Wear OS powered by Samsung draaien, zijn de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic die op 27 augustus uitkomen.

Het is onduidelijk of Google de Wear OS-app zal uitbrengen voor andere smartwatches en/of de functionaliteit ervan zal uitbreiden. Sommige bestaande smartwatches zullen vanaf midden volgend jaar kunnen upgraden naar Wear OS 3. De upgrade naar Wear OS 3 wordt volgens Google dan ook opt-in.