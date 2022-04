YouTube Music gaat achtergrondluisteren gratis maken in Canada

YouTube Music gaat de mogelijkheid om muziek op de achtergrond te kunnen luisteren, gratis maken voor alle gebruikers. Momenteel is deze functie enkel nog beschikbaar voor Premium-gebruikers. Canada krijgt de gratis versie als eerst.

De gratis versie van de functie gaat in tegenstelling tot de Premium-versie reclames bevatten, maakt YouTube bekend. Voor de rest moet de functie hetzelfde werken als die versie. Met achtergrondluisteren kunnen gebruikers muziek op YouTube afspelen terwijl ze een andere app geopend hebben, of terwijl het scherm uitstaat. Vanaf 3 november wordt de gratis versie in Canada gefaseerd beschikbaar gemaakt. Wanneer de functie in andere landen kostenvrij te gebruiken is, is niet bekendgemaakt.

YouTube Music is een muziekstreamingsdienst van YouTube vergelijkbaar met Spotify. In tegenstelling tot de normale YouTube krijgen gebruikers geen muziekvideo's te zien, maar de nummers. Gebruikers kunnen schakelen tussen de muziek en de video. Ook kunnen zij afspeellijsten samenstellen en krijgen zij muziek aangeraden. Wat alleen niet kan is muziek luisteren met het scherm uit. Gebruikers met een gratis account krijgen nu de melding dat ze Premium moeten nemen als ze met het scherm uit willen luisteren. Wel is het mogelijk om YouTube Music te gebruiken op een smartwatch via Wear OS.