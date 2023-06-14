Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 14-06-2023 15:33 28

Stuur je nominaties in voor de Tweakers Awards 23/24

14-06-2023 • 15:33

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Komende september houden we de zestiende editie van de Tweakers Awards. Zoals altijd zijn we benieuwd naar welke bedrijven volgens jullie niet mogen ontbreken op de nominatielijsten. In de komende dagen kun je daarom jouw toevoegingen insturen.

Het is alweer een jaar geleden sinds de vorige Awards, dus eerst even een korte opfrisser van het nominatieproces. Elk jaar pakken we in de basis voor elke categorie de twintig populairste bedrijven uit de Pricewatch. Daarbij gelden twee voorwaarden: een bedrijf moet de laatste 24 maanden een nieuw product in die categorie uitgebracht hebben en dat product moet beschikbaar zijn in Europa. De redactie doet daar vervolgens een slag overheen en verwijdert bijvoorbeeld bedrijven die niet meer actief zijn, voegt waar relevant moeder- en dochterbedrijven samen en voegt bedrijven toe die echt niet mogen ontbreken.

Vervolgens is het aan jullie om aan te geven of er nog belangrijke bedrijven ontbreken. Nieuwe uitdagers op de markt bijvoorbeeld, die nog niet zo populair zijn, of fabrikanten die heel groot zijn in het buitenland, maar wel heel goede producten maken. Via dit formulier kunnen jullie die suggesties achterlaten. Daarbij zijn we erg benieuwd naar de motivatie achter de nominatie. Als je enkel een naam achterlaat, is de kans klein dat hij opgenomen wordt in de lijst. Onderbouw dus goed waarom dit bedrijf echt niet mag ontbreken.

Check voordat je inzendingen gaat insturen of jouw suggestie al in de de huidige lijst met genomineerden staat. De nominatieronde loopt tot en met zondag 18 juni.

Bekijk hier de genomineerden

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Reacties (28)

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CH4OS 14 juni 2023 15:54
Jammer dat er geen formulier is om bedrijven te nomineren die niet genomineerd zouden moeten worden. Dan zou ik Ziggo namelijk nomineren, aangezien die praktisch altijd met de beste internet provider "award" er vandoor gaat.
Gropah @CH4OS14 juni 2023 16:38
Dan zou ik Ziggo namelijk nomineren, aangezien die praktisch altijd met de beste internet provider "award" er vandoor gaat.
Dat een fabrikant/leverancier er consistent mee van door gaat, betekend niet dat ie hem niet meer zou moeten kunnen winnen. Stel dat je enorme problemen hebt bij Ziggo, ze die niet willen oplossen en ook niet als zodanig erkennen dat je je contract van ze mag verbreken, dan zou je ze wat mij betreft zeker op zo'n lijst mogen opvoeren.

Overigens vraag ik mij ook af of beste ISP wel een daadwerkelijk goede award is? Mensen stappen voor zo ver ik weet niet vaak over, en zelfs als men wel regelmatig overstapt zullen ze vaak maar 2 ISPs in een jaar hebben.
CH4OS @Gropah14 juni 2023 16:43
De Tweakers Awards zijn steevast een populariteitscontest, dat is wat anders dan wat de awards eigenlijk pretenderen dat zij zijn. Dat komt uiteraard niet door Ziggo, maar als je elk jaar wint, is de lol voor de categorie er ook wel van af en heeft het überhaupt geen zin meer om die categorie te hebben
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CH4OS14 juni 2023 16:54
is de lol voor de categorie er ook wel van af en heeft het überhaupt geen zin meer om die categorie te hebben
Dat is natuurlijk niet waar; het staat jou net als ieder ander vrij om op een andere aanbieder te stemmen om een ander resultaat te krijgen.
CH4OS @Bor14 juni 2023 18:09
Op een ander stemmen heb ik al zo vaak gedaan, dus nee, dat gaat niet werken voor de einduitslag.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CH4OS14 juni 2023 19:41
Dan denken anderen er blijkbaar anders over dan jij. Dat maakt de uitslag niet minder relevant.
CH4OS @Bor14 juni 2023 20:30
Gaat mij er meer om, dat als steeds een en dezelfde wint, het eigenlijk geen nut heeft om die categorie aan te houden. Wat mijn stem (of die van anderen) dan kunnen doen voor de uitslag, terwijl toch 1 en dezelfde continue wint, begrijp ik dan niet helemaal. Ik denk dat Tweakers gewoon best eens de categorien kan heroverwegen, lijkt me niets mis mee.

Ik zal dit jaar in elk geval niet gaan stemmen als deze categorie blijft of Ziggo bij de kandidaten zit voor die categorie.
CH4OS @Gropah14 juni 2023 20:31
Het geeft wel aan dat een dergelijke categorie intussen best zinloos is. ;)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CH4OS14 juni 2023 20:50
Nee hoor, wanneer een bedrijf consistent goed scored en als #1 eindigt is dat een bevestiging van de keuze van ons Tweakers. Wanneer genoeg mensen op wat anders stemmen krijg je een andere uitslag.
CH4OS @Bor14 juni 2023 20:54
Goed scoren is wat anders dan de populairste zijn (en dat is wat de Tweakers Awards vooral zijn). Maar goed, we kunnen hierover lang en kort blijven discussiëren, eens worden we het niet, of we praten langs elkaar heen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 28 juli 2024 11:13]

Xfade @CH4OS14 juni 2023 15:59
Als iemand die op het moment alleen fatsoenlijk internet van Ziggo kan krijgen is dat mijn enige keuze. Of niet stemmen natuurlijk.

Daarnaast zijn dit inderdaad gewoon populariteits "awards", want bijna iedereen gaat kiezen wat hij zelf heeft gekocht, of waar hij een hoge dunk van heeft, ongeacht wat de concurrent meer kan bieden.
CH4OS @Xfade14 juni 2023 16:01
Ja, vandaar dat ik award in aanhalingstekens heb gezet. ;)
Zerora @CH4OS14 juni 2023 19:22
Ik stel voor de 'Gebroken steeksleutel award' voor het bedrijf met de slechtste service, dienst en/of producten. Tweakers eigen loden loekie :P

[Reactie gewijzigd door Zerora op 28 juli 2024 11:13]

AlainG 14 juni 2023 18:37
Ik mis hier compleet de categorieën:

- SBC met raspberry pi, Pine64,…
- nuc met Intel, shuttle,…
- 3D printers met Prusa, Elegoo, anker, Ender,…
Xfade @AlainG14 juni 2023 19:21
Ik zou een feedback topic aanmaken dan.Wellicht hebben anderen ook een categorie die er beslist bij hoort.
RoestVrijStaal @Xfade14 juni 2023 19:27
Hoezo kan dit niet onder deze reacties dan?
Nephalem82 @RoestVrijStaal14 juni 2023 20:13
Omdat het dan een zooitje wordt in de reacties, en daar dus feedback topics en/of feedback knop bij de auteur voor zijn .
Frozen 14 juni 2023 15:48
Gedaan! :) Goodram toegevoegd. Ik vind het belangrijk dat er in een tijd met oplopende geo-politieke spanningen we vooral dingen in Europa ondersteunen. :)
Linksquest Moderator Spielerij 14 juni 2023 16:49
Ik heb een kleine uitgever genomineerd, die brengen voornamelijk games uit die als oude Retro games uitzien. Vond wel dat ze het verdiende.
JDx 14 juni 2023 17:24
Beyerdynamic, top geluid voor weinig en goede service. Refurbished producten ook uitvoerig getest en alle contactonderdelen nieuw.
Nephalem82 14 juni 2023 20:12
Mijn nominatie gaat naar Rockfish Games , en wel voor het spel Everspace 2. wat een top game, en wat een enorm fijn bedrijf. super goede support, zeer transparante developer. elke week op vrijdag is er een 2+ uur durende live stream waar je direct contact hebt met de community manager en de CEO van het bedrijf, waar je kunt vragen wat je wil over het spel, de plannen voor het spel, etc. Zelden tot nooit gezien, dit. Plus natuurlijk dat het spel ontzettend goed is.
Opxah 15 juni 2023 12:28
Goed dat er aanvullende nominaties mogelijk zijn.
Waarom heet het eigenlijk Tweakers Awards 23/24. Wat heeft het met het jaar 2024 te maken?

[Reactie gewijzigd door Opxah op 28 juli 2024 11:13]

MrBas @Opxah21 juni 2023 20:53
Omdat het in de helft vh jaar wordt gehouden, dus tot volg zomer 2024 :)
Zilverdael80 14 juni 2023 16:24
Ik zou het op zich ook wel een categorie / award vinden voor de 'slechtste' ... Dan kan ik nog wel een bedrijfje nomineren zeg maar :)
Kansloze zaak 14 juni 2023 17:36
Ik had graag willen kunnen stemmen zonder dat Google weet dat ik ga stemmen en waarop ik ga stemmen.
Het is jammer dat Tweakers enorm zijn best gedaan heeft om de hele site tracking vrij te maken en dan dit...
moonlander @Kansloze zaak14 juni 2023 17:58
Dan stem je niet, opgelost!
RoestVrijStaal @Kansloze zaak14 juni 2023 19:26
Bedankt voor het informeren dat het een Google Docs formulier is (y)

Sowieso is het maar onprofessioneel dat een website met de slagzin "Wij stellen technologie op de proef" geen eigen formulier kan maken voor een populariteitspoll. Terwijl diezelfde site een prijsvergelijker heeft waar die de productgegevens e.d. uit kan halen.
Videopac 14 juni 2023 17:55
Ik mis (open source) software.

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