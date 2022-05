Lenovo en NEC tonen prototype van 8"-convertible met Switch-achtige controllers

Lenovo en NEC, die een joint venture hebben voor pc's onder de naam LAVIE, tonen een prototype van een 8"-convertible en bijbehorende controllers die aan de zijkant vastgeklikt kunnen worden.

De bedrijven noemen het apparaat de LAVIE Mini en tonen het prototype op de virtuele CES-beurs. Er is wel een specsheet beschikbaar met technische details, maar de fabrikanten tonen in de aankondiging alleen renders en spreken van een prototype. Of er daadwerkelijk een functionerende versie bestaat, is niet bekend. Lenovo meldt dat het nog onbekend is of de kleine convertible daadwerkelijk uitkomt.

Volgens de specificaties is het apparaat een Windows-pc met Intel Core i7-1180G7-processor, dat is een zuinige Tiger Lake-quadcore met Xe-gpu. Het apparaat zou 579 gram wegen en 17mm dik zijn. Het 8"-scherm is een touchscreen met een 16:10-verhouding en resolutie van 1920x1200 pixels, de maximale helderheid bedraagt 400cd/m².

In de convertible zit een 256GB M.2-ssd en een 26Wh-accu en aan de zijkant zitten twee USB 3.1 Gen2-aansluitingen met Type-C-poort. Het toetsenbordje heeft ronde toetsen en er is geen ruimte voor een touchpad, maar er zit wel een optische touchsensor die als muisaanwijzer dient.

De bijbehorende controllers werken draadloos en hebben dezelfde lay-out als een Xbox-controller. Ook hebben Lenovo en NEC een Gaming Dock ontworpen, waar de convertible in geplaatst kan worden om verder te spelen op een tv.

Alienware Concept UFO

Het prototype van Lenovo en NEC doet denken aan de Alienware Concept UFO. Dat is eveneens een prototype van een Windows 10-handheld, die vorig jaar op de CES-beurs werd gedemonstreerd. Alienware zei daar toen twee jaar aan gewerkt te hebben, maar had nog geen plannen voor een daadwerkelijke release. Na de presentatie op de beurs vorig jaar heeft Alienware geen nieuws over de Concept UFO naar buiten gebracht.

Terugkijken: Alienware Concept UFO op CES 2020

Windows 10-handheldconsoles van Chinese fabrikanten

Diverse minder bekende Chinese fabrikanten produceren al Windows 10-gaminghandhelds. GPD is daarvan een van de bekendste, dat bedrijf heeft al diverse versies uitgebracht en kondigde vorig jaar de GPD Win 3 aan met Tiger Lake-processor en 5,5"-scherm. Ook is er de AYA NEO Founder, met Ryzen 5 4500U-processor en de One Gx1 Pro, met Tiger Lake-cpu. VideoCardz heeft een overzicht met specs van dergelijke handhelds online staan.