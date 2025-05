Vernieuwing van de Tweakers-smileys - Development-iteratie #270

In de afgelopen week hebben we de eerste lichting nieuwe smileys geïntroduceerd. Nadat we de afgelopen 25 jaar dezelfde iconset hebben gebruikt, werd het hoog tijd om de lageresolutiebitmaps te vervangen door vectorbeelden. De nieuwe smileys worden in hoge kwaliteit weergegeven op high-dpi-beeldschermen en zijn geschikt voor weergave in zowel lichte als donkere modus.

25 jaar legacy

Originele smileys uit 1999

De smileys zijn in de basis in gebruik sinds 1999. De exacte oorsprong van de originele set is niet meer bekend. In de loop der jaren is de set uitgebreid met smileys die door users zijn gemaakt in dezelfde stijl.

De smileys zijn herkenbaar voor tweakers en geliefd bij onze users, maar het zijn wel lageresolutiebitmaps in gif-formaat. De smileys worden pixelig weergegeven op high-dpi-beeldschermen zoals 4k-monitors en displays van smartphones en tablets. Voor dark mode zijn de smileys ook ongeschikt vanwege het ontbreken van alpha transparency. Omdat de smileys zijn gemaakt met antialiasing op een witte achtergrond, ontstaat er in dark mode een lichtgrijze, gekartelde rand rond de smileys.

Om de smileys geschikt te maken voor hogeresolutiebeeldschermen en dark mode, zit er niets anders op dan ze allemaal overtekenen. Vanwege hun iconische status hebben we ervoor gekozen om de oude smileys zo getrouw mogelijk na te maken.

Stapsgewijze uitrol

Het opnieuw maken van alle smileys is een behoorlijke klus. We zijn begonnen met de release van een eerste lichting statische smileys. Sinds vorige week kun je deze gebruiken in nieuwe posts. We zullen de resterende smileys stapsgewijs omzetten naar vector. Geanimeerde gifjes worden daarbij vervangen door SVG's met css-animaties. Omdat de nieuwe smileys een andere URL hebben en reacties en forumposts na het posten omwille van de prestaties worden geparset naar HTML, zijn de nieuwe smileys nog niet te zien in oude posts. Zodra de set compleet is, zullen we alle posts opnieuw parsen, zodat de nieuwe smileys overal zichtbaar worden.

Bitmap- vs. vectorsmiley

En verder