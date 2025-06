Mooie prijzen bij de Queeste der Lage Landen: speel Tetris bij DICTU en win

‘De Queeste der Lage Landen’, de game die Tweakers samen met de Rijksoverheid bouwde, is volledig vernieuwd. Verschillende klassieke arcadegames liggen aan de basis van het uitdagende spel waarin de IT van de Rijksoverheid centraal staat. In dit artikel is de spotlight gericht op DICTU, een van de grootste ict-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Als je in de Tetris-minigame belangrijke data voor DICTU veiligstelt en daarbij een highscore neerzet, val je in de prijzen. Bovendien kun je mooie prijzen winnen door de vier verstopte easter eggs te spotten die in De Queeste der Lage Landen zijn verborgen.

Beheer van 1500 applicaties

In het ‘echte leven’ is DICTU een van de grootste ict-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1800 professionals werken vanuit de locaties Den Haag, Assen en Zwolle aan voor Nederland belangrijke IT-systemen. DICTU ontwikkelt en beheert websites, apps en ruim 1500 applicaties. Daarnaast beheert het digitale werkplekken en applicaties op het gebied van verduurzamingssubsidies, voedselveiligheidsinspecties en registers. Het gaat hierbij om IT-systemen die impact hebben op miljoenen Nederlanders. Solution-architect Pieter Kuivenhoven en datasolution-architect Rens van Tilborg zijn experts met een lange carrière bij de Rijksoverheid. Ze hebben hier veel kansen gekregen om zich te ontwikkelen.

Realtime monitoren van mesttransport

Pieter is van huis uit bioloog, en inmiddels gespecialiseerd in geografische informatiesystemen (GIS). Hierin kan hij zijn passie voor natuurwetenschappen en zijn interesse in technologie kwijt. “Ik ben begonnen als geo-informatieanalist en -adviseur bij de overheid, om uiteindelijk door te groeien tot solution-architect bij DICTU. In deze rol houd ik me bezig met het ontwerpen van oplossingen voor klantvraagstukken binnen de kaders die door DICTU zijn vastgesteld. Denk hierbij aan platformen waarmee geografische (geo)data op een veilige wijze kunnen worden gedeeld, maar ook aan het realiseren van publiek toegankelijke webapplicaties die inzicht geven in bijvoorbeeld de locaties van zendmasten of windmolens.”

“Een belangrijk aspect van mijn werk is het ontwikkelen van geowebapplicaties”, vervolgt Pieter. “Die worden vaak ingezet om subsidieregelingen voor burgers en boeren mogelijk te maken. De geodata in dit soort applicaties, zoals topografie, bodemsoort en eigendom, helpen bijvoorbeeld boeren om via duurzaam landschapsbeheer bij te dragen aan de biodiversiteit. In mijn functie treed ik niet alleen op als architect, maar speel ik ook een cruciale rol als productmanager Geo. Dat vereist intensief contact met softwareleveranciers en klanten, om te zorgen voor de aanschaf van de juiste software in de juiste hoeveelheden.”

Een bijzonder project dat Pieter aanhaalt, betreft het in kaart brengen van landschapselementen, onder andere met behulp van geavanceerde lasermetingtechnieken en diverse algoritmen. “Voor dit project, uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een commerciële partij, is gebruikgemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dat bevat soms tot wel acht hoogtemetingen per vierkante meter van Nederland. Het resultaat is een ongekend gedetailleerde en grote dataset met landschapselementen als bomen, struiken, poelen en slootjes. Deze gigantische dataset wordt nu gebruikt om subsidieaanvragen te ondersteunen en toe te wijzen.”

“Ons werk is heel divers”, vervolgt Pieter. “We hebben bijvoorbeeld samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een systeem gebouwd dat realtime inzicht geeft in mesttransportbewegingen, waardoor ze beter kunnen worden gecontroleerd en gehandhaafd. Onze gis-technologie biedt essentiële ondersteuning voor milieubeheer en controle op de regelgeving; van het reguleren van mestoverschotten tot het realtime monitoren van transporten.”

Inzichtelijk maken van data

Rens speelt een belangrijke rol bij de implementatie van cloudtechnologieën en databeheer. “Mijn achtergrond als database- en systeembeheerder gaf een solide basis voor de projecten waar ik later leiding aan gaf: het bouwen van databases en webservicediensten. In de afgelopen drie jaar heeft mijn werk zich verplaatst naar de wereld van dataservices, waar ik platformen ontwikkel voor klanten die veel met hun data doen. We leveren onze klanten een generiek dataplatform waarop zij zelfstandig geo-analyses of andersoortige opdrachten uit kunnen voeren.”

“Mijn huidige verantwoordelijkheden zijn gericht op het beheer van dataplatformen, maar data-analyse gaat een steeds grotere rol spelen binnen mijn takenpakket”, stelt Rens. “Zo houd ik mij bijvoorbeeld bezig met klantvragen over de effectiviteit van hun dashboards. DICTU levert de techniek voor deze dashboards. Klanten willen inzicht in het gebruik ervan: hoe vaak worden ze bekeken, door wie en wanneer? We bekijken onder meer of de dashboards nog aan hun behoeften voldoen, en naar de vraag of er nieuwe moeten worden ontwikkeld.”

Onder Rens’ vakgebied databeheer vallen verschillende regelingen, zoals subsidies voor zonnepanelen, en landbouwondersteuning. Hij beheert een dataomgeving die gebruikt wordt voor rapportages over alle activiteiten van RVO. Hierdoor speelt hij een belangrijke rol in de transformatie en het inzichtelijk maken van data, wat het besluitvormingsproces binnen de overheid bespoedigt. “Mijn expertise zorgt ervoor dat data niet alleen worden verzameld en opgeslagen, maar ook zinvol worden geanalyseerd en ingezet voor verdere ontwikkeling en verbetering van overheidsdiensten.”

Innovatieve technieken zoals AI en beeldherkenning

In samenwerking met diverse klanten van DICTU komen Rens en Pieter - direct of zijdelings - in aanraking met verschillende innovatieve technologieën. Dit heeft onder meer te maken met het ontsluiten van data voor de NVWA. Technologie ontwikkelt zich dagelijks, en DICTU volgt samen met deze organisaties de vernieuwingen op de voet. Hieronder staan enkele toepassingen waar nu mee wordt gewerkt.

Artificiële Intelligentie (AI):

De toepassing van AI binnen de overheid is in ontwikkeling; niet alleen om subsidies automatisch te beoordelen, maar ook als ondersteunend hulpmiddel voor het beoordelingsproces. AI helpt zo bij het verwerken van grote hoeveelheden aanvragen, vooral wanneer menselijke capaciteit beperkt is of wanneer snelle verwerking wordt vereist. Daarnaast wordt AI gebruikt voor innovatieve doeleinden, zoals objectherkenning, wat bijdraagt aan bijvoorbeeld de precisielandbouw. Met objectherkenning kunnen gegevens over de grond van boeren nauwkeuriger worden gecontroleerd.

Beeldherkenning voor de identificatie van vissoorten

Bij de NVWA worden inspecteurs ondersteund door beeldherkenningstechnologie om vissoorten te identificeren. Deze technologie is essentieel voor het werk van inspecteurs. Die hebben wellicht niet de expertise van een bioloog, maar moeten toch vissoorten kunnen onderscheiden om te bevestigen dat vis legaal is gevangen binnen toegestane quota en soortspecifieke regelgeving.

Veranderingsdetectie op basis van satellietbeelden

Elke twee weken wordt een complete, landdekkende foto van Nederland gemaakt vanuit de ruimte. DICTU ontvangt deze foto van een derde partij. De klanten van DICTU gebruiken deze foto's om landgebruik te monitoren en bijvoorbeeld te controleren of landbouwactiviteiten zoals maaien overeenkomen met de voorwaarden van subsidies.

Veelzijdigheid, complexe data en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

We stellen Pieter en Rens de vraag wat volgens hen de grootste voordelen van het werken als IT’er bij DICTU zijn. Pieter: “De veelzijdigheid binnen DICTU en de kans om door de jaren heen verschillende rollen aan te nemen en te groeien, zijn pluspunten. De complexiteit en omvang van de systemen bij de overheid, en de uitdagingen die dit met zich meebrengt, zijn ook aantrekkelijk. In tegenstelling tot kleinere organisaties biedt een grote organisatie zoals de Rijksoverheid de kans om met enorme datasets te werken en actief te zijn binnen grotere, ingewikkeldere projecten.”

Rens vult aan: “Voor mij zijn de professionele groeimogelijkheden, de ruimte om zelf dingen te ontdekken, en zelfstandig werken belangrijke voordelen, net als de kans om opleidingen te volgen, de flexibele werktijden, het hybride werken en de mogelijkheid om bij te dragen aan grotere maatschappelijke vraagstukken.”

“Het gevoel dat we bijdragen aan projecten die impact hebben op Nederlandse burgers en ondernemers, en het efficiënt inzetten van overheidsgeld om maximale waarde voor de samenleving te creëren, dat vind ik mooi”, besluit Pieter.

