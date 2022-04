GPD Pocket 3 krijgt draaibaar 8"-scherm

GPD toont een nieuwe versie van zijn Pocket-minilaptop. De Pocket 3 krijgt een draaibaar scherm en een modulaire poort. GPD wil uitvoeringen met een Intel Core i7-1195G7- en Pentium N6000-processor uitbrengen.

GPD toont de afgelopen dagen op Twitter afbeeldingen en informatie van zijn Pocket 3. Daaruit blijkt dat het apparaat een 8"-scherm krijgt met 16:10-verhouding, een resolutie van 1920x1200 pixels en een maximale helderheid van 500cd/m². Het scherm kan 360 graden draaien, zodat het apparaatje ook als een tablet is te gebruiken. De mini-convertible krijgt 16GB aan lpddr4x-geheugen en een 512GB- of 1TB-NVMe-ssd.

In een eerste schets toonde de Chinese fabrikant een ontwerp voor modulaire poorten. Aan de achterkant van de minilaptop zou een module geplaatst kunnen worden voor bijvoorbeeld een extra USB-A-poort. Aan de zijkanten zitten al twee USB-A-poorten, een HDMI-aansluiting en een USB-C-poort. Het is nog niet bekend welke modules GPD wil aanbieden.

GPD wil een uitvoering met de Intel Core i7-1195G7-processor maken. Dat is Intels snelste zuinige Tiger Lake-quadcoreprocessor, met een relatief krachtige geïntegreerde gpu. Ook zou er een variant met een Pentium N6000-processor moeten komen.

Wanneer de minilaptop op de markt komt en wat die gaat kosten, is nog niet bekend. De fabrikant brengt zijn producten meestal op de markt via een crowdfundingcampagne. Zo'n campagne is nog niet gestart voor de Pocket 3. De GPD Pocket 2 kwam in 2018 uit. Die minilaptop heeft een regulier 7"-scherm, een Core m3-processor en een gewicht van 515 gram. Dat model kost momenteel zo'n 750 euro.