Aya Neo-gaminghandheld met Ryzen 7 4800U kost minimaal 1250 euro

De Chinese fabrikant Aya Neo brengt een nieuwe versie van zijn Windows-gaminghandheld uit met een Ryzen 7 4800U-processor met geïntegreerde Vega 8-gpu. Een eerder model was voorzien van de Ryzen 5 4500U met Vega 6. De prijs is 1215 dollar, exclusief belastingen.

Het nieuwe model heet Aya Neo 2021 Pro en wordt geleverd met 16GB ram en een 1TB-ssd. Er komt ook een 2TB-versie, maar de prijs daarvan is nog niet bekendgemaakt. De prijs voor het basismodel is 1215 dollar. Omgerekend naar euro en met btw komt dat neer op zo'n 1250 euro. Met verzend- en invoerkosten valt de uiteindelijke prijs waarschijnlijk nog hoger uit.

De Pro-versie heeft een meerprijs van 200 dollar ten opzichte van de reguliere Any Neo 2021 met 1TB-ssd, die eerder dit jaar verscheen. Dat model werd op de markt gebracht na een Indiegogo-campagne waarbij zo'n 2500 deelnemers ongeveer 2 miljoen euro betaalden. Er is ook een goedkopere versie van dat model, met 512GB-ssd, die 925 dollar kost.

Ook komt er een Aya Neo 2021 Pro Retro Power-variant. Die wordt geleverd met een dockingstation en een controller en alles is uitgevoerd in een NES-thema. De hardware is gelijk aan de Pro-variant en de prijs is 1315 dollar; omgerekend zo'n 1353 euro.

In de Aya Neo-gaminghandhels zitten AMD Ryzen-laptopprocessors met Zen 2-cores en Vega-gpu's. Het Pro-model heeft 8 cores en 16 threads en een Vega-gpu met 8 cores op 1750MHz. Op papier is de handheld daarmee krachtiger dan de Steam Deck, maar die heeft een custom-soc met een gpu die gebaseerd is op de nieuwere RDNA 2-architectuur.

Recent verschenen er nieuwe hands-onvideo's van de Steam Deck online, onder andere van LinusTechTips. Hij vergelijkt daarin de handheld van Valve met de Aya Neo met Ryzen 5 4500U en concludeert dat de Steam Deck beter presteert. De Steam Deck is ook aanzienlijk goedkoper, maar Valve heeft aangegeven dat de handheld onder de kostprijs wordt verkocht om het prijspunt van 399 dollar mogelijk te maken.