Door Saskia Schoonebeek en Femme Taken

Feedback • 25-09-2023 09:00 139

Tweakers trakteert - Dag 1: ode aan Henk

De Tweakers-mascotte in de spotlights

25-09-2023 • 09:00

139

Tweakers trakteert - Dag 1: ode aan Henk

Er komt een belangrijke mijlpaal aan: Tweakers wordt 25 jaar! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom trakteren we. Terwijl we aftellen naar onze verjaardag op 30 september, hebben we elke dag een verrassing voor jullie in petto. Je kunt onze aanloop naar de grote dag op de voet volgen via de 'adventskalender' hieronder.

Advent 1

Ode aan Henk

Henk - de vaste kern op Tweakers weet precies over wie het gaat als je die naam noemt - is onze officieuze mascotte. Ook lang na zijn pensioen leeft hij nog altijd voort in de harten van duizenden tweakers. Henk zag het levenslicht in 1999 als onderdeel van een forumrestyling en heeft gedurende lange tijd het forum verfraaid met zijn vrolijke verschijning. Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Tweakers konden we het niet laten om hem in het zonnetje te zetten met zijn eigen custom-css-thema én een Henk-T-shirt in limited edition.

Het ontstaan van Henk

Femme
Femme Taken

"Om het ondergrondse karakter van het tweaken te verbeelden, was Henk geïnspireerd op een piratendoodshoofd, met in plaats van de schedel een smiley en in plaats van de botten twee kruislings geplaatste steeksleutels. Mijn onderontwikkelde skills op het gebied van het verbeelden van gelaatsuitdrukking wisten er nog voor te zorgen dat Henk een vriendelijkere uitstraling kreeg dan een doodshoofd, maar konden niet voorkomen dat de mascotte van Tweakers.net als een doorgeslagen junk uit de ogen keek. Een naam voor het poppetje was er aanvankelijk niet, hij werd gewoon GoT-logo of Tweakers.net-smiley genoemd. Pas later ontstond in de community de tweestrijd tussen het kamp dat ervan overtuigd was dat het logo Henk heette en een kleinere schare gebruikers die dacht dat Tweaky de naam van Henk was."

Photoshop ontwerp eerste GoT-layout (klein)
Henk in zijn natuurlijke habitat op het Tweakers-forum in 2004

Henk-custom-css

Voor degenen die de 25e verjaardag van Tweakers willen vieren door de website in een nostalgisch jasje te steken, heeft Femme speciaal een op maat gemaakt custom-css met Henk-thema ontworpen. Deze is te gebruiken in lightmode en darkmode. Lijkt dit je wat? Dan kun je het thema op deze pagina activeren. En goed nieuws voor de diehardfans: dit thema blijft permanent beschikbaar.

Henk Custom-CSS
Femmes custom-css met Henk-thema in light- en darkmode

Henk-T-shirt in limited edition

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we besloten om Henk uit de digitale wereld te halen en hem op een T-shirt te vereeuwigen. De T-shirts zijn tot en met 30 september in een beperkte oplage beschikbaar. Dit betekent dat je slechts één week de kans hebt om jouw eigen stukje Tweakers-geschiedenis te bemachtigen. We willen dat dit shirt speciaal blijft, dus we zullen het na deze week niet meer aanbieden. Zorg ervoor dat je er op tijd bij bent, want op = op!

Ga naar de webshop

Henk

Front Henk

Back Henk

Lees meer

Websites en community's Tweakers Tweakers 25 Tweakers Community

Reacties (139)

-Moderatie-faq
139
133
105
2
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Daniel 25 september 2023 11:22
Correctie: Henk bestaat al veel langer dan 2004. Alleen in de allereerste pre-Tweakers-iteratie van het Webmagix-forum bestond Henk nog niet. Zodra de legendarische paarse layout op GoT werd geïntroduceerd (februari 1999) zag Henk het levenslicht.

Allemaal keurig opgeschreven in review: De geschiedenis van Tweakers.net: ontstaan en hobbyfase
Spykie @Daniel25 september 2023 14:12
Volgens mij niet?
Pas op 1 december 2004 kreeg het forum een restyle naar de huidige layout en liep de kleurstelling eindelijk weer in de pas met die van de frontpage.
en
De restyle van het forum betekende tevens de introductie van Henk
MallePietje @Spykie25 september 2023 15:39
Hier staat Henk bijvoorbeeld al: https://web.archive.org/w...1309/http://tweakers.net/
(Als je het balkje even wegklikt)

[Reactie gewijzigd door MallePietje op 23 juli 2024 13:58]

Bliksem B @MallePietje25 september 2023 16:43
Hier staat Henk bijvoorbeeld al: https://web.archive.org/w...1309/http://tweakers.net/
(Als je het balkje even wegklikt)
Sterker nog als je kijkt naar review: De geschiedenis van Tweakers.net: ontstaan en hobbyfase, dan zie je henk ook al bovenaan in 1999!

Het gaat denk ik fout, omdat in review: De geschiedenis van Tweakers.net: ontstaan en hobbyfase staat:
De eerste restyle van de site volgde op 23 februari 1999, toen het forum een vernieuwde, geïntegreerde vormgeving van de footer en headers kreeg. UBB
Dan staat er:
Pas op 1 december 2004 kreeg het forum een restyle naar de huidige layout en liep de kleurstelling eindelijk weer in de pas met die van de frontpage.
Vervolgens staat er:
De restyle van het forum betekende tevens de introductie van Henk, onze officieuze mascotte die nog altijd voortleeft in de harten van duizenden tweakers.
Hierin wordt echter verwezen naar de 1e restyle uit 1999. Niet 2004. Ik dacht al, Henk ziet er ouder uit dan 19 jaar :9 .

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 23 juli 2024 13:58]

Xfade @Daniel25 september 2023 14:25
Er staat in dat stukje gewoon dat hij bij de restyle van 2004 geïntroduceerd werd. Allemaal keurig opgeschreven.
Bliksem B @Xfade25 september 2023 16:48
Noop. Als je kijkt naar review: De geschiedenis van Tweakers.net: ontstaan en hobbyfase, dan zie je henk ook al bovenaan in 1999!
Het gaat denk ik fout, omdat in review: De geschiedenis van Tweakers.net: ontstaan en hobbyfase staat:
De eerste restyle van de site volgde op 23 februari 1999, toen het forum een vernieuwde, geïntegreerde vormgeving van de footer en headers kreeg. UBB
Dan staat er:
Pas op 1 december 2004 kreeg het forum een restyle naar de huidige layout en liep de kleurstelling eindelijk weer in de pas met die van de frontpage.
Vervolgens staat er:
De restyle van het forum betekende tevens de introductie van Henk, onze officieuze mascotte die nog altijd voortleeft in de harten van duizenden tweakers.
Hierin wordt echter verwezen naar de 1e restyle uit 1999. Niet 2004. Ik dacht al, Henk ziet er ouder uit dan 19 jaar :9 .
Q @Daniel25 september 2023 16:41
Ik heb een account ID in de 1100 reeks en ik weet vrij zeker dat ‘Henk’ ouder is dan 2004.

Ik weet ff niet of ik er iets van moet vinden dat Tweakers.net zelfs in een artikel over haar eigen geschiedenis in de comments gecorrigeerd moet worden, maar het voelt wel ‘meta ironisch’. ;)
youridv1 @PredCaliber225 september 2023 14:45
Even voor jou, @Spykie en @Xfade Niet lullig bedoeld maar ik zou Daniel's profiel eventjes openen en zijn biografie lezen voordat je zijn correctie in twijfel trekt :) Hij is, zacht uitgedrukt, ervaringsdeskundige en bepaald geen "user". ;)

Overigens staan er in het artikel waar Daniel naar linkt afbeeldingen van de website uit 1999 waar henk al op te zien is.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:58]

Xfade @youridv125 september 2023 15:40
Zeker top dat Daniel aanwezig was toen blijkbaar in 1999 Henk er al was, echter, gebruikers die pas later kwamen en de tekst lezen die zien introductie 2004 staan (in de oude link, en nu weer). Dus ja, dat klinkt best lullig.
youridv1 @Xfade25 september 2023 16:26
In het artikel staat
De eerste restyle van de site volgde op 23 februari 1999, toen het forum een vernieuwde, geïntegreerde vormgeving van de footer en headers kreeg. UBB werd gestript van alle overbodige opmaak en de naam van het forum werd officieel omgedoopt in Gathering of Tweakers. De bekende blauwe forumlayout (door velen als paars bestempeld, hoewel het technisch de vraag is of er werkelijke sprake was van paarse kleuren) zou bijna zes jaar lang in gebruik blijven.
Met daar onder een screenshot van die paarse forum layout, uit 1999, met Henk.
Gebruikers die later kwamen, kunnen dus gewoon de waarheid lezen, want het staat er echt gewoon correct beschreven.

Die "nieuwe" layout uit 2004 staat daar ook gelinkt en die verwijst naar de rode layout die in 2004 kwam, niet naar de paarse uit de afbeelding eronder. Als je op die datum klikt, kom je op een forum topic van toen die de update naar de nieuwe rode layout beschrijft, waar de 2004 layout gelinkt staat.

Dat de afbeelding van de paarse layout pas komt na de alinea over de update van 2004, is niet de beste formatting keuze ooit gemaakt, maar je leest wel heel erg snel als dat je op het verkeerde been zet, vind ik :)

Overigens staat het in het artikel waar we nu onder reageren inderdaad nog steeds incorrect.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 13:58]

SWINX @youridv125 september 2023 21:13
Mensen die Henk nog kennen, kennen Daniel toch ook wel?
Sommige mensen hebben alleen een voornaam nodig.
Bijvoorbeeld Femme, Daniel, Kees.
En ik vergeet vast nog wel iemand.
Paitor @PredCaliber225 september 2023 14:15
Haha nou, ik zou niet zeggen dat Daniel een user is :)
Maar inderdaad, het viel me ook direct op dat ik ver voor 2004 lid werd (orginele account verloren in BC3) en bij mjin eerste aanmelding was Henk er al.

[Reactie gewijzigd door Paitor op 23 juli 2024 13:58]

freshy98 25 september 2023 09:25
Ik heb nog altijd een Henk glas van vroegah.
Verder wacht ik natuurlijk op de bierpul van 36 jaar Tweakers, zoals op de 18 jaar bierpul staat :-)
Phehistyr @freshy9825 september 2023 10:09
Ik heb nog een paar case badges die ik op de HCC beurs van 2004 heb gekocht. Helaas vallen case badges behoorlijk uit de toon op enigszins moderne behuizingen.
RobbyTown @Phehistyr25 september 2023 10:55
Op een Prodesk past die prima!

Oud en nieuw samen
World Citizen @freshy9825 september 2023 12:09
Zoiets ?
https://tweakers.net/i/xf...BCkU8f7e.png?f=user_large
freshy98 @World Citizen25 september 2023 12:13
Ja, precies :D
Jumpman @freshy9825 september 2023 10:04
Haha, die heb ik ook nog. Die gebruik ik altijd bij iemand die zegt: Okay, nog één of een laatste drankje dan.

Tijd voor 25 jaar Henk bierpullen.
Linksquest Moderator Spielerij 25 september 2023 09:19
Die is wel vet, jammer dat het shirt alleen in het zwart is, heb een witte kat en daar blijft nooit iets mooi zwart bij 8)7
PD2JK @Linksquest25 september 2023 09:21
Tijd voor een zwarte kat dus.

;)
Linksquest Moderator Spielerij @PD2JK25 september 2023 09:51
Ook die heb ik, maar die haart gelukkig niet, die witte wel, en extreem :D
Barcht @PD2JK25 september 2023 11:47
Hoezo?
Er is toch niks mis met een aanhenkelijke kat? O-)
GameNympho @Barcht25 september 2023 13:49
Sarcasm on; Aai graag poesen O-), rood, wit, zwart maakt me niets uit en zijn de haren een probleem, dan kale poes _O-

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 23 juli 2024 13:58]

DiXY @PD2JK25 september 2023 18:08
Onze kat is zwart met wit en verhaard 2 maanden per jaar niet... wat nu?
SunnieNL @Linksquest25 september 2023 09:35
Zelfs met een rode kat is zwart niet een hele beste kleur om te dragen :)
al heeft het ene kledingstuk er meer last van dan de andere.
Heb standaard kledingrollers in de auto liggen.

Dus het tshirt is hier al besteld :)
2green @SunnieNL25 september 2023 11:24
Een zwarte broek is ook fijn met een rode kat, vooral als zijn brokken op zijn. Dan loop je in no time met rode beenwarmers rond.
Vexxon @Linksquest25 september 2023 10:43
!(witte kat)
Linksquest Moderator Spielerij @Vexxon25 september 2023 12:45
Ja, een Ragdoll, je kunt hem zien in mijn Samsung S22 review, heeft hij als model mogen spelen :P
Jerra 25 september 2023 09:51
Ik ga niet liegen, ik vind die custom CSS best prettig eigenlijk! Erg leuk, ik houd hem een tijdje aan!

(Ik dacht eigenlijk dat alleen betalende tweakers leden custom css konden instellen, weer wat geleerd)
jelle. @Jerra25 september 2023 10:17
We hebben dit sinds kort voor alle geregistreerde gebruikers beschikbaar gesteld :) .plan: Aantal karmafeatures voor iedereen beschikbaar - Development-iteratie ...

[Reactie gewijzigd door jelle. op 23 juli 2024 13:58]

Jerra @jelle.25 september 2023 10:25
Goed om te weten, ga ik vanaf nu dan ook dankbaar gebruik van maken :)
Jeroen73 @Jerra25 september 2023 10:11
Als ik me goed herinner heb ik een paar jaar terug custom css met karma punten gekocht.
i-chat @Jeroen7325 september 2023 15:58
klopt custom css wat beschikbaar:

- als crew,
- als betalend lid
- als persoon met voldoende karmapunten in de karmashop. (RIP)
RadioKies @i-chat25 september 2023 21:37
Ah ja de karmashop, ik mis de tweakblogs met in de hoofdrol scheermeneer ;)
ThE_ED 25 september 2023 09:47
Grappige is dat Henk ergens in mijn hoofd toch het 'nieuwe' logo is, al heb ik geen idee meer wat er daarvoor was? (Maar na WoT)
CH4OS @ThE_ED25 september 2023 10:03
Is het logo intussen veranderd dan? :+ Henk is het logo, toch? ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 13:58]

AuteurFemme UX Designer @ThE_ED26 september 2023 09:31
Voor Henk was er https://tweakers.net/wot/ en het forum zag eruit als afbeelding: Tweakers.net hosting geschiedenis - Webmagix forum maar je moet er wel vroeg bij zijn geweest om Henk het nieuwe logo te vinden d:)b
Le Mol @ThE_ED25 september 2023 17:02
ja klopt, zoals in de thread van de eerste post al duidelijk wordt, februari 1999 verscheen die op de frontpage

[Reactie gewijzigd door Le Mol op 23 juli 2024 13:58]

remotica 25 september 2023 11:04
Hoe activeer je de 10% korting voor Tweakers abonnees?
AuteurMoonsugar @remotica25 september 2023 11:09
Zie: https://gathering.tweaker...ist_messages/2162134/last :)
remotica @Moonsugar25 september 2023 11:31
Thanx! _/-\o_
botoo @Moonsugar25 september 2023 14:22
Dat had wel ergens bij de bestelling zichtbaar mogen zijn of boven in het artikel zelf. Bij een 'limited Edition' ga ik niet eerst alle comments lezen.
Verder niet erg, ook zonder korting zou ik het besteld hebben.
blobber @Moonsugar25 september 2023 12:08
grrr, net te laat gezien :(
MoonRaven 25 september 2023 09:14
Leuk om hier zo bij stil te staan! :)

Hoveren over Henk overlapt alleen wel met alles zie ik.

[Reactie gewijzigd door MoonRaven op 23 juli 2024 13:58]

crisp Senior Developer @MoonRaven25 september 2023 09:39
Dat is inmiddels gefixed :)
MoonRaven @crisp25 september 2023 09:46
Ik zie het, top!
HKS-Skyline 25 september 2023 13:40
Mooi thema! Ik ben geen programmeerheld, waarom past enkel de menubalk aan en blijven de highlights rood en de achtergrond grijs? Is dat een cache ding?
sweetdude @HKS-Skyline25 september 2023 14:18
Bij mij werkt een F5 om het team volledig te krijgen.

Ik merk wel dat het niet actief blijft in Edge (for business). Als ik het tabblad afsluit en opnieuw naar tweakers ga. is weer alles in de huidige huisstijl helaas :|
In Firefox werkt het wel weer als ik de browser afsluit onthoud hij het wel

[Reactie gewijzigd door sweetdude op 23 juli 2024 13:58]

HKS-Skyline @sweetdude25 september 2023 16:00
Ik gebruik firefox, bij mij is het automatisch alweer teruggegaan naar de huisstijl. Lijkt niet te werken.
CH4OS 25 september 2023 09:49
Noem mij misschien kritisch, maar wat is de traktatie nu precies? Dat er een t-shirt te koop is? Dat is geen traktatie he. :P
Vagax @CH4OS25 september 2023 09:52
En de moeite de ze hebben genomen om de oude GoT thema in een modern jasje na te maken en deze aan te bieden aan iedereen.

Wat had je eerder gezien als traktatie?
magnifor @Vagax25 september 2023 10:23
Ik ben jarig, ik trakteer iedereen op een zakje chips. Wel 1 euro per zakje. Daar komt het op neer.

In mijn woordenboek zijn traktaties gratis voor de ontvangende partij.
P_Tingen @magnifor25 september 2023 10:57
En een glaasje azijn? De css kost je niks he?
KNed @magnifor25 september 2023 10:43
Gratis Henk css is de traktatie...
CH4OS @Vagax25 september 2023 10:05
De nieuwe smileys die ook werken in darkmode? :P Maar dan dus allemaal Henk in het klein! :P
roeltjow @CH4OS25 september 2023 09:55
"Tweakers trakteert" maar wel tegen betaling
Ultimus XI @roeltjow25 september 2023 10:08
Waarna je ook nog reclame voor ze mag maken!
Gunner 25 september 2023 09:13
gave CSS! bedankt Femme!
sweetdude @Gunner25 september 2023 09:59
yep, de nieuwe standaard! 8-)
Pim0377 @Gunner25 september 2023 19:45
100%, meteen geactiveerd toen ik het zag :) heel gaaf, thanks guys :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.