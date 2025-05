De nieuwe line-up van ASUS en ROG testen? Meld je aan voor het ASUS Launch Event

Tijdens de afgelopen CES in Las Vegas heeft ASUS een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de ROG Zephyrus G14- en G16-laptops en de Zenbook Duo. De fabrikant verwacht veel van de nieuwe line-up, mede omdat in sommige modellen een Meteor Lake-processor is ingebouwd. Meteor Lake is de 14e generatie cpu's van Intel.

Tweakers Partners en ASUS hebben de handen ineengeslagen om een testpanel rondom de nieuwe hardware op te zetten. Daarvoor zijn we op zoek naar maar liefst twintig testers. Zij mogen naar het Launch Event van ASUS komen om de hele line-up te bekijken en ermee te stoeien. In de poll onderaan dit artikel kunnen ze aangeven met welke van de gepresenteerde laptops ze vervolgens aan de slag willen voor een review. Zes tweakers mogen uiteindelijk met de Zenbook Duo 14 aan de slag, vier met de Zenbook S14, vier met de Vivobook Pro 16, drie met de ROG Strix SCAR 18 en drie met de ROG Zephyrus G16. Enthousiast geworden? Meld je aan via de poll die je onderaan dit artikel vindt.

Het ASUS Launch Event vindt plaats op 21 februari. Op dit evenement worden de nieuwste, op de afgelopen CES aangekondigde, laptops gepresenteerd aan twintig tweakers. Op deze bijzondere avond, die wordt georganiseerd op een gave locatie in Amsterdam, zijn de tweakers welkom van18.00 tot ongeveer 21.00 uur, om onder het genot van een hapje en een drankje de line-up van ASUS aan de tand te voelen. Een productspecialist van ASUS is daarbij aanwezig om het een en ander te vertellen over de nieuwe line-up, en het staat de Tweakers-community uiteraard vrij om hem het vuur aan de schenen te leggen. De twintig tweakers maken meteen ook deel uit van het ASUS-testpanel; zoals gezegd kunnen ze aangeven welke laptop ze graag willen testen. De laptops zullen na het event in roulatie naar de deelnemers van het testpanel worden gestuurd. Om de voorpret wat te voeden, gaan we hieronder vast op een aantal modellen in.

Zenbook Duo 2024

De Zenbook Duo UX8406 is volgens ASUS een wereldprimeur, met zijn twee 14 inch grote 3k-touchscreens met een verversingssnelheid van 120Hz. Hiermee wil ASUS een nieuwe standaard zetten voor gebruik in flexibele werkruimtes. Het apparaat is Intel Evo-gecertificeerd en combineert een lichtgewicht design met specificaties zoals 32GB Lpddr5x-geheugen, een 1TB grote PCIe 4.0-ssd, een 75Wh-batterij en een Dolby Atmos-audiosysteem van Harman Kardon.

Het meest in het oog springend zijn de twee ASUS Lumina-oledtouchscreens met een aspect ratio van 16:10. De laptop, die slechts 1,35 kilogram weegt, transformeert in een uitgebreide werkruimte van 19,8 inch, dankzij zijn 180°-scharnierontwerp met ondersteuning voor diverse werkconfiguraties, zoals dualscreen, laptop-desktopmodus, en een modus voor gezamenlijke contentweergave. De Zenbook Duo (2024) is uitgerust met een Meteor Lake Intel Core Ultra 9-processor, twee maal Thunderbolt 4 en HDMI 2.1, geïntegreerde versnelling voor AI-functionaliteiten door middel van een neural processing unit, en een Arc-videokaart van Intel.

ROG Zephyrus G14 en G16, en Strix SCAR 18

Met de 2024-edities van de ROG Zephyrus G14- en G16-laptops wil ASUS esthetiek en hoogwaardige technologie voor de veeleisende gamer samenbrengen. Deze nieuwste iteraties zijn uitgerust met op AI gerichte chips van Intel, AMD en Nvidia. Het ontwerp ervan is onder handen genomen, wat resulteert in een volledig aluminium behuizing die zorgt voor een aanzienlijke reductie in gewicht en een dunner profiel van de laptops. De G14 is 1,59cm dik en weegt 1,5kg, terwijl de G16 uitkomt op een dikte van 1,49cm en een gewicht van 1,85kg. Opvallend is de introductie van Slash Lighting; een subtiele, aanpasbare verlichtingsfeature die AniMe Matrix vervangt, waarmee gebruikers hun eigen lichtanimaties konden projecteren. Het nieuwe verlichtingselement moet volgens de ROG-ontwikkelaars de persoonlijke connectie tussen de gebruiker en het apparaat versterken. Trifan-koeltechnologie in combinatie met vloeibaar metaal en een vapor chamber moet zorgen voor een efficiënte afvoer van warmte, waardoor de laptops ook onder zware belasting optimaal presteren. De laptops zijn voorzien van de nieuwste Intel Ultra 7- en 9-processors en krachtige Nvidia-gpu’s uit de 4060-, 4070- en 4080-series.

Pièce de résistance zijn de ROG Nebula-beeldschermen. Deze geavanceerde oledpanelen met ondersteuning voor G-SYNC zijn een primeur binnen het laptopassortiment van Republic of Gamers. De G14 biedt een resolutie tot 3k met een verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de G16 spelers een verversingssnelheid van 240Hz bij een resolutie van 2,5K laat ervaren. Volgens ROG is voor oledtechnologie gekozen om een breed kleurenspectrum, diepe zwarttinten en een contrastverhouding die zorgt voor levendige, levensechte beelden te realiseren.

Ook heeft ROG zijn Strix SCAR 18, het onbetwiste powerhouse binnen de line-up, van een upgrade voorzien. Gamers die op zoek zijn naar maximale performance kunnen de ROG Strix SCAR 18 voorzien van maximaal een Intel Core i9-processor en een GeForce RTX 4090 laptop-gpu van Nvidia.

Zo doe je mee met het ASUS-testpanel

Ben je dol op nieuwe techniek, werk en game je graag op een laptop, en ben je benieuwd naar de nieuwe line-up van ASUS? Meld je dan aan via de poll. Het evenement vindt plaats in een restaurant in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. Na te hebben genoten van een volledig verzorgde avond gaan de deelnemers naar huis met een goodiebag. Hun reiskosten worden volledig vergoed.

