Als IT’er werken bij de overheid: ‘Full-stack development en testing’

Als developer, tester of software-architect bij de Rijksoverheid help je samen met collega's het land dagelijks veilig te houden en goed te laten draaien. Technici die een maatschappelijke bijdrage willen leveren, halen hier hun hart op. Het werk is uitdagend, soms heel verrassend en altijd belangrijk.

Samen met de Rijksoverheid bouwde Tweakers de game De Queeste der Lage Landen. In dit oldskool 8-bit point&click-avontuur test je of jij de skills hebt die nodig zijn om Nederland dagelijks veilig te houden en efficiënt te laten draaien. Lukt het je bijvoorbeeld om het vastgelopen digitale dossier van een rechtszaak te openen voor IVO Rechtspraak of een fout op te sporen in Facet bij DUO, het digitale platform voor het afnemen van toetsen en examens?

Grote impact op het leven van mensen

Na zijn studie gaming zocht Niels een baan waarin hij kon blijven leren. Die vond hij bij IVO Rechtspraak. Sinds een jaar is hij er vanuit IVO’s Young Talent Programma aan de slag als trainee software-ontwikkelaar. Als ict-dienstverlener voor de Rechtspraak helpt IVO Rechtspraak rechters en andere Rechtspraak-medewerkers hun werk zo goed mogelijk te doen, met slimme en veilige digitale systemen. IVO zorgt er echter ook voor dat iedereen die met de Rechtspraak heeft te maken eenvoudig toegang krijgt tot de benodigde informatie, door hem beschikbaar en digitaal toegankelijk te maken. De doelgroep loopt daarbij uiteen van advocaten en opsporingsdiensten tot burgers die op de een of andere manier betrokken zijn bij een rechtszaak, bijvoorbeeld door een scheiding, faillissement of wetsovertreding. Het werk van IVO heeft daarmee een grote impact op het leven van ons allemaal.

Bezig met fullstack

Niels werkt bij de afdeling Toezicht, in het team Curatele, Bewind en Mentorschap. Hij legt uit: “Mensen kunnen door de rechtbank onder verschillende gradaties van toezicht worden gesteld, bijvoorbeeld omdat ze een mentale beperking hebben of in financiële problemen zijn geraakt. Dat raakt veel meer mensen dan ik dacht, blijkt nu.” Het leuke van werken als software-ontwikkelaar bij Toezicht is dat je met alle kanten van de IT hebt te maken, vindt Niels. “We doen de fullstack, van de frontend tot de backend. Ik krijg alles op m’n bordje en ben niet alleen bezig met software development, maar ook met testen. Daarbij krijg ik volop kansen om te experimenteren met nieuwe dingen, samen met ervaren collega’s als mentors. Zo leer ik allerlei technologieën on the job kennen. Fouten maken mag daarbij, dat stond zelfs in de wervingstekst. Het is dus een heel veilige omgeving, met alle ruimte om me verder te ontwikkelen.”

Vrijheid om te leren en te experimenteren

Het afgelopen jaar werkte Niels onder meer aan het verbeteren van de toegankelijkheid van een digitaal portaal voor bewindvoerders. “Ook mensen met een handicap moeten dit portaal kunnen gebruiken. Daar heeft de overheid richtlijnen voor. Ik heb onder meer de navigatie voor blinden en slechtzienden aangepast. We voldoen nu op het hoogste niveau aan de richtlijnen”, vertelt hij.

Van een heel andere orde is de aanpassing van de teststrategie, waar hij momenteel met zijn collega’s aan werkt. “Mijn manager vroeg wat ik echt zou willen veranderen als ik het voor het zeggen zou hebben. Ik zei meteen: het testen. Toezicht is heel groot en onze testsoftware is complex geworden. Daardoor kostte het testen veel tijd. Ik heb een voorstel voor verandering gedaan dat we nu aan het implementeren zijn. Dat is ontzettend leuk.” Niels is blij met de vrijheid die hij krijgt om te leren en te experimenteren bij IVO Rechtspraak. “Zo ben ik op mijn sterkst”, lacht hij. “Ik schakel heel snel en ga alle kanten op. Mede daarom wilden ze mij graag bij het team hebben. Als Young Talent kijk je toch anders naar dingen. De combinatie met ervaren ontwikkelaars werkt heel goed. Ik kan allerlei ideeën spiegelen bij mijn collega’s. Ze staan ervoor open en als iets niet kan, leggen ze uit waarom. Zo weet ik heel snel of een idee goed is of niet.”

Testen, testen, testen

Corina Bestman werkt inmiddels drie jaar als test engineer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de grootste IT-rijksorganisatie van het Noorden. Ze ontwikkelt en beheert eigen applicaties voor miljoenen gebruikers. Achter deze applicaties zitten geavanceerde en complexe infrastructuren. Daarnaast lopen er diverse vernieuwende projecten op het gebied van cloudmigratie, docker en kubernetes.

“DUO is een heel informele organisatie. Je wordt hier echt als een persoon gezien en niet als nummer. Mijn werk is gevarieerd. Naast mijn werk als test engineer van applicaties en systemen ben ik betrokken bij sollicitaties van nieuwe medewerkers, organiseer ik het vakgroepoverleg met alle testers binnen DUO met de testers, en ben ik betrokken bij projecten zoals De Queeste der Lage Landen.”

“We krijgen veel ruimte om interessante projecten op te pakken”, vervolgt ze. “Zo hebben we recent een oude applicatie over moeten zetten naar nieuwe Java-applicaties. Sommige apps hebben we omgebouwd, andere helemaal herbouwd. De overgang voor de interne afnemers ging nagenoeg foutloos, omdat we alles continu hebben getest. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van REST API, SFTP-servers, queuemanagers en SQL-databases. Als na alle inspanning het eindresultaat pijnloos wordt opgeleverd, ben je daar wel trots op.”

De ontwikkeling van medewerkers staat centraal bij DUO. Er is vastigheid, ruimte voor eigen initiatieven en een goede balans tussen werk en privé. “Bij DUO werken we hybride. Tijdens sprints en voor belangrijk overleg ben ik op kantoor, maar ik werk gemiddeld ook drie dagen per week thuis. Die combinatie vind ik erg fijn”, aldus Corina.

Corina is een fervent gamer en spaart oude en nieuwe spelcomputers. Momenteel speelt ze Hogwarts Legacy en Back 4 Blood. Ze vindt het dan ook erg leuk om betrokken te zijn bij De Queeste der Lage Landen. “Ik overleg met de makers en controleer de teksten en de werking van het spel. Daarnaast heb ik het uiteraard meerdere keren getest. Het is erg leuk geworden.”

Meer weten over werken als IT'er bij IVO Rechtspraak, Dienst Uitvoering Onderwijs of andere rijksorganisaties? Speel dan de game De Queeste der Lage landen en ontdek het zelf. Als je scherp bent, vind je wellicht een aantal easter eggs. Vind je ze allemaal? Dan maak je zelfs kans op een toffe prijs.

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