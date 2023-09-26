Stemmen op deals en maximale wijzigtijd forum - Development-iteratie #269

In de afgelopen sprints hebben we een vernieuwing in de Pricewatch doorgevoerd. Je kunt nu stemmen op deals en daarmee je oordeel geven of een deal een goede deal is. Daarnaast gaan we een tijdslimiet introduceren om posts op het forum te wijzigen. Meer hierover lees je hieronder.

Stemmen op deals in de Pricewatch

Op de prijsdalingslistings in de Pricewatch is het vanaf nu mogelijk om te stemmen op deals. Dit doen we uiteraard ook met een blik op de komende Black Friday-periode.

Het wordt steeds moeilijker om tijdens de Black Friday-periode de echt goede deals te onderscheiden van minder goede of eigenlijk helemaal geen deals. Tot nu toe gebruikten we onze prijsdata als een voorname parameter om dit onderscheid voor de bezoekers te maken. Op basis van onderzoek en tests gaan we daar nu een communityonderdeel aan toevoegen. We gaan bezoekers in staat stellen om deals te up- en downvoten. Daarmee voegen we een component toe waarmee de beste deals komen bovendrijven in de overzichten van prijsdalingen.

Alleen ingelogde users kunnen stemmen en je kunt ook maar één keer op een deal stemmen. Je kunt je stem ook weer ongedaan maken.

Wat gebeurt er dan met je stem als de prijs van de deal opeens flink stijgt of nog verder daalt? Binnen bepaalde marges houden we de gegeven up- en downvotes in stand bij prijsdalingen en stijgingen. Maar bij een significante prijsstijging of daling is de deal waar je op stemde, in feite een nieuwe deal geworden. Dan verdwijnen de gegeven stemmen en kan er opnieuw op gestemd worden.

Heb je feedback op deze nieuwe functionaliteit in de Pricewatch? Daarmee kun je terecht in dit feedbacktopic.

Maximale tijd om forumposts te wijzigen - Aankondiging

Het forum op Tweakers is een van de belangrijkste onderdelen op onze website. Al 25 jaar wordt daar over allerhande tech en inmiddels ook non-techonderwerpen waardevolle informatie uitgewisseld. Tweakers leunt als platform op de bijdragen van lezers en onderlinge discussies tussen deze lezers creëren veel waarde voor de community.

Helaas zien we nu en dan dat gebruikers besluiten om hun eerder geplaatste berichten te verwijderen. Dit kan leiden tot gaten in lopende discussies, wat op zijn beurt de samenhang en de archiveringsfunctie van ons forum verstoort en discussies uit het verleden ontoegankelijk kan maken voor andere lezers. Wij hechten veel waarde aan het behoud van informatie, niet alleen voor onze huidige communityleden, maar ook voor toekomstige gebruikers.

Daarom gaan we een belangrijke verandering doorvoeren die we bij reacties op de frontpage al sinds de begindagen hanteren. Vanaf 2 oktober kunnen berichten die op het forum zijn geplaatst, tot maximaal 48 uur na publicatie worden bewerkt. Na deze periode wordt bewerken niet meer toegestaan. Deze regel zal van toepassing zijn op alle berichten in het forum, ongeacht wanneer ze zijn geplaatst. Er zal een uitzondering gelden voor topicstarts. Topicstarters behouden de mogelijkheid om hun eerste bericht te bewerken, zodat ze relevante informatie kunnen blijven toevoegen en updaten.

Als er persoonlijke en/of privacygevoelige informatie in een reactie is opgenomen, heb je de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij Tweakers om deze gegevens te laten verwijderen. We zullen alleen ingaan op verzoeken die redelijk en proportioneel zijn. Je kunt hiervoor in ‘’Schop een Modje’’ hulp vragen aan een moderator op het forum, een topic report indienen op de betreffende post of een e-mail sturen naar privacy@tweakers.net.

Bij Tweakers koesteren we de interactie en informatie-uitwisseling die ons forum mogelijk maakt. Met deze aanpassing willen we zowel de continuïteit van lopende discussies als de toegankelijkheid van waardevolle informatie behouden.

Update 27-9-2023: Op basis van de feedback in de comments stellen we de voorgenomen wijziging per 2 oktober nog even uit. We gaan de feedback verwerken om daarna met antwoorden op de aangedragen bezwaren en issues te komen.

Ode aan Henk custom-css

Voor degenen die de 25e verjaardag van Tweakers willen vieren door de website in een nostalgisch jasje te steken, hebben we speciaal een op maat gemaakt custom-css met Henk-thema ontworpen. Deze is te gebruiken in lightmode en darkmode. Lijkt dit je wat? Dan kun je het thema op deze pagina activeren.

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