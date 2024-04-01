Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 01-04-2024 06:00 47

Nooit meer zonder dualscreen

ASUS ZenBook Duo met 2x 14"-oled Review

01-04-2024 • 06:00

47

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Twee schermen in een laptop

Samengevat

De ZenBook Duo is de beste laptop met twee schermen die je op dit moment kunt kopen. Dankzij de ingebouwde kickstand kun je hem makkelijk rechtop zetten, terwijl het toetsenbordje ervoor zorgt dat je makkelijk kunt wisselen tussen werken op een of twee schermen. De twee oledschermen zijn netjes gekalibreerd en bieden een mooi scherp beeld dankzij de resolutie van 2880x1800 pixels. De Ultra 9-processor is vlot, gezien de compacte behuizing met twee schermen. Een minpunt is dat het scharnier wat slap is, waardoor het scherm kan wiebelen. Het tweede scherm heeft ook tot gevolg dat het geheel wat zwaarder is dan de gemiddelde 14"-laptop.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

ASUS Zenbook Duo UX8406MA-PZ026W

Prijs bij publicatie: € 2.100,-

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Twee schermen in een laptop, is dat handig? Ik heb die vraag al eens beantwoord in een eerder artikel, over Lenovo's Yoga Book 9, en het antwoord luidde: ja, dat is verrassend praktisch, maar de Book 9 was niet perfect. Je moest het bijgeleverde toetsenbordje altijd los meenemen en een externe muis was eigenlijk een verplichte extra. Bovendien kostte de Book 9 2400 euro. ASUS is een halfjaartje later dan Lenovo, maar heeft die tijd gebruikt om de minpuntjes van de Book 9 bij zijn eigen product glad te strijken. Het resultaat is de ASUS ZenBook Duo, voorzien van twee 14"-oledschermen. Is deze laptop meer dan alleen een dubbele blikvanger?

ASUS Zenbook Duo

Als hij in dichtgeklapte toestand voor je neus staat, is de ZenBook Duo een beetje een dikkerdje. Er slingert hier op mijn bureau ook een 16"-HP Victus-gamelaptop rond en die is maar een fractie hoger. Dan ligt hier nog een Apple MacBook Air M1 en daarvan kun je er twee op elkaar leggen voordat hij even dik is als de ZenBook Duo. Het is, kortom, een uit de kluiten gewassen 14"-laptop en bovendien niet een van de lichtste: 1,7kg. Als je hem openklapt en niet al te goed zit op te letten, kun je de ZenBook Duo best verwarren met een gewone 14"-laptop.

Dat is hij niet. Het hele toetsenbord, inclusief touchpad, kun je loshalen. Daaronder verschijnt dan een tweede oledscherm. Wat ook bijdraagt aan de dikte en het gewicht, is de kickstand, die onderop is bevestigd. Die klap je uit, waardoor de laptop met zijn twee schermen rechtop komt te staan. Het losse toetsenbord werkt via bluetooth. Je kunt het neerleggen waar je wilt en de laptop die zo even nog een dikkerdje was, is nu getransformeerd tot een soort mobiel commandocentrum, met een primair scherm op ooghoogte, terwijl je je blik maar een klein beetje omlaag hoeft te richten om de gebeurtenissen op het secundaire scherm in de smiezen te houden.

ASUS Zenbook DuoASUS Zenbook DuoASUS Zenbook DuoASUS Zenbook Duo

Dat van het mobiele commandocentrum is een beetje overdreven, maar net als bij de Yoga Book 9, vond ik het opvallend makkelijk om te wennen aan het werken op twee schermen boven elkaar. Het is bijvoorbeeld prettig dat het bovenste scherm op ooghoogte zit. Wie zijn laptop in combinatie met een standaard gebruikt, zal herkennen hoe prettig het is als je laptopscherm zich een stukje hoger bevindt dan waar je het normaal verwacht. Daar houdt het niet op, want het tweede scherm zit eigenlijk op de hoogte waar je normaal gesproken naar kijkt als je achter je laptop zit. Het kost bovendien niet veel moeite om met je ogen tussen het ene en het andere scherm te wisselen. Dat was wel anders bij een van de eerste versies van de ZenBook Duo. Bij het model uit 2019 lag het tweede scherm plat en was het half zo groot als het primaire scherm, waardoor je enerzijds je best moest doen om toepassingen te vinden die zich leenden voor gebruik op het brede, maar lage, tweede scherm. Daarnaast liet het tweede scherm zich niet in een blik vangen. Dat klinkt als een kwestie van wennen en dat is het misschien ook, maar het mooie aan de nieuwe ZenBook Duo is dat hij nauwelijks gewenning vergt.

Bij een laptop die je in allemaal verschillende standen kunt klappen, is het wel van belang dat de boel een beetje stevig aanvoelt en dat is grotendeels gelukt. De standaard aan de onderkant voelt lekker stevig aan en is traploos te verstellen. Het scharnier doet een beetje denken aan dat van de Microsoft Surface Pro en dat is geen slechte tablet om als voorbeeld te nemen.

Wat minder goed werkt, is het scharnier van het scherm. Dat is een beetje slap en dat merk je als je de ZenBook 'gewoon' als laptop gebruikt. In die stand leunt de hele laptop op de rubbertjes op de onderrand van het scherm, wat de basis van de laptop een beetje omhoog duwt. Als je vervolgens aan het typen slaat, wiebelt het scherm mee op het ritme van je aanslagen. Het touchscreen heeft een spiegelende afwerking, waardoor je het gewiebel extra duidelijk ziet.

Toetsenbord, aansluitingen en accessoires

Het toetsenbordje plakt magnetisch op het tweede scherm en werkt, als je het loskoppelt, via bluetooth. Als het vastgeklikt is, maakt het toetsenbord via pogopins via USB verbinding met de laptop. Dat is handig, want buiten Windows, bijvoorbeeld tijdens de installatie van een ander besturingssysteem, werkt bluetooth niet. De pogopins zorgen er ook meteen voor dat de accu van het toetsenbord wordt bijgeladen. Is de accu toch leeg en wil je het toetsenbord niet op de laptop klikken, dan zit er ook aan de linkerkant nog een USB-aansluiting, waarmee je de accu kunt bijladen.

ASUS Zenbook DuoASUS Zenbook DuoASUS Zenbook Duo

De toetsentravel is niet gek en de toetsen zijn voorzien van een licht kuiltje, waardoor je er prima op kunt tikken. Er zitten ook wat bijzondere toetsen op, die speciaal zijn bedacht voor de ZenBook Duo. Met het knopje naast Print Screen kun je het tweede scherm in- en uitschakelen en met de F8-toets kun je de inhoud van de schermen omwisselen. In de praktijk heb ik nooit de neiging gehad om te wisselen, maar wellicht zien anderen daar het nut van in.

Hoewel ASUS twee oledschermen in de behuizing heeft weten te proppen, bleek er gelukkig nog ruimte over voor een fullsize-USB-A- en een fullsize-HDMI-aansluiting. Die zijn gek genoeg wel enigszins verouderd. De USB-aansluiting doet slechts 5Gbit/s en de HDMI-aansluiting ondersteunt op 60Hz maximaal een resolutie van 3840x2160 pixels. Gelukkig zijn er ook twee Thunderbolt 4-aansluitingen, die je kunt gebruiken om de laptop op te laden en om externe beeldschermen op aan te sluiten.

Als je de ZenBook Duo bestelt, ontvang je niet alleen de laptop, maar ook een hoes, de ASUS Pen 2.0 en een rugtas. De rugtas voelt wat goedkoop aan, maar de hoes, met magnetische sluiting kan de laptop goed beschermen.

Specificaties en benchmarks

Je kunt de ZenBook Duo kopen in een configuratie met onderstaande specificaties. In andere delen van de wereld zijn er ook opties voor schermen met een lagere resolutie van 1920x1200 pixels en langzamere Core Ultra-processors, maar voor Nederland en België is dit de enige hardwaresamenstelling.

ASUS ZenBook Duo UX8406MA-PZ026W
Processor Intel Core Ultra 9 185H
Cores/threads 16 (6P+8E+2LPE) / 22
Max. klokfrequentie 5,1GHz (P), 3,8GHz (E), 2,5GHz (LPE)
Gpu Intel Arc 8 Xe
Werkgeheugen 32GB Lpddr5x-7467, quadchannel
Ssd WD SN560 1TB
Wifi Intel Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Scherm 2x 2880x1800 pixels, oled, touchscreen, glanzend
Schermpaneel 2x Samsung SDC419D
Accu 75Wh
Besturingssysteem Windows 11

Aan die hardware valt niet veel te upgraden en de constructie met de twee beeldschermen en de ingebouwde standaard heeft tot gevolg dat de hardware wat moeilijker te bereiken is dan bij andere laptops. Als je de bodemplaat hebt verwijderd, zie je de vier Lpddr5x-geheugenchips zitten, evenals twee ventilators, die links en rechts de opgewarmde lucht wegblazen.

ASUS Zenbook DuoASUS Zenbook Duo

Het enige wat je kunt vervangen, is de ssd, die aan de andere kant van het moederbord zit. Het is een gewoon 80mm lang M.2-exemplaar. We hebben hem niet op de foto gezet, want om erbij te komen, moet je het hele moederbord verwijderen. Mocht je de ssd van je ZenBook Duo willen upgraden, houd er dan rekening mee dat het een iets complexer klusje is dan bij de meeste laptops.

Benchmarks

De ZenBook Duo is voorzien van Intels snelste Meteor Lake-processor. Intel kondigde die processor eind 2023 aan en we hebben de cpu al eens aan de tand gevoeld in een eerdere review, toevallig ook van een ASUS-laptop. Toen ging het om een Core Ultra 7 155H, nu gaat het om de Ultra 9 185H. Die processors verschillen niet zoveel van elkaar als je op grond van de naamgeving misschien zou verwachten. Ze hebben evenveel cores, maar de Ultra 9 heeft op de P-cores een 300MHz hogere maximale klokfrequentie. Daarnaast liggen de base frequencies hoger, omdat de processor base power op 45 in plaats van 28W ligt. Dat vermogen zegt niet alles, want laptopfabrikanten hebben enige vrijheid om de vermogens zelf te configureren. Bovendien moet de koeling toereikend zijn om de warmte die de processor genereert, weer af te voeren.

  • Cinebench 23 - Multi
  • Cinebench 23 - Single
Cinebench 23 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS
17.302
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
16.494
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
15.074
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
13.296
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
13.039
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
12.152
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
11.211
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
10.540
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
9.858
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
9.035
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
8.914
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA Ci7-1165G7
4.208
Cinebench 23 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
1.987
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
1.862
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
1.826
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS
1.820
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
1.717
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
1.702
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
1.681
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
1.655
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
1.640
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
1.556
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA Ci7-1165G7
1.460
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
1.345

In Cinebench blijkt de Core Ultra 9 sneller te zijn dan de Ultra 7, die we eerder in de ZenBook 14 tegenkwamen, maar het testresultaat dat je hier ziet, representeert niet het maximale dat uit de processor te halen valt. Als je het opgenomen vermogen van de cpu package tijdens het draaien van Cinebench in de gaten houdt, piekt het verbruik naar 65W, maar dat duurt slechts een paar seconden. Daarna blijft het verbruik een tijdlang op 30W hangen en na verloop van tijd zakt het naar 25W. Een lager opgenomen vermogen betekent dat de processorcores ook op een lagere klokfrequentie werken en de laptop dus langzamer wordt. Deze stapjes zie je hieronder terug in de throttlingtest.

De ZenBook haalt dus niet het maximale uit de Ultra 9-processor en dat is niet meer dan logisch, gezien de beperkte afmetingen van de laptop. Meer vermogen betekent nu eenmaal dat je meer ruimte aan koeling moet besteden en die ruimte is beperkt in een 14"-chassis. Aan de andere kant presteert de ZenBook 14X met de vorige generatie i9-processor beter dan deze met de Ultra 9. Het is geen geheim dat de kloksnelheden en de ipc van Intels nieuwste processor iets lager liggen dan die van zijn voorganger.

  • 3DMark Night Raid
  • 3DMark Night Raid - Graphics
  • 3DMark Night Raid - Cpu
3DMark Night Raid
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS Rad. 780M GF RTX 4070
54.300
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H Iris Xe G7 96EUs GF RTX 3050
30.517
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
28.073
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
28.025
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
27.009
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
26.365
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
18.114
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
17.847
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
17.769
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
16.476
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U Rad. RX Vega 8
16.416
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H UHD Xe G4 48EUs
9.837
3DMark Night Raid - Graphics
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS Rad. 780M GF RTX 4070
88.959
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H Iris Xe G7 96EUs GF RTX 3050
40.461
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
35.844
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
35.107
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
33.570
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
31.964
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
22.127
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
21.827
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
21.782
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
21.378
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U Rad. RX Vega 8
17.436
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H UHD Xe G4 48EUs
9.629
3DMark Night Raid - CPU
Laptop Cpu/soc Geïntegreerde gpu Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS Rad. 780M GF RTX 4070
16.928
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS Rad. 680M
14.476
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U Rad. 780M
13.232
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H Iris Xe G7 96EUs GF RTX 3050
12.755
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
12.598
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U Rad. RX Vega 8
12.331
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H Arc 8 Xe-cores ( - 2250 MHz)
11.707
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H UHD Xe G4 48EUs
11.215
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U Iris Xe G7 96EUs
9.082
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P Iris Xe G7 96EUs
8.934
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P Iris Xe G7 96EUs
8.779
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA Ci7-1165G7 Iris Xe G7 96EUs
6.922

Grafisch gezien doet de nieuwe Intel-gpu het weer erg goed. In 3DMark zit de Arc-gpu net boven AMD's 780M-gpu en dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Iris Xe-chips van weleer.

Aan het begin van de Cinebench-test verbruikt de processor 65W. Daarna zakt dat in stapjes naar 30 en daarna 25W. In de throttlingtest, die we met behulp van Blender draaien, zie je die stapjes duidelijk verschijnen. De rendertijd van een simpele afbeelding is de eerste keer een seconde of 17, vervolgens duurt het 20 seconden en daarna stabiliseert het op een seconde of 21. De koeling heeft genoeg capaciteit om de warmte weg te voeren, maar dat komt ook doordat de cpu zo is afgesteld dat hij maar kort op zijn maximumvermogen kan draaien.

  • Geekbench 6.2 - Single
  • Geekbench 6.2 - Single Integer
  • Geekbench 6.2 - Single Floating Point
  • Geekbench 6.2 - Multi
  • Geekbench 6.2 - Multi Integer
  • Geekbench 6.2 - Multi Floating Point
Geekbench 6 - Single
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
2.647
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
2.541
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
2.482
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
2.463
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
2.436
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
2.378
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
2.294
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
2.179
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
2.072
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
1.968
Geekbench 6 - Single Integer
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
2.644
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
2.474
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
2.427
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
2.419
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
2.378
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
2.293
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
2.223
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
2.130
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
1.932
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
1.832
Geekbench 6 - Single Floating Point
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
2.669
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
2.652
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
2.628
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
2.603
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
2.545
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
2.454
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
2.433
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
2.361
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
2.274
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
2.247
Geekbench 6 - Multi
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
13.225
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
12.668
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
12.292
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
11.244
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
10.788
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.566
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
9.324
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
9.148
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
8.415
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
8.260
Geekbench 6 - Multi Integer
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
12.653
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
12.019
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
11.594
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
10.377
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
10.096
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
9.659
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
8.765
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
8.211
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
7.684
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
7.570
Geekbench 6 - Multi Floating Point
Laptop Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
14.356
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
13.968
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
13.701
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
13.247
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
13.050
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
11.499
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
11.181
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
10.459
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
9.962
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
9.711

In Geekbench is de Ultra 9-processor, zodra alle cores ingezet worden, wel sneller dan zijn voorganger van de dertiende generatie.

Schermen, geluid en accuduur

ASUS heeft al een tijdje geleden groots ingezet op oledschermen en voorziet laptops vanaf 600 euro tot aan topmodellen zoals de ZenBook Duo van oledpanelen, die het voor het grootste deel inkoopt bij Samsung. Dat geldt ook voor de twee 14"-schermen met resoluties van 2880x1800 pixels die je in de ZenBook Duo aantreft. Ze hebben uiteraard een spiegelende laag, want het zijn touchscreens, waar je gemakkelijk met je vinger overheen moet kunnen vegen. Met behulp van een colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration-software checken we in het testlab hoe goed beide schermen gekalibreerd zijn. We zien toch al graag schermen die goed afgesteld zijn, maar bij een laptop met twee schermen is het belangrijkste dat ze gelijk gekalibreerd zijn. Een afwijking die je normaal gesproken niet snel ziet, valt wel snel op als je er een tweede scherm pal naast hebt zitten. De ZenBook Duo heeft een sRGB- en een P3-profiel voorgeïnstalleerd en we checken beide.

  • Helderheid wit
  • Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
  • DCI-P3-dekking
Helderheid wit
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Razer Blade 14 2023 2560x1600 IPS
556
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 2560x1600 IPS
491
ASUS ZenBook 14 OLED 2880x1800 Oled
413
ASUS ZenBook 14 OLED 2880x1800 Oled
411
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (hoofdscherm sRGB) 2880x1800 Oled
399
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 2880x1800 Oled
399
Lenovo Yoga Slim 6 1920x1200 Oled
391
ASUS Zenbook 14X OLED 2880x1800 Oled
380
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 Oled
370
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (onderscherm) 2880x1800 Oled
367
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 IPS
366
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (onderscherm sRGB) 2880x1800 Oled
363
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 Oled
363
Lenovo IdeaPad Slim 5 1920x1200 IPS
343
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA 1920x1080 IPS
321
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (onderscherm sRGB) 2880x1800 Oled
0,84
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (onderscherm) 2880x1800 Oled
0,95
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 Oled
1,28
ASUS ZenBook 14 OLED 2880x1800 Oled
1,31
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (hoofdscherm sRGB) 2880x1800 Oled
1,66
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 2880x1800 Oled
1,66
Lenovo Yoga Slim 6 1920x1200 Oled
1,76
ASUS Zenbook 14X OLED 2880x1800 Oled
2,04
ASUS ZenBook 14 OLED 2880x1800 Oled
2,44
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 Oled
2,79
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 2560x1600 IPS
3,03
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 IPS
4,26
Razer Blade 14 2023 2560x1600 IPS
5,39
Lenovo IdeaPad Slim 5 1920x1200 IPS
5,91
DCI-P3-dekking
Laptop Resolutie Type laptopscherm Gemiddelde gamutdekking in % (hoger is beter)
Lenovo Yoga Book 9 2880x1800 Oled
100,0
Lenovo Yoga Slim 6 1920x1200 Oled
100,0
ASUS Zenbook 14X OLED 2880x1800 Oled
100,0
ASUS ZenBook 14 OLED 2880x1800 Oled
99,7
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (onderscherm) 2880x1800 Oled
99,3
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 2880x1800 Oled
98,9
Samsung Galaxy Book3 Pro 2880x1800 Oled
98,6
Razer Blade 14 2023 2560x1600 IPS
98,3
Lenovo Yoga Pro 7 2560x1600 IPS
79,4
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 2560x1600 IPS
76,4
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (onderscherm sRGB) 2880x1800 Oled
76,2
ASUS ZenBook Duo UX8406MA (hoofdscherm sRGB) 2880x1800 Oled
75,8
ASUS ZenBook 14 OLED 2880x1800 Oled
75,5
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA 1920x1080 IPS
74,6
Lenovo IdeaPad Slim 5 1920x1200 IPS
45,9

Het hoofdscherm blijkt een iets hogere helderheid te hebben dan het secundaire scherm, maar het verschil tussen 367 en 399cd/m² zie je niet, dus dat is niet storend.

ASUS Zenbook Duo hoofdscherm P3ASUS Zenbook Duo tweede scherm P3

ASUS ZenBook Duo P3 (hoofdscherm links)

ASUS Zenbook Duo hoofdscherm srgbASUS Zenbook Duo onderscherm srgb

ASUS ZenBook Duo sRGB (hoofdscherm links)

Er zitten ook kleine verschillen in de kalibratie, maar ook die zijn niet storend. Bovendien is een gemiddelde kleurafwijking van, in het slechtste geval, 1,66ΔE bijzonder goed. ASUS heeft, kortom, twee uitstekende schermen in de ZenBook gezet en gekalibreerd, zowel op de brede P3-weergave als op de sRGB-stand.

Geluidsdruk

De ZenBook Duo is voorzien van twee ventilators en dat is een logisch gevolg van de keuze voor een Core Ultra 9-processor aan de ene en een behuizing met twee schermen aan de andere kant. Het scherm kan, in tegenstelling tot een toetsenbord, geen frisse koellucht doorlaten en met een verbruik dat tot 65W kan pieken, moet er aardig wat warmte afgevoerd worden voor een 14"-laptop.

We testen de geluidsproductie met behulp van een Larson Davis 831C-geluidsmeter met een 378A04-microfoon die is voorzien van een voorversterker. De microfoon heeft een noisefloor van 5,5dB(A). Door onvermijdelijk omgevingsgeluid is de noisefloor van onze geluidarme ruimte ongeveer 12dB(A). Als we een veilige marge nemen, kunnen we vanaf 14dB(A) consistente metingen uitvoeren. We meten de geluidsdruk op 50cm afstand, onder een hoek van 45 graden.

  • WebXPRT 3 - LAeq
  • PCMark 10 Express - LAeq
  • Blender - LAeq
WebXPRT 3 - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
14,0
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
14,0
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
14,1
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
14,2
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
14,5
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
14,6
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
16,2
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
16,2
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
18,2
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
19,1
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS
21,5
PCMark 10 Express - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
14,0
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS
23,2
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
23,9
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
24,7
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
26,1
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
26,3
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
27,8
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
29,3
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
29,9
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
33,5
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
36,3
Blender - LAeq
Laptop Cpu/soc Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Lenovo Yoga Slim 6 Ci7-1260P
26,5
Lenovo IdeaPad Slim 5 Ci5-12450H
35,9
Lenovo Yoga Book 9 Ci7-1355U
36,1
Samsung Galaxy Book3 Pro Ci7-1360P
38,0
Lenovo Yoga Pro 7 Ryzen 7 7735HS
38,5
ASUS ZenBook Duo UX8406MA CU9 185H
42,8
ASUS ZenBook 14 OLED CU7 155H
43,7
Framework Laptop 13 (Zen4) Ryzen 7 7840U
43,8
ASUS Zenbook 14X OLED Ci9-13900H
47,5
Razer Blade 14 2023 Ryzen 9 7940HS
48,6
ASUS ZenBook 14 UM3402YA Ryzen 7 7730U
48,8

Uit onze tests blijkt dat de koeling, zeker bij lage belasting, prima is uitgevoerd. De ventilators hoeven tijdens webbrowsen niet aan te slaan of draaien zo zacht dat het geluid niet boven onze noisefloor uitkomt. Over het algemeen produceert de koeling meer herrie tijdens PCMark, maar ook daar blijft de ZenBook Duo muisstil. Als we Blender aanzetten en renders gaan draaien, hoor je de koeling wel duidelijk, maar we hebben weleens luidruchtigere ZenBooks gehoord.

Accutest

Tot slot draaien we onze accutests en die zijn interessant, want hoeveel extra energie verbruikt dat extra scherm? En is de 75Wh-accu groot genoeg?

  • Accutest browsen
  • PCMark 10 - Accu - Tijd
  • PCMark 10 - Accu - Digital
  • PCMark 10 Accu Essentials
  • PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²)
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 75Wh
18u
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA 70Wh
13u25m
ASUS ZenBook 14 OLED 75Wh
13u15m
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh
12u33m
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
11u56m
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 75Wh
11u46m
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh
11u4m
Lenovo Yoga Book 9 80Wh
10u14m
Lenovo Yoga Slim 6 65Wh
9u24m
ASUS Zenbook 14X OLED 70Wh
8u45m
Lenovo IdeaPad Slim 5 56,6Wh
7u58m
ASUS ZenBook Duo (2 schermen) 75Wh
7u22m
Razer Blade 14 2023 68,1Wh
7u4m
PCMark 10 - Accu - Tijd
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde accuduur in uren en minuten (hoger is beter)
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 75Wh
8u44m
ASUS ZenBook 14 OLED 75Wh
6u17m
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
6u
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 75Wh
5u32m
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh
4u56m
Lenovo Yoga Book 9 80Wh
4u52m
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh
4u27m
ASUS ZenBook Duo (2 schermen) 75Wh
4u22m
Lenovo Yoga Slim 6 65Wh
4u11m
Lenovo IdeaPad Slim 5 56,6Wh
3u30m
Razer Blade 14 2023 68,1Wh
3u
ASUS Zenbook 14X OLED 70Wh
2u27m
PCMark 10 - Accu - Digital
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
6.467
Razer Blade 14 2023 68,1Wh
6.314
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 75Wh
6.209
ASUS ZenBook 14 OLED 75Wh
5.749
ASUS Zenbook 14X OLED 70Wh
5.597
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh
5.211
ASUS ZenBook Duo (2 schermen) 75Wh
4.979
Lenovo Yoga Book 9 80Wh
4.756
Lenovo Yoga Slim 6 65Wh
4.323
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 75Wh
4.078
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh
4.003
Lenovo IdeaPad Slim 5 56,6Wh
3.988
PCMark 10 Accu Essentials
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Lenovo Yoga Book 9 80Wh
8.637
Lenovo IdeaPad Slim 5 56,6Wh
8.051
Lenovo Yoga Slim 6 65Wh
7.927
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
7.804
Razer Blade 14 2023 68,1Wh
7.521
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 75Wh
7.283
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 75Wh
6.848
ASUS Zenbook 14X OLED 70Wh
6.762
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh
6.726
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh
6.367
ASUS ZenBook Duo (2 schermen) 75Wh
5.894
ASUS ZenBook 14 OLED 75Wh
4.892
PCMark 10 Accu Productivity
Laptop Accucapaciteit (Wh) Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Framework Laptop 13 (Zen4) 61Wh
6.418
Razer Blade 14 2023 68,1Wh
6.336
Lenovo Yoga Slim 6 65Wh
5.858
ASUS ZenBook 14 UM3402YA 75Wh
5.810
ASUS Zenbook 14X OLED 70Wh
5.713
Lenovo Yoga Pro 7 73Wh
5.423
Lenovo Yoga Book 9 80Wh
5.320
ASUS ZenBook Duo UX8406MA 75Wh
5.080
ASUS ZenBook 14 OLED 75Wh
4.892
Lenovo IdeaPad Slim 5 56,6Wh
4.578
ASUS ZenBook Duo (2 schermen) 75Wh
4.273
Samsung Galaxy Book3 Pro 63Wh
4.142

Tijdens webbrowsen komt de laptop uit op een accuduur van net geen twaalf uur, mits je één scherm gebruikt. Het tweede scherm kost je vierenhalf uur aan accuduur. Browsen levert echter een lage belasting op en als je zwaardere software draait, geeft PCMark een betere indruk van de accuduur. Daarin komt de laptop op vijfenhalf uur uit als je één scherm gebruikt, en gaat er ruim een uur vanaf als je twee schermen aanzet.

Wat opvalt, is dat de laptop ook langzamer gaat werken als je beide schermen activeert. De scores in de drie onderdelen van de accutest liggen allemaal lager. De laptop vertoont dat gedrag niet als de adapter is aangesloten, dus het lijkt erop dat ASUS deze maatregel specifiek heeft genomen om de accuduur wat te rekken.

Conclusie

Dat twee schermen boven elkaar lekker werken, wist ik eigenlijk al. Die conclusie trok ik in september 2023 over de Yoga Book 9, een laptop van Lenovo die voorzien is van twee 13,3"-oledschermen. ASUS heeft goed naar die Book 9 gekeken en vooral naar de tekortkomingen, en ik moet zeggen dat de ZenBook Duo praktisch gezien een beter product is dan de Book 9.

Dat begint als je de laptop openklapt en je een normaal toetsenbord en touchpad aantreft. Die hoef je niet los mee te nemen, zoals bij de Yoga Book 9, maar ze zitten magnetisch boven op het tweede scherm geplakt. En als je de laptop rechtop wil zetten, hoef je de toetsenbordcover niet in de vorm van een steuntje te vouwen, maar klap je gewoon de ingebouwde kickstand uit. Die is traploos verstelbaar en houdt de laptop stevig op zijn plek. Het geheel is dus in een pakketje gevat en dat maakt de ZenBook Duo wel wat dik en zwaar voor een 14"-laptop, hoewel je hier niet echt van een doorsnee 14"-er kunt spreken. Die paar honderd gram extra is de laptop prima te vergeven.

Wel jammer is het wat slappe scharnier, waar de laptop op leunt in de 'gewone' laptopmodus. Dat heeft tot gevolg dat het scherm heen en weer wiebelt tijdens het typen. Over de schermen gesproken, die geven een erg mooi beeld. Het zijn oledschermen met een hoge resolutie en ze blijken goed gekalibreerd te zijn, zowel in sRGB- als in P3-modus. Een extra scherm vreet wel energie en dat is iets om rekening mee te houden; je levert 20 tot 35 procent in op de accuduur. Ook gaat de laptop wat langzamer lopen om het verbruik te beperken.

Wat prestaties betreft is de laptop niet de snelste, maar ook weer niet langzaam. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het heeft met de twee schermen te maken. De Ultra 9-processor is op zich vlot, maar om hoge kloksnelheden te halen, gaat het verbruik omhoog en dat is simpelweg niet te koelen in een 14"-behuizing waarin een tweede scherm is verwerkt dat zelf ook warmte genereert. In een groter chassis vallen er dus hogere prestaties uit de processor te halen. Dat lukt de ZenBook Duo niet, maar als je de vrij compacte behuizing en de twee schermen in de overweging meeneemt, zijn de prestaties prima.

Van het twee-schermen-in-een-laptopconcept ben ik dus wel overtuigd, maar Is de ZenBook Duo ook een aanrader? Daarbij speelt natuurlijk de prijs van 2100 euro mee. ASUS heeft grappig genoeg ook een gewone ZenBook (Solo?), met exact dezelfde specificaties als de Duo. Die kost 1500 euro. Plat gezegd betaal je dus voor een tweede scherm en een afneembaar toetsenbord 600 euro. En dat is helemaal geen gekke prijs. ASUS verkoopt zelf externe beeldschermen en als je voor een oledversie met full-hd-resolutie kiest, ben je al 400 euro kwijt. De ZenBook Duo heeft een hogere resolutie en het geheel is praktischer mee te nemen. Je moet natuurlijk wel overtuigd zijn van het nut of de noodzaak van altijd twee schermen onder je arm meenemen, maar als dat het geval is, is de ZenBook Duo op dit moment de beste keuze.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

ASUS Zenbook Duo UX8406MA-PZ026W

Prijs bij publicatie: € 2.100,-

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ASUS Zenbook Duo UX8406MA

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Twee schermen, één laptop

26 mei 2026

Twee schermen, één laptop

ASUS Zenbook Duo 2026 Review

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ASUS Zenbook Duo UX8406MA-PZ026W Review Productreview door chatmautr 4
+2 2 van 5 sterren
ASUS Zenbook Duo UX8406MA-PZ026W Review Productreview door ZFLaSH 4
+2 5 van 5 sterren
Laptops ASUS Zenbook Duo

Reacties (47)

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prein2 2 april 2024 11:26
Ik heb een yoga book 9 en ben dus heel benieuwd naar de performance vergelijking tussen deze en de yoga book..
Wordt in de tests enkel vergeleken met normale laptops.
@PiweD graag even de yoga book toevoegen in de specs en benchmark vergelijking. Dank!

edit: snel! Dank!

[Reactie gewijzigd door prein2 op 22 juli 2024 16:23]

Verwijderd 1 april 2024 07:16
Opmerkelijk dat het met een naam als zenbook er niet op gebouwd lijkt te zijn om de schermen verticaal naast elkaar op te stellen.

Tenminste, als ik het zo bezie lijkt het erop dat je daarvoor alsnog een eigen kickstand moet meenemen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:23]

Jahe1990 @Verwijderd1 april 2024 07:19
Ik vroeg me ook meteen af of dat zou kunnen, niet zozeer vanwege de naam, maar meer omdat het me erg praktisch lijkt. Verticale resoluties zijn zeer handig soms bij bijv. tekstverwerking of browsen.
m_a_rnix @Verwijderd1 april 2024 10:25
Klopt juist helemaal! De meeste boeken vallen om als je ze helemaal uitklapt en neerzet :+
WillySis @Verwijderd1 april 2024 16:25
Extra schermruimte is vaak handig. Een extra breed scherm (de schermen naast elkaar) lijkt mij in de meeste gevallen handiger dan de schermen boven elkaar. Jammer dat Asus daar zelf niet aan gedacht heeft. Een extra kick-stand had er nog gemakkelijk bij gekund. Nu moet je daar een losse standaard voor meenemen.
mxmemx @WillySis4 april 2024 12:25
Ik kan je verzekeren, als muziekproducent, is dit echt het walhalla van laptops on the go. Tracks op het bovenste scherm, mixer channels op de onderste. Jammer dat het maar 14 inch is alleen.
MarvinJames @mxmemx4 april 2024 17:22
Ja, dat formaat he... 14 inch is echt minuscuul klein als je een beetje productief wil werken op 2 schermen. Op zijn minst 15 al heb ik het liefst 17 inch laptops.
WillySis @mxmemx5 april 2024 14:25
Er zijn best een aantal use cases waarin je een werkscherm met daaronder een bedieningsscherm zou willen hebben. Mooi dat Asus daar iets voor heeft gemaakt.
Veel mensen hebben liever één groot scherm en als Asus een stand had toegevoegd waarmee de schermen naast elkaar kunnen staan zouden er nog meer mensen geïnteresseerd zijn in een dual screen laptop.
vladimirN @Verwijderd1 april 2024 16:45
Je zou zoals bij bepaalde type (draai/kiep) ramen eigenlijk een constructie willen hebben waarbij je kan kiezen of ie in de lengte of in de breedte scharniert. 2 portrait schermen naast elkaar lijkt me voor de meeste workflows vaak een fijnere oplossing.
21jaaj @Verwijderd1 april 2024 21:01
ik heb deze ZenBook Duo in handen gehad en hem ook op z'n kant neegezet. Het kan wel, maar dan staat hij niet heel stevig en werkt het sowieso niet zo superlekker omdat de twee schermen niet op dezelfde 'diepte' zitten (het scharnier zorgt ervoor dat het 'bovenste' scherm wat verder naar achter zit).

Het is in ieder geval duidelijk niet iets waar ASUS echt op gefocust heeft.
xSNAKEX @21jaaj2 april 2024 19:23
Dat vind ik een bijzondere conclusie, aangezien de kickstand wanneer deze helemaal uitgeklapt is in deze oriëntatie, ook werkt in deze stand volgens andere reviews. Heb je dit toevallig ook geprobeerd?
Alxndr 1 april 2024 10:38
Tsjongejonge, wat leest dat irritant zeg!

Ligt het aan mij of is het woord schootrekenaar express 3x zo vaak in het artikel gebruikt als dat er normaalgesproken laptop zou staat?

Trouwens OLED moet natuurlijk OLUD zijn :*)

Gelukkig is het morgen weer een normale dag.
kiang @Alxndr1 april 2024 12:38
Je kan dit uitschakelen, "tweakers in het Nederlands" is een optie in het beta-menu van de instellingen ;)
Alxndr @kiang2 april 2024 11:39
Ja dat had ik daarvoor al gezien, maar ik had niet verwacht dat het zo irritant zou lezen.
Jerie @Alxndr1 april 2024 13:17
Yes, very irritating. I have suggestion for you. Try Firefox Translations Dutch to English. So that you can understand everything again. A new world will open before you.
yzf1kr @Alxndr1 april 2024 14:52
Ach, het valt wel mee, het te pas en te onpas engelse termen gebruiken, terwijl er een goed nederlands alternatief is, irriteert mij mateloos.

[OT]Wil je eens een leuke avond hebben, dan moet je eens een aflevering nederlandse first dates kijken met een fles tequila, en iedere keer als er weer eentje "nice" (ipv het nederlandse "leuk") zegt, een shotje nemen. (Kleine kans dat je het eind van de aflevering haalt,) :P :9 :P
Osiummaster @Alxndr2 april 2024 09:06
Schootroktekenaar?
Alxndr @Osiummaster2 april 2024 11:40
lapskirtdrawer? huh?
The Zep Man 1 april 2024 07:31
Op deze foto lijkt de kleur wit af te wijken (groener op het onderste scherm). Is dat in werkelijkheid zo, of komt dat door de manier waarop de foto genomen is?

Het enige dat ik uit de tekst haal is:
Er zitten ook kleine verschillen in de kalibratie, maar ook die zijn niet storend. Bovendien is een gemiddelde kleurafwijking van, in het slechtste geval, 1,66ΔE bijzonder goed. ASUS heeft, kortom, twee uitstekende schermen in de ZenBook gezet en gekalibreerd, zowel op de brede P3-weergave als op de sRGB-stand.
Komt dat kleurverschil door de verschillen in kalibratie en zo ja, lijkt dat erger op de foto ten opzichte van de werkelijkheid?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:23]

JacobsT 1 april 2024 08:37
Van wat ik lees lijkt de yoga me toch nog steeds de betere keuze afhankelijk van je usecase.
Het nadeel van een voetje openvouwen of een scharnier op de zenbook zie ik niet echt?

Ik gebruik de Yoga echt zeer actief en ik denk dat 95% in dual monitor mode is. Indien dat je main usecase gaat zijn, lijkt de Yoga me nog altijd superieur. Scharnieren zijn daar extreem solid en nul wobble tijdens het typen. In gewone laptop modus is de zenbook denk ik met zekerheid de betere keuze, gewoon omdat een schermtouchpad tov een echte touchpad gewoon minder goed is.

Ik kan het iedereen wel echt aanraden. Indien je veel moet multitasken en op zoek bent naar een laptop, indien je usecase en budget het toelaat, ga voor een dual screen laptop. Ik zou nu eigenlijk echt niets anders meer willen. Qua producitiviteit onderweg is dit voor mij echt een gamechanger.
amigob2 1 april 2024 09:41
Nooit meer Asus laptop voor mij, ik heb 6 laptops zelf gekocht, waar van 2 Asus, Beide Asus laptop's ging kapot na 3 jaar jaar. Dat deden bij mij HP, Lenovo, Dell niet, die leven gewoon door tot dat de accu het niet meer doet, maar die zijn redelijk goed te vervangen.
mrmvergeer @amigob21 april 2024 15:11
mijn zenbook van begin 2018 doet het nog prima.
wel inmiddels windows door Linux vervangen, alsook eerder dit jaar een nieuwe batterij geplaatst. Kan zo nog zeker twee jaren mee.
Misschien heb ik geluk gehad, of jij pech. Wie weet.
Audioot @amigob21 april 2024 20:20
Mee eens. En zeker dit concept met 2 schermen. Ik heb een Asus Taichi gehad. Koste veel geld en veel gedoe mee gehad.
Zackito 1 april 2024 09:43
Heeft Asus ondertussen het slaapstand probleem al opgelost? Jaren geleden had ik een asus laptop die vaak niet uit slaapstand kwam(C3). Een collega heeft een recente asus met nog steeds hetzelfde probleem.

Asus wijst naar intel, intel wijst naar Microsoft en Microsoft naar Asus.
Dekar 1 april 2024 09:58
Mijn collegas hebben een extra schermpje van 100 euro in hun laptoptas. Dan koop je voor 2000 wel een hele mooie laptop.
Destiny Begins 1 april 2024 18:14
Ik heb hem nu zelf sinds 10 maart in bezit en ben enorm tevreden. :) Deze laptop is uniek qua mogelijkheden. Binnen 10sec opgestart (windows hello), toetsenbord verlicht automatisch in donkere ruimtes en het automatisch rangeren van vensters maakt deze laptop de aankoop zeker waar.

Wanneer je met de licht intensiteit speelt merk je dat het onderste scherm wat minder is maar zeker niet vervelend.

Tweakers Edit: toetsenbord heeft een usb-c ingang om op te laden, geen normale usb zoal beschreven lijkt
Jittikmieger 1 april 2024 07:40
Ik zie twee schermen boven elkaar en het eerste wat ik dan denk: "Zou dit niet heel leuk zijn voor Nintendo DS en 3DS emulatie!?"
The Zep Man @Jittikmieger1 april 2024 07:42
Gezien de grootte en resoluties van de originele DS-schermen, kan je die twee beter op een enkele monitor tonen. Anders worden het met het gebruik van volledige schermen wel hele grote pixels. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:23]


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