Aya Neo begint met levering Windows-handheld met Ryzen 5-cpu

De Chinese fabrikant Aya Neo is begonnen met het leveren van zijn Windows-gaminghandheld met Ryzen 5-cpu aan backers via de eerste crowdfundingactie op Indiegogo. De levering liep meerdere keren vertraging op. Productie van de opvolger Aya Neo 2021 Pro begint in oktober.

Dat heeft de fabrikant bekend gemaakt op de crowdfundingpagina op Indiegogo. De handheld, die voorzien is van een Ryzen 5 4500U met Vega 6, 16GB Lpddr4x-4266-geheugen, 512GB of 1TB NVMe-ssd en een 7-inch ips-scherm, werd volledig via Indiegogo gefinancierd. Maar door planningsfouten rond de productie van een knop en tegenvallende productiesnelheid moesten backers langer dan verwacht wachten op hun console. Volgens Aya Neo is de handheld nu verscheept naar alle backers.

Ter compensatie krijgen zij een voucher van 65 dollar te besteden in de store. Daarmee kunnen zij accessoires kopen, zoals cases. Backers die de Retro Power-kit kochten bij hun Aya Neo krijgen een gratis retro case bij hun handheld. Witte versies van de handhelds zijn nu ook te koop in de webshop van Aya Neo en zullen vanaf 8 oktober verscheept worden.

Ook begint het bedrijf met de productie van de opvolger van de Aya Neo 2021, de Aya Neo 2021 Pro die voorzien is van een Ryzen 7-cpu. De productie start 8 oktober. Het duurt volgens het bedrijf tien dagen voor de eerste batch klaar is en het verwacht dat als alles goed gaat, het 20 oktober start met het verschepen van deze nieuwere versie. Deze versie werd in augustus aangekondigd en is voorzien van een snellere processor, een snellere gpu en meer opslagruimte. De Aya Neo 2021 Pro kost 200 dollar meer dan de 1TB-versie van de Aya Neo 2021, namelijk 1215 dollar, exclusief belastingen.

Tegelijk met het verschepen van de Aya Neo 2021 heeft het bedrijf de bèta-versie van diens game launcher Aya Space aangekondigd. Aya Space is een plek waar gebruikers hun spellen kunnen beheren en waar ze kunnen inloggen voor aanvullende diensten in de toekomst. Aya Space ondersteunt management van games uit Steam, Xbox, Epic, GOG, EA Play en Wegame.