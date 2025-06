GPD toont DUO-laptop met twee 13,3"-oledschermen

Handheldfabrikant GPD komt met een eigen laptop, genaamd de DUO. Dit apparaat beschikt over twee oledschermen en een fysiek toetsenbord dat permanent zit bevestigd. De schermen kunnen ingeklapt en gekanteld worden. GPD deelt volgende week meer details over de laptop.

De GPD DUO beschikt over twee 13,3"-amoledpanelen van Samsung, zo meldt de fabrikant op sociale media. Het bedrijf deelt echter verder weinig details over de schermen. Zo zijn de resolutie en refreshrate niet bekend. Wel is duidelijk dat de schermen aanrakingsgevoelig zijn en kunnen werken met een stylus, zoals de Surface Pen van Microsoft.

De schermen twee zitten verticaal boven op elkaar gemonteerd en kunnen op verschillende manieren gedraaid en ingeklapt worden. Het bovenste scherm kan bijvoorbeeld naar buiten gedraaid worden en beschikt over een 360-gradenscharnier. Volgens GPD heeft het apparaat de lengte en breedte van 'een velletje A4-papier' wanneer de schermen zijn ingeklapt. Volledig uitgeklapt is het apparaat ongeveer 45,7cm hoog.

GPD deelt verder weinig concrete details over de DUO. Het apparaat wordt wel geadverteerd als een 'AI-pc', waarmee het vermoedelijk beschikt over een Intel Meteor Lake- of Lunar Lake-cpu, een Ryzen 7000-laptopprocessor of nieuwer, of een Snapdragon X-soc van Qualcomm. De laptop lijkt verder een ethernetpoort en een OCuLink-aansluiting voor externe gpu's te hebben, zo blijkt uit foto's van de DUO. Er lijken ook tenminste twee USB-A-poorten op te zitten, naast een kaartlezer.

Er bestaan al langer laptops met twee oledschermen, zoals de ASUS ZenBook Duo en de Lenovo Yoga Book 9i. Die beschikken echter over optionele en verwijderbare toetsenborden. De GPD DUO heeft een traditioneel toetsenbord dat permanent aan de laptop zit bevestigd. GPD deelt volgende week meer details over zijn DUO-laptop.