ASUS ZenBook Duo wordt in Europa verkrijgbaar vanaf 1599 euro - update

ASUS heeft de prijs van de ZenBook Duo in Europa bekendgemaakt. De goedkoopste versie van de laptop kost in de eurozone 1599 euro. De laptop is uitgerust met twee gelijke 14”-oledschermen.

De goedkoopste versie van de ZenBook Duo krijgt een Core Ultra 5 125H-processor, 16GB ram en een 1TB-ssd. Dat blijkt uit de Duitse productpagina van de laptop. Er zijn ook duurdere versies met een Ultra 7 155H of Ultra 9 185H-processor, 32GB ram en een ssd tot 2TB.

De versie met een Ultra 7 155H-processor, 16GB ram en een 1TB-ssd kost 1999 euro. Klanten die kiezen voor 32GB ram kunnen enkel kiezen voor de Ultra 9 185-processor en een 2TB-ssd. Deze versie kost 2499 euro.

Het is nog niet bekend wanneer de laptops te koop zullen zijn. Op de productpagina kunnen klanten ervoor kiezen om een bericht te krijgen wanneer ze beschikbaar zijn.

Update 9-4, 17.28 uur: ASUS laat weten dat de goedkoopste versie van de ZenBook Duo van 1599 euro niet in Nederland zal uitkomen. Ook een Core Ultra 7-variant staat niet op de planning.