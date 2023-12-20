Door Femme Taken

UX Designer

Feedback • 20-12-2023 10:52 69

Nieuwe sidebar voor tracker - Development-iteratie #275

20-12-2023 • 10:52

69

In de afgelopen sprints hebben onze development- en productteams gewerkt aan de ontwikkeling van een sidebar en een nieuwe opzet van Best Buy Guides.

Nieuwe sidebar voor tracker en actieve topics

In de afgelopen weken hebben onze developers gewerkt aan het bouwen van een nieuwe sidebar. De sidebar is een doorontwikkeling van de welbekende tracker die sinds de oertijd op Tweakers aanwezig is en waarmee je tijdens je bezoek op de hoogte wordt gehouden van nieuwe activiteit op Tweakers.

Op desktop en tablets wordt de sidebar weergegeven als een verticale balk met menuopties die in ingeklapte staat altijd in beeld is. Je hebt net als voorheen de keuze om de sidebar standaard uit te laten klappen. Nieuw aan de sidebar is dat hij meerdere lijsten kan weergegeven. Naast de tracker, waarvan je de inhoud zelf kunt samenstellen, is er de mogelijkheid om actieve forumtopics direct vanuit de sidebar te volgen. In de komende iteraties zullen we ook mijn topics, forumbookmarks en gevolgde topics aan de sidebar toevoegen.

Sidebar in lightmode op desktop

Vereenvoudiging

Sidebar in darkmode op mobilEen van onze doelstellingen bij het bouwen van de sidebar was een technische vereenvoudiging ten opzichte van de oude tracker. We hebben daarom een aantal mogelijkheden voor personalisatie geschrapt. De sidebar kan alleen rechts weergegeven worden en de keuze tussen een fixed positie en scroll is verdwenen. Ook heeft de sidebar geen invloed meer op de weergave van de navbar. In het verleden zorgde het uitklappen van de tracker ervoor dat de navbar werd gecentreerd in de ruimte links of rechts van de tracker. De responsive breakpoints zijn wat vereenvoudigd zodat er minder verschillende lay-outs zijn.

Er zullen ongetwijfeld teleurgestelde liefhebbers zijn van een links gepositioneerde tracker. We hebbben deze keuze gemaakt om de onderhoudbaarheid te verbeteren en omdat we het logisch vinden dat de sidebar een positie heeft die ondergeschikt is aan de inhoud van de pagina. Op listings met een filterkolom is de lay-out bovendien beter in balans als de resultaten in het midden komen te staan.

Betere gebruikerservaring op mobile

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de tracker op kleine beeldschermen was een belangrijk wens bij het ontwerpen van de nieuwe sidebar. In de oude situatie waren er op een smartphone twee acties nodig om de tracker te openen: een klik op het hamburgermenu en daarna een klik op de tracker. De lay-out was ook erg smal waardoor titels altijd werden afgekapt. De nieuwe sidebar kan direct geopend worden via een knopje rechtsboven in beeld. De knop verdwijnt en verschijnt samen met de navbar. Op kleine beeldschermen worden de tabs in de sidebar horizontaal onder in het beeldscherm getoond, zodat je makkelijk met je duim naar andere tabs kunt navigeren.

Bètatest in testomgeving

Voordat we de sidebar live zetten, willen we eerst een bètatest doen met de crew en de community. De bètatest vindt plaats in een testomgeving met een kopie van de site van ongeveer een week geleden. In dit topic kun je je aanmelden om deel te nemen aan de test.

Nieuwe opzet van Best Buy Guides

In het kader van de redactionele vernieuwing van Best Buy Guides hebben we op technisch vlak hier ook verbeteringen in doorgevoerd. Zo hebben we het mogelijk gemaakt om artikelen te publiceren onder een vaste URL, zodat je altijd op de nieuwste versie uitkomt. Oudere versies van het artikel blijven in gearchiveerde vorm beschikbaar, inclusief de bijhorende reacties. Daarnaast hebben we de overzichtspagina voor productgroepen gebouwd, waar de onderliggende Best Buy Guides aan gekoppeld zijn. Tot slot is het Best Buy Guides-blokje op de frontpage vernieuwd. In de komende tijd zullen alle Best Buy Guides stap voor stap overgezet worden op dit nieuwe format.

En verder

  • We hebben op basis van de gebruikersfeedback de moderatiepop-up aangepast zodat de moderatieknoppen op mobiel binnen duimbereik staan. Daarnaast is op mobiele weergaven de reactie altijd zichtbaar tijdens het modereren.
  • De plus- en minknoppen hebben we na een succesvolle a/b-test omgedraaid op de Prijsdalers-pagina.
  • Dropdowns in de menubalk, zoals Notificaties en Berichten, hebben we een dynamische hoogte gegeven zodat deze niet afgebroken worden op schermen met weinig hoogte.
  • De eerste twee geanimeerde smileys zijn door SVG's vervangen, in navolging van het vernieuwen van de gehele set aan smileys.
  • Er zijn nog enkele bugs aan de prijsalerts gefixt, waaronder de verplichte minimumprijs bij producten zonder prijsmelding en hoe dit soort producten in de wenslijst getoond werden.
  • De code voor het weergeven van avatars is verbeterd. Bij de release was per abuis iedereen kortstondig zijn eigen avatar kwijt; dat is direct verholpen.

Lees meer

Verbeteringen aan prijsalerts en Pricewatch - Development-iteratie #271/272 .Plan van 7 november 2023
Vernieuwing van de Tweakers-smileys - Development-iteratie #270 .Plan van 17 oktober 2023
Stemmen op deals en maximale wijzigtijd forum - Development-iteratie #269 .Plan van 26 september 2023
Webdevelopment

Reacties (69)

-Moderatie-faq
69
69
54
0
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ShadLink 20 december 2023 11:00
De sidebar kan alleen rechts weergegeven worden en de keuze tussen een fixed positie en scroll is verdwenen.
1 stap vooruit met de nieuwe sidebar, 3 stappen terug. Helaas iets wat je te vaak terug ziet komen op Tweakers. De kwaliteit blijft door nieuwe toeters en bellen steeds verder achteruit gaan.

Maar ja, dat zullen we dan wel weer met "custom-css" moeten gaan oplossen.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 02:14]

trigger808 @ShadLink20 december 2023 11:38
Sinds dat de custom RSS feeds optie is verdwenen gebruik ik de tracker al een stuk minder, dat waren 3 stappen achteruit zonder een stap vooruit.

Misschien is dit stiekem een ontmoediging om de tracker te gebruiken, zodat ze deze over een tijdje helemaal kunnen verwijderen omdat niemand het meer gebruikt... en er dan ook maar weinig geklaag komen
MrMonkE @trigger80820 december 2023 11:52
Ik denk zef een vorm van DPG synergie in de toekomst.
Sites samenvoegen of in een soort 'food court' voor websites te plaatsen.
Dan is een zekere mate van uniformiteit over de sites wel belangerijk.
AuteurFemme UX Designer @MrMonkE20 december 2023 12:06
De hogere echelons bij DPG zijn met andere dingen bezig dan bepalen waar we onze sidebar neerzetten, dat bedenken we zelf ;) . Ik begrijp de frustratie over het feit dat we een pref weghalen en dit voor jou tot gevolg zou hebben dat je moet wennen aan een nieuwe situatie. Personalisatie van de weergave zorgt echter voor complexiteit waarbij we goed moeten afwegen of die complexiteit genoeg waarde levert.

Het aantal gebruikers van de tracker was al niet groot meer. Ons uitgangspunt is meer inhoudelijke functionaliteit in ruil voor minder toeters en bellen wat betreft de weergave/positionering. Op die manier denken we dat meer tweakers nuttig gebruik kunnen maken van de sidebar.
Marrtijn @Femme20 december 2023 12:25
. Personalisatie van de weergave zorgt echter voor complexiteit waarbij we goed moeten afwegen of die complexiteit genoeg waarde levert.
Wat is dan precies "waarde" van de keuze voor rechts? Links uitlijnen is ongeveer de standaard sinds de uitvinding van de computer, waarom denken jullie dat tegen de natuur van gebruikers ingaan meer "waarde" gaat toevoegen?
Danny @Marrtijn20 december 2023 16:53
ja precies. Ik lees van links naar rechts. de logische volgorde is dus
tracker om te navigeren -> bij aanklikken gaan je ogen rechts om het artikel te lezen
AuteurFemme UX Designer @Marrtijn21 december 2023 09:57
Redenen om voor rechts te kiezen:
  • Het aantal gebruikers van de tracker is beperkt. Door de sidebar rechts plaatsen hebben users die er niets mee willen doen er minder last van.
  • Op mobile maken we de sidebar via een knopje rechtsboven toegankelijk. Daar is hij voor de meeste mensen beter bereikbaar met je duim, conflicteert hij niet met het hamburgermenu links van het logo en valt hij niet over de content. Door de sidebar op desktop ook rechts te plaatsen is de positie consistent op alle schermgroottes.
  • De sidebar is voor de meeste gebruikers niet het primaire element waarmee wordt genavigeerd op de site. Dit rechtvaardigt een locatie rechts, vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld macOS, Facebook en LinkedIn dit doen met hun messaging en notificatie panels.
ShadLink @Femme20 december 2023 12:19
Alleen denk ik dat door de sidebar altijd rechts te plaatsen dat meeste gebruikers hem niet meer zullen willen gebruiken. Dus ja ik denk dat die "complexiteit" absoluut voor zeker 50% van de sidebar gebruikers genoeg waarde levert.

En betreffende de complexiteit, heb net al even in de beta zitten kijken naar een custom css oplossing. Die is niet al te moeilijk (al moet die nog wel wat verbeterd worden) Ik weet zeker dat de hoeveelheid werk tov het aantal gebruikers van een linker sidebalk absoluut te doen is.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 23 juli 2024 02:14]

crisp Senior Developer
@ShadLink20 december 2023 12:35
De initiële hoeveelheid werk zal wellicht nog meevallen, maar vervolgens moet je het ook onderhouden en meenemen bij het testen van wijzigingen die er invloed op kunnen hebben. Elke variatie in je layout kost zo dan toch elke keer weer extra tijd, of levert potentieel bugs op als je er niet elke keer aan denkt.
ShadLink @crisp20 december 2023 12:49
Onderhouden blijft vergelijkbaar met de initiële hoeveelheid werk. Helemaal als je het bv met een variabel zou oplossen.
En qua testen? Tja, ik weet niet hoe jullie de testomgeving ingericht hebben of welke technieken jullie daar bij gebruiken... maar dat lijkt mij ook een relatief klein probleem.

Het klinkt een beetje naar zoeken naar problemen om iets niet te doen, en dat lijkt mij geen gezonde oplossing ;)
crisp Senior Developer
@ShadLink20 december 2023 12:55
Het zijn echter wel dingen die je mee moet nemen in je overweging, en we hebben inmiddels genoeg ervaring om in te schatten wat bepaalde features uiteindelijk echt kosten aan tijd mbt maintenance en bugs.
ShadLink @crisp20 december 2023 13:12
Natuurlijk klopt dat, dat ontken ik ook niet. Je moet kijken naar de impact van een wijziging, dat doe ik ook met mijn werk. En op mijn werk bouw ik webapplicaties. Die allemaal een zijbalk hebben met primaire of secundaire navigatie (ie. trackers). En in bijna al die applicaties is de zijbalk instelbaar, en waar niet standaard links uitgelijnd. Enkel wanneer een zijbalk de derde navigatie (extern) is dan komt hij (standaard, instelbaar) rechts.

Nieuwere applicaties werken dan zelfs met Bootstrap, die de zijbalk offcanvas standaard als onderdeel heeft. Waar de keuze tussen links of rechts niet meer verschil geeft dan "offcanvas-start" of "offcanvas-end" als klasse. (ik snap dat bootstrap geen optie is voor Tweakers, het geldt slechts als voorbeeld)
Aganim @Femme20 december 2023 18:20
Personalisatie van de weergave zorgt echter voor complexiteit waarbij we goed moeten afwegen of die complexiteit genoeg waarde levert.
Ik kan mijn telefoon door een polsprobleem niet rechtshandig vasthouden, door de tracker aan de linkerkant te hebben kan ik die met dezelfde hand gebruiken als waar ik mijn telefoon mee vast heb. Met een tracker aan de rechterkant is dat veel minder praktisch. Ik word hier vooralsnog niet echt vrolijk van.
lordsnow @Femme21 december 2023 05:57
De positie van de tracker vast zetten is op zich prima, maar waarom rechts? In kan me niet voorstellen dat er uit een onderzoek naar voren is gekomen dat de meeste gebruikers dat ding aan de rechterkant van het scherm hebben staan.
jelle. @MrMonkE20 december 2023 11:59
Dit wil ik graag even uit de wereld helpen: er is geen enkel plan om over alle DPG-titels heen een vorm van uniformiteit te creëren waar wij bij Tweakers rekening mee moeten houden. Ja, er zijn best practices in UX en sommige DPG-titels draaien op hetzelfde platform (Volkskrant en Libelle bijvoorbeeld, of de regiotitels van AD). Maar er is niemand bij DPG die ons voorschrijft hoe Tweakers eruit moet zien. Zie ook https://tweakers.net/info/faq/tweakers-dpg/.
magician2000 @jelle.20 december 2023 23:59
Het probleem is dat dit soort zaken al eerder gezegd is in het verleden. Vervolgens worden er dingen dan toch (uiteindelijk) gedaan.

Met andere woorden, iets wat hier gezegd wordt, zullen een hoop mensen niet (zomaar) meer geloven.

Ik verwacht niet dat jullie dit zelf zullen gaan doen, maar DPG beslist dit soort zaken uiteindelijk.
AuteurFemme UX Designer @trigger80820 december 2023 11:51
Als we de tracker hadden willen killen dan zouden we dat wel gedaan hebben zonder eerst features toe te voegen zoals een overzicht van actieve topics, bookmarks, mijn topics en gevolgde topics ;) .
MrMonkE @ShadLink20 december 2023 11:14
Zijn er geen apps zoals voor twiter/X maar voor tweakers die het zeg maar.. light maken?
i-chat @MrMonkE20 december 2023 11:49
Er is custom css

En er is rss of die was er ooit
Verder is er een bannervrij abbo dus dat maakt het ook Light

Aan de andere kant als ik zelf zovrel moet investeren om tweakers weer bruikbaar of leesbaar teaken is ervoor betalen misschien weer een stap verder weg dan eerst

Je moet er immers na elke updat meer aan gaan veranderen

Maar goed gelukkig is het uiteindelijk gewoon allemaal html en kun daar dus behoorlijk veel aan blijven versleutelen

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 02:14]

MrMonkE @i-chat20 december 2023 11:51
Maar niet RIGHT!
(Als we even er van uitgaan dat ik mijn menu rechts wil ;)

Ik zal tzt freubelen in de CSS, dank je.
supersnathan94 @ShadLink20 december 2023 12:44
Tsja. Dat is ook een beetje een punt met agile werken he. Eerst minimum viable product opleveren en daarna verder itereren.

Ik zie nog niet echt waar de drie stappen terug zijn die je noemde, maar ik laat me graag verassen.
Pathogen 20 december 2023 11:21
Rechts? Site-menu's zitten al sinds mensenheugenis boven of links. De keuze om dit naar rechts te verplaatsen vind ik apart en onintuïtief.
supersnathan94 @Pathogen20 december 2023 12:45
Zat menu’s die rechts zitten hoor. Stuk makkelijker ook op mobile, want dan kun je er wel nog bij met je duim.
watercoolertje @supersnathan9420 december 2023 13:34
Stuk makkelijker ook op mobile, want dan kun je er wel nog bij met je duim.
Dat klopt maar daarvoor hoeft het op desktop (waar iedereen het over heeft, niemand heeft het over mobiel) nog niet ook rechts te staan.
!GN!T!ON @supersnathan9420 december 2023 14:04
Jammer voor de linkshandigen onder ons, dat wel. Ik heb mijn mobiel meestal met mijn linkerhand vast ;(
Pathogen @supersnathan9420 december 2023 15:41
Als je rechtshandig bent dan natuurlijk :)
Nrc @Pathogen20 december 2023 11:23
Sites zoals nu.nl(dpg) heeft de tracker ook rechts.
MrMonkE @Nrc20 december 2023 11:26
Even rechts gezet. Dat is hem gewoon niet voor mij.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 02:14]

Pathogen @Nrc20 december 2023 14:01
Vroegah zat het menu bij nu.nl ook gewoon links.
Gitano 20 december 2023 11:07
Sidebar is voor mij juist een heel belangrijk onderdeel van deze site. Niks ondegeschikte positie. Juist hele snelle quick overview naar mogelijke interesante onderwerpen. En hij hoort gewoon links 🤪
Zal het wel zien in de toekomst, maar voor mijn gevoel nu gaat het geen verbetering worden.
!GN!T!ON @Gitano20 december 2023 14:00
Sidebar is voor mij ook de manier waarop ik door 90% van de site en het forum navigeer. Actieve topics in de sidebar / tracker is toch ook niet nieuw? of mis ik iets.

Als ik het goed begrijp gaat de sitebar nu van links naar rechts en van optie tot scroll naar altijd gefixeerd? Precies hoe ik de sitebar niet wil gebruiken :/

Dat word custom css maken dan denk ik. Jammer..
Nrc 20 december 2023 11:08
Het kopje actieve topics op het forum bestaat al 20 jaar, niks nieuws.


Als ik me niet vergis staat de tracker nu standaard links.

[Reactie gewijzigd door Nrc op 23 juli 2024 02:14]

APClll @Nrc20 december 2023 15:40
Ja, 20 jaar terug was alles beter... :+

Maar ik moet wel zeggen, de tracker links op de Frontpage, en rechts op GoT beviel mij altijd het beste. Op de een of andere manier voelde dat logischer aan, maar waarom kan ik niet verklaren...
youridv1 20 december 2023 11:15
De nieuwe sidebar kan direct geopend worden via een knopje rechtsboven in beeld.
Kan ik die knop globaal disablen? Ik gebruik die tracker nooit en een smartphone scherm is al klein zat. Ik hoef er geen nutteloze knop bij.

Maar wel apart dat de tracker een grote downgrade krijgt voor de user met als enige noemenswaardige verbetering dat de titels wat minder afgekapt worden. Ik denk dat als je dit van te voren langs gebruikers had gehaald die de tracker veel gebruiken, dus niet ik, dat die hele andere dingen “logisch” vinden

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 02:14]

Toet3r @youridv120 december 2023 11:42
Kan vast wel met custom css. Een zoekopdracht geeft
meerdere resultaten. of zelf een maken kan natuurlijk ook.
https://tweakers.net/inst...s/zoeken/?keyword=tracker
[Roland] 20 december 2023 11:22
Er zullen ongetwijfeld teleurgestelde liefhebbers zijn van een links gepositioneerde tracker. We hebbben deze keuze gemaakt om de onderhoudbaarheid te verbeteren en omdat we het logisch vinden dat de sidebar een positie heeft die ondergeschikt is aan de inhoud van de pagina
Correct, hier o.a. Voor mij logisch dat een menu aan de linkerkant staat, waarschijnlijk vanwege jarenlange gewenning. .

Er zal vast een UX specialist naar gekeken hebben en je ziet het tegenwoordig vaker (Windows met startmenu niet meer links) dus ik zal afwachten hoe me dit gaat bevallen maar voor nu voelt dit verkeerd. Ik hoop dat ik fout zit en dat dit net zo logisch gaat voelen als links.
.
ShadLink @[Roland]20 december 2023 11:28
In Windows staat hij nu links of in het midden (standaard). Ik heb nog geen rechtsuitgelijnd startmenu gezien. En ik vermoed ook dat dat nooit gaat gebeuren. Elk menu in letterlijk elke UI is links uitgelijnd.
Wat ook logisch is, de natuurlijke leesrichting (hier althans) is van links naar rechts.
moonlander 20 december 2023 11:45
De sidebar kan alleen rechts weergegeven worden en de keuze tussen een fixed positie en scroll is verdwenen
Ik heb hem altijd al rechts, dus dat is geen probleem. Echter snap ik de keuze niet helemaal. We leven niet meer in het IE6 tijdperk, en zo komt het nu wel over dat het technisch te ingewikkeld is om hem uberhaupt inks te plaatsen.

"fixed positie en scroll is verdwenen"
Wat is het dan geworden? Ik heb hem het liefst op scroll. Laat ook daar de keuze aan ons. We zijn tenslotte tweakers die graag overal een knopje of instelling voor willen hebben! En nu gaat tweakers.net die zelfs verwijderen. Raar!

En waarom 2 icoontjes aan de rechterkant? Dat is onnodig ruimte verspillen. Zoals het op mobiel staat onderaan is prima.

Maar goed, ik kan er wel wat van vinden, ze doen er waarschijnlijk niks mee. Dan maar weer sleutelen met Ublock origin!

[Reactie gewijzigd door moonlander op 23 juli 2024 02:14]

AuteurFemme UX Designer @moonlander20 december 2023 12:37
Wat is het dan geworden? Ik heb hem het liefst op scroll. Laat ook daar de keuze aan ons. We zijn tenslotte tweakers die graag overal een knopje of instelling voor willen hebben! En nu gaat tweakers.net die zelfs verwijderen. Raar!
De positie is gefixeerd ten opzichte van de viewport (sommige mensen noemen dit meescrollen).
En waarom 2 icoontjes aan de rechterkant? Dat is onnodig ruimte verspillen. Zoals het op mobiel staat onderaan is prima.
Op desktop is horizontale ruimte minder schaars dan verticale ruimte. Op deze manier zijn de menu-opties altijd zichtbaar en is de discoverability hoger. Bij de huidige tracker is de discoverability nogal matig.
djwice 20 december 2023 12:31
Hoi @Femme , sinds een paar weken zoet Tweakers er op m'n mobiel rechtop/portret niet goed uit. Knoppen werken niet goed (bijvoorbeeld+1 geven kan niet) en content komt dubbel op het scherm.
https://tweakers.net/i/ze...6Uo.jpg?f=fotoalbum_large
en
https://tweakers.net/i/or...p6L.jpg?f=fotoalbum_large

In landschap modus gaar het wel goed.

Ik heb Android 13 met de laatste Chrome browser. Ook al in de vorige versie van de Chrome browser was dit issue. Ik heb even gewacht met deze feedback omdat ik dacht dat het wellicht een issue van Chrome was, maar na de update is dit nog het geval.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 02:14]

crisp Senior Developer
@djwice20 december 2023 12:41
Toevallig een OnePlus Nord 2? Dat ligt helaas aan het toestel/os ism chrome. In Firefox geen probleem. Zie o.a. ook:

forumtopic: Teksten en blokken lopen door elkaar op mobiel
forumtopic: Front page bugje
djwice @crisp20 december 2023 13:22
Nee, een poco met miui 14. Heb de telefoon al 1,5 jaar.
Waarom kan dat aan het OS liggen? De Chrome browser app moet toch geïsoleerd draaien? ~800px is vaak een css omslagpunt. Worden er met JS ook opmaak dingen gedaan?

Ligt het niet aan de resolutie/verhouding van het scherm, zodat er iets mis gaat met de css als die op een bepaalde manier gedefinieerd is?

https://www.whatismyscreenresolution.org/


Device Resolution:
1081 x 2401
Device inner Resolution:
1081 x 2024
DPR(Device Pixel Ratio):
2.75
Display Dimensions: (width x height):
1.5" (3.8 cm) x 3.3" (8.4 cm)
Screen Diagonal:
3.6" (9.1 cm)
Color Depth (bits per pixel):
24
Pixel Depth:
24
Display Aspect Ratio:
0.45:1
Your Resolution Is:
not a widescreen
Browser Viewport:
393 x 736


In FireFox Focus is de scherm resolutie in portret anders:
Device Resolution:
1080 x 2400
Device inner Resolution:
1080 x 2023
DPR(Device Pixel Ratio):
2.5
Display Dimensions: (width x height):
1.8" (4.6 cm) x 4.0" (10.2 cm)
Screen Diagonal:
4.4" (11.2 cm)
Color Depth (bits per pixel):
24
Pixel Depth:
24
Display Aspect Ratio:
0.45:1
Your Resolution Is:
not a widescreen
Browser Viewport:
432 x 809


In Chrome in landscape
Device Resolution:
2401 x 1081
Device inner Resolution:
2178 x 833
DPR(Device Pixel Ratio):
2.75
Display Dimensions: (width x height):
3.3" (8.4 cm) x 1.5" (3.8 cm)
Screen Diagonal:
3.6" (9.1 cm)
Color Depth (bits per pixel):
24
Pixel Depth:
24
Display Aspect Ratio:
2.22:1
Your Resolution Is:
widescreen
Browser Viewport:
792 x 303

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 02:14]

crisp Senior Developer
@djwice20 december 2023 14:07
Waarom kan dat aan het OS liggen? De Chrome browser app moet toch geïsoleerd draaien?
Wij hebben eerlijk gezegd geen idee; het probleem met dubbele content is een aantal keer gemeld, en dat betrof tot nu toe volgens mij meestal specifiek de OnePlus Nord. Hoe dat kan is voor ons ook een raadsel.
~800px is vaak een css omslagpunt. Worden er met JS ook opmaak dingen gedaan?
500px en 807px zijn bij ons inderdaad breakpoints, maar dan voor de breedte en niet voor de hoogte. Daar zit je in portrait dus niet in de buurt. We doen zoveel mogelijk met CSS voor responsive.

Gaat het in Firefox wel goed op jouw telefoon?
djwice @crisp21 december 2023 00:01
Ja, in FireFox Focus heb ik geen enkel probleem (ik log daar niet in) en in landscape in Chrome ook niet.

Kan het zijn dat de content een re-reder krijgt (render blocking css). Bijvoorbeeld als er een advertentie wordt ingevoegd, dat de hoogte van bepaalde objecten onbekend zijn en de content doen verschuiven (re-render). Wellicht dat een pre-fetch of pre-render dan op een of andere manier niet goed wordt verwijderd (DOM wijziging met verlies van referentie?).

Maar het blijft lastig als je het niet kunt reproduceren, dat begrijp ik.

Ik heb ook gekeken of app booster (een standaard feature voor games) wellicht in de weg zat, maar ook als die voor alles uit staat blijft dit gedrag).

Cache en alle site gegevens wissen helpt niet. En het is zowel bij ingelogd als uitgelogd.

Ik zal es kijken als ik Chrome volledig verwijder en opnieuw installeer of dat helpt, ik vrees van niet, maar je weet maar nooit.


Oplossing gevonden:

Beide OS-en ondersteunen dubbele apps. Chrome heeft de ondersteuning ingetrokken, maar ik heb er wel twee. Die ene krijg ik niet weg. Dus heb ik van beide alle data en cache gewist. En de updates verwijderd. En door het ook bij die ene die ik niet gebruik te doen, is het probleem verholpen.

Wellicht dat dit ook helpt voor de OnePlus gebruiker.
Dubbele apps is handig als je bijvoorbeeld twee telefoonnummers hebt in een telefoon en je twee keer whatsapp wil. Zo hoef je niet perse van ingelogde Android user (werk/prive) te wisselen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 02:14]

crisp Senior Developer
@djwice21 december 2023 08:02
Oplossing gevonden
Fijn! :)
djwice @crisp21 december 2023 08:43
Zeker! Het navigeert een heel stuk fijner als Tweakers werkt zoals hij ontworpen en gemaakt is :)

Dank je!
Felyrion 20 december 2023 15:35
Wie verzint in vredesnaam dat rechts de enige juiste keuze is? Is dat uberhaupt onderzocht of is er een muntje opgegooid? Doe op zijn minst een poll om te zien waar de meerderheid voor kiest...

Als een zware gebruiker van de tracker (op de desktop) kan ik dit niet waarderen.
Wéér een achteruitgang op bruikbaarheid van tweakers. Jammer hoor.

Ik hoop in elk geval dat de opbouw dusdanig flexibel blijft dat er middels CSS nog aan gesleuteld kan worden.
AuteurFemme UX Designer @Felyrion21 december 2023 11:38
De keuze is gebaseerd op een onderzoek naar hoe de tracker gebruikt wordt. De afwezig om 'm altijd rechts te plaatsen is niet alleen gebaseerd op de voorkeur van de users die de tracker gebruiken maar ook de verhouding trackergebruikers ten opzichte van het totale aantal bezoekers. Voor jou valt de keuze om 'm altijd rechts te plaatsen nadelig uit. Dat is uiteraard vervelend. De afwezig is geweest meer inhoudelijke functionaliteit, een betere UX op verschillende schermgroottes en minder complexiteit door voorkeuren ten aanzien van de positionering.
Rob-T6 20 december 2023 11:12
Ik heb hem ook sinds het begin al aan de linkerkant.
Rechts is gewoonweg vreemd!

Het lezen van alles start links op de pagina, niet zoals Arabisch rechts.
Dus de eerste blik op de tracker / quickview wat er nieuw is begint dan ook links! :+

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.