We stoppen (deels) met de Tweakers Awards

Hoewel we de knoop destijds nog niet hadden doorgehakt, kunnen we nu terugkijkend zeggen dat de afgelopen editie van de Tweakers Awards de laatste was. Na zestien edities is het tijd om deze verkiezing, die ooit online begon als de Gouden Steeksleutel, met pensioen te sturen. In deze .plan leggen we je uit waarom en lees je ook waarom de verkiezing niet volledig verdwijnt.

Zestien jaar lang konden jullie je stem uitbrengen op je favoriete techproducten en -fabrikanten. Wat in 2007 ooit klein begon als de Gouden Steeksleutel-verkiezing met elf categorieën, eindigde in september vorig jaar met een live awardshow waarbij in 38 categorieën prijzen werden uitgereikt. Naast een heleboel extra techcategorieën, waren er ook zes categorieën waarin actieve communityleden in het zonnetje werden gezet.

Niet alleen is de verkiezing door de jaren heen gegroeid, we bleven ook op andere manieren schaven aan het concept. Zo switchten we enkele jaren geleden van stemmen op producten naar stemmen op fabrikanten en bedrijven. Op die manier wilden we meer mensen bij het stemmen betrekken: ook als je geen ervaring hebt met specifieke producten, kun je dat wel hebben met een bepaalde fabrikant. Daarnaast wilden we het eerlijker maken voor fabrikanten die veel producten in een categorie uitbrachten en het op moesten nemen tegen bedrijven die slechts één product hadden.

Jaar op jaar werd het steeds lastiger om een verfrissende draai aan het concept te geven en we zagen de afgelopen jaren dan ook dat de animo om te stemmen terugliep. Het verloten van een paar mooie prijzen onder de stemmers hielp zeker, maar we kwamen langzaam tot de conclusie dat velen van jullie toch een beetje uitgekeken waren op het concept. Daarom stoppen we op dit moment, nu we nog terug kunnen kijken op een geslaagde laatste editie en niet als er nog maar een handjevol mensen hun stem uitbrengen en de uitkomst daarmee weinig meer waard is.

Communityprijzen

Je zal dit jaar dus niet meer je stem uit kunnen brengen op je favoriete producten en bedrijven, maar dat betekent niet dat we de complete verkiezing overboord gooien. Onderdeel van de Awards zijn elk jaar namelijk een aantal communitycategorieën en we zouden het intens zonde vinden om daarmee te stoppen. Daarom kondigen we hierbij alvast aan dat de Community Awards zullen blijven voortbestaan in een nieuw, digitaal jasje. Wanneer kunnen jullie deze verwachten? Ons oog is gevallen op de week voor kerst, in de spirit van een mooie eindejaarsafsluiting van al het moois wat in onze community gebeurt.

Welke Community Awards zijn er ook alweer?

Meest verdiende karmabadges Hoogst gewaardeerde frontpagereacties Meeste 'beste antwoorden' op het forum Meest gebruikte nieuwssubmit redactie Hoogst gewaardeerde forumtopic Hoogst gewaardeerde gebruikersreviews

De uitslag zal, zoals jullie gewend zijn, worden bekendgemaakt via een artikel, en de winnaars van brons, zilver en goud zullen via dm worden gecontacteerd.