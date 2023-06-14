Stuur je nominaties in voor de Tweakers Awards 23/24

Komende september houden we de zestiende editie van de Tweakers Awards. Zoals altijd zijn we benieuwd naar welke bedrijven volgens jullie niet mogen ontbreken op de nominatielijsten. In de komende dagen kun je daarom jouw toevoegingen insturen.

Het is alweer een jaar geleden sinds de vorige Awards, dus eerst even een korte opfrisser van het nominatieproces. Elk jaar pakken we in de basis voor elke categorie de twintig populairste bedrijven uit de Pricewatch. Daarbij gelden twee voorwaarden: een bedrijf moet de laatste 24 maanden een nieuw product in die categorie uitgebracht hebben en dat product moet beschikbaar zijn in Europa. De redactie doet daar vervolgens een slag overheen en verwijdert bijvoorbeeld bedrijven die niet meer actief zijn, voegt waar relevant moeder- en dochterbedrijven samen en voegt bedrijven toe die echt niet mogen ontbreken.

Vervolgens is het aan jullie om aan te geven of er nog belangrijke bedrijven ontbreken. Nieuwe uitdagers op de markt bijvoorbeeld, die nog niet zo populair zijn, of fabrikanten die heel groot zijn in het buitenland, maar wel heel goede producten maken. Via dit formulier kunnen jullie die suggesties achterlaten. Daarbij zijn we erg benieuwd naar de motivatie achter de nominatie. Als je enkel een naam achterlaat, is de kans klein dat hij opgenomen wordt in de lijst. Onderbouw dus goed waarom dit bedrijf echt niet mag ontbreken.

Check voordat je inzendingen gaat insturen of jouw suggestie al in de de huidige lijst met genomineerden staat. De nominatieronde loopt tot en met zondag 18 juni.

Bekijk hier de genomineerden

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