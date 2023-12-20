Nieuwe sidebar voor tracker - Development-iteratie #275

In de afgelopen sprints hebben onze development- en productteams gewerkt aan de ontwikkeling van een sidebar en een nieuwe opzet van Best Buy Guides.

Nieuwe sidebar voor tracker en actieve topics

In de afgelopen weken hebben onze developers gewerkt aan het bouwen van een nieuwe sidebar. De sidebar is een doorontwikkeling van de welbekende tracker die sinds de oertijd op Tweakers aanwezig is en waarmee je tijdens je bezoek op de hoogte wordt gehouden van nieuwe activiteit op Tweakers.

Op desktop en tablets wordt de sidebar weergegeven als een verticale balk met menuopties die in ingeklapte staat altijd in beeld is. Je hebt net als voorheen de keuze om de sidebar standaard uit te laten klappen. Nieuw aan de sidebar is dat hij meerdere lijsten kan weergegeven. Naast de tracker, waarvan je de inhoud zelf kunt samenstellen, is er de mogelijkheid om actieve forumtopics direct vanuit de sidebar te volgen. In de komende iteraties zullen we ook mijn topics, forumbookmarks en gevolgde topics aan de sidebar toevoegen.

Vereenvoudiging

Een van onze doelstellingen bij het bouwen van de sidebar was een technische vereenvoudiging ten opzichte van de oude tracker. We hebben daarom een aantal mogelijkheden voor personalisatie geschrapt. De sidebar kan alleen rechts weergegeven worden en de keuze tussen een fixed positie en scroll is verdwenen. Ook heeft de sidebar geen invloed meer op de weergave van de navbar. In het verleden zorgde het uitklappen van de tracker ervoor dat de navbar werd gecentreerd in de ruimte links of rechts van de tracker. De responsive breakpoints zijn wat vereenvoudigd zodat er minder verschillende lay-outs zijn.



Er zullen ongetwijfeld teleurgestelde liefhebbers zijn van een links gepositioneerde tracker. We hebbben deze keuze gemaakt om de onderhoudbaarheid te verbeteren en omdat we het logisch vinden dat de sidebar een positie heeft die ondergeschikt is aan de inhoud van de pagina. Op listings met een filterkolom is de lay-out bovendien beter in balans als de resultaten in het midden komen te staan.

Betere gebruikerservaring op mobile

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de tracker op kleine beeldschermen was een belangrijk wens bij het ontwerpen van de nieuwe sidebar. In de oude situatie waren er op een smartphone twee acties nodig om de tracker te openen: een klik op het hamburgermenu en daarna een klik op de tracker. De lay-out was ook erg smal waardoor titels altijd werden afgekapt. De nieuwe sidebar kan direct geopend worden via een knopje rechtsboven in beeld. De knop verdwijnt en verschijnt samen met de navbar. Op kleine beeldschermen worden de tabs in de sidebar horizontaal onder in het beeldscherm getoond, zodat je makkelijk met je duim naar andere tabs kunt navigeren.

Bètatest in testomgeving

Voordat we de sidebar live zetten, willen we eerst een bètatest doen met de crew en de community. De bètatest vindt plaats in een testomgeving met een kopie van de site van ongeveer een week geleden. In dit topic kun je je aanmelden om deel te nemen aan de test.

Nieuwe opzet van Best Buy Guides

In het kader van de redactionele vernieuwing van Best Buy Guides hebben we op technisch vlak hier ook verbeteringen in doorgevoerd. Zo hebben we het mogelijk gemaakt om artikelen te publiceren onder een vaste URL, zodat je altijd op de nieuwste versie uitkomt. Oudere versies van het artikel blijven in gearchiveerde vorm beschikbaar, inclusief de bijhorende reacties. Daarnaast hebben we de overzichtspagina voor productgroepen gebouwd, waar de onderliggende Best Buy Guides aan gekoppeld zijn. Tot slot is het Best Buy Guides-blokje op de frontpage vernieuwd. In de komende tijd zullen alle Best Buy Guides stap voor stap overgezet worden op dit nieuwe format.

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