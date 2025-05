Introductie van nieuwe sidebar - Development-iteratie #278

Onze developers hebben de nieuwe sidebar, waaraan in de afgelopen sprints is gewerkt, live gezet. Daarnaast hebben ze gewerkt aan een nieuwe advertentiepositie in de Pricewatch en verbeteringen aan de Best Buy Guides doorgevoerd.

Sidebar

In december kondigden we een nieuwe sidebar aan als verdere ontwikkeling van de bekende tracker. Inmiddels zijn we zover dat de sidebar live is gezet. Hij is altijd in beeld op schermgroottes vanaf tabletformaat en geeft een directe toegang tot de nieuwste updates op Tweakers. Behalve op de tracker biedt de sidebar direct zicht op de actieve topics, mijn topics, forumbookmarks en gevolgde topics.

Veranderde weergave en interactie

Om de complexiteit van de sidebar te beperken, hebben we een aantal veranderingen in de weergavemogelijkheden doorgevoerd. De keuze tussen de weergave links of rechts is verdwenen, net als de mogelijkheid om te kiezen tussen een vaste positie of meescrollend met de pagina. De sidebar wordt altijd rechts weergegeven in een vaste positie. De keuze om de sidebar standaard open te klappen is gebleven. In ingeklapte toestand zie je op schermen vanaf tabletformaat alleen een balk met menuopties.

We hebben deze keuze gemaakt omdat een beperkt deel van onze bezoekers gebruikmaakte van de tracker. Voor de meeste bezoekers is de sidebar van secundair belang. Op pagina's met een filterkolom, zoals in de Pricewatch, is de lay-out ook meer in balans als de sidebar rechts wordt weergeven.

In de bètafase heeft een aantal tweakers de sidebar getest. Dit heeft al een custom-css-snippet opgeleverd om de sidebar links weer te geven.

Nieuw is ook dat forumtopics verwijzen naar de eerste nieuwe reactie sinds het begin van je sessie. Deze functionaliteit is gelijk aan de links in de topiclistings op het forum onder het topicicoon en de tijd. We maken het hiermee makkelijker om nieuwe reacties terug te vinden.

Betere gebruikservaring op mobiel

Op mobiele apparaten is de sidebar direct via een trigger onder de navigatiebalk op te roepen. Er zijn geen twee stappen meer nodig via de hamburger- en navigatiemenu's. Het menu met de verschillende sidebarlijstjes wordt mobiel binnen duimbereik onder in het beeldscherm weergegeven.

Nieuwe advertentiepositie in de Pricewatch

Sinds kort is het voor adverteerders mogelijk om een specifieke productuitvoering uit te lichten in de Pricewatch. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van onder andere fabrikanten om bijvoorbeeld rondom een productaankondiging extra aandacht te genereren voor dit specifieke product. Indien actief, wordt deze advertentie bovenaan de lijst van producten in een bepaalde categorie getoond in de Pricewatch. Als je erop klikt, kom je op het Pricewatch-prijsoverzicht van de betreffende uitvoering. Aan het blauwe kader en het advertentielabel is te herkennen dat het om een advertentie gaat. De advertentie wordt niet getoond bij het gebruik van filters of sorteringen.

Best Buy Guides

Als onderdeel van de vernieuwing van de Best Buy Guides hebben we hierin weer enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn de afbeelding en titel in productkaarten klikbaar gemaakt en wordt indien aanwezig een link naar de review van het betreffende product getoond (voorbeeld). Het vernieuwde Best Buy Guides-blok op de frontpage heeft inmiddels ook zijn weg gevonden naar de Pricewatch-portal. Tot slot hebben we een makkelijkere ingang naar Best Buy Guides gecreëerd door ze als apart item op te nemen in de navigatie. Zodra er meer Best Buy Guides in de nieuwe opzet gepubliceerd worden, worden deze productgroepen automatisch toegevoegd aan de navigatiebalk. Onderliggend is de navigatie verbeterd op het gebied van responsiveness.

En verder