De Queeste der Lage Landen is terug! Duik in de 8bit-wereld van de Rijksoverheid

Dol op retrogames? En voel je je geroepen om Nederland dagelijks veilig te houden en efficiënt te laten draaien? Dompel je dan onder in de uitgebreide versie van de Queeste der Lage Landen, een prachtige, pixelated point-and-click-game die Tweakers samen met de Rijksoverheid heeft ontwikkeld.

Voor soepel lopende rechtspraak zorgen, een stabiele werkomgeving voor tienduizenden collega’s creëren, eindexamens van scholieren nauwkeurig registreren, of adviseren over complexe security-vraagstukken van de Rijksoverheid ... het is alleen mogelijk dankzij goed functionerende informatietechnologie (IT). Om te ontdekken of jij het in je hebt om bij te dragen aan bovenstaande zaken, kies je in de game een personage en neem je een kijkje bij de IT-organisaties van het Rijk.

De Rijksoverheid heeft een groeiende behoefte aan IT-personeel, en de vraag naar experts op verschillende gebieden is groot. Denk daarbij aan architecten, developers en cybersecurityspecialisten. Daarnaast is er een enorm aanbod aan bijzondere vacatures waarbij je als IT'er niet alleen talloze technisch interessante uitdagingen krijgt voorgeschoteld, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken. Na het spelen van de game - uiteraard pas wanneer jij je skills hebt bewezen - kom je daar alles over te weten.

Expansion pack met nieuwe organisaties

In september 2022 lanceerde Tweakers samen met de Rijksoverheid de Queeste der Lage Landen. Daarmee konden spelers zich virtueel voor de goede zaak inzetten bij het KNMI, de Justitiële Informatiedienst (Justid), Logius en de AIVD. In dit expansion pack van de game zijn daar vier nieuwe IT-organisaties bijgekomen: het Rijks ICT Gilde (RIG), Shared Service Center ICT (SSC-ICT), IVO Rechtspraak, en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierdoor komt het totaal aantal organisaties in de 8-bitgame nu op acht.

Beschik jij behalve over specifieke vakkennis en ervaring op het gebied van software, data en/of security over een goede dosis flexibiliteit, durf en lef? Dan ben jij misschien wel geschikt om bij een van de projecten van het RIG het verschil te maken. Andere uitdagingen vind je bij de hightech werkplekken voor maar liefst zeven ministeries bij SSC-ICT, een van de grootste IT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Je kunt er ook voor zorgen dat de digitale systemen van de Nederlandse rechtspraak op rolletjes blijven lopen bij IVO Rechtspraak, of een kijkje nemen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - de belangrijkste IT-organisatie op het gebied van onderwijs en ontwikkeling in Nederland.

Laat je knowhow zien

Wanneer jij je favoriete 8-bit character eenmaal hebt gekozen, breng je bijvoorbeeld een virtueel bezoek aan het Rijks ICT Gilde (RIG), een organisatie vol ervaren tech-specialisten die op diverse projecten binnen de hele Rijksoverheid hun expertise delen. RIG heeft behoefte aan tech-consultants op het gebied van data, software en security/privacy, met een brede scope en aandacht voor de samenleving. Steeds verschillende en cruciale tech/data-vraagstukken binnen de Rijksoverheid maken het werk zinvol en gevarieerd. Zit het met jouw IT-kennis wel goed en heb je veel knowhow opgedaan in je projecten? Dat kun je dan mooi laten zien aan al je collega’s, in de speciale Rijks ICT Gilde Pubquiz.

Veilig werken voor 40.000 ambtenaren

Pak je de zaken graag groots aan? Dan biedt SSC-ICT, een van de grootste IT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid, misschien wel jouw ultieme queeste. Met haar uiteenlopende IT-diensten zorgt deze organisatie ervoor dat ruim veertigduizend ambtenaren van zeven ministeries hun werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen uitvoeren. Ook in de game staat veiligheid hoog in het vaandel, en SSC-ICT is maar wat blij als jij meespeelt. Het is namelijk doomsday: meerdere systemen liggen plat. Het is aan jou om de oorzaak van het probleem te achterhalen en het te verhelpen. Wellicht kun je achterhalen of een ddos-aanval heeft plaatsgevonden.

Orde in de zaal! Het recht zegeviert

Klopt jouw hart sneller als het om rechtvaardigheid gaat? Ook bij IVO Rechtspraak gloort een IT-avontuur. Als IT-dienstverlener voor de Rechtspraak helpt IVO Rechtspraak rechters en andere rechtspraak-medewerkers hun werk zo goed mogelijk te doen, door in slimme en veilige digitale systemen te voorzien. IVO Rechtspraak zorgt er echter ook voor dat iedereen die met de Rechtspraak heeft te maken eenvoudig toegang krijgt tot de nodige informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan advocaten, opsporingsdiensten en burgers. In de Queeste der Lage Landen heeft ook deze organisatie te maken met een pittige uitdaging. Het rechtssysteem ligt namelijk stil en alleen jij kan ervoor zorgen dat de rechters weer aan de slag kunnen. Lukt het je om in het devops-team een aantal cryptische vraagstukken op te lossen en het recht weer te laten zegevieren?

Hongerig naar kennis

Een voorliefde voor onderwijs en een leven lang leren? Breng dan zeker een bezoekje aan DUO. De grootste IT-organisatie van het Noorden ontwikkelt eigen maatwerkapplicaties en heeft een grootschalig en complex IT-landschap. DUO voert verschillende wetten en regelingen uit op het gebied van onderwijs. Zo verstrekt DUO studiefinanciering, erkent het diploma’s en organiseert het staats- en inburgeringexamens. In de game gaat het goed mis op de Facet-afdeling. De cijfers van schoolexamens vallen veel hoger uit dan zou moeten. Er zitten blijkbaar fouten in de code. Weet jij ze te vinden en op te lossen?

Speel de Queeste der Lage Landen

Wil jij weten met welke IT-vraagstukken de Rijksoverheid dagelijks te maken heeft en hoe jij hier een essentiële rol bij kunt spelen? Of wil je gewoon eens een kijkje nemen bij de verschillende rijksorganisaties? Speel dan nu de Queeste der Lage Landen en ontdek het zelf. Wees scherp en wellicht vind je wel een aantal easter eggs. Vind je ze allemaal? Dan maak je zelfs kans op een toffe prijs!