Tweakers trakteert - Dag 1: ode aan Henk

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom trakteren we. Terwijl we aftellen naar onze verjaardag op 30 september, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze aanloop naar de grote dag op de voet volgen via de 'adventskalender' hieronder.

Ode aan Henk

Henk - de vaste kern op Tweakers weet precies over wie het gaat als je die naam noemt - is onze officieuze mascotte. Ook lang na zijn pensioen leeft hij nog altijd voort in de harten van duizenden tweakers. Henk zag het levenslicht in 1999 als onderdeel van een forumrestyling en heeft gedurende lange tijd het forum verfraaid met zijn vrolijke verschijning. Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Tweakers konden we het niet laten om hem in het zonnetje te zetten met zijn eigen custom-css-thema én een Henk-T-shirt in limited edition.

Het ontstaan van Henk Femme Taken "Om het ondergrondse karakter van het tweaken te verbeelden, was Henk geïnspireerd op een piratendoodshoofd, met in plaats van de schedel een smiley en in plaats van de botten twee kruislings geplaatste steeksleutels. Mijn onderontwikkelde skills op het gebied van het verbeelden van gelaatsuitdrukking wisten er nog voor te zorgen dat Henk een vriendelijkere uitstraling kreeg dan een doodshoofd, maar konden niet voorkomen dat de mascotte van Tweakers.net als een doorgeslagen junk uit de ogen keek. Een naam voor het poppetje was er aanvankelijk niet, hij werd gewoon GoT-logo of Tweakers.net-smiley genoemd. Pas later ontstond in de community de tweestrijd tussen het kamp dat ervan overtuigd was dat het logo Henk heette en een kleinere schare gebruikers die dacht dat Tweaky de naam van Henk was."

Henk in zijn natuurlijke habitat op het Tweakers-forum in 2004

Henk-custom-css

Voor degenen die de 25e verjaardag van Tweakers willen vieren door de website in een nostalgisch jasje te steken, heeft Femme speciaal een op maat gemaakt custom-css met Henk-thema ontworpen. Deze is te gebruiken in lightmode en darkmode. Lijkt dit je wat? Dan kun je het thema op deze pagina activeren. En goed nieuws voor de diehardfans: dit thema blijft permanent beschikbaar.

Femmes custom-css met Henk-thema in light- en darkmode

Henk-T-shirt in limited edition

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we besloten om Henk uit de digitale wereld te halen en hem op een T-shirt te vereeuwigen. De T-shirts zijn tot en met 30 september in een beperkte oplage beschikbaar. Dit betekent dat je slechts één week de kans hebt om jouw eigen stukje Tweakers-geschiedenis te bemachtigen. We willen dat dit shirt speciaal blijft, dus we zullen het na deze week niet meer aanbieden. Zorg ervoor dat je er op tijd bij bent, want op = op!

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