De vijf succesfactoren van Mobile Vikings-internet in België

In België zijn de tarieven voor internetabonnementen doorgaans aan de hoge kant. Mobile Vikings wil daar verandering in brengen, met snel en betaalbaar internet. Het bedrijf biedt daarnaast een next-gen modem dat bijvoorbeeld Wi-Fi 6 ondersteunt voor een nog betere stream-, game- of surf-ervaring. Als relatief kleine speler, opererend onder de vleugels van Proximus, wordt het bedrijf steeds populairder. Door de huidige tijdgeest goed aan te voelen, heeft het al heel wat Belgische harten veroverd. In dit artikel kijken we hoe Mobile Vikings precies het verschil maakt in de markt.

Sinds de lancering van zijn abonnementen voor vast internet gaat het hard bij Mobile Vikings. De Belgische consument zat blijkbaar te wachten op een aantrekkelijk alternatief, en dat uit zich in de belangstelling voor dit product. Binnen korte tijd vonden tienduizenden mensen hun weg naar het nieuwe aanbod, en de reviews zijn over het algemeen erg positief. Om op dat elan verder te bouwen, zet het bedrijf in op de vijf onderstaande pijlers.

1. Prijsstelling van Mobile Vikings

In vergelijking met concurrenten hanteert Mobile Vikings zeer competitieve prijzen, zeker als je de inhoud van de tariefplannen bekijkt. De propositie ‘Onbeperkt snel internet thuis’ - wat daadwerkelijk onbeperkt is en geen datalimiet kent - kost 40 euro per maand (37 euro voor elke willekeurige combinatie met een nieuw of bestaand mobiel nummer). Daarvoor krijgen gebruikers afhankelijk van het specifieke adres een downloadsnelheid tot 100Mbps en een uploadsnelheid tot 40Mbps. Dit gebeurt via koper of over het stabielere fibernetwerk, als dat beschikbaar is in de straat. ‘Onbeperkt supersnel internet’ is alleen mogelijk over het fibernetwerk, kost 55 euro per maand (52 euro voor elke willekeurige combinatie met een nieuw of bestaand mobiel nummer), biedt eveneens onbeperkt internet en geeft consumenten een downloadsnelheid tot 1Gbps en een uploadsnelheid tot 500Mbps.

2. Fiberinternet

Over fiber oftewel glasvezel gesproken … de hoge snelheden en stabiliteit die deze techniek biedt, zijn cruciaal voor gamers, streamers en tech-enthousiastelingen. Mobile Vikings wil op deze behoefte inspelen met betrouwbare en snelle internetverbindingen.

Fibertechnologie biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele koperlijnen, waaronder de hierboven genoemde snelheden. Zo zorgt het voor stabielere snelheden, zelfs over lange afstanden, zonder gevoeligheid voor weersinvloeden of elektromagnetische storingen. Het biedt een lage latency en is daarmee ideaal voor realtime online toepassingen, zoals werken via clouddiensten en het volgen van videoconferenties. Fiber is bovendien duurzamer en onderhoudsarm, wat kosten bespaart. De technologie is toekomstbestendig, en makkelijk aanpasbaar voor nieuwe ontwikkelingen en groeiende databehoeftes.

3. Cordcutting-trend

Er is een duidelijke trend waarbij consumenten steeds minder voor een digitaal tv-abonnement betalen. De voornaamste zenders bieden tegenwoordig hun programma’s gratis aan via handige apps, zodat een tv-decoder voor veel mensen overbodig is geworden. En met een smart-tv of Chromecast zet je die apps rechtstreeks op je tv, waardoor het ook nog eens gebruiksvriendelijk is. Het wil dus niet zeggen dat consumenten geen media meer consumeren, want door het aanbod van streamingdiensten zijn series en films populairder dan ooit. Mobile Vikings speelt hierop in door internetdiensten aan te bieden die passen bij de moderne digitale levensstijl. Hiermee bewijst het bedrijf dat het de markt en huidige tijdsgeest begrijpt, en trekt het de traditionele manier van televisie kijken in twijfel. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom het merk veel Belgische harten wint.

4. Internet Box en Wi-Fi Boosters

Om ervoor te zorgen dat klanten thuis hoge snelheden behalen, brengt Mobile Vikings zijn Internet Box in stelling. Deze is ontworpen voor zowel dsl- als fiberconnectiviteit en wordt gekenmerkt door verbeterde energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. De behuizing is volledig gemaakt van gerecycled plastic, en het apparaat verbruikt tot 24,5 procent minder stroom dan de vorige generatie modems, wat resulteert in een 30 procent kleinere CO 2 -voetafdruk.

Technisch gezien is de nieuwe Internet Box aanzienlijk krachtiger dan zijn voorgangers. De nieuwe Internet Box is uitgerust met 1 gigabyte DDR3-ram en 512 megabyte flashopslag. Deze upgrade in geheugen en opslag maakt het apparaat toekomstbestendig. De integratie van Wi-Fi 6 maakt bovendien een betere dekking mogelijk en ondersteunt mesh. Het apparaat biedt zowel een signaal via 2,4GHz (2x2 antennes) als via 5GHz (4x4 antennes). Kanaaloptimalisatie verbetert automatisch het draadloze signaal door continu het beste kanaal te kiezen en verstoring te minimaliseren.

Aanvullend zijn er de ondersteunende Wi-Fi Boosters v2 om de wifidekking in grotere huizen te verbeteren en in mesh te koppelen. Deze draadloze versterkers maken verbinding met de modem, hetzij draadloos, hetzij via een netwerkkabel. De boosters vereisen minimale configuratie en geven via led-indicatoren aan of de optimale afstand tot de Internet Box wordt gehandhaafd.

Er is (uiteraard) geen sprake van packet sniffing op het wanverkeer en gebruikers hebben via My Viking volledige controle over hun settings. Hier kunnen ze onder andere subnetten, DHCP-ranges, de bridgemodus en portmappings instellen en aanpassen.

5. Nóg minder betalen door Vikingpunten & Viking Deals

Mobile Vikings wil meer zijn dan een internetprovider. Het bedrijf biedt zijn trouwe community voordelen middels een loyaliteitsprogramma en partnerships met derde partijen; zogenaamde Viking Deals. Klanten verzamelen Vikingpunten door te winkelen bij populaire webshops als bol.com, Coolblue, Booking.com en Alternate. Deze punten kunnen ze weer gebruiken als korting op hun (maand)rekening. Gebruikers hebben toegang tot de partners via vikingdeals.be, met de plug-in van Mobile Vikings of via de My Viking-app. Grootverbruikers kunnen zo in sommige gevallen hun rekening van Mobile Vikings tot nul herleiden.

Bonusreden: dertig dagen proberen

Met ‘dertig dagen kwaliteitsgarantie’ probeert Mobile Vikings consumenten verder te overtuigen. Iedereen kan binnen dertig kalenderdagen na de activatie van een nieuwe simkaart en/of internetverbinding een terugbetaling van die eerste maand aanvragen, mits het abonnement wordt gedeactiveerd. Wie interesse heeft maar niet overtuigd is, heeft dus altijd de mogelijkheid om de diensten dertig dagen te proberen en zijn of haar geld terug te krijgen als het tegenvalt.

Conclusie

Samenvattend biedt Mobile Vikings in België competitieve tarieven voor onbeperkt internet en snelle fiber-opties, en reageert het met passende digitale diensten op de trend van minder traditioneel tv-kijken. De milieuvriendelijke Internet Box en Wi-Fi 6 ondersteunen hoge snelheden en betrouwbare verbindingen, en klanten worden beloond met Vikingpunten voor aankopen bij partnerwinkels. Het is door deze succesformule dat de populariteit van het merk blijft groeien en het zeker de moeite is om Mobile Vikings eens te overwegen als internetprovider.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Mobile Vikings en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

*edit: zin verwijderd: "Een voorbeeld: een 13GB grote game-update van Call of Duty of Cyberpunk 2077 download je met een fiberverbinding van Mobile Vikings in het uiterste geval al in dertien seconden."