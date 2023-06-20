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Door Tweakers Partners

Feedback • 20-06-2023 08:00 157

Als IT’er werken bij de overheid: ‘Full-stack development en testing’

20-06-2023 • 08:00

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Als developer, tester of software-architect bij de Rijksoverheid help je samen met collega's het land dagelijks veilig te houden en goed te laten draaien. Technici die een maatschappelijke bijdrage willen leveren, halen hier hun hart op. Het werk is uitdagend, soms heel verrassend en altijd belangrijk.

Samen met de Rijksoverheid bouwde Tweakers de game De Queeste der Lage Landen. In dit oldskool 8-bit point&click-avontuur test je of jij de skills hebt die nodig zijn om Nederland dagelijks veilig te houden en efficiënt te laten draaien. Lukt het je bijvoorbeeld om het vastgelopen digitale dossier van een rechtszaak te openen voor IVO Rechtspraak of een fout op te sporen in Facet bij DUO, het digitale platform voor het afnemen van toetsen en examens?

Grote impact op het leven van mensen

Na zijn studie gaming zocht Niels een baan waarin hij kon blijven leren. Die vond hij bij IVO Rechtspraak. Sinds een jaar is hij er vanuit IVO’s Young Talent Programma aan de slag als trainee software-ontwikkelaar. Als ict-dienstverlener voor de Rechtspraak helpt IVO Rechtspraak rechters en andere Rechtspraak-medewerkers hun werk zo goed mogelijk te doen, met slimme en veilige digitale systemen. IVO zorgt er echter ook voor dat iedereen die met de Rechtspraak heeft te maken eenvoudig toegang krijgt tot de benodigde informatie, door hem beschikbaar en digitaal toegankelijk te maken. De doelgroep loopt daarbij uiteen van advocaten en opsporingsdiensten tot burgers die op de een of andere manier betrokken zijn bij een rechtszaak, bijvoorbeeld door een scheiding, faillissement of wetsovertreding. Het werk van IVO heeft daarmee een grote impact op het leven van ons allemaal.

Tweakers_RIjksoverheid_DeQueesteDerLageLanden..IVO.

Bezig met fullstack

Niels werkt bij de afdeling Toezicht, in het team Curatele, Bewind en Mentorschap. Hij legt uit: Mensen kunnen door de rechtbank onder verschillende gradaties van toezicht worden gesteld, bijvoorbeeld omdat ze een mentale beperking hebben of in financiële problemen zijn geraakt. Dat raakt veel meer mensen dan ik dacht, blijkt nu.Het leuke van werken als software-ontwikkelaar bij Toezicht is dat je met alle kanten van de IT hebt te maken, vindt Niels. We doen de fullstack, van de frontend tot de backend. Ik krijg alles op m’n bordje en ben niet alleen bezig met software development, maar ook met testen. Daarbij krijg ik volop kansen om te experimenteren met nieuwe dingen, samen met ervaren collega’s als mentors. Zo leer ik allerlei technologieën on the job kennen. Fouten maken mag daarbij, dat stond zelfs in de wervingstekst. Het is dus een heel veilige omgeving, met alle ruimte om me verder te ontwikkelen.

Vrijheid om te leren en te experimenteren

Het afgelopen jaar werkte Niels onder meer aan het verbeteren van de toegankelijkheid van een digitaal portaal voor bewindvoerders. “Ook mensen met een handicap moeten dit portaal kunnen gebruiken. Daar heeft de overheid richtlijnen voor. Ik heb onder meer de navigatie voor blinden en slechtzienden aangepast. We voldoen nu op het hoogste niveau aan de richtlijnen”, vertelt hij.
Van een heel andere orde is de aanpassing van de teststrategie, waar hij momenteel met zijn collega’s aan werkt. “Mijn manager vroeg wat ik echt zou willen veranderen als ik het voor het zeggen zou hebben. Ik zei meteen: het testen. Toezicht is heel groot en onze testsoftware is complex geworden. Daardoor kostte het testen veel tijd. Ik heb een voorstel voor verandering gedaan dat we nu aan het implementeren zijn. Dat is ontzettend leuk.” Niels is blij met de vrijheid die hij krijgt om te leren en te experimenteren bij IVO Rechtspraak. “Zo ben ik op mijn sterkst”, lacht hij. “Ik schakel heel snel en ga alle kanten op. Mede daarom wilden ze mij graag bij het team hebben. Als Young Talent kijk je toch anders naar dingen. De combinatie met ervaren ontwikkelaars werkt heel goed. Ik kan allerlei ideeën spiegelen bij mijn collega’s. Ze staan ervoor open en als iets niet kan, leggen ze uit waarom. Zo weet ik heel snel of een idee goed is of niet.”

Testen, testen, testen

Corina Bestman werkt inmiddels drie jaar als test engineer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de grootste IT-rijksorganisatie van het Noorden. Ze ontwikkelt en beheert eigen applicaties voor miljoenen gebruikers. Achter deze applicaties zitten geavanceerde en complexe infrastructuren. Daarnaast lopen er diverse vernieuwende projecten op het gebied van cloudmigratie, docker en kubernetes.

Tweakers_RIjksoverheid_DeQueesteDerLageLanden..DUO.

“DUO is een heel informele organisatie. Je wordt hier echt als een persoon gezien en niet als nummer. Mijn werk is gevarieerd. Naast mijn werk als test engineer van applicaties en systemen ben ik betrokken bij sollicitaties van nieuwe medewerkers, organiseer ik het vakgroepoverleg met alle testers binnen DUO met de testers, en ben ik betrokken bij projecten zoals De Queeste der Lage Landen.”

“We krijgen veel ruimte om interessante projecten op te pakken”, vervolgt ze. “Zo hebben we recent een oude applicatie over moeten zetten naar nieuwe Java-applicaties. Sommige apps hebben we omgebouwd, andere helemaal herbouwd. De overgang voor de interne afnemers ging nagenoeg foutloos, omdat we alles continu hebben getest. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van REST API, SFTP-servers, queuemanagers en SQL-databases. Als na alle inspanning het eindresultaat pijnloos wordt opgeleverd, ben je daar wel trots op.”

De ontwikkeling van medewerkers staat centraal bij DUO. Er is vastigheid, ruimte voor eigen initiatieven en een goede balans tussen werk en privé. “Bij DUO werken we hybride. Tijdens sprints en voor belangrijk overleg ben ik op kantoor, maar ik werk gemiddeld ook drie dagen per week thuis. Die combinatie vind ik erg fijn”, aldus Corina.

Corina is een fervent gamer en spaart oude en nieuwe spelcomputers. Momenteel speelt ze Hogwarts Legacy en Back 4 Blood. Ze vindt het dan ook erg leuk om betrokken te zijn bij De Queeste der Lage Landen. “Ik overleg met de makers en controleer de teksten en de werking van het spel. Daarnaast heb ik het uiteraard meerdere keren getest. Het is erg leuk geworden.”

Meer weten over werken als IT'er bij IVO Rechtspraak, Dienst Uitvoering Onderwijs of andere rijksorganisaties? Speel dan de game De Queeste der Lage landen en ontdek het zelf. Als je scherp bent, vind je wellicht een aantal easter eggs. Vind je ze allemaal? Dan maak je zelfs kans op een toffe prijs.
Je kunt ook direct bij vacatures kijken, op werkenvoornederland.nl.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij de Rijksoverheid en Tweakers Partners. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Kijk hier voor een overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

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Reacties (156)

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taiki 20 juni 2023 08:14
Ok, tegen beter weten in check ik even die vacature site. Eerste vacature die ik zie is er een voor een DevOps engineer bij het RIVM. Eisen: veel werkervaring en Master/Doctoraal opleiding(good luck) op het gebied van informatica. Wat krijg je daarvoor terug? Een salaris in de range van 3.6k - 5.5k.
Ik zal wel weer die guy zijn die het zegt: voor dat geld komt iemand met dat niveau en ervaring zijn bed niet eens uit, als je ze al kunt vinden. Dus wat gebeurt er: tekort aan personeel bij de overheid en vervolgens worden de belastingcenten getrokken om duurbetaalde freelancers en consultants naar binnen te harken.
mannowlahn @taiki20 juni 2023 09:43
De overheid heeft uberhaupt geen flauw benul wat ze nodig hebben en wat de juiste mensen werkelijk kosten.

Doctoraal niveau voor devops engineer. Hoezo, je wilt een pragmatisch iemand, niet iemand die theoretisch ingesteld is. Ik kan er met mijn pet niet bij. Ik zie bv bij overheid vacatures voor solution architect voor 6k. Ik kan je vertellen, degen die daarvoor komen werken hebben het niveau niet want de goede mensen zijn duurder. je hebt te concurreren met freelance tarieven. laten we wel zijn, met de salarissen wat de overheid biedt, krijg je de schraapsels uit de pot.

Je krijgt steeds meer inzicht waarom de It bij overheid zo faalt. Interne mensen niet capable waardoor men duurdere externen in zal moeten huren. Ze moeten gewoon eens kritischer naar hun salarissen kijken en ook naar functie profielen. Wo/Doctoraal voor een devops engineer, echt dan snap je er werkelijk de ballen van hoor.

Ik ga er vanuit dat men met veel smart zit te kijken hoe men onder dit artikel reageert, want ze zullen vol trots zijn. Dus bij deze, hiring manager, kijk eens wat de qualificaties in de markt zijn en ga dan eens na waarom jullie het wiel opnieuw proberen uit te vinden.

[Reactie gewijzigd door mannowlahn op 22 juli 2024 15:32]

DJMaze @mannowlahn20 juni 2023 18:30
Ik heb zelf als solutions architect gesoliciteerd bij defensie (€3000-4000 baan).
Ze vonden mij te junior. En dat was het dan.
Neem aan dat ze mijn oplossingen en ideeën ook niet meenemen in het complexe proces.
Want ze zijn afhankelijk van andere instanties die niet willen/kunnen evolueren en het blijft plakband werk.
mannowlahn @DJMaze20 juni 2023 18:55
Solution architect baan voor 3000-4000 does not compute. Met alle respect, dat bedrag is idd junior. Maar nu komt het, junior solution architect is een baan die ik moeilijk voor mij kan zien. Je hebt gewoon een bak ervaring nodig als architect en dan verwacht ik wel een achtergrond in devops dan wel developen. Als je niet je klauwen vies hebt gemaakt is je advies minder waard imho.
DJMaze @mannowlahn21 juni 2023 08:22
Je hebt helemaal gelijk. Stond ook echt raar te kijken toen ze dat zeiden.
Ook de vraag "wil je minder verdienen?" was raar.
Verwijderd @mannowlahn20 juni 2023 11:59
Ik ga er vanuit dat men met veel smart zit te kijken hoe men onder dit artikel reageert, want ze zullen vol trots zijn.
Persoonlijk denk ik niet dat ze naar de reacties kijken want iedere keer staan deze vol met dezelfde opmerkingen waar niets mee gebeurd. Ik denk dat we ook hier weer gewoon te maken hebben met struisvogel politiek.

Marketing bureau (dat de dure aanbesteding gewonnen heeft): kijk eens hoeveel verkeer we naar de site hebben getrokken!
Overheid: Fantastisch, jammer dat niemand reageert op onze vacatures.
Marketing bureau: Gewoon blijven proberen, Rome was ook niet in één dag gebouwd. Zullen we nog een campagne doen? :+
Larkinzzz @Verwijderd20 juni 2023 13:59
Persoonlijk denk ik niet dat ze naar de reacties kijken want iedere keer staan deze vol met dezelfde opmerkingen waar niets mee gebeurd. Ik denk dat we ook hier weer gewoon te maken hebben met struisvogel politiek.
Inderdaad, deze advertentie al vaker voorbij zien komen en de comment section is altijd hetzelfde. Blijft toch bizar dat men dit blijft proberen op deze manier. Bijna niemand heeft de ervaring die ze zoeken, en dan bieden ze ook nog een lachwekkend salaris.
theduke1989 @mannowlahn20 juni 2023 13:20
Ik ga er vanuit dat men met veel smart zit te kijken hoe men onder dit artikel reageert, want ze zullen vol trots zijn. Dus bij deze, hiring manager, kijk eens wat de qualificaties in de markt zijn en ga dan eens na waarom jullie het wiel opnieuw proberen uit te vinden.
Hiring managers zijn non-IT leden van de overheid. Dus die zul je 100% niet zien hier op tweakers.
Of er moet een tweaker daar bij de overheid werken die zegt, ey jongens ze praten over ons.

Misschien dan zal een hiring manager de moeite nemen om hier te kijken.
Vandaar dat ze ook niks af weten van wat goed of slecht is, hun hebben hun positie al binnen, dus minder belangrijk is de rest voor hun.

Vooral managers denken zo, de persoon die daadwerkelijk het echt werkt doet, kijkt er anders tegenop.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 15:32]

Menkoro @taiki20 juni 2023 09:03
Als je voor een salaris van 5K+ je bed niet uit komt ben je echt vol-ko-men losgeslagen van de realiteit. Dat is 2x modaal.

Edit: ook nog eens voor 36 uur per week + ruim 16% extra individueel keuzebudget. Dan zit je met gemak boven de 2,5 modaal. |:(

[Reactie gewijzigd door Menkoro op 22 juli 2024 15:32]

mannowlahn @Menkoro20 juni 2023 09:45
Alles is relatief he, dat jij 5k veel vindt, wilt niet zeggen dat de markt dat veel vind. Ga voor de grap maar eens rond kijken wat ze tegenwoordig betalen voor goede seniors.
Aalard99 @mannowlahn20 juni 2023 13:19
Eens, 5k voor een senior is te laag. Wat je wel in de juiste context moet plaatsen is het verschil in werken bij bv een overheid of werken als bv ZZP'er of een detacheringsbureau. Bij de overheid heb je goede betaalde opleidingsmogelijkheden, goed pensioen, veel vrije dagen, 36 uur werken met vaak de mogelijkheid om 4x9 te werken, doorbetaald bij ziekte, opleidingen, CAO met elk jaar wel een verhoging, niet al te hoge werkdruk, 8% vakantiegeld, 8% inzetbaarheids budget (wat je ook kan laten uitbetalen), etc

Dus eens dat de 5K te laag is maar er zitten ook andere voordelen aan die niet direct in geld uit te drukken zijn.
Left @Aalard9920 juni 2023 19:30
Je hebt helemaal gelijk met alle voordelen die je noemt voor een baan bij de overheid. Als ik er even een paar noem: weinig werkdruk, veel vrije dagen, doorbetaald bij ziekte, mogelijkheid tot deeltijd.

Dan kun je ook wel bedenken wat voor sollicitaties ze kunnen gaan verwachten: mensen die liever wat minder verdienen om minder hard te hoeven werken. Kortom, het beeld dat veel mensen hebben van een typische ambtenaar.
Ik verwacht niet dat die wonderen gaan verrichten om de IT situatie bij de overheid eindelijk eens op orde te gaan brengen ..
Aalard99 @Left20 juni 2023 19:36
Tja, het is net hoe je er tegenaan kijkt. Ik heb kortstondig bij de overheid gewerkt en mijn observatie was dat de mensen intern best hard werkten en een hoop kennis hadden. Ja vaak 4x9 maar de tijd dat ze aan het werk waren was zeker productief.

Ik ergerde meer meer aan de inhuur die het vanuit financiële overwegingen prima vond om een project uit te laten lopen, die werden toch wel per uur betaald.

Goede en slechte mensen kom je overal tegen, wat ik bedoel te zeggen is dat een beloning niet altijd in geld uit te drukken is. Misschien heb je net kinderen gekregen en heb je behoeft aan iets minder werken?
Remzi1993 @Aalard9921 juni 2023 01:08
Inderdaad! Het voordeel is vooral pensioen en als je eenmaal voor de overheid werkt dat je er voor altijd kan voor blijven werken desnoods voor een andere afdeling of organisatie. Eenmaal bij de overheid gewerkt vormen andere overheidsinstanties, organisatie of afdelingen je ook goed, want je bent al door de molen geweest van goedkeuring.
holoduke51 @Menkoro20 juni 2023 10:14
Je ligt te lang onder een steen als je met minder dan 80k genoeg neemt als beetje goede dev. 120k per jaar is normaal bij de goede tech bedrijven. Zou ook bij de overheid moeten zijn. Hoe kan je uberhaupt overleven met minder dan 6 a 7k per maand als je in de grote steden woont? Niet echt makkelijk.
Menkoro @holoduke5120 juni 2023 10:40
Weer zo'n reactie van een IT'er die compleet uit het oog verloren is wat 'de gemiddelde Nederlander' verdient. Je weet wel, de schoonmakers, de verplegers, de docenten, agenten, noem maar op. Allemaal mensen die óók in de grote steden wonen, maar vaak wel slechts tot een derde verdienen van het voorbeeld wat jij zo net even noemt.

Ik weet het, op Tweakers zitten bovengemiddeld veel developers, maar mijn hemel wat zijn een hoop van jullie toch volkomen blind voor 'gewone' salarissen inmiddels. :|
Thomas18GT @Menkoro20 juni 2023 11:33
Ik ga alleen even over docenten reageren, want over de rest weet ik te weinig. Maar quote van een overheidssite:
Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs zo’n € 5.100 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Dit is gemiddeld ruim anderhalf keer het modale inkomen.
En die willen er ook gewoon even 12% 14,3% bij.

[Reactie gewijzigd door Thomas18GT op 22 juli 2024 15:32]

kdekker @Thomas18GT20 juni 2023 13:13
Dat verbaast me ook, omdat ze de afgelopen 2 jaar al paar keer een flinke verhoging hebben gehad. Wellicht zijn we het land van ontevreden klagers aan het worden? Verwend door de enorme welvaart?
PhWolf @kdekker20 juni 2023 17:13
Er is een enorm tekort aan leraren. Hierdoor is de werkdruk op de overgebleven leraren vaak heel hoog. Het is een ontzettend belangrijk beroep om een economie (en een maatschappij) draaiende te houden. Wellicht zijn we het land van de private sector geworden die het publieke belang van goede voorzieningen zoals onderwijs uit het oog hebben verloren?
kdekker @PhWolf20 juni 2023 17:50
Ik onderschat het werk van leerkracht niet. Weet van nabij dat de werkdruk hoog is. Deels door kinderen met een streepje (en als die het niet hebben, dan soms de ouders die snel klagen cq speciale behandeling voor hun kind willen). Maar dat is waar een leerkracht voor kiest (al is het aandeel 'normale' kinderen laag aan het worden).

De pijn zit in de enorme administratieve last en de extra vakken waarvan de overheid verwacht dat een leerkracht die oppakt (wat vaak eerder opvoeding is, maar de ouders niet aan toekomen). Het stijgende aandeel niet zindelijke kinderen in de kleuter is wellicht veelzeggend.
Remzi1993 @PhWolf21 juni 2023 01:10
Mensen stemmen steeds op rechts en steeds rechtser, waardoor we steeds meer richting Amerika aan gaan. Als het zo doorgaat krijgen we hier ook Amerikaanse praktijken zoals onbetaalbare zorgstelsel en dergelijke praktijken.
Left @kdekker20 juni 2023 19:35
Onderwijzers zijn zeker niet verwend. De werkdruk is keihard. Bovendien is onderwijzer een verantwoordelijk en super belangrijk beroep: goed opgeleide kinderen betekent een goede toekomst voor Nederland.

Ik vind het een goede zaak dat leraren eindelijk een beetje het salaris gaan verdienen dat bij zo'n essentieel beroep past.
kdekker @Left20 juni 2023 19:43
Ze hadden afgelopen jaren al een paar keer een best serieuze verhoging. Dat was de context waarom er met enige verbazing gekeken werd naar zo'n hoge eis van de vakbond. M.i. onbeschoft hoog, maar goed, ook dat lijkt taktiek te zijn van een vakbond. Die stijl van eisen, zonder al te veel realiteitszin, doet afbreuk aan het beetje krediet wat een vakbond nog heeft. Niet voor niets is het aantal leden al jaren dalende. M.i. hoort een looneis redelijk te zijn. Die 14% erbij komt linksom of rechtsom als belasting terug.
Ludewig @Thomas18GT20 juni 2023 13:25
En dan nog zijn er met name in de grote steden flinke tekorten aan docenten, want die zijn ook niet gek en wonen liever op een plek waar ze nog wel wat salaris overhouden aan het eind van de maand.

Dit toont overigens ook 1 van de zwakke punten van de overheid aan, want iets simpels als een hoger loon bij een werkplek op een dure locatie past niet binnen de denkkaders van de overheid. Sowieso is bij de IT in het bedrijfsleven nauwelijks sprake van CAO's, maar is het maatwerk.

Dat zou overigens de overheid de kans kunnen bieden om ontwikkelaars aan te trekken die slecht zijn in het onderhandelen, maar zelfs die mensen zijn beter af in het bedrijfsleven vanwege de zeer matige beloning bij de overheid. En sowieso wil je als talentvolle ontwikkelaar niet werken bij de meeste overheidsinstellingen, die niet bepaald een cultuur hebben waarin excelleren wordt verwacht en beloond.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 15:32]

holoduke51 @Menkoro20 juni 2023 11:34
Een Developer valt in het rijtje juristen, dokters, tandartsen, top managers. Niet in het rijtje schoonmaker of agent. Een goede onderwijzer kan trouwens best goed verdienen.
kdekker @holoduke5120 juni 2023 13:12
Er lopen er inmiddels zoveel van rond, dat ik denk dat je de boel iets te hoog aanslaat.
Ach, een samenleving met alleen managers, coaches, recruiters, advocaten, zorg, onderwijzers en agenten en allerlei andere figuren die niets kunnen maken of zelfs vuilnis ophalen, gaat vanzelf aan z'n eigen ten onder. Met de huidige energietransitie zitten we te wachten op timmerlieden, loodgieters, elektriciens (en ja ook wat automatiseerders). En ook: ergens moeten die hoge salarissen van betaald worden.

Ik dacht dat alleen top managers met een idioot hoog salaris wereldvreemd zijn c.q. inhalig. Maar kennelijk is dit al breder. Bestaat dat nog: een trevreden Nederlander?

zegt een IT'er die 20+ jaar in het vak zit en 80+k voor een ontwikkelaar heel erg veel vindt. In alle baanwisselingen heeft klein nog groot bedrijf zo'n aanbod gedaan ;-)

[Reactie gewijzigd door kdekker op 22 juli 2024 15:32]

theduke1989 @kdekker20 juni 2023 13:51
ik moet ook maar eens een ander vak gaan uitzoeken. Misschien wat courses online nemen.
Om een devops te worden of in de cybercrime is nu ook big busiess. Ik verdien iets meer dan 73K als system adminitrator 1-3 jaar werkervaring. Dan is die 73+ peanuts voor developers.
veltnet @theduke198920 juni 2023 14:10
Ik verdien 5500 bruto als developer met meer dan 30 jaar ervaring. Die 73+ voor developers lijkt mij uitzonderlijk en zeker niet de regel als ik vacatures bekijk.
Voor de meeste developers in loondienst ligt de hoogste schaal op 5500.


Daarbij moet ik wel zeggen dat ik ook veel klussen voor de overheid heb gedaan in loondienst van een detacheerder. De werkgever kreeg 150 euro per uur. Ik nog steeds 5500 per maand. Mijn ex-werkgever woont inmiddels in een tropisch land aan het strand en heeft de buit binnen.

[Reactie gewijzigd door veltnet op 22 juli 2024 15:32]

Left @veltnet20 juni 2023 19:38
@veltnet
Dan doe je jezelf echt tekort. 75K in loondienst is zo'n beetje gemiddeld als je nu solliciteert voor een baan als senior developer. Als je freelancer wordt dan kun je dat bedrag zelfs wel netto verdienen.

[Reactie gewijzigd door Left op 22 juli 2024 15:32]

kdekker @veltnet20 juni 2023 14:41
Dat precies.
Aalard99 @kdekker20 juni 2023 13:34
Ook in de IT zijn er verschillen in niveau met wat iemand kan. Iemand die wat werkplekken beheerd is natuurlijk van een heel ander kaliber dan iemand die de IT security strategie uitzet voor de komende jaren. 80k is best een goed salaris maar in mijn ogen ook niet exceptioneel hoog voor iemand met ervaring en verantwoordelijkheid.

Tegelijkertijd verbaas ik mij ook wel eens over de salarissen die een politieagent krijgt op straat, die zijn erg laag voor de verantwoordelijkheid die ze hebben. Dus ja, ik besef wel degelijk dat ik in de IT aan de 'goede' kant zit en ook op dit moment gewoon normaal rond kan komen.

Ps: Topmangers krijg je echt niet voor 80k hoor, dat is echt een veelvoud hiervan.......

[Reactie gewijzigd door Aalard99 op 22 juli 2024 15:32]

kdekker @Aalard9920 juni 2023 14:53
Politie is MBO, doorgaans, als ze op straat lopen. Met de onregelmatige werktijd en gevaar, is dat salaris volgens mij ook best goed (voor MBO, niet voor het risico dat ze lopen met hufterige medelanders).

Onderwijs start relatief hoog (BO tegen de 3k, VO, iets hoger), maar groeit veel langzamer en moment van intreden (zeker als dat langer geleden is, zeg 30 jaar) speelt een belangrijke rol.

Werkplekbeheer, devOps (operationeel, niet dev), systeembeheer is vaak MBO (maar ook vaak standby vergoeding, al stelde die in de bedrijven waar ik werkte weinig voor, zeg 50-100 euro voor een avond/nacht).

IT zit zeker aan de goede kant. Financieel wellicht nog beter. En dat is eigenlijk mijn punt ook: hoeveel dragen wij bij aan de maatschappij voor welk salaris. En hoevelen dragen meer (praktisch) bij aan de maatschappij, maar komen lastiger rond.

Kijk, met MBO kun je rond je 20e werken. Me VMBO al eerder en met HBO/WO is het w.s. pas ergens rond of na je 22e. Dat je dan een hoger salaris krijgt, is m.i. niet onlogisch, anders haal je die MBO'er of VMBO'er nooit meer in (maar goed, erg sterk is dit argument niet, alleen dat je later aan een huisje-boompje-beestje route kan starten).

Ik heb wel managers meegemaakt, die louter omdat ze manager waren meer verdienden dan de mensen die ze manageden (dat schijnt ondanks alle mooie woorden een wetmatigheid te zijn), maar verder niet uitzondelijker kwaliteiten hadden (vaak ex-development) of uitblonken. Vaak wel een gekke gemixte rol als product owner, roadmap/scoping verantwoordelijke en opruimen van 'hoger management door het dak dingen' en o ja, people management (met een doorgaans fake trainingsbudget, ondanks wervende wervingsadvertenties en papieren regels). Ook geen benijdenswaardige positie, maar m.i. geen 10-tallen k's meer aan salaris waard t.o.v. een developer (zeg ik als totaal bevooroordeelde developer, zonder enige ambitie tot managerschap, ik werk liever graag inhoudelijk aan iets concreets, zover bitjes concreet zijn).
veltnet @kdekker20 juni 2023 15:08
Dat laatste stuk is zeer herkenbaar. Liever bouwen dan lullen.
themadone @kdekker20 juni 2023 17:22
Er lopen er inderdaad aardig wat rond, maar de luitjes met de hoge salarissen worden meestal achteraf gehaald om de chaos op te ruimen die veroorzaakt is door dat soort lui.

De overheid en IT is al een lekkere combo, maar dan ga je een WO(ridicule eis, liever MAVO en een bak ervaring/skill) en daar een voor de branch beperkt salaris op zetten. Daar ga je niet de toppers mee uit de markt halen helaas.

Ik heb zelf bij een middelgrote overheidsinstelling(700+ man) de puinhopen mogen opruimen van dat soort IT'ers en programmeurs. Klein voorbeeldje, LAN was een externe reeks en alle devices 2400+ zaten in hetzelfde VLAN. Het heeft ons ruim een jaar gekost om die bende uiteindelijk helemaal op orde te krijgen. En ja, dat was extern ingehuurd dus duur. Ze hadden een bak geld kunnen besparen door anderhalf tot 2 keer het geld te bieden voor de interne functies, alle belastingmuntjes die over de jaren "bespaart" waren gingen er in een jaar riant doorheen aan externe uren, zonde.

De overheid zal op alle fronten aantrekkelijker moeten worden voor het talent en de harde werkers, maar op dit moment ziet het er niet naar uit dat die boodschap ooit gaat aankomen.
kdekker @themadone21 juni 2023 06:42
Harde, veel verdienende puinruimers zijn ook niet altijd een succes. Er is nauwelijks een relatie tussen exhorbiante salarissen en kwaliteiten. Heb ook te veel harde reorganisaties meegemaakt met zulke puinruimers. Die kwamen, zagen, en met de stille trom vertrokken.
Berlinetta @themadone27 juni 2023 13:50
Ervaring is niet alles vriend, er zijn mensen die 10+ jaar ervaring hebben en nog steeds niets gevanceerd kunnen doen. Dat is heel duidelijk op Tweakers en op het forum te zien helaas.
themadone @Berlinetta27 juni 2023 18:00
Not your friend, buddy.

On topic, ik had er relevante ervaring bij moeten zetten.
Remzi1993 @kdekker21 juni 2023 01:13
En nog steeds zijn er enorme tekorten. Jij hebt het over web developers (ja daar lopen er zoveel van rond dat het gemiddelde salaris daarvan ook omlaag naar is gekelderd naar 2000 tot 2500 bruto) maar programmeurs (software engineer), database engineer en dergelijk zijn er enorme tekorten.
kdekker @Remzi199321 juni 2023 06:40
Nee hoor, ik heb het niet over een developers. Ben zelf C++/backend programmeur. En ondanks veelgeroemde tekorten was 3 jaar geleden een aanbieding van rond de 4k per maand (waren recruiters) voor iemand met 20+ jaar ervaring niet ongebruikelijk. Die bedragen zijn nu vast hoger, maar vaak ook doorgroei maxima.

Schaarste aan een bepaald type developer is geen garantie voor een hoger salaris. Ook wat men 'normaal' acht voor de developers die er al werken speelt een grote rol. En je salaris moet lager zijn dan van je manager ;-)
Remzi1993 @kdekker21 juni 2023 20:42
Ik ken genoeg ontwikkelaars die een hogere salaris hebben dan een manager en zelfs hun eigen manager. Een bekende economische regel/gezegde: vraag en aanbod. Is de vraag hoger dan de aanbod dan is het goed of dienst schaarst
Cergorach @Menkoro20 juni 2023 12:02
Als je voor een salaris van 5K+ je bed niet uit komt ben je echt vol-ko-men losgeslagen van de realiteit. Dat is 2x modaal.
Modaal in 2023 is €40k. €5503x12x1.16=€76.601,76, dat is 1.92x modaal (tenzij ik iets mis).

Maar als je voor die eisen 2x dat kan krijgen bij een groot commercieel bedrijf, maak jij dan de keuze om bij de overheid te gaan werken... Een verschil tussen €77k en €154k is enorm, ik zou zelfs willen stellen, levensveranderend! Sure je kan bijna de helft van die €77k afdragen aan de belasting, maar zelfs dan is €38k per jaar extra op je bankrekening een enorm verschil...

De combinatie van veel kennis, ervaring en inzicht is eentje die iedereen wil hebben maar relatief zeldzaam is. Veel daarvan realiseren dat er bedrijven zijn die significant meer willen neerleggen en verhuizen daar naartoe en/of gaan freelance.

Echter... Als ik in de vacatures kijk zie ik of geen (vele) jaren ervaring vermeld of ik zie 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en een Bachelor opleiding Informatica is 3 jaar (?), in theorie zou een 23 jarige een dergelijke positie al kunnen vervullen en dan is €77k absoluut niet slecht. Nu weet ik niet wat een commercieel bedrijf hier voor zal bieden en ik heb verschillen gezien bij (verschillende) bedrijven van tienduizenden euro's voor effectief dezelfde functie (vast). Maar ik vind de eisen niet 'speciaal' of zo... Ik ben eerder gewend dat je vacatures krijgt met lijsten aan (verschillende) werkzaamheden/functies waar je 5-10 jaar ervaring in moet hebben, soms zelfs (5-10 jaar ervaring) met producten die slechts drie jaar oud zijn...
barbarbar @Cergorach20 juni 2023 12:26
Modaal is sowieso een slechte indicatie, want er staat niet vast wat die Jan Modaal aan uren werkt in de week. Het is een geprikt loon op basis van het gemiddelde loon. Het zou representatief moeten zijn voor het meest voorkomende inkomen, maar is dat niet. Maar zo'n 200.000 huishoudens van de 8.000.000 lijken enigszins op Jan Modaal https://www.cpb.nl/column...en-gezicht-en-gezin-kreeg.

Beter kun je kijken naar je eigen opleiding en ervaring, en dan vergelijken met anderen die ook voltijd werken. Zoals bij het CBS: https://opendata.cbs.nl/#...t/85277NED/table?dl=74AF2 Dan zie je een compleet ander plaatje, wat mijn inziens veel realistischer is wat je qua inkomen zou verwachten voor dergelijke functies.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 15:32]

Ludewig @Cergorach20 juni 2023 13:14
[...]
Echter... Als ik in de vacatures kijk zie ik of geen (vele) jaren ervaring vermeld of ik zie 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en een Bachelor opleiding Informatica is 3 jaar (?), in theorie zou een 23 jarige een dergelijke positie al kunnen vervullen en dan is €77k absoluut niet slecht.
Wanneer ik sollicitanten beoordeel dan tel ik studietijd zeker niet mee als werkervaring. Sowieso is een werkomgeving anders dan een onderwijsinstelling. Die overgang kan lastig zijn, bijvoorbeeld wat betreft het voldoen aan meer professionele standaarden qua gedrag, kleding, etc.
Cergorach @Ludewig20 juni 2023 13:57
Wanneer ik sollicitanten beoordeel dan tel ik studietijd zeker niet mee als werkervaring.
Ik ook niet, maar als je op je 17e klaar bent met Havo, dan 3 jaar Bachelor, ben je 20 als je daarmee klaar bent. Dan 3 jaar ervaring opbouwen bij je eerste job, op je 23e 3 jaar ervaring bij die job...
taiki @Menkoro20 juni 2023 09:24
"Als je voor een salaris van 5K+ je bed niet uit komt ben je echt vol-ko-men losgeslagen van de realiteit. Dat is 2x modaal."

Dat is een gezegde he. Dat moet je niet letterlijk nemen. :)

Ik ben het met je eens dat objectief en op zich zelf staand gezien 5K geen slecht salaris is. Alleen gaat het hier om wat ze vragen ten opzichte van wat ze bieden. De realiteit is gewoon dat als je vraagt om een master of doctoraal niveau van een relatief zware opleiding met die werkervaring, dat de markt voor dat niveau mensen klein is. Daarnaast gaat de range tot 5.5k voor die functieschaal. Dus ze zullen ook niet happig zijn om je gelijk in de top in te schalen.

Dus in mijn ervaring krijg je voor dat niveau mensen een van de volgende situaties: ze vinden een baan in het bedrijfsleven die toch echt veel meer betaalt dan dit, en ja, in mijn ervaring zijn er nog steeds genoeg bedrijven die de portemonnee trekken, of ze gaan freelancen en zullen niet om klussen verlegen zitten. Dus de mensen die je dan nog zult trekken -> van het niveau dat ze vragen <- zijn mensen die, zoals iemand al noemde, bijvoorbeeld veel vrije dagen wil hebben of die om een of andere reden gepassioneerd zijn om voor een bepaalde overheidsentiteit te werken.

Voor dat salaris krijg je, uiteraard nogmaals naar mijn mening, developers met iets minder ervaring of ervaren developers die hun eigen waarde niet weten of niet kunnen verkopen.
Phazx @taiki20 juni 2023 09:32
Of je krijgt developers wie, zoals je zegt, weinig hebben met commercie en vanuit overtuiging bij de overheid werken. Dat gezegd hebbende, ik herken als ambtenaar het beeld dat kennis en kunde bij collega's wel eens te wensen overlaten.
Kevinp @Phazx20 juni 2023 10:23
In elk bedrijf heb je goede en slechte mensen.

Elk bedrijf heeft daar vaak wel vorobeelden van dat het mis gaat.

Je moet als overheid natuurlijk goed kijken wat de markt is en doet. En dat is lastig en ook nog regionaal. In den haag betalen ze misschien meer of minder voor bepaalde ervaring.

In de regio eindhoven zullen technische IT'ers waarschijnlijk beter betaald krijgen dan in de randstad. Puur vanwege de concurentie (philips asml daf vanderlande signify etc).
Ludewig @Phazx20 juni 2023 14:21
Of je krijgt developers wie, zoals je zegt, weinig hebben met commercie en vanuit overtuiging bij de overheid werken.
Volgens mij kun je dan prima terecht in het bedrijfsleven. Ik heb in het verleden bij een organisatie gewerkt die geld binnenkreeg van abonnementen en vervolgens die bak geld zo probeerden uit te geven dat hun leden daar het meest gelukkig van werden. Op zich niet zo heel anders dan de manier waarop de overheid een bak geld krijgt via de belastingen en dat vervolgens zo goed mogelijk probeert uit te geven, maar het grote verschil is wel dat dit bedrijf wel getuchtigd werd door de markt en dus kwaliteit moest leveren.

Ik heb ook gewerkt in een non-profit in het bedrijfsleven die infrastructuur leverde voor een erg belangrijke sector in Nederland. Die waren niet bezig met winst, maar puur met het leveren van kwaliteit en vervolgens daar een kostendekkend tarief op plakken.

Ik werk nu voor een bedrijf voor zorgtechnologie dat eerder te weinig commercieel is dan te veel, want er moet wel voldoende geld binnenkomen om noodzakelijke investeringen te doen. Maar op ethisch gebied vind ik dit ver uitstijgen boven veel banen bij de overheid, zeker aangezien de overheid zelf regelmatig wetten overtreed of onrechtmatig handelt. Sowieso proberen wij juist om zorginstellingen te stimuleren om de AVG te volgen (en ook techniek te leveren om dit makkelijker te maken), waar de door de overheid betaalde zorginstellingen vaak ervoor kiezen om de wet te overtreden (door het gebruik van groepsaccounts).

Sowieso vind ik het een valse tegenstelling om te beweren dat het bedrijfsleven super commercieel is en de overheid niet. In alle gevallen waar je software maakt die door anderen wordt gebruikt, moet je rekening houden met hun wensen. Een webformulier waarmee je een complex product kunt bestellen en een webformulier om subsidie aan te vragen lijken heel sterk op elkaar. Dat er bij de ene een rekening uitrolt en bij de ander geld wordt uitgekeerd heeft geen invloed op het feit dat je als programmeur in beide gevallen de gebruiker een prettige ervaring kunt geven of zijn dag kunt verpesten.

En op ethisch vlak is het 1 niet perse beter dan de ander. Een commercieel product kan de kwaliteit van leven sterk verbeteren en een subsidieregeling kan rijken sterk bevoordelen en bepaalde groepen in de kou laten staan.

Ik vindt de insinuatie dat je alleen in het bedrijfsleven kunt werken als je commercieel bent ingesteld en alleen bij de overheid terecht kunt als je bepaalde overtuigingen hebt nogal beledigend en ook gewoon fout. Er is extreem veel variatie in banen/bedrijven waar je terechtkunt als programmeur.
Phazx @Ludewig20 juni 2023 20:01
Zo extreem bedoelde ik het ook niet hoor. Ik heb zelf inderdaad ook bij een pensioenfonds gewerkt, ook daar valt natuurlijk bij te dragen aan de maatschappij. Maar bij die partij was het net zoals bij de overheid ook zo dat je er voor het grote geld niet hoefde te wezen.
Verwijderd @taiki20 juni 2023 12:06
of die om een of andere reden gepassioneerd zijn om voor een bepaalde overheidsentiteit te werken.
Niet om mensen op de tenen te trappen maar ik merk juist dat ze medewerkers aantrekken die gepassioneerd zijn in andere dingen dan werken. Als ik met ambtenaren praat hebben ze veel hobbies en 'passies' voor juist de dingen die buiten hun 'werkgebied' vallen. Dat is voor die mensen natuurlijk helemaal prima en ik wens ze het beste daarin maar voor een organisatie is het een doodsteek. Dat is volgens mij ook de reden waarom men ambtenaren als 'lui / niet betrokken' beschouwt. Ze zijn alleen niet 'lui', het werk interesseert ze gewoon niet zo.
Thomas18GT @Verwijderd20 juni 2023 14:12
Toch maar eens overwegen om bij de overheid aan de slag te gaan dan.

Ik werk namelijk ook om te leven, en programmeren is niet mijn leven. Ik doe het met plezier 40 uur per week, maar daar stopt het wel bij.

Neemt niet weg dat ik mijn werk met veel passie doe, gelukkig heb ik nog veel andere dingen die ik ook met veel passie (wil) doe(n).
Verwijderd @Thomas18GT20 juni 2023 15:21
Haha, dat neem ik je ook niet kwalijk hoor. Het was 'vroeger' ook mijn plan maar ik merk dat ik toch iets te gepassioneerd ben in mijn werk. Vergeet niet dat je dus ook tegen collega's aanloopt die hun motivatie ergens anders hebben en dat kan veel frustratie opleveren.

Er werd ooit tegen mij verteld: 'Sommige mensen zijn als ambtenaar geboren maar de rest wordt vanzelf zo omdat je na jarenlang proberen, moe wordt van teruggefloten te worden'. Hoe fantastisch je ambitie dus ook is, het heeft geen kans in het systeem. Op een gegeven ogenblik denk je, ik ga ook naar huis, niet mijn verantwoordelijkheid. Zeker gezien je collega's net zoveel verdienen terwijl jij misschien 2x zo hard werkt.
barbarbar @Menkoro20 juni 2023 10:04
Stel jij verdient 5k per maand, en je partner de helft. Dan kun je nu net 400k lenen voor een huis. Wat krijg je daarvoor? Een appartementje van 60 to 70m2, of een uitgewoon rijtjeshuis waar nog flink aan verbouwd moet worden. En dan ben je hoogopgeleid in een gewild vakgebied. Als ik dan naar mijn ouders kijk, en naar de ouders van m'n vriendin. Dan konden zij een ruim vrijstaand huis betalen op één inkomen van een middelbaar opgeleide vakman. Dus nee, zo'n inkomen van 5k is echt te weinig voor een hoogopgeleide. Dat moet echt richting de 8k gaan, en minimaal 7k bruto.
omarzevs @barbarbar20 juni 2023 11:36
Wat je zegt is niet waar.

Ik verdien 3200 en mijn vriendin 3400, wij kunnen ongeveer 410k lenen voor een huis. Daarnaast heb je ook nog spaargeld, 8% vakantiegeld (gemiddeld genomen) en krijg je ook nog redelijke bedragen terug van de belasting.

Daar koop je echt wel een mooi huis voor als starter, wil je nou in het centrum van een grote stad een mooie woning kopen betaal je natuurlijk veel meer, maar dat is logisch.
barbarbar @omarzevs20 juni 2023 11:46
Als je op de lijn Den Haag, Amsterdam, Almere, Amersfoort, Utrecht zoekt, zie ik amper aanbod van huizen die met 400k bewoonbaar zijn zonder alles in huis te moeten vernieuwen. Nog afgezien dat je moet overbieden, en dus eigenlijk naar huizen van 350k moet kijken (dan is er überhaupt geen aanbod. Niks). En dan heb ik niet eens hele gekke eisen, 100m2 voor gezin met twee kinderen en klein tuintje.

Het wordt een wat andere discussie, maar als je allebei werkt, hoogopgeleid bent en in een gewild vakgebied werkt, verwacht ik eerlijk gezegd wel dat ik wat meer kan betalen dan een klein rijtjeshuis waar sinds 40 jaar niks aan gedaan is.

Belastingteruggave snap ik niet helemaal waarom mensen daar naar kijken, dat is puur omdat je het hele jaar teveel belasting hebt betaald...

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 15:32]

Aalard99 @barbarbar20 juni 2023 13:44
Dit is natuurlijk een hele andere discussie. DIt is niet omdat de lonen te laag zijn maar de huizen te duur zijn geworden vanwege het tekort.
barbarbar @Aalard9920 juni 2023 13:51
Dat antwoord had ik al verwacht. Op zich heb je gelijk natuurlijk, maar in de praktijk heb je daar niks aan. Het inkomen is leuk voor mensen die al een huis hebben en de afgelopen jaren hun rente's op een laag punt hebben vastgezet. Voor vrijwel iedereen die in de afgelopen paar jaar wil beginnen met hun carriëre en gezin, is dit een veel te laag inkomen. Op deze manier houd je een hele generatie over die eigenlijk overal net te laat mee was, en dat zal nog decennia doorwerken in de hele economie. Immers worden kinderen steeds verder uitgesteld, want werk en huis zijn pas veel later op orde. Waar mijn ouders mij als laatste kind hadden met 33, zijn wij en vele vrienden met ons, toe aan de eerste kinderen op die leeftijd. En van uitstel komt ook afstel, en in totaal minder kinderen, daar kunnen we op oudere leeftijd flink last van krijgen want we zitten nu al met de vergrijzing. Dat is indirect ook het gevolg van de overheid die zulke lonen biedt.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 15:32]

Ruuuuuubje @barbarbar20 juni 2023 23:26
Dat overbieden is al een paar maanden niet meer de norm. Woningen staan nu (edit: soms) maanden te koop.

De combinatie van 100m2+ en compleet afgewerkt is denk ik soms nog een beetje te hoog gegrepen. Maar in Almere en Amersfoort ook al geen probleem.
Phazx @Menkoro20 juni 2023 09:29
Je vergeet pensioen ;)
foobar79 @Menkoro20 juni 2023 09:39
Op zich heb je gelijk dat er niets mis is met het salaris/functieniveau als je vergelijkt met de meeste andere beroepsgroepen.

Echter: In de praktijk is het wel zo dat het niet kan concurreren met salarissen bij succesvolle tech bedrijven of consultancy / zzp (ook als je dingen als pensioen daarin meeneemt)
Je moet niet raar staan te kijken als die over de 100k gaan en als je echt gewilde skills hebt met veel ervaring over de 200k.

Of je daar als overheid mee wilt of moet concurreren is een lastige vraag. Als er vervolgens een consultant for 1k per dag wordt ingehuurd in plaats van dat de vacature wordt gevuld is ook niet ideaal.
deniz280 @Menkoro20 juni 2023 10:08
Ik zou het prachtig vinden om als starter 2.5 modaal te verdienen.. tussendoor heb je dan mensen die zeggen niet uit hun bed te willen gaan onder de 5K.. Ik weet niet zo zeer of het aan mij ligt of aan hen maar ik ben echt wel dankbaar en gelukkig met zo'n bedrag maandelijks.
Aalard99 @deniz28020 juni 2023 13:46
Als starter is 2.5k helemaal prima, als je jezelf goed bewijst en niet stil blijft zitten met leren dan schiet je salaris bij een goed bedrijf de komende jaren omhoog, zo niet kan je na wat ervaring prima overstappen naar een bedrijf die je wel een passend salaris kan bieden.
Thomas18GT @Aalard9920 juni 2023 14:17
Dit ging snel van 2,5 keer modaal naar 2,5k :+
deniz280 @Aalard9921 juni 2023 10:30
Ik bedoelde met "2.5" niet 2.5k maar x2.5 modaal inkomen haha..

Dat 2.5k als starter verdient is meer dan logisch als ITer in mijn ogen.

Gelijk heb je hoor dat men doorgroeit maar ik hoop dat die start schaal wat hoger mag uitkomen in deze tijden waar kosten ook enorm hoog oplopen overal. We moeten qua lonen standaard meegaan met de huidige stand van zaken en dat zie ik nog lang niet overal gebeuren als ik met mijn contacten hierover spreek.
fifanoob @deniz28020 juni 2023 18:54
2.5k bruto. Is 1,8 a 2k netto?

Als jij particulier moet huren ben je al zo 1000 euro kwijt dan nog gas water licht zit je zo op 1300, je zorgverzekering, boodschappen. Tjah ik weet niet hoor, maar 2.5k vind ik echt niet meer modaal.
met 2.5k bruto kan je misschien een hypotheek krijgen van een Ton? Koop je een garagebox voor..

Of wordt er bedoeld 2.5 X modaalinkomen?

[Reactie gewijzigd door fifanoob op 22 juli 2024 15:32]

Ruuuuuubje @fifanoob20 juni 2023 23:32
Voor een ton staan 14 woonhuizen (6 appartementen) te koop. Vraag niet waar en in wat voor staat. Maar een garagebox is een tikje overdreven. Niet heel nederland woont midden in de randstad (en zelfs daar kan je een garagebox vinden voor onder de 50k).
fifanoob @Ruuuuuubje21 juni 2023 08:41
14 stuks waarvan er 10 meteen helemaal gesloopt moeten worden en iets nieuws gebouwd worden?
Met een ton koop je gewoon geen huis meer. Of je moet je scheel willen betalen aan energie. Want dan heb je een huis met enkel glas en geen isolatie..

Ik woon niet in de randstad ik woon in Groningen en zelfs hier vind je niks bewoonbaar onder een ton.
deniz280 @fifanoob21 juni 2023 10:30
Ik bedoelde inderdaad 2.5 X modaalinkomen

En ben het ook met je eens! Dit is ook wat ik zo vreemd vindt in NL.. je doet een baan wat juist broodnodig is in dit land nu en dan krijg je een bedrag waarvan je maandelijks misschien net 100-300 over kan houden als je 2.5 bruto zou verdienen. Meeste huizen kan je al niet meer kopen als starter en huren is premium prijzen in normale steden ook.. Laat staan randstad maar gewoon normale steden waar je 1000-1200 kwijt bent aan huur voor een 50-70 m2 woning uit 1980 bijvoorbeeld.

Dan nog de extra kosten die 1 juli ingaan wat betreft plastic in supermarkten, prijzen weer verder omhoog etc.. Dus ergens heb ik het wel te doen met mensen die 2.5k bruto verdienen en tegelijkertijd vastzitten in een scenario waar zij geen goedkopere woning kunnen vinden.

[Reactie gewijzigd door deniz280 op 22 juli 2024 15:32]

NielsFL @Menkoro20 juni 2023 10:21
Het is een mooi salaris, maar niet concurrerend. Als je afhankelijk bent van mensen die toevallig dichtbij wonen (en dichtbij willen werken) of een bijzondere affiniteit voelen voor de overheid, dan vis je wel in een heel kleine vijver.
barbarbar @Menkoro20 juni 2023 09:45
Dan even deze statistiek van het CBS: https://opendata.cbs.nl/#...t/85277NED/table?dl=74AF2

Het gemiddelde jaarlijkse bruto inkomen (inclusief vakantiegeld, 13de maand e.d.) in vast dienstverband met een hoge opleiding is in 2020 € 96200,-. Tel daar 2 jaar hoge inflatie bij op, en dat je op zoek bent in een krappe markt, dan vind ik minder dan € 100.000 bieden echt een aanfluiting.

Heb er recruiters ook al eens op gewezen, dan kunnen sommigen opeens wel met een aanbod van 8k per maand + extra's komen. Het is ook gewoon proberen om mensen voor zo min mogelijk binnen te halen, maar bij de overheid heb je weinig mogelijkheid om fors boven je schaal te onderhandelen.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 15:32]

stefanhendriks @barbarbar20 juni 2023 13:06
je (deep)link werkt niet? Vond het wel interessant...
barbarbar @stefanhendriks20 juni 2023 13:37
Heb de link bijgewerkt
Thomas18GT @barbarbar20 juni 2023 14:27
Gemiddeldes zijn wel altijd gevaarlijk om mee te rekenen. Zeker als je in je selectie de winst uit een onderneming mee gaat tellen..
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
barbarbar @Thomas18GT20 juni 2023 14:39
Mee eens, maar dat is in ieder geval een stuk duidelijker dan het Jan Modaal verhaal. Ik zou dat inkomen uit onderneming echter niet zien als enorme hoge bedragen die het gemiddelde opkrikken. De zelfstandigen/ondernemers die meer dan 100k verdienen zijn er niet zo veel, de meeste zitten daar fors onder. https://www.cbs.nl/nl-nl/...,50%2C2%20duizend%20euro.

Haal ongeveer 30% van dat bedrag af voor premies, pensioen e.d., en deel door 12, dat is zo'n beetje je normale bruto inkomen die je als werknemer ziet. Dus 96k, na inflatie is 110k, daar blijft van over 77k, verdeeld over 12 maanden is 6411 bruto per maand voor de gemiddelde hoog opgeleide werknemer in voltijd en vaste dienst. Dat is dan over alle vakgebieden. Als IT'er in een gewild vakgebied zou ik dat toch wel als absolute minimum stellen als je wat jaren ervaring hebt. De max schaal bij de overheid biedt dat vrijwel nooit.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 15:32]

Thomas18GT @barbarbar20 juni 2023 15:06
Nou daarom haakte ik er ook op in, interessant, ik wist niet dat het zo hoog lag! Thanks voor het delen
MrMonkE @Menkoro20 juni 2023 10:31
Nee. Dat ben je niet.

Als je voor 2.5 modaal je bed uit komt als je 5x kunt vangen dan ben je toch een dief van je eigen portomonnee. Maar let op, MrMonkE heeft door ervaring geleerd dat een paar euro links of rechts niet zo belangrijk is op deze salaris schalen en je gewoon een baan moet zoeken die je verder brengt naar waar je wilt wezen of als je al bent waar je wilt zijn dan zoek je een leuk bedrijf waar je dat kan doen.
theduke1989 @Menkoro20 juni 2023 13:27
Ik heb dan een verkeerde salaris aangenomen hier in Luxembourg?

Als systeem administrator verdien ik niet eens 79K iets meer dan 73K. erg jammer om dit zo te horen.
Moet denk ik maar een andere werknemen zoeken waar ik wel meer dan 80k kan verdienen.

@MrMonkE
Maar let op, MrMonkE heeft door ervaring geleerd dat een paar euro links of rechts niet zo belangrijk is op deze salaris schalen en je gewoon een baan moet zoeken die je verder brengt naar waar je wilt wezen of als je al bent waar je wilt zijn dan zoek je een leuk bedrijf waar je dat kan doen.
maar geld is toch wel een stuk belangrijker in mijn optiek, als je het naar je zin hebt, maar je dus niet eens aan de 5K komt bijvoorbeeld voor een bepaalde funtie, dat wil je ook niet en wordt je dus chagerijnig.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 15:32]

sverzijl @Menkoro20 juni 2023 16:03
Hangt er een beetje vanaf hoe senior je bent natuurlijk. Voor 5K zou ik nu ook niet meer 'mijn bed uitkomen' als ik de laatste 15 jaar al ruim het dubbele verdien met 32u/week, maar met minder dan 5-10 jaar ervaring lijkt het me prima.
Nark0tiX @Menkoro21 juni 2023 12:41
Ik verdien netto 2k meer en heb niet eens mijn master. Waarom in godsnaam voor zo weinig gaan werken hier... Zeker ook allemaal legacy overheid troep

[Reactie gewijzigd door Nark0tiX op 22 juli 2024 15:32]

sjakie02 @taiki20 juni 2023 08:41
Ik ben het 100% met je eens. Er zijn op zich best leuke IT banen bij de overheid, maar de salarissen zijn echt om te huilen inderdaad. Zo trek je alleen maar middelmatige developers aan en gaat het niveau van onze overheids-ICT projecten nooit omhoog.
divvid @sjakie0220 juni 2023 09:03
wat vind je middelmatig? Die 3.6k ben ik met je eens, maar 5.5k is gewoon bovenkant schaal 11, dat is50k tot 76k op jaarbasis, met, als je wat ouder bent, zomaar 38 dagen vrij 26+12adv. Dat laatste is echt heel lekker. Om eerlijk te zijn, dat zijn bedragen die ik niet kreeg in het bedrijfsleven (met werk weken van 40-45 uur en een hoop stress)
Overigens is mijn ervaring dat het met de middelmatigheid wel meevalt. Toevallig hoorde ik dat een groot bekend consultancy bedrijf de deur is gewezen....omdat hun duurbetaalde consultants middelmatig waren en het project niet van de grond kregen.
barbarbar @divvid20 juni 2023 09:41
Uiteraard heeft iedereen zijn eigen idee van wat goed betaald betekend. Zelf heb ik HBO gedaan, en heb inmiddels flink wat ervaring met complexe projecten, ook als leverancier aan de overheid. Verdien vanaf mijn 30ste al 4500 netto in de maand, en dat is langzaamaan gestegen en zit nu regelmatig boven de 5000 netto in de maand (eind 30). Inmiddels werk ik ivm jonge kinderen geen volle 40 uur meer. Vakantiedagen kan ik vrij inplannen, zolang het binnen het redelijke blijft en belangrijke projecten niet dwars zit (1 á 2 keer per jaar een paar belangrijke weken), verder ervaar ik geen stress vanuit m'n werk.

Bij de overheid zie ik best veel interessante vacatures qua werk, maar als de bovenkant van de schaal al minder is dan wat ik nu netto heb, dan is er geen haar op m'n hoofd die er aan denkt daar op te reageren.

En als je denkt dat 76k ruim is, dan even deze statistiek van het CBS: https://opendata.cbs.nl/#...t/85277NED/table?dl=74AF2

Het gemiddelde jaarlijkse bruto inkomen (inclusief vakantiegeld, 13de maand e.d.) in vast dienstverband met een hoge opleiding is in 2020 € 96200,-. Tel daar 2 jaar hoge inflatie bij op, en dat je op zoek bent in een krappe markt, dan vermoed ik dat je niemand gaat vinden die het voor minder dan € 100.000 zal doen.
Aalard99 @barbarbar20 juni 2023 13:52
Verdien je dat als ZZP'er of bij een bedrijf waar je ook hierbovenop nog eens sociale zekerheid hebt? 5000 netto in de maand is namelijk 11k bruto. Vergeet niet dat wanneer je in vaste dienst gaat dat je daar een hoop andere zaken voor terug krijgt, je kan het dus niet 1op1 vergelijken. Lees pensioen, vrije dagen, (doorbetaalde)trainingen, reiskosten, doorbetaling bij ziekte, etc.
barbarbar @Aalard9920 juni 2023 13:58
Ik verdien dit als ZZP'er inderdaad. Maar van vrienden en familie weet ik dat dit zeker niet een bijzonder hoog inkomen is. Vrienden die zulke functies met flink wat jaren ervaring hebben, verdienen dit ook in loondienst.

Kanttekening is dat mijn inkomen alle verzekeringen en pensioen al van af zijn, en ik weet dat ik hier vrij fors voor inleg. Vrije dagen zijn voor mij hetzelfde als in loondienst. Reiskosten, trainingen gaan gewoon van m'n omzet af, dus wat ik netto overhoud is wel aardig vergelijkbaar met wat ik in loondienst zou verwachten. En ja, dan kom je inderdaad op de 10 of 11k bruto uit, maar zoals je wellicht hier van anderen ook leest, is dat écht niet uitzonderlijk voor een IT'er met ervaring.

Overigens in 2009 met 2600 bruto in loondienst begonnen. Dat zou nu € 3.535,- zijn. En dat was direct vanuit school. Dat ze lagere bedragen nu nog als ondergrens voor vacatures met ervaring durven te stellen vind ik heel slecht.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 15:32]

Aalard99 @barbarbar20 juni 2023 18:09
Ok, dat is inderdaad een prima inkomen en goed dat je wel rekening houdt met de kosten die eraf gaan. Ik heb soms discussies met ZZP'ers die 15k per maand 'verdienen' maar dat is dan een bruto inkomen bij een volle maand werken zonder de kosten eraf te halen.
Nark0tiX @barbarbar21 juni 2023 12:43
overigens heb je in loondienst vaak ook winstdeling / aandelen etc.
sjakie02 @divvid20 juni 2023 11:55
Nou laat ik het anders stellen, er is geen enkele baan bij de overheid die mij kan bieden wat ik nu verdien. En nee geld is zeker niet alles, maar het verschil is dusdanig groot dat de extra vakantiedagen het niet compenseren. Die kan ik nu gewoon bijkopen wanneer nodig. Het is voor de overheid gewoon heel erg moeilijk om te concurreren met het bedrijfsleven op dit vlak. Ze ontkomen er niet aan om met loonschalen en CAO's te werken. Maar dat is nou eenmaal niet de standaard in ICT-land. Ik moet er ook niet aan denken dat ik nu al zou weten dat wat ik over 5 jaar ga verdienen. En dat is het mooie aan de vrije sector, daar steek je er qua waardering boven uit als je het beter doet dan de gemiddelde collega.
holoduke51 @divvid20 juni 2023 10:11
Een goede dev bij de overheid zou minimaal 90k tot 120k moeten verdienen. Alles daar onder is gewoon te weinig. Daar zou ik echt niet voor gaan werken. Met alle respect. Maar IT is gewoon belangrijk. Waarschijnlijk belangrijker dan 95% van de andere banen bij de overheid.
Cergorach @holoduke5120 juni 2023 12:24
Kijk naar de banen en een Forensisch Rechercheur kan 20% minder verdienen dan een Devops Engineer... IT is belangrijk, maar een Forensisch Rechercheur lijkt mij een belangrijker positie in de maatschappij dan een Devops Engineer...
theduke1989 @holoduke5120 juni 2023 13:41
Ik kreeg als support toen ik nog in Nederland woonde als eerste baan 2.600€ brutto.
Was om te lachen, met dat geld kon ik niet eens een woning kopen, verdiende te weinig.

Nu woon ik in Duitsland en werk in Luxembourg voor meer dan 70K en minder dan 77K als Systeem Administrator. Als ik bijvoorbeeld terug zou komen, zou ik dan meer dan die 77K kunnen vragen bij een werkgever? zou toch wat zijn zeg.
divvid @holoduke5120 juni 2023 20:01
Je overschat jezelf echt enorm. 90k-100k is ongeveer het salaris van een leidinggevende met een team van 25, of een leerstoelhouder op de uni, jurist met 10 jaar ervaring enz.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 15:32]

mannowlahn @divvid20 juni 2023 09:44
Misschien bovenkant schaal, kansloos salaris als je kijkt wat de markt betaald. Wil je echt fatsoenlijke seniors aantrekken dan kom je niet weg met 5.5k. Die gaan gewoon richting 7 a 8k
veltnet @mannowlahn20 juni 2023 11:27
Ik ben behoorlijk senior maar ik zou willen dat ik daar in de buurt kwam. (HBO/ICT + 30 jaar werkervaring bij overheid+bedrijfleven). Developers zitten meestal op 5500 bruto max schaal.

[Reactie gewijzigd door veltnet op 22 juli 2024 15:32]

Cergorach @veltnet20 juni 2023 12:22
Even ter vergelijking 16 jaar geleden zat ik op een servicedesk, bij een bank, als senior en in de top van die schaal en dat is meer dan dat wat hier de minimum schaal is. Tel daar 16 jaar inflatie (~42%) bij op en je zit op meer dan wat een Senior Software developer kan verdienen bij de staat...

Zo een jaar of 10 geleden waren dergelijke bedragen erg moeilijk te krijgen ivm met een economische crisis. Dus wanneer je precies wordt aangenomen bij een bedrijf is ook zeer belangrijk! Op het moment dat het lijkt dat er weer een economische crisis eraan zit te komen gaan bedrijven en instantie hengeltjes uitgooien om hun 'dure' freelance personeel te vervangen door 'goedkoop' vast personeel. Uit een bepaald segment krijg je dan (in sommige gevallen) een soort van stoelendans "Oe! Het gaat slecht met de economie, ik heb heel snel een vast plekje nodig!" En de realiteit is dat zelfs als het weer goed gaat met de economie, dit type werknemer veel langer blijft zitten dan verstandig is voor die werknemer...
Macshack @veltnet20 juni 2023 17:19
Zonder opleiding en minder jaren aan werkervaring zit ik daar ver boven. Geen groot bedrijf of zo. 5.5k voor zoveel ervaring en een opleiding is nou niet echt hoog. Ook al heb ik geen hoge pet op van een HBO ITC opleiding. Voor veel bedrijven betekent dit helaas nog steeds iets mbt je salaris.
mannowlahn @veltnet20 juni 2023 19:09
Tja als je 5 jaar ervaring hebt, devops snapt, cloud certificaat hebt dan pak je minimaal 5500 bruto. Het ligt ook een beetje aan je tech stack, up to date kennis en bereid goed rond te shoppen in de randstad.
MrMonkE @mannowlahn21 juni 2023 08:42
En hoe hoog het water ze tot de lippen staat. Soms hebben ze heel veel haast.
(morgen beginnen-tm)
Elaborate8455 @divvid20 juni 2023 09:33
Ik kan niet over jou ervaring spreken, maar uit mijn ervaring zijn dit toch wel bedragen die je zeker in het bedrijfsleven kunt vragen hoor. (Afhankelijk van je ervaring etc)

[Reactie gewijzigd door Elaborate8455 op 22 juli 2024 15:32]

divvid @Ludewig20 juni 2023 19:46
Wanneer mensen een baan kiezen omdat ze dan heel veel vrije dagen krijgen en dus weinig hoeven te werken, dan krijg je veel mensen die niet hun best doen, maar vooral de uurtjes volmaken zodat ze in hun vele vrije tijd kunnen doen wat ze leuk vinden.
Lekker generaliserend. Er zijn mensen die die vrije dagen gebruiken om hulpbehoevende partner/kind/ouder te ondersteunen, of die naast hun baan, waarin ze keihard werken overigens, een studie doen of een maatschappelijke rol vervullen.

Mijn collega, briljant data scientist (24 uur p/w), is parttime wethouder en heeft waarschijnlijk een langere werkweek dan jij. Ikzelf vervul enkele andere maatschappelijke rollen, met veel voldoening als je mensen uit de shit, op weg kan helpen

Wat heb jij al zonder eigen belang gedaan voor de maatschappij?

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 15:32]

Ludewig @divvid20 juni 2023 20:25
[...]
Wat heb jij al zonder eigen belang gedaan voor de maatschappij?
Eigen belang speelt altijd mee. Je legt net uit dat je voldoening krijgt van wat je naast het werk doet. Dat is een persoonlijk belang. Ook zorgen voor een partner/kind/ouder is iets waar men overduidelijk belang bij heeft. En veel mensen kiezen vrijwilligerswerk op basis van een eigen belang, direct of indirect (omdat het bijvoorbeeld bij hun politieke opvattingen past).

Ik vind je criterium ook totaal onzinnig, want volgens jouw logica telt het niet als prijzenswaardig als een onderzoeker 60 uur per week keihard werkt om malaria uit te roeien en daarvoor betaald krijgt, maar is het wel prijzenswaardig als iemand zijn werk half doet en ook andere dingen half doet.

Dankzij arbeidsspecialisatie is de productiviteit veel hoger geworden en de kwaliteit sterk verhoogd. Het is zeker niet prijzenswaardig om die voordelen weg te gooien en allemaal dingen matig te gaan doen door onvoldoende tijd te investeren ipv 1 ding echt goed.

Overigens vindt ik part-time wethouders een heel slecht idee gezien de gigantische overheidscomplexiteit die gecreëerd is. Het is niet of nauwelijks mogelijk om dat vak goed te doen in deeltijd.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 15:32]

divvid @Ludewig20 juni 2023 22:46
volgens jouw logica telt het niet als prijzenswaardig als een onderzoeker 60 uur per week keihard werkt om malaria uit te roeien en daarvoor betaald krijgt
Been there, done that, letterlijk!!
Aan het eind van het budget wordt je echter vriendelijk verzocht op te rotten, want vaste contracten kent men niet in dat wereldje.

Prijzenswaardig, jazeker. Wil echter niet zeggen dat parttime werk gelijk betekent dat het werk matig gebeurd zoals je stellig beweert. In mijn geval vervul ik samen met een collega 1 positie, echter wel beiden 3 dagen. Bij afwezigheid van één is er dus altijd een competente persoon en wordt het werk ook nog beter en accurater uitgevoerd dan iemand die de kar in z’n eentje moet trekken. Dat heet flexibiliteit, overleg en risicospreiding.

In het geval van mijn politiek actieve collega zit het ook zo ongeveer in elkaar. Bovendien heeft hij door zijn ervaring als data analist een goede kijk op wat ict kan bieden en weet hij daardoor juist de goede vragen te stellen aan de ambtelijke organisatie. Zijn sparring partner brengt weer andere kwaliteiten in. Win/win
Ludewig @divvid21 juni 2023 11:36
Over het algemeen zorgt de overdracht van verantwoordelijkheden voor veel problemen omdat de kennisoverdracht zelden volledig is. Bij artsen is bijvoorbeeld onderzoek gedaan waarbij bleek dat veel medische fouten voortkomen uit een slechte overdracht. Het bleek dat de vermoeidheid en fouten die kwamen doordat artsen lange dagen maken tijdens hun coschappen en vaak ook daarna, relatief nog wel meevielen vergeleken met de fouten door overdracht.

Ervaring is ook vaak waardevol en bij korte werkweken doe je minder ervaring op. Al hangt dat uiteraard ook af van het soort werk.
divvid @Ludewig21 juni 2023 18:00
Ben ik met beide niet eens, niet te vergelijken. Mijn collega en ik werken beiden aan dezelfde cases en weten daar ook alles van. Een spreekwoordelijk half woord is genoeg, itt artsen die unieke cases moeten overdragen.

Doordat je met parttime werk meer gefocussed bent werk je effectiever en door minder stress ook nog eens rustiger. Minder ervaring geldt dan misschien ook alleen maar voor starters. Die werken dan ook minder vaan parttime want nog geen gezin en dergelijke.
In Amerikaanse labs (been there) maakt men vaak 55-60 uur, (7-19), maar is men bewezen niet effectiever dan de gemiddelde wetenschapper aan Europeese universiteiten (36-45 uur)
veltnet @sjakie0220 juni 2023 15:22
Zijn dure developers dan beter dan goedkope?
Als ik zie dat junior developers tegenwoordig als startsalaris het dubbele vragen dan dat ik krijg met 30 jaar werkervaring, dan vraag ik me dat ernstig af.
sjakie02 @veltnet20 juni 2023 16:23
nee zeker niet altijd. Maar over het algemeen is het wel zo dat developers die langere tijd bij dezelfde werkgever hebben gezeten, en veel verdienen, beter zijn dan de gemiddelde developer. Je leest uit het CV dan gewoon af dat de werkgever deze developer niet kwijt wilde en dus bereid was meer te betalen.
mannowlahn @veltnet20 juni 2023 19:13
Blijkbaar wel? Ik heb bij een opdrachtgever gewerkt met een jongen van 25 die enorm veel ambitie had en gewoon echt zeer snel alles in de vingers had, viel weinig op af te dingen. Misschien moet ik zelfs erkennen dat hij gewoon beter was dan ik. Ik kreeg een freelance tarief en hij werkte via midlance. Leeftijd zegt niet zoveel meer. Een jonge developer die meteen cloud minded is met nieuwe .net technieken heeft gewoon grote waarde dan een oude rot die is blijven hangen in WinForms met .net 4.7 die nog click once gebruikt.
divvid @mannowlahn20 juni 2023 19:55
Ook oudere developers gaan gewoon met hun tijd mee hoor. Probeer jouw jonge dev eens aan 30 jaar oude Perl of Fortran code te laten werken? Pas dan merk je de kracht van ervaring.
mannowlahn @divvid20 juni 2023 20:09
Lol waarom zou je daar überhaupt aan willen werken haha. Leuk die ervaring maar ik geef mijn portie dan wel aan fikkie. Heb zelf nu twintig jaar ervaring en zie gewoon in dat je met je tijd mee moet gaan. 5 jaar stil staan is gewoon je carrière flink op het spel zetten. Maar goed, het ging er dus om hoe het kan dat junioren zoveel krijgen? Deels door kennis van nieuwe technieken en deels door gewoon ballen te hebben om dat salaris te eisen.
divvid @mannowlahn20 juni 2023 22:52
Lol waarom zou je daar überhaupt aan willen werken haha.
Wellicht omdat er 30 jaar geleden óók briljante junioren waren die dat destijds zó goed in elkaar gezet hebben dat het nog steeds werkt, maar je nu toch iets met die berg data moet (omdat jóuw gegevens er in verwerkt worden en jij ook graag wilt dat dat over een paar jaar nog accuraat gebeurt)

Uiteraard mag je de tussenliggende managers terecht hun gebrek aan visie verwijten, maar als senior dev zal je er toch mee aan de bak moeten, want de jonkies kunnen het niet
5 jaar stil staan is gewoon je carrière flink op het spel zetten
Mee eens overigens.

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 15:32]

Aidix @taiki20 juni 2023 08:26
Ik zie slechts 2 ICT vacatures, beide HBO met precies dat salaris (vast bruto) salaris.
taiki @Aidix20 juni 2023 08:33
Ik weet niet of ik links mag plaatsen in de reacties, dus heb je er 1 via DM gestuurd.
beany @taiki20 juni 2023 08:39
Klopt helemaal.

Vergeet alleen de secundaire arbeidsvoorwaarden niet. Waaronder veel meer vrije dagen dan in de private sector. Voor sommige mensen is de hoeveelheid vrije dagen en andere voorwaarden meer waard dan het salaris. Je moet dus naar het totale plaatje kijken, niet alleen salaris.
barbarbar @beany20 juni 2023 11:29
Uiteraard, maar als je bij je hypotheekadviseur zit zal het hem een worst wezen hoeveel vakantiedagen je hebt, met vakantiedagen kun je niet je huur of hypotheek betalen.
Verwijderd @taiki20 juni 2023 09:01
er staat ten minste een loon indicatie bij, dat vind ik al een pluspunt.
Al die vacatures met 'marktconforme beloning' haat ik pas echt. Moet je alles doorlopen, hoor je op gesprek dat dat marktconform 3500 euro per maand is, "oh sorry, bedankt voor de koffie, maar onze wegen scheiden hier, adios"

Wat ik wel altijd raar vind is, dat in NL altijd hbo/wo als vereiste wordt opgegeven. Hier in spanje gaat het voornamelijk om -bewijsbare- ervaring. En zo nemen wij ze ook aan.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:32]

KoningsGap @Verwijderd20 juni 2023 09:04
Mwoah, dat kun je toch voor je gesprek al afdekken?
T-men @Verwijderd20 juni 2023 09:42
Wat ik wel altijd raar vind is, dat in NL altijd hbo/wo als vereiste wordt opgegeven.
Dat is het gevolg van een parlementair onderzoek (volgens mij de Commissie Elias, maar dat weet ik niet zeker)
Die commissie vond het opleidingsniveau bij de ICT van de overheid te laag. De 'oplossing' was hogere eisen stellen bij de sollicitaties. De praktijk is echter: er zijn geen mensen te vinden.
MrMonkE @Verwijderd20 juni 2023 09:43
Ja , ook wel eens gehad. Was een soort sweatshop in Almere.
Leek wel een school, alle buros in rijen tegen elkaar aan.
baas een enorm duur en groot antiek houten bureau in zijn kantoor. (Iets oosters, heel mooi maar zag er HEEL duur uit. Geen 1000. Eerder 10000.)

Man man man.. wist het al na 5 minuten binnen.
Maar goed.. daar zaten dus wel 7 eikels te werken bij dat bedrijf. Ik wil maar zeggen..
T-men @MrMonkE20 juni 2023 09:57
Dat is dan wel hééél lang geleden..... !
Die mentaliteit is er al lang niet meer. Althans niet bij de rijksoverheid.

[Reactie gewijzigd door T-men op 22 juli 2024 15:32]

MrMonkE @T-men20 juni 2023 10:27
Sorry dit was NIET de rijksoverheid ik bedoelde in zijn algemeenheid. Was zelfs geen partner van overheid.
Ging om de marktconforme salarissen, had ik beter even stukje van kunnen quoten.

(ook lang geleden trouwens)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 22 juli 2024 15:32]

MrMonkE @taiki20 juni 2023 08:38
Alleeen 'preferred partners', buddy. Als freelancer kun je meestal gewoon het dak op.
InsanelyHack @MrMonkE20 juni 2023 09:00
De overheid heeft in het verleden een wet aangenomen dat inhuur van ZZP aan banden heeft gelegd. Ik werk bij Min. van Ez. en daar noemen ze het de wet Roemer maar die kan ik nergens vinden. In ieder geval is het zo dat bij "ons" de maximale inhuur 2 jaar is (verlenging om de 6 maanden) en dat het altijd via een detacheerder gaat. Is de detacheerder ook actief in het scoren van opdrachten / tenders dan moet dit via een Broker. Een Broker is een tussenhandelaar om er voor te zorgen dat er geen belangenverstrengeling komt maar ja je kan wel bedenken wat dit met het tarief doet en wat voor kapitaal / kennisvernietiging er plaatsvindt wanneer iemand naar 2 jaar weg moet.
T-men @InsanelyHack20 juni 2023 09:46
Aan de andere kant... ik heb ook gezien dat externen meer dan 25 jaar op hun plek zijn blijven zitten. Dat wil je ook niet.
Maar 2 jaar is in de huidige markt wel erg kort, ja.

[Reactie gewijzigd door T-men op 22 juli 2024 15:32]

Ludewig @T-men20 juni 2023 14:51
Aan de andere kant... ik heb ook gezien dat externen meer dan 25 jaar op hun plek zijn blijven zitten. Dat wil je ook niet.
Ik heb ook meegemaakt dat de persoon die ergens het langst zat een externe was. Maar de oplossing daarvoor lijkt me om ervoor te zorgen dat de vaste mensen langer blijven.

Anders ben je eigenlijk gewoon de kwaliteit naar beneden aan het gooien en dan puur vanwege de beeldvorming en niet omdat het iets helpt.
veltnet @InsanelyHack20 juni 2023 11:25
Ja 2 jaar op 1 project, dan even van project wisselen (bij dezelfde rijksoverheid) , en weer terug. Zo werkt dat.
InsanelyHack @veltnet20 juni 2023 12:15
Volgens mij is er maar 1 rijksoverheid. Bedoel je wisselen van ministeries want dat kan inderdaad wél. Het maakt verder weinig uit t.a.v. het punt kennis vernietiging. Ieder ministerie werkt op een eigen manier en er is dus amper sprake van consolidatie van ICT diensten. Je zou kunnen verhuizen naar een ander ministerie maar het probleem blijft dan hetzelfde want ook daar moet je weer alles leren. Kom je dan naar 2 jaar weer terug op je oude stekkie dan is er al weer veel veranderd en begint het aanpas / leerproces weer opnieuw.
veltnet @InsanelyHack20 juni 2023 14:01
Ja, van binnenlandse zaken naar defensie en daar weer door naar rijkswaterstaat, ICTU en weer naar binnenlandse zaken. Het voordeel is wel dat je alle koppen op een gegeven moment wel kent en beter dan een ambtenaar weet waar abraham de mosterd moet halen.
PB1983 @InsanelyHack20 juni 2023 13:30
Klopt. In de wandelgangen dit Wet Roemer genoemd, maar is eigenlijk Motie Roemer. :) Daarin staat dat elke ministerie maximaal 10% van hun personeelsbestand maar mag inhuren. In 2010 tijdens de financiële crisis vond hij dat er een afdwingbare norm moest komen van 10%. Als er bezuinigd dient te worden, eerst maar op die te dure inhuurkrachten en externe managers.

Echter ligt deze bijvoorbeeld EZK al een stuk hoger, dan bij andere ministeries. Binnen EZK heb je de DICTU en Logius die veel extern personeel inhuurt en zo heb nog SSC-ICT, ICTU en ik zal vast nog wel een paar Rijks ICT dienstverleners vergeten zijn, die het Rijk kent.

ZZP's komen inderdaad via brokers of via detacheerders binnen. Die 2 jaar is niet helemaal heilig, in bepaalde gevallen mag er afgeweken worden. Werk zelf ook in de detachering en heb collega's die langer dan 2 jaar bij dezelfde ministerie hebben gezeten. Een andere project bij dezelfde ministerie telt ook dan mee. In een eerdere opdracht bestond het dev-team voor 75% uit externen. Het was voor desbetreffende ICT dienstverlener lastig om nieuwe personeel te vinden, dus wordt er heel snel extern gezocht.

Ik vind het Rijk een leuke opdrachtgever, maar zou niet zo snel in dienst komen. Die leasebak van de zaak is wel erg fijn. O-) Met zo'n pick-up van Rijkswaterstaat kan je in ieder geval snel langs de file rijden }>
samety @taiki20 juni 2023 12:58
Ik ontving hetzelfde salaris als trainee (met veel vrijheid en gelegenheid om te studeren) in de IT-sector (devops & data) bij een commercieel bedrijf... ALS TRAINEE! Dus dat salaris voor die vereisten is schandalig!
Aalard99 @taiki20 juni 2023 13:10
Dat salaris is voor wat ze vragen (Master/Docoraal) inderdaad veel te laag, natuurlijk wel afhankelijk of ze een starter willen of een senior. Voor een starter zou ik er nog in kunnen komen maar voor een senior niet.
ericpronkcom @taiki20 juni 2023 13:22
Dat is hier in Bayern precies het zelfde. Maar hier lijken ze zich meer bewust te zijn dat wat ze kunnen bieden niet compleet markt conform is. Daarom zie je in de meeste advertenties dat ze vermelden dat "de werkdruk lager is", "werk prive tijd meer in balans zou zijn", "meer opleidingsbudget" en "een goed pensioen" als voordelen er tegen overstaan.

Echter hebben ze hier wel het zelfde probleem dat ze gemiddeld zo'n 50-60% van het salaris kunnen aanbieden wat je in het bedrijfsleven zou verdienen..
kazz1980 @taiki20 juni 2023 19:23
Dit. En je wil er écht niet werken... de mensen die er zitten weten nauwelijks iets van IT, maar degene met de meeste dienstjaren heeft het voor het zeggen en die pest gewoon iedereen weer weg die wat wil veranderen (en waardoor blijkt dat hij/zij al jaren de verkeerde dingen doet). Cultuur van pesten, gestimuleerd door het management. Als extern consultant tweemaal een poging gedaan bij de Belastingdienst, tweemaal op achterbakse wijze weggewerkt. Ik zet nóóit weer een voet binnen.
Zenix 20 juni 2023 15:21
De meeste engineers zitten in de schaal 10/11/12 (junior-medior-senior)

De max van schaal 12 is 6227,02 op basis van 36 uur.
Als je 40 uur gaat werken (die mogelijkheid is er trouwens wel hoor, weten veel mensen niet) dan zit je op 6.918. Je krijgt ook een 13e maand en vakantiegeld, dus dan zit je op 96.575,28. Daarnaast krijg je ook 1305,21 pensioeninleg per maand van de werkgever, dus in totaal 15.662,52.

Kortom je totale package is 112.237,8 als je het wilt vergelijken met het bedrijfsleven.

Soms is schaal 13 ook nog een mogelijkheid, voor de de diegene die heel goed zijn. Project architecten zitten ook in schaal 13 en de gewone architecten vaak in schaal 14-15.

Als je alleen maar naar het kale bruto loon, dan valt het inderdaad tegen. Ik volg dit jaar ook een cursus van 5k, maar zijn ook collega's die cursussen hebben gedaan van 10k (soms meerdere) of complete Master opleidingen. En dan hoef je niet avonden te gaan studeren, want er is gewoon studieverlof.

Bij mijn afdeling worden ook mensen aangenomen met mbo, ook in de hogere schalen. Dat zie je gelukkig steeds meer, dus die opleidingseisen in de vacatures zou ik niet te zwaar aan tillen.

[Reactie gewijzigd door Zenix op 22 juli 2024 15:32]

phex 20 juni 2023 08:41
In mijn persoonlijke ervaring is de doorloop bij development afdelingen van de overheid extreem hoog door o.a. gebrek aan duidelijke strategie.

Een voorbeeld hiervan is de Rijkshuisstijl. Deze heeft zijn eigen website met summiere (outdated) voorbeelden en regels. Daarom hebben verschillende overheden met een ict afdeling eigen versies in allerlei framework en talen gemaakt, variërend van kwaliteit en compleetheid.

Sommige zijn open, de meeste zijn closed source.

https://xkcd.com/927/

Maar omdat niemand echt beter weet worden al deze "Snowflake Bootstrap clones" voor van alles ingezet. De originele aanjagers en developers verdwijnen voor groenere weiden...

Ze toetsen ook hun eigen sites. Echter, een groot deel daar van voldoet na jaren nog steeds niet aan hun eigen regels van toegankelijkheid.

Dit gaat over iets relatief simpels als wat html en css.

Ik zag ook nog een vacature voor PHP...

Voor de overheid werken als developer is echt een alternatief carrière pad.. strategie en focus hebben compleet andere betekenis.
youri_ajax @phex20 juni 2023 08:55
Wat is er mis met PHP?

Al die jaren werd geroepen, PHP is dood. X is het nieuwe PHP.

Nou volgensmij is het nog steeds alive and definitely not dead… Met frameworks als Laravel en Symfony, is het een dikke prima om een API te maken in PHP.

[Reactie gewijzigd door youri_ajax op 22 juli 2024 15:32]

matthewk @youri_ajax20 juni 2023 09:08
Het probleem met PHP is dat je geen developers vindt, de nieuwe garde wil er gewoonweg niet meer mee werken.
Ryangr0 @matthewk20 juni 2023 09:49
Hier klopt helemaal niets van. Is gewoon nagenoeg hetzelfde als alle andere C-like talen. Als er mensen zijn die daar niet aan willen, laten ze zien dat ze zelf niet goed weten waar ze het over hebben.
matthewk @Ryangr020 juni 2023 13:19
Je kunt zeggen dat er helemaal niets aan klopt, maar de data wijst er anders op.
Een stuk minder PHP vacatures, en minder PHP developers. Bijna gehalveerd jaar op jaar zelfs qua vacatures.

Dat maakt werken in de IT ook zo verdomd irritant, je bouwt expertise op en binnen 5 jaar is die expertise weer nutteloos tenzij je in een niche wilt gaan werken.

[Reactie gewijzigd door matthewk op 22 juli 2024 15:32]

Ryangr0 @matthewk20 juni 2023 13:40
Vooral in Nederland zijn er tientallen duizenden "php" programmeurs. Meestal mensen die aan een SaaS or webshopjes/websites werken. Thuisbezorgd heeft zover ik weet nog steeds een codebase waar php het grootste deel van uitmaakt. Cooblue. etc etc. Dat mensen langzaam ook andere talen erbij pakken wil niets zeggen over de talen die ze niet pakken. Een goede programmeur maakt het niets uit, in ieder geval. Mijn haren gaan recht overeind staan als ik iemand hoor zeggen "taal x is slecht want...". Daar zijn we gewoon echt al lang al voorbij.
Server.1968 @matthewk20 juni 2023 09:36
PHP programmeert heerlijk, de syntax en methode lijkt erg veel op C, wat, gezien de snelheid, mijn favoriete programmeertaal is. Wat zijn dat dan voor developers, die nieuwe garde?
flowerp @Server.196820 juni 2023 10:13
PHP programmeert heerlijk, de syntax en methode lijkt erg veel op C
PHP was ooit een taal die hoog in het aanzien stond bij mensen die zichzelf (als geuzennaam) prutsers noemde. Daar vond het aansluiting, was het geliefd en maakte men er veel mee.

Dat het allemaal niet zo netjes moest was juist het grote voordeel.

Toen kwamen de nieuwere versies van php en ging het meer op Java, C#, Kotlin etc lijken. Mooi denk je, maar die talen bestaan al. De markt van PhP was juist die “prutser”. C# devs blijven wel C# gebruiken. Die gaan toch niet op php over omdat het nu meer op c# lijkt?

Maw, welke niche probeert php nu aan te spreken? Welke groep developers?
Server.1968 @flowerp20 juni 2023 10:32
Gelijk heb je. Snap PHP 8 dan ook niet voldoende wat betreft 'deprecated commands' in een latere versie waardoor ik mijn programmeerprutsels telkens moet herschrijven naar inderdaad hogere programmeertaal (tegenwoordig forceer ik mbv. de .htaccess file PHP 7.4). Dank voor de uitleg!
fommes @flowerp20 juni 2023 11:20
ik gebruik php / laravel nog steeds voor m'n backends met een react frontend. werkt als een trein.
Ja ik werk ook wel eens met nextjs als backend, wanneer de klant er om vraagt, maar persoonlijk vindt ik laravel helemaal prima. het is een goed framework, met een grote community, en heel veel nuttige packages.
Xander2 @flowerp20 juni 2023 15:00
Dat het allemaal niet zo netjes moest was juist het grote voordeel.
Exact. Het had geen pretenties of stricte kaders en dat maakte het heerlijk flexibel.
phex @youri_ajax20 juni 2023 09:30
Ik ben zelf ook o.a. Symfony developer, maar het was een ander voorbeeld van een niet bestaande standaard.
divvid @phex20 juni 2023 09:05
Ik denk dat dat erg af hangt van waar je werkt. Gelukkig is het niet overal kommer en kwel hoor. Er zijn ook overheden/semi-overheden die prima strategieën en focus hebben.
Ryangr0 20 juni 2023 09:34
De overheid heeft er soms best wat leuks tussen zitten, maar alleen al de HBO+ eis (en alle bureaucratische rompslomp) is al zo idoot dat ik er niet eens aan wil beginnen. Ik ga dat gesprek niet voor de miljoenste keer voeren met een een of andere HR medewerker. 3-5k is ook echt een lachertje voor mensen met een beetje ervaring. Maar veel succes ermee.

Edit: Even naar de vacatures gekeken. Een senior software engineer voor 3.5k, geloof je het zelf? Wat moet een junior wel niet verdienen? 1k per maand bruto? Mijn hemel, doe even normaal.

[Reactie gewijzigd door Ryangr0 op 22 juli 2024 15:32]

SultanPindakaas 20 juni 2023 09:49
Na het doornemen van de vacatures op de website, viel het mij op dat voor vrijwel alle posities een HBO-bachelor niveau wordt vereist. Niettemin ben ik van mening dat de salarisniveaus in verhouding tot deze vereiste opleidingsniveaus relatief laag zijn. Persoonlijk heb ik zelf gemerkt dat, ondanks het ontbreken van formele diploma's, ervaring en vaardigheden belangrijker zijn dan het behaalde diploma.
deniz280 @SultanPindakaas20 juni 2023 10:11
Nog beter.. Certificaten zijn vele maler belangrijker dan zo'n MBO,HBO,WO papiertje.


Certificaten zijn juist een bewijs van je actuele kennis en die geldt in meeste bedrijven nog zwaarder dan zo'n universeel studie wat soms los staat van alledaagse ontwikkelingen binnen de IT
SultanPindakaas @deniz28020 juni 2023 10:28
Ik ben het volledig eens met uw standpunt.
foobar79 @deniz28020 juni 2023 11:08
Certificaten zijn ook maar zeer beperkt waardevol. Hooguit belangrijk aan het begin van een carrière.
Het geeft een soort van minimum skill set aan met een bepaald product.
Maar dat maakt je nog niet een goede engineer / geschikt voor een senior positie.

Ik ben zat mensen met een certificaat tegengekomen (die niet eens super makkelijk te halen zijn met bv praktijk examens) die amper kennis hebben buiten de examenstof.
Laat staan dat ze enigszins goede weloverwogen beslissingen kunnen maken die je van een senior verwacht.

[Reactie gewijzigd door foobar79 op 22 juli 2024 15:32]

k0enf0rNL @deniz28021 juni 2023 07:40
Certificaten zijn moment opnames, dat jij een certificaat hebt wil niet zeggen dat je goed kan programmeren . Zeker niet als het gaat om certificeringen waar je een paar dagen leert en vervolgens een meerkeuze examen krijgt.

Als je zelf weleens een certificaat hebt gehaald weet je precies hoeveel moeite het je heeft gekost en hoeveel je daarvan daadwerkelijk in je dagelijkse werk gebruikt.

Je schooldiploma laat daarnaast ook zien dat je een bepaald denkniveau hebt, maar hoe langer het geleden is hoe minder relevant het wordt.
HSG 20 juni 2023 09:56
Opzicht zijn de salarissen niet slecht en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn juist erg goed. Wel loop je steeds tegen politieke spelletjes aan. Hou er rekening mee dat veel dingen moeizaam gaan.

Wij hebben b.v. te maken met een behoorlijke panische IB-groep die alles als gevaar zien.
mannowlahn 20 juni 2023 09:56
Ik zit die vacatures te bekijken, devops vraagt master doctoraal en forensisch it rechercheur vraagt mbo. Geen idee hoor maar volgens mij kan die qualificaties beter omdraaien. Salarissen liggen ook 20% onder de markt, dus wat je wel binnen haalt is nou niet het personeel wat je echt verder gaat brengen.

[Reactie gewijzigd door mannowlahn op 22 juli 2024 15:32]

Xander2 20 juni 2023 12:48
Sorry dat ik het zeg maar het kleuterniveau van de afbeeldingen zegt mij voldoende.
Macshack @Xander220 juni 2023 17:26
Ja viel mij ook al op |:( echt ongelofelijk. Ik dacht, dit meen je niet. Maar goed, het zal wel een smaak dingetje zijn.

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