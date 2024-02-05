Advertorial

Door Tweakers Partners

Feedback • 05-02-2024 08:00 24

De vijf succesfactoren van Mobile Vikings-internet in België

05-02-2024 • 08:00

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In België zijn de tarieven voor internetabonnementen doorgaans aan de hoge kant. Mobile Vikings wil daar verandering in brengen, met snel en betaalbaar internet. Het bedrijf biedt daarnaast een next-gen modem dat bijvoorbeeld Wi-Fi 6 ondersteunt voor een nog betere stream-, game- of surf-ervaring. Als relatief kleine speler, opererend onder de vleugels van Proximus, wordt het bedrijf steeds populairder. Door de huidige tijdgeest goed aan te voelen, heeft het al heel wat Belgische harten veroverd. In dit artikel kijken we hoe Mobile Vikings precies het verschil maakt in de markt.

Sinds de lancering van zijn abonnementen voor vast internet gaat het hard bij Mobile Vikings. De Belgische consument zat blijkbaar te wachten op een aantrekkelijk alternatief, en dat uit zich in de belangstelling voor dit product. Binnen korte tijd vonden tienduizenden mensen hun weg naar het nieuwe aanbod, en de reviews zijn over het algemeen erg positief. Om op dat elan verder te bouwen, zet het bedrijf in op de vijf onderstaande pijlers.

1. Prijsstelling van Mobile Vikings

In vergelijking met concurrenten hanteert Mobile Vikings zeer competitieve prijzen, zeker als je de inhoud van de tariefplannen bekijkt. De propositie ‘Onbeperkt snel internet thuis’ - wat daadwerkelijk onbeperkt is en geen datalimiet kent - kost 40 euro per maand (37 euro voor elke willekeurige combinatie met een nieuw of bestaand mobiel nummer). Daarvoor krijgen gebruikers afhankelijk van het specifieke adres een downloadsnelheid tot 100Mbps en een uploadsnelheid tot 40Mbps. Dit gebeurt via koper of over het stabielere fibernetwerk, als dat beschikbaar is in de straat. ‘Onbeperkt supersnel internet’ is alleen mogelijk over het fibernetwerk, kost 55 euro per maand (52 euro voor elke willekeurige combinatie met een nieuw of bestaand mobiel nummer), biedt eveneens onbeperkt internet en geeft consumenten een downloadsnelheid tot 1Gbps en een uploadsnelheid tot 500Mbps.

2. Fiberinternet

Over fiber oftewel glasvezel gesproken … de hoge snelheden en stabiliteit die deze techniek biedt, zijn cruciaal voor gamers, streamers en tech-enthousiastelingen. Mobile Vikings wil op deze behoefte inspelen met betrouwbare en snelle internetverbindingen.

Fibertechnologie biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele koperlijnen, waaronder de hierboven genoemde snelheden. Zo zorgt het voor stabielere snelheden, zelfs over lange afstanden, zonder gevoeligheid voor weersinvloeden of elektromagnetische storingen. Het biedt een lage latency en is daarmee ideaal voor realtime online toepassingen, zoals werken via clouddiensten en het volgen van videoconferenties. Fiber is bovendien duurzamer en onderhoudsarm, wat kosten bespaart. De technologie is toekomstbestendig, en makkelijk aanpasbaar voor nieuwe ontwikkelingen en groeiende databehoeftes.

3. Cordcutting-trend

Er is een duidelijke trend waarbij consumenten steeds minder voor een digitaal tv-abonnement betalen. De voornaamste zenders bieden tegenwoordig hun programma’s gratis aan via handige apps, zodat een tv-decoder voor veel mensen overbodig is geworden. En met een smart-tv of Chromecast zet je die apps rechtstreeks op je tv, waardoor het ook nog eens gebruiksvriendelijk is. Het wil dus niet zeggen dat consumenten geen media meer consumeren, want door het aanbod van streamingdiensten zijn series en films populairder dan ooit. Mobile Vikings speelt hierop in door internetdiensten aan te bieden die passen bij de moderne digitale levensstijl. Hiermee bewijst het bedrijf dat het de markt en huidige tijdsgeest begrijpt, en trekt het de traditionele manier van televisie kijken in twijfel. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom het merk veel Belgische harten wint.

4. Internet Box en Wi-Fi Boosters

Om ervoor te zorgen dat klanten thuis hoge snelheden behalen, brengt Mobile Vikings zijn Internet Box in stelling. Deze is ontworpen voor zowel dsl- als fiberconnectiviteit en wordt gekenmerkt door verbeterde energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. De behuizing is volledig gemaakt van gerecycled plastic, en het apparaat verbruikt tot 24,5 procent minder stroom dan de vorige generatie modems, wat resulteert in een 30 procent kleinere CO2-voetafdruk.

Technisch gezien is de nieuwe Internet Box aanzienlijk krachtiger dan zijn voorgangers. De nieuwe Internet Box is uitgerust met 1 gigabyte DDR3-ram en 512 megabyte flashopslag. Deze upgrade in geheugen en opslag maakt het apparaat toekomstbestendig. De integratie van Wi-Fi 6 maakt bovendien een betere dekking mogelijk en ondersteunt mesh. Het apparaat biedt zowel een signaal via 2,4GHz (2x2 antennes) als via 5GHz (4x4 antennes). Kanaaloptimalisatie verbetert automatisch het draadloze signaal door continu het beste kanaal te kiezen en verstoring te minimaliseren.

Aanvullend zijn er de ondersteunende Wi-Fi Boosters v2 om de wifidekking in grotere huizen te verbeteren en in mesh te koppelen. Deze draadloze versterkers maken verbinding met de modem, hetzij draadloos, hetzij via een netwerkkabel. De boosters vereisen minimale configuratie en geven via led-indicatoren aan of de optimale afstand tot de Internet Box wordt gehandhaafd.

Er is (uiteraard) geen sprake van packet sniffing op het wanverkeer en gebruikers hebben via My Viking volledige controle over hun settings. Hier kunnen ze onder andere subnetten, DHCP-ranges, de bridgemodus en portmappings instellen en aanpassen.

5. Nóg minder betalen door Vikingpunten & Viking Deals

Mobile Vikings wil meer zijn dan een internetprovider. Het bedrijf biedt zijn trouwe community voordelen middels een loyaliteitsprogramma en partnerships met derde partijen; zogenaamde Viking Deals. Klanten verzamelen Vikingpunten door te winkelen bij populaire webshops als bol.com, Coolblue, Booking.com en Alternate. Deze punten kunnen ze weer gebruiken als korting op hun (maand)rekening. Gebruikers hebben toegang tot de partners via vikingdeals.be, met de plug-in van Mobile Vikings of via de My Viking-app. Grootverbruikers kunnen zo in sommige gevallen hun rekening van Mobile Vikings tot nul herleiden.

Bonusreden: dertig dagen proberen

Met ‘dertig dagen kwaliteitsgarantie’ probeert Mobile Vikings consumenten verder te overtuigen. Iedereen kan binnen dertig kalenderdagen na de activatie van een nieuwe simkaart en/of internetverbinding een terugbetaling van die eerste maand aanvragen, mits het abonnement wordt gedeactiveerd. Wie interesse heeft maar niet overtuigd is, heeft dus altijd de mogelijkheid om de diensten dertig dagen te proberen en zijn of haar geld terug te krijgen als het tegenvalt.

Conclusie

Samenvattend biedt Mobile Vikings in België competitieve tarieven voor onbeperkt internet en snelle fiber-opties, en reageert het met passende digitale diensten op de trend van minder traditioneel tv-kijken. De milieuvriendelijke Internet Box en Wi-Fi 6 ondersteunen hoge snelheden en betrouwbare verbindingen, en klanten worden beloond met Vikingpunten voor aankopen bij partnerwinkels. Het is door deze succesformule dat de populariteit van het merk blijft groeien en het zeker de moeite is om Mobile Vikings eens te overwegen als internetprovider.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Mobile Vikings en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

*edit: zin verwijderd: "Een voorbeeld: een 13GB grote game-update van Call of Duty of Cyberpunk 2077 download je met een fiberverbinding van Mobile Vikings in het uiterste geval al in dertien seconden."

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Reacties (24)

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indigo79 5 februari 2024 09:05
‘Onbeperkt supersnel internet’ is alleen mogelijk over het fibernetwerk, kost 55 euro per maand (52 euro voor elke willekeurige combinatie met een nieuw of bestaand mobiel nummer), biedt eveneens onbeperkt internet en geeft consumenten een downloadsnelheid tot 1Gbps en een uploadsnelheid tot 500Mbps.
...
Een voorbeeld: een 13GB grote game-update van Call of Duty of Cyberpunk 2077 download je met een fiberverbinding van Mobile Vikings in het uiterste geval al in dertien seconden.
De B(yte) in 13GB is niet gelijk aan de b(it) in 1Gbps... Een byte is gelijk aan 8 bit, en in de praktijk komt er nog wat overhead bij, zodat je over 1 Gbps zelfs in het meest ideale geval geen 128MB/s payload kan verzenden.

Ik verwacht van een telecomprovider eigenlijk wel dat dit soort basiskennis in orde is en niet gebruikt wordt om totaal onrealistische verwachtingen te scheppen bij klanten.
r2504 @indigo795 februari 2024 14:09
Gaan we weer de purist uithangen en spreken over Gibibytes ed. ... ik dacht dat we als techneuten slim genoeg waren om te weten dat we rekenen met 1024 en niet met 1000 (tot natuurlijk de storage wereld hier misbruik van is beginnen te maken).

Bij Telecom heb je nog de protocol overhead maar als we zo verder gaan is het nooit correct... er is niemand in die wereld die je exact zal opgeven hoeveel bits er uiteindelijk per seconden over je lijntje zullen gaan (daar spelen nog teveel andere factoren).
skelleniels @r25045 februari 2024 15:16
Maar het gaat hier niet over het verschil tussen Gibibytes en Gigabytes. Het gaat over het verschil tussen Gigabyte en Gigabit. Een factor 8 verschil 13 GB op 1 Gb lijn download je niet in 13 seconden maar in 104 theoretische seconden
r2504 @skelleniels5 februari 2024 18:05
Oeps... die was me niet meteen opgevallen buiten het feit dat het wel heel snel leek :-)
CH4OS @indigo795 februari 2024 09:32
Bij de techneuten (ook van de provider) zal deze basiskennis uiteraard bekend zijn, maar verwacht dat niet van de marketingafdeling. ;) Niet vergeten dat dit een advertorial is en Tweakers dus betaald krijgt voor het plaatsen van dit "artikel".

CC: @Vinnie.1234
nasdude @CH4OS5 februari 2024 09:49
Dat de marketing afdeling van deze provider de b en B's door elkaar haalt, swa, je mag toch hopen dat de redacteuren van tweakers die dit artikel goedkeuren dat wel weten. 13 seconde over 13 gigabyte, dan gaan er toch wel alarm bellen rinkelen zou je denken... het tegendeel is waarheid helaas
CH4OS @nasdude5 februari 2024 10:11
De redactie van Tweakers heeft hier niets mee te maken, zie de disclaimer onderaan het "artikel". Het is dus een marketing onderonsje.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:09]

Robbierut4 @CH4OS5 februari 2024 11:04
Misschien kan tweakers als extra dienst aanbieden dat een techneut even naar de tekst kijkt en technische dingen verbeterd voordat het als advertorial wordt geplaatst. Extra inkomsten voor tweakers, minder dom geneuzel van adverteerders.
CH4OS @Robbierut45 februari 2024 11:10
Maar ook meer kosten voor DPG en dus minder winst, vandaar de disclaimer onderaan. ;) Je kunt proberen het idee ook te delen met Tweakers: forumtopic: [Discussie] Reclame algemeen

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 16:09]

Timmiejj @CH4OS6 februari 2024 14:41
Marketing afdelingen in telecom werken over het algemeen met 1000 MB = 1 GB 8)7 (Uit hoeveel KB en B een MB vervolgens bestaat komt niet eens in de gedachte op)
Vinnie.1234 @indigo795 februari 2024 09:22
Ik wilde dit precies komen zeggen. Dit is bijna antimarketing. Waarom zou je bij een Provider willen zitten die zelf niet eens snapt wat ze verkopen?
Futoman @indigo795 februari 2024 16:30
Op deze bedriegende manier gaan telecom bedrijven in België jammer genoeg altijd te werk.
d3x 5 februari 2024 08:52
Wat is marktcompetitief? nog altijd gemiddels 10-20% duurder zijn? Vooral de combo's in BE met digiboxen en vaste telefoon zijn ripoff.

Providers schermen heel graag met hun propriatary box, begrijpelijk voor de gemiddelde consument... wie een beetje tweakers is kies je in BE al beter voor eigen modem, ik gebruik Fritz die perfect hetzelfde kan en gemakkelijk voor provider switch. En je kan er gewoon SIP aan toevoegen voor 1.5eur vaste lijn, een orange, proximus vragen er al snel 10eur voor. Natuurlijk wie bij telenet/orange zit zit je sowieso vast met hun box. Maar de nieuwe open fibre laat open box toe.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 16:09]

Andros
@d3x5 februari 2024 20:15
Waarom begin je over tv boxen en vaste telefoon bij een advertentie van Mobile Vikings? Beide diensten bieden zij niet eens aan, ze bieden enkel internet en gsm, ze adverteren zelfs dagelijks met "bespaar x euro door je digibox buiten te smijten, er is toch niets meer op tv"...
cy-gor25 5 februari 2024 09:17
VDSL2 bij EDPnet is goedkoper en je bent niet gebonden aan een Bbox.

Fiber is wel goedkoper bij Mobile Vikings, maar of het goed werkt kan ik niet zeggen, de uitrol van fiber in België is een drama. Niet de fysieke kabels in de straat, maar de aansluiting.
Avenger 2.0 @cy-gor255 februari 2024 09:24
Klopt inderdaad wel. Van aanvraag fiber en huisbezoek een jaar moeten wachten voordat fiber in de straat lag. Nu het in de straat ligt nog bijna een extra jaar verder en nog steeds geen zicht op wanneer de aansluiting binnen gemaakt wordt.
ruben06 @Avenger 2.05 februari 2024 09:52
Exact hetzelfde hier... Bij Proximus in september al aangegeven dat ik een aansluiting wil, daar antwoord gekregen dat ze niet weten wanneer dit zou kunnen gebeuren omdat ze het trachten te groeperen per wijk/enkele straten.
Een week later wordt er bij een van de buren een aansluiting naar binnen getrokken. Ondertussen lijkt het wel of de halve wijk al aangesloten is, behalve wij...

Nu, bijna een half jaar later ben ik nog steeds wachtende op de aansluiting.
Verwijderd @cy-gor255 februari 2024 15:17
Fiber is niet goedkoper bij MV?

MV:
€40/maand - 100/40
€55/maand - 1000/500

EDP:
€35,95 - 150/50
€45,95 - 500/100
eesiediesie 5 februari 2024 09:01
Ik ben bij proximus voor fiber en dit lijkt net dezelfde internetbox.(Sagemcom cs 50001)
Ik heb ook een wifibooster.
Ben er supercontent van.
In dezelfde ruimte met de laptop (intel wifi 6) altijd dik 800+Mbit down en zogoed als
500 Mbit up.
Maar de prijs is wel een stuk lager bij Mobile Vikings.

[Reactie gewijzigd door eesiediesie op 22 juli 2024 16:09]

MichaelBelgium 5 februari 2024 09:49
Ngl, al bijna 2 jaar klant bij MV en alles werkt naar behoren. Nooit problemen gehad.

De vikingpunten zijn ook een grote plus. Gezien op een jaar heb ik 2 maanden gratis eigenlijk dankzij viking deals.

Geen enkele andere provider heeft deze approach

[Reactie gewijzigd door MichaelBelgium op 22 juli 2024 16:09]

Pwain 5 februari 2024 11:10
De Mobile Vikings hype is al lang verleden tijd.
Oorspronkelijk een goed idee ‘Free Internet’, mond op mond reclame, geen abonnement,…

De dag van vandaag hebben ze hun zieltje verkocht voor centjes. De echte Vikings zijn al jaren geleden van de boot gesprongen.

[Reactie gewijzigd door Pwain op 22 juli 2024 16:09]

b12e @Pwain5 februari 2024 12:44
De enige reden waarom ik nog bij MV ben is omdat ik elke 6 maanden even €10 kan opwaarderen (vaak gratis door af en toe eens een hotel te boeken als "vikingdeal") en zo m'n Belgisch nummer kan behouden (heb dat nummer intussen al 24 jaar, waarvan 15 jaar bij Mobile Vikings).

Het is inderdaad niet meer wat het geweest is.
Wivern @Pwain5 februari 2024 15:44
Ik vind die Viking Deals een ramp.
Ondertussen heb ik veel meer claims dan dat de deals rechtstreeks zijn toegekend.
rubenvb 5 februari 2024 13:27
De enige reden dat MV deze bodemprijzen kan aanbieden is omdat ze eigendom zijn van Proximus.

De enige andere, intussen terug enigszins een onafhankelijke competitor (al is het op hetzelfde Proximus netwerk) moet duurdere prijzen hanteren omdat de wholesale prijzen gewoon hoog zijn.
Hetzelfde verhaal treedt op bij Orange, als het ware het Edpnet op het Telenet netwerk; hun prijzen gaan omhoog an hun aanbod is wat het is omdat (als voornaamste reden) de Telenet wholesale prijzen gewoon gigantisch hoog gehouden worden, waardoor er eigenlijk geen prijsbrekers mogelijk zijn in het Belgische vaste internet landschap.

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