Forumposts wijzigen krijgt tijdslimiet

Het forum is een van de belangrijkste onderdelen van Tweakers. Al 25 jaar wordt daar waardevolle informatie uitgewisseld over allerhande tech- en inmiddels ook non-techonderwerpen. Tweakers leunt als platform op de bijdragen van lezers en discussies tussen die lezers creëren veel waarde voor de community.



We worden echter geconfronteerd met een uitdaging: gebruikers die hun eerder geplaatste berichten compleet verwijderen. Dit kan leiden tot gaten in lopende discussies, wat op zijn beurt de samenhang en de archiveringsfunctie van ons forum verstoort en discussies uit het verleden ontoegankelijk kan maken voor andere lezers.

We hechten veel waarde aan het behoud van informatie voor onze huidige communityleden, maar ook voor toekomstige gebruikers. Daarom voeren we per vandaag een belangrijke verandering door, in lijn met hoe het momenteel al werkt met de comments op de frontpage. We introduceren een nieuwe regel voor het bewerken van berichten op het forum; je hebt tot maximaal 48 uur na het plaatsen van een bericht de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen. Na deze periode is het bewerken van berichten niet langer mogelijk. Deze regel geldt voor alle forumberichten, ongeacht wanneer ze zijn geplaatst. Een uitzondering op de wijziging zijn de topicstarts; de auteurs daarvan kunnen hun openingspost blijven bewerken om hem actueel te houden en relevante informatie toe te voegen.

Het oorspronkelijke plan was om deze wijziging eind 2023 door te voeren. Na veel vragen en feedback hierop hebben we uiteindelijk besloten de implementatie uit te stellen. Dit gaf ons de kans om verschillende scenario's zorgvuldig te overwegen en te werken aan een oplossing die veel situaties dekt. Dat heeft geresulteerd in de mogelijkheid voor de Tweakers-crew om in specifieke gevallen een editlock op te heffen. Hieronder beantwoorden we de meestgestelde vragen over deze wijziging.

Er staat persoonlijke en/of privacygevoelige informatie in mijn bericht. Hoe kan ik dit nu verwijderen?

We begrijpen dat er legitieme redenen kunnen zijn om een bericht te verwijderen, en we willen een evenwicht vinden tussen individuele privacy en het collectieve belang van de community. Mocht er in een bericht persoonlijke of privacygevoelige informatie staan, dan bieden we de mogelijkheid om een verzoek tot verwijdering van deze gegevens in te dienen, net zoals dat voorheen mogelijk was met gesloten topics en citaten van andere gebruikers. Dergelijke verzoeken worden, mits ze redelijk en in verhouding zijn, handmatig opgepakt. Je kunt hiervoor op drie manieren een verzoek indienen:



- een topicreport indienen op de betreffende post;

- contact opnemen met een moderator via 'Schop een Modje’;

- een e-mail sturen naar privacy@tweakers.net.

Ik ben actief in een topic waar het belangrijk is om posts te kunnen blijven updaten. Hoe moet ik dit nu doen?

We begrijpen dat er plekken zijn zoals 'Gas de deur uit' en 'Aanbiedingen en kortingscodes' waarbij het nodig is om bestaande berichten aan te passen om alles actueel te houden. Hiervoor kun je op een eenvoudige manier een unlock aanvragen. Maak een topicreport op je eigen post aan en geef aan dat je graag een editunlock wil. Een moderator zal dan na overweging je post permanent voor je unlocken.

Is het niet mogelijk om een specifiek forum uit te sluiten van deze regel?

We hebben dit overwogen. Helaas bleken de technische aspecten hiervan complexer te zijn dan aanvankelijk gedacht, waardoor we moesten besluiten deze weg niet in te slaan.

Is het leeghalen van berichten echt zo’n groot probleem?

Bij Tweakers staan we dagelijks voor deze uitdaging. Het heeft impact op ons forum en op de gebruikerservaring op Tweakers. Het behoud van informatie is cruciaal voor de waarde van eerdere discussies, en voor een rijke en consistente communityervaring. Daarnaast vraagt het veel tijd en inspanning van ons moderatieteam om gebruikers die in strijd handelen met ons beleid en de regels voor het leeghalen van berichten, aan te spreken. Met deze aanpassing proberen we onze moderators te ontlasten en tegelijk te zorgen voor een consistente en positieve communityervaring voor iedereen.

Waarom maken jullie de edithistorie niet inzichtelijk voor iedereen?

Op Tweakers worden dagelijks aanpassingen gedaan of berichten verwijderd om twee belangrijke redenen: om persoonlijke of privacygevoelige informatie te beschermen en/of om posts te beperken die in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden en/of Huisregels. Als we de edithistorie openbaar zouden maken, zouden we de privacy van gebruikers schenden en afwijken van de regels voor moderatie op inhoud.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je naar aanleiding van deze .plan nog vragen? Stel ze hieronder in de comments en wij zullen ons best doen ze te beantwoorden.

We realiseren ons dat deze aanpassing kan betekenen dat sommige vertrouwde manieren van forumgebruik anders moeten worden ingevuld en rekenen op jullie begrip. Met deze wijziging streven we naar een positieve ontwikkeling voor het Tweakers-forum waarbij de waarde van discussies behouden blijft.