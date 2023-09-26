Door Sander den Heijer

Product Lead

Feedback • 26-09-2023 13:52 63

Stemmen op deals en maximale wijzigtijd forum - Development-iteratie #269

26-09-2023 • 13:52

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In de afgelopen sprints hebben we een vernieuwing in de Pricewatch doorgevoerd. Je kunt nu stemmen op deals en daarmee je oordeel geven of een deal een goede deal is. Daarnaast gaan we een tijdslimiet introduceren om posts op het forum te wijzigen. Meer hierover lees je hieronder.

Stemmen op deals in de Pricewatch

Op de prijsdalingslistings in de Pricewatch is het vanaf nu mogelijk om te stemmen op deals. Dit doen we uiteraard ook met een blik op de komende Black Friday-periode.

Het wordt steeds moeilijker om tijdens de Black Friday-periode de echt goede deals te onderscheiden van minder goede of eigenlijk helemaal geen deals. Tot nu toe gebruikten we onze prijsdata als een voorname parameter om dit onderscheid voor de bezoekers te maken. Op basis van onderzoek en tests gaan we daar nu een communityonderdeel aan toevoegen. We gaan bezoekers in staat stellen om deals te up- en downvoten. Daarmee voegen we een component toe waarmee de beste deals komen bovendrijven in de overzichten van prijsdalingen.

stemmen op deals

Alleen ingelogde users kunnen stemmen en je kunt ook maar één keer op een deal stemmen. Je kunt je stem ook weer ongedaan maken.

Wat gebeurt er dan met je stem als de prijs van de deal opeens flink stijgt of nog verder daalt? Binnen bepaalde marges houden we de gegeven up- en downvotes in stand bij prijsdalingen en stijgingen. Maar bij een significante prijsstijging of daling is de deal waar je op stemde, in feite een nieuwe deal geworden. Dan verdwijnen de gegeven stemmen en kan er opnieuw op gestemd worden.

Heb je feedback op deze nieuwe functionaliteit in de Pricewatch? Daarmee kun je terecht in dit feedbacktopic.

Maximale tijd om forumposts te wijzigen - Aankondiging

Het forum op Tweakers is een van de belangrijkste onderdelen op onze website. Al 25 jaar wordt daar over allerhande tech en inmiddels ook non-techonderwerpen waardevolle informatie uitgewisseld. Tweakers leunt als platform op de bijdragen van lezers en onderlinge discussies tussen deze lezers creëren veel waarde voor de community.

Helaas zien we nu en dan dat gebruikers besluiten om hun eerder geplaatste berichten te verwijderen. Dit kan leiden tot gaten in lopende discussies, wat op zijn beurt de samenhang en de archiveringsfunctie van ons forum verstoort en discussies uit het verleden ontoegankelijk kan maken voor andere lezers. Wij hechten veel waarde aan het behoud van informatie, niet alleen voor onze huidige communityleden, maar ook voor toekomstige gebruikers.

Daarom gaan we een belangrijke verandering doorvoeren die we bij reacties op de frontpage al sinds de begindagen hanteren. Vanaf 2 oktober kunnen berichten die op het forum zijn geplaatst, tot maximaal 48 uur na publicatie worden bewerkt. Na deze periode wordt bewerken niet meer toegestaan. Deze regel zal van toepassing zijn op alle berichten in het forum, ongeacht wanneer ze zijn geplaatst. Er zal een uitzondering gelden voor topicstarts. Topicstarters behouden de mogelijkheid om hun eerste bericht te bewerken, zodat ze relevante informatie kunnen blijven toevoegen en updaten.

Als er persoonlijke en/of privacygevoelige informatie in een reactie is opgenomen, heb je de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij Tweakers om deze gegevens te laten verwijderen. We zullen alleen ingaan op verzoeken die redelijk en proportioneel zijn. Je kunt hiervoor in ‘’Schop een Modje’’ hulp vragen aan een moderator op het forum, een topic report indienen op de betreffende post of een e-mail sturen naar privacy@tweakers.net.

Bij Tweakers koesteren we de interactie en informatie-uitwisseling die ons forum mogelijk maakt. Met deze aanpassing willen we zowel de continuïteit van lopende discussies als de toegankelijkheid van waardevolle informatie behouden.

Update 27-9-2023: Op basis van de feedback in de comments stellen we de voorgenomen wijziging per 2 oktober nog even uit. We gaan de feedback verwerken om daarna met antwoorden op de aangedragen bezwaren en issues te komen.

Ode aan Henk custom-css

Voor degenen die de 25e verjaardag van Tweakers willen vieren door de website in een nostalgisch jasje te steken, hebben we speciaal een op maat gemaakt custom-css met Henk-thema ontworpen. Deze is te gebruiken in lightmode en darkmode. Lijkt dit je wat? Dan kun je het thema op deze pagina activeren.

En verder

  • We hebben de weergave van diverse pop-ups op de site aangepast naar full screen voor mobiele apparaten. Dit hebben we gedaan vanwege aanhoudende problemen met de positionering van de pop-up. Op basis van gebruikersfeedback gaan we de moderatiepop-up nog optimaliseren door de moderatieknoppen te verplaatsen en de reactie in de pop-up te tonen.
  • We hebben een nieuwe aanpak in Mooie features geïntroduceerd.

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Forumposts wijzigen krijgt tijdslimiet .Plan van 11 juni 2024
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Reacties (63)

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Pazo 26 september 2023 14:08
Daarom gaan we een belangrijke verandering doorvoeren die we bij reacties op de frontpage al sinds de begindagen hanteren. Vanaf 2 oktober kunnen berichten die op het forum zijn geplaatst, tot maximaal 48 uur na publicatie worden bewerkt. Na deze periode wordt bewerken niet meer toegestaan. Deze regel zal van toepassing zijn op alle berichten in het forum, ongeacht wanneer ze zijn geplaatst. Er zal een uitzondering gelden voor topicstarts. Topicstarters behouden de mogelijkheid om hun eerste bericht te bewerken, zodat ze relevante informatie kunnen blijven toevoegen en updaten.
Ik snap waaruit dit voorkomt, maar ik, als TS die forumtopic: Het grote Enphase topic onderhoud, ben daar niet zo blij mee. Kan ik bericht 2 en bericht 3 na de TS dus niet meer bewerken? Want dat doe ik regelmatig om nieuwe informatie toe te voegen / aanpassingen te maken. Ik heb daar juist een tweede en een derde post gemaakt, omdat het anders te veel wordt voor 1 post, en je een bult zoekt waar de aanpassingen moeten komen. En ik weet dat ik echt niet de enige ben die zijn topic zo heeft opgebouwd.

EDIT: Misschien hier maar even verder, want dit gaat veel discussie opleveren denk ik.
forumtopic: Maximale tijd om forumposts te wijzigen

[Reactie gewijzigd door Pazo op 22 juli 2024 19:20]

stin00 @Pazo26 september 2023 14:23
Om daar nog wat aan toe te voegen: ik draag regelmatig wat bij aan het forum, soms bij complexe vraagstukken. Hier willen ondanks goede intenties nog wel eens grove fouten in sluipen die ik pas veel later opmerk of waar ik (terecht) op gewezen word. Deze pas ik dan aan middels een edit.

Hoe kan ik hier het beste na 48 uur mee omgaan? Mezelf quoten met een nieuwe forum post en de fout daarin corrigeren? Elke keer Tweakers mailen lijkt me niet wenselijk voor zoiets. Het mailen lijkt me alleen bedoeld voor zwaarwegende redenen zoals het willen weghalen van privacy gevoelige gegevens.

Ik zou een andere optie voorstellen:

- Binnen XX uur kan je een forum post nog helemaal wijzigen, dus bestaande tekst aanpassen en/of verwijderen.
- Na XX uur kan je een forum post alleen nog aanvullen, je kan je originele tekst niet meer weghalen. Je wijziging verschijnt dan onder de 'oude, bestaande' tekst.

Op die manier kan je nog wel aanvullingen geven maar niet meer hele discussies ontwrichten door je oude post volledig aan te passen of zelfs helemaal leeg te maken.

Dit principe wordt ook al gehanteerd bij V&A beoordelingen. Die kan je binnen X tijd nog volledig aanpassen, maar na X tijd kan je alleen nog aanvullingen doen.

Als dat geen optie is dan zou ik graag een iets langere termijn willen zien, bijvoorbeeld 1 week. Na een week is een lopende discussie vaak al wel 'volledig' en/of zijn er alweer nieuwe discussies ontstaan (zeker in de grotere topics). Het hechten aan bewaarde informatie op het forum ondersteun ik, maar dan wil je wel het liefst correcte informatie bewaren. Correcties maken hoort hier bij.

[Reactie gewijzigd door stin00 op 22 juli 2024 19:20]

Balance @stin0026 september 2023 15:10
Als je een post op GitHub wijzigt komt er "edited" naast te staan, en kan je alle vorige versies van die post zien, inclusief een diff. Misschien is dat een betere manier om dit aan te pakken. Dan kan je foutieve of verouderde informatie altijd verbeteren of updaten, maar blijft het transparant wat er oorspronkelijk stond, en wanneer dat gewijzigd is naar wat.
Room42 @Balance26 september 2023 17:15
Maar dat maakt het dus onmogelijk om, per abuis geplaatste, persoonlijke info snel uit je post te editen. Iets dat je op GitHub nog kunt verantwoorden maar op een 'normale users'-forum niet, imho. Iets dat je edit moet, publiekelijk, niet meer beschikbaar zijn. En ja, ja, ik weet het, web archive etc. Maar je snapt m'n punt!
Caelorum @Room4226 september 2023 18:20
Eerste 5 minuten is het post zelf wijzigen, daarna met geschiedenis. Kan je dus een mondje aanschieten of iets dergelijks zoals ze hierboven in het bericht ook al hebben geplaatst.
The Zep Man @Balance26 september 2023 16:03
Dit is de oplossing. Ook ik kom wel eens oude (soms vastgepinde) posts van mij tegen die ik licht aanpas omdat wat ik toen schreef niet meer geldig is of anders is.

Als T.net bang is voor het verwijderen van content (waarom dat opeens na 25 jaar?), ga dan wijzigingen registreren. Zie je een post staan met "deze post is verwijderd vanwege(...)", dan kan je gewoon in de geschiedenis kijken. Dan kost het geen tijd van moderators, admins of gebruikers, en botst het niet met legitieme wijzigingen van oude posts.

Functionaliteit wegnemen of beperken vanwege ongewenst gebruikersgedrag is altijd de laatste oplossing. Je moet niet de massa straffen voor het gedrag van een paar onruststokers.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:20]

SunnieNL @Balance26 september 2023 16:20
Dat principe wordt toch al toegepast op de reacties op de nieuwsberichten. Zou ook voorstander zijn om dat inderdaad op te nemen in het forum.
Tristan @Balance26 september 2023 16:20
Dit is inderdaad de oplossing. Ik snap nooit zo goed waarom Tweakers met dit soort ingrijpende wijzigingen altijd het wiel opnieuw probeert uit te vinden.
Help!!!! @Balance26 september 2023 15:36
100% eens. Ik vind dat restrictieve helemaal niks. :( Laat mij lekker zelf bepalen of en wanneer ik iets wijzig! Heb er geen problemen mee als mijn edits in te zien zijn.
Yalopa @Pazo26 september 2023 18:06
Het idee van een goeie startpost met daaronder Posts van dezelfde persoon om de startpost aan te vullen heb ik nooit begrepen. Is er een technische limiet op aantal bytes? If not zet alles in 1 post.
Pazo @Yalopa26 september 2023 18:20
Het is met name fijn om onderscheid te maken, en als het grote posts zijn is het makkelijker om te editten.
In mijn Enphase topic heb ik eerste de TS met alle algemene info. Onderaan staat een FAQ. Die zou ik in een volgend deel in een tweede post zetten. Dan heb ik een post met documentatie en daarna nog 1 met systemen van tweakers. Het is overzichterlijk er om die onderwerpen in verschillende posts te hebben staan. Ook is het makkelijker om te linken naar bepaalde zaken. Met grote hoeveelheden informatie maakt het naar mijn mening overzichtelijker en leesbaarder, en voor mij meer beheerbaar.
Yalopa @Pazo26 september 2023 18:23
Het zijn dezelfde meters scrollen, mais bon..
Mattie112 @Pazo26 september 2023 14:14
Daar zat ik ook aan te denken ja. Misschien dat de eerste 5 posts van de TS wel aangepast morgen worden? Of dat een forum mod een post kan 'unlocken' voor edits?
Hans1990 @Pazo26 september 2023 14:25
Daar dacht ik ook als eerst aan. Niet elk topic steekt zo meer in elkaar, maar grote verzameldraadjes zeker wel zo.

Zou simpel verholpen zijn door de regel iets te verlengen: de chain van posts door de topicstarters mogen oneindig lang bewerkt worden. De eerste post die er dan tussen zit door non-OP is onderdeel van reguliere discussie.
Señor Sjon @Pazo26 september 2023 14:32
Het idee is dat de OP dan de post wordt die je bewerkt (ook bovenaan bij openen en de eerste die men te lezen krijgt) en post 2, 3 e.v. gebruikt voor vaste informatie. Mocht dat echt outdated raken, dan is het misschien sowieso tijd voor een nieuw deel in de topicreeks. Aan de andere kant, op het totale forum bezien zijn dat ook weer niet zo heel veel topics.
Auteurikloon Product Lead 27 september 2023 11:19
Bedankt voor de feedback iedereen. Op basis hiervan stellen we de voorgenomen wijziging per 2 oktober nog even uit. We gaan de feedback verwerken om daarna met antwoorden op de aangedragen bezwaren en issues te komen. Dan komen we er zsm op terug.
MaglevNL 26 september 2023 14:46
Ik zou toch juist graag mijn posts willen verwijderen uit het verleden. Niet alles wil ik tot in de eeuwigheid terug willen zien als je mijn gebruikersnaam opzoekt in een zoekmachine. Zo zag ik laatst nog berichten van een ander account van mij op een andere website uit circa 2006, toen ik was ik 13, met fora posts zoals je het kan verwachten..
Je zouden maar hier politieke opvattingen plaatsen en dat over 50 jaat teruglezen, waarschijnlijk denk je er dan heel anders over maar het kleeft aan je gebruikersnaam.
Het weerhoud me er ook vaak van om een reactie te plaatsen op nieuwsberichten, vanaf nu dus ook op het forum, helaas.
Ik zie liever dat het berichten anoniem worden gemaakt of dat ik negatief karma punten krijg als ik iets verwijder.
Misschien moet ik nu maar ieder jaar een nieuw account aanmaken?
Lagonas @MaglevNL26 september 2023 15:42
Wellicht dan niet een gebruikersnaam gebruiken die andere mensen naar jouw persoon kunnne herleiden?
RoestVrijStaal @Lagonas26 september 2023 18:27
Dan kun je beter niet naar de meetups en andere evenementen van Tweakers.net gaan :')
The Zep Man @MaglevNL26 september 2023 16:05
Zo zag ik laatst nog berichten van een ander account van mij op een andere website uit circa 2006, toen ik was ik 13, met fora posts zoals je het kan verwachten..
Bij T.net kan je een verzoek doen om je account te verwijderen, waarna de accountnaam wordt vervangen met een pseudoniem. Mogelijk kan je dat ook bij dat forum doen?
Jerie @The Zep Man26 september 2023 17:01
Nee, de gebruikersnaam wordt vervangen met het userID. Als je userIDs gaat verzamelen en deze koppelt aan nicknames dan kun je dat zo herleiden :P
RoestVrijStaal @MaglevNL26 september 2023 18:30
Ik zou toch juist graag mijn posts willen verwijderen uit het verleden.
Je hebt tot 2 Oktober. Als er al niet besloten wordt om die anti-feature eerder live te zetten :)

39 reacties beoordelen moet toch te doen zijn?
Jeoh 26 september 2023 14:34
Voor de mensen die denken "maar mijn auteursrecht dan?": https://blog.iusmentis.co...rumposts-niet-zomaar-weg/ (die licentie heb je met 10.4 in de algemene voorwaarden gegeven)
Cergorach @Jeoh26 september 2023 15:38
En vergeet niet dat dit een 'mening is' van Arnoud, helemaal wanneer eerder deze mening anders was:
https://blog.iusmentis.co...van-je-forum-verwijderen/

En vergeet ook niet dat de voorwaarden over de jaren zijn gewijzigd, 15 jaar geleden was er geen 10.4 en sinds die tijd zijn de exacte voorwaarden van 10.4 ook gewijzigd. Dus 15 jaar oude comments kunnen we wel verwijderen van het forum/frontpage? ;)

Maar als echte tweaker zou je toch gewoon de Tweakers.net database zelf 'tweaken'? ;p
WhatsappHack @Cergorach26 september 2023 16:41
Ik zie niet helemaal hoe die mening anders was, of zie ik iets over het hoofd? Het door Jeoh gelinkte artikel gaat om een verzoek gebaseerd op auteursrecht, het ander gaat over privacy (waar Arnoud overigens zelf over begint als een van de mogelijke routes waarop zo'n verzoek stand kan houden, maar toen had je ook nog geen AVG.) Maar dat terzijde: mijn mening/interperatie over/van bepaalde rechten en wetgeving was 15 jaar geleden misschien ook anders dan nu, zeker als de toen geldende wetgeving iets anders zei dan wat die nu doet. ;) De AVG biedt een operator van een forum het recht om discussies te handhaven en te voorkomen dat daar gaten invallen, zelfs als iemand bijvoorbeeld overal hun echte naam onder hebben gezet als handtekening. Overigens kun je natuurlijk wel *in redelijke mate* iemand tegemoetkomen door bijvoorbeeld zo'n handtekening te verwijderen en een username ernaast te pseudonimiseren (mits dat geen afbreuk doet aan de discussie), maar dat is niet per definitie verplicht.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 19:20]

ShadLink @Jeoh26 september 2023 14:42
"Er is nul jurisprudentie hierover" Zegt al genoeg over dat artikel. Het lijkt me een leuke voor een rechtszaak. Ik ga het eens mijn advocaat overleggen. Verder gaan algemene voorwaarden niet boven de wet, en gezien je ze niet fysiek ondertekent (je klikt op "akkoord"), vermoed ik maar eens dat ze minder rechtsgeldig zijn.
Raven 26 september 2023 14:30
"Er zal een uitzondering gelden voor topicstarts. "
@ikloon en topics a la forumtopic: Gas de deur uit doen: Gratis! dan? Er zal dan voor elke update een nieuwe post aangemaakt moeten worden, i.p.v. een bestaande met alle communicatie bij te werken. (@Bram-Bos )

[Reactie gewijzigd door Raven op 22 juli 2024 19:20]

RagEnigma @Raven26 september 2023 15:39
In het topic wat @Raven noemt maken velen die in het proces zitten een dossier aan (een normale post) en elke keer als er nieuwe zaken te noteren zijn wordt dit dossier aangevuld met de nieuwe informatie.

Even out of the box zonder echt hard na te denken over de gevolgen misschien zou het handig zijn dat je een permanente onveranderbare post kan maken (na 48 uur) en een soort "dossier" post die gewijzigd mag worden of misschien alleen een toevoeging mag krijgen.
Kiswum @Raven26 september 2023 18:33
Hier een van de mensen die zijn post steeds aanpast na een reactie van de netbeheerder: Enexis in dit geval.
Als de optie verdwijnt om je bericht aan te passen, dan is het in dit geval dus eigenlijk noodzakelijk om steeds hetzelfde riedeltje te herhalen. Het lijkt mij niet handig om zo'n topic te vervuilen met herhalingen + een kleine update.

Hier is mijn voorbeeld, maar zo zijn er nog tientallen andere voorbeelden waarmee ik zeer goed ben geholpen:
https://gathering.tweaker...message/75780434#75780434
Zerora 26 september 2023 14:14
Ik vind de 48 uur wijzigingstijd voor forumposts wel erg kort. Ik zou graag zien dat deze tijd langer wordt. Bijvoorbeeld 1 of 2 weken. Daarmee houd je oude discussies nog steeds in stand, maar heb je langer de tijd om geplaatst bericht te herzien om de inhoud te verbeteren.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 22 juli 2024 19:20]

Sjeefr @Zerora26 september 2023 14:26
Van een edit krijg je geen notificatie. Met een langere wijzigtijd houd je juist niet een discussie in stand. Een discussie is een samenloop van reacties, niet het herlezen van een edit.

Als je zo graag die historie wilt hebben, quote dan je oorspronkelijke bericht.
-
De nieuwe update is echt verschrikkelijk
Ok, na een week proberen moet ik toch bekennen dat ik het geweldig vind.

-

Je wilt niet je originele bericht editten.
ShadLink @Sjeefr26 september 2023 14:28
Zo krijg je wel een hoop spam van notificaties. Soms wil je niet een compleet nieuw bericht hoeven schrijven. Helemaal als het enkel een aanpassing is op wat je al geschreven hebt. Een nieuwe notificatie is dan gewoon ongewenst.
Oon 26 september 2023 14:32
Ik zou het verwijderen van reacties zonder goede reden afstraffen, maar het onmogelijk maken lijkt me een zeer slecht idee. Zoals al vaker genoemd; sommige posts hebben zo nu en dan een update nodig.
Daarnaast ben ik van mening dat je altijd controle moet hebben over je eigen content, zo heb ik wel eens een oudere reactie veranderd omdat er iets te veel privé informatie in stond.
Misschien dat de tools voor het herkennen (en ongedaan maken) van mass edits aan de achterkant verbeterd kunnen/moeten worden, of misschien dat er voor edits na een bepaalde periode goedkeuring nodig is (met de optie om die reactie dan meteen vrij te geven voor volgende edits), maar helemaal onmogelijk maken is gewoon een slecht idee.
RoestVrijStaal @Oon26 september 2023 15:28
Daarnaast ben ik van mening dat je altijd controle moet hebben over je eigen content,
Dan heb ik slecht nieuws voor je: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/
10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door Tweakers geplaatste Content berusten uitsluitend bij Tweakers of haar licentiegevers.

(knip)

10.4 Door het plaatsen van Content op de Website;
a) verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Tweakers om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media van DPG Media;

b) (Irrelevant)

c) geeft het Lid toestemming aan Tweakers voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en

d) doet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.
Tijd om je eigen blogje te beginnen?
WhatsappHack @RoestVrijStaal26 september 2023 16:33
Tijd om je eigen blogje te beginnen?
Die functie hebben ze ons ook al afgepakt! :P :+
Oon @RoestVrijStaal26 september 2023 16:42
Je quote bevestigt alleen dat je dus wél het recht houdt om je eigen content te verwijderen
jeanj 26 september 2023 14:47
Ik vind het zelf irritant dat mensen hun TS of reactie totaal verwijderen. Ook als mods zaken aanpassen al dan niet terecht. Ik vind het jammer dat je de historie van de post niet terug kan zien, In mijn ogen zou het bijhouden van versie(s) van een post beter zijn.

Om juist de TS uit te sluiten van deze ban is geen oplossing, ik ben al een aantal topics tegen gekomen waar de TS zijn start post ook heeft leeg gemaakt.

Deze 48 uur vind dit een slechte ontwikkeling, 48 uur vind ik veel te kort.
Maak het dan dynamisch. Bijvoorbeeld
Alle posts t/m 7 dagen na de laatste post mag nog worden veranderd. Dus als er 8 dagen geen reactie is, en iemand post iets, dan is alleen die laatste post te wijzigen

De 7 dagen kan ook 14 worden of een maand, maar 7 dagen vind ik wel het minimum
Anonymoussaurus @jeanj26 september 2023 14:49
Ik vind het zelf irritant dat mensen hun TS of reactie totaal verwijderen. Ook als mods zaken aanpassen al dan niet terecht. Ik vind het jammer dat je de historie van de post niet terug kan zien, In mijn ogen zou het bijhouden van versie(s) van een post beter zijn.
Slecht idee. Stel dat iemand per ongeluk een ctrl V doet en gevoelige informatie (persoonlijke URL, IP-adres, persoonsgegevens, wachtwoord etc.) post, dit snel wijzigt. Dan kan jij nog steeds die informatie ophalen via historie.
piston @Anonymoussaurus26 september 2023 16:20
Waarom niet: edits tot 48u zijn volledig vrij. Na 48u treedt er versiebeheer in werking.
M.i. voldoende tijd om snel een foutje te corrigeren of per ongeluk geplaatste gevoelige informatie te verwijderen.
Daarbovenop kunnen nog steeds manuele mod ingrepen gebeuren volgens onderstaande regel:
Als er persoonlijke en/of privacygevoelige informatie in een reactie is opgenomen, heb je de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij Tweakers om deze gegevens te laten verwijderen. We zullen alleen ingaan op verzoeken die redelijk en proportioneel zijn. Je kunt hiervoor in ‘’Schop een Modje’’ hulp vragen aan een moderator op het forum, een topic report indienen op de betreffende post of een e-mail sturen naar privacy@tweakers.net.
Er is denk ik geen ideale oplossing voor iedereen. Tweakers maakt een keuze over wat zij 'juist' en werkbaar vinden. Ik apprecieer dat ze er op z'n minst bewust over nadenken wat er met die oude post kan/mag gebeuren.
Jerie 26 september 2023 21:56
Laat een moderator de wijzigingen goedkeuren, dan ben je ook klaar.
sypie @Jerie26 september 2023 23:01
Dus voor alle tikfouten die hersteld worden moet die goedkeuring geven? Dat is wel veel voor een vrijwillige functie.
Jerie @sypie26 september 2023 23:35
Confirmatie dat je het ook wilt indienen en dat het enkel voor grote revisies mag. Anders moet een mod zo'n post als voorbeeld Kiswum als wiki aanmerken, dat kan ook.
ShadLink 26 september 2023 14:16
Daarom gaan we een belangrijke verandering doorvoeren die we bij reacties op de frontpage al sinds de begindagen hanteren. Vanaf 2 oktober kunnen berichten die op het forum zijn geplaatst, tot maximaal 48 uur na publicatie worden bewerkt. Na deze periode wordt bewerken niet meer toegestaan. Deze regel zal van toepassing zijn op alle berichten in het forum, ongeacht wanneer ze zijn geplaatst. Er zal een uitzondering gelden voor topicstarts. Topicstarters behouden de mogelijkheid om hun eerste bericht te bewerken, zodat ze relevante informatie kunnen blijven toevoegen en updaten.
In sommige gevallen wil je een reactie later kunnen aanpassen, helemaal in een lang lopend topic. Bv een topic over een bepaald probleem waar je aan een oplossing werkt, heb je de oplossing gevonden kan je dat niet in de originele post verwerken.

Maak het dan zo dat je in een reactie niet de bestaande reactie kan verwijderen (dus er alleen aan toevoegen of bewerken). Of werk met bv een wijzigingsverzoek. (Klik op wijzigen, toon een melding "deze reactie kan niet automatisch gewijzigd worden, geef hieronder je wijziging op en een reden waarom je die wijziging maakt. Een moderator kan er dan naar kijken en goedkeuren)

Dat lijkt me een stuk beter dan gewoon de bewerkmogelijkheid onbruikbaar te maken. Idioot gewoon.
kodak @ShadLink26 september 2023 14:59
Ik ben het er mee eens dat als de onduidelijkheid na wijziging/verwijderen het probleem is je beter de oorzaak kan aanpakken dan een rigoureus middel inzetten.

Wijzigen is meestal niet zomaar onwenselijk. We hebben daarom ook niet zomaar de edit tags en 20 jaar geleden al de regel dat verwijderen niet wenselijk is. Hooguit is het niet goed toepassen van mogelijkheden dan een probleem, maar pak dat dan aan.

In plaats van er vanuit te gaan dat na bepaalde tijd een edit niet meer wenselijk is lijkt het me dan dat we als tweakers beter een oplossing kunnen hebben dat als iemand originele tekst wil aanpassen tekst kan doorstrepen en er een edit onder kan plaatsen, mogelijk dan met moderatie vooraf.

Kost dat moeite? Ja. Maar ik lees niet dat het wijzigen nu spontaan na 25 jaar een probleem is om dan maar rigoreus te verbieden.

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