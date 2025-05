Unieke kans: test de nieuwe Homevolt-thuisbatterij van Tibber

Terwijl zonnepanelen steeds meer de standaard worden bij woningen, is de thuisbatterij voorzichtig in opkomst. Het Scandinavische Tibber doet het met Homevolt naar eigen zeggen net even anders dan andere aanbieders. Met deze thuisbatterij volgens Scandinavisch design belooft het bedrijf zonnestroomoptimalisatie voor eigen gebruik en optimalisatie van de energiekosten op basis van dynamische energieprijzen.

In 2016 werd Tibber in Noorwegen opgericht, door Edgeir Vårdal Aksnes en Daniel Lindén. Het bedrijf is ontstaan vanuit de wens om de energiemarkt te moderniseren door gebruik te maken van technologie om consumenten te helpen hun energiegebruik en -kosten te optimaliseren. Het bedrijf is inmiddels actief in Noorwegen, Zweden, Duitsland en Nederland en bedient meer dan een miljoen klanten. Het belangrijkste doel van Tibber is naar eigen zeggen om de energiemarkt te veranderen door consumenten toegang te geven tot tools en technologieën waarmee ze hun energiegebruik efficiënter kunnen beheren en reduceren. Dit doel wordt volgens het bedrijf bereikt door het aanbieden van energie tegen kostprijs, in combinatie met een app die gebruikmaakt van slimme technologie om het energiegebruik te optimaliseren. En nu dus ook door Homevolt het kloppend hart in het huishouden te maken.

Specs Homevolt-thuisbatterij

Zelf noemt het bedrijf Homevolt een ‘innovatieve en slimme batterij die zich onderscheidt met het Tibber-algoritme dat automatisch maximaal voordeel behaalt voor de gebruiker.’ Homevolt, ontwikkeld vanuit samenwerking tussen Tibber en Polarium, is beschikbaar in twee modellen:

Homevolt 6,6kWh Homevolt 13,3kWh Prijs (inclusief btw) € 7248 € 9668 Btw-teruggave € 1258 € 1678 Totaal (exclusief btw) € 5990 € 7990

Homevolt gebruikt hoog-efficiënte lithium-ioncellen met een rendement van 97 procent. Dit betekent dat de energieverliezen bij het laden en ontladen minimaal zijn​. De batterij is ontworpen voor thuisgebruik, met voldoende capaciteit voor de meeste huishoudelijke toepassingen. Het grotere model, met een capaciteit van 13,3 kWh, biedt meer opslagruimte voor grotere huizen of voor gebruikers die maximale zelfvoorziening wensen​. Op de batterij wordt garantie gegeven tot zesduizend laadcycli of voor tien jaar. Dit is significant langer dan bij veel andere batterijen op de markt. Een ingebouwde omvormer maakt het mogelijk om de batterij direct te integreren met zonnepanelen en andere energiebronnen, zonder dat er extra apparatuur aan te pas komt​. Homevolt is verder uitgerust met lte-connectiviteit, zodat de batterij gegevens kan uitwisselen met de Tibber-app en updates kan ontvangen, zelfs als er geen wifi beschikbaar is. Desgewenst kunnen twee Homevolts aan elkaar worden gekoppeld, voor een capaciteit tot 26,6 kWh.

De usp’s van de Homevolt-batterij

1. Slim energiebeheer

Homevolt maakt gebruik van geavanceerde software om het energiegebruik te optimaliseren. De batterij laadt op wanneer de stroomprijzen laag zijn en gebruikt de opgeslagen energie wanneer de prijzen hoog zijn. Deze prijsoptimalisatie helpt gebruikers te besparen op hun energiekosten​. De batterij is bovendien voorzien van een ledstrip die de status en werking van de batterij visueel weergeeft. Via de leds heb je in één oogopslag informatie over het laden, ontladen, en de algehele status van de batterij.

2. Integratie met de Tibber-app

Voor een vast bedrag van 5,99 euro per maand krijgen Tibber-klanten groene stroom tegen de beursprijs per uur, en toegang tot alle slimme functies in de app om hun energierekening moeiteloos te verlagen. Door integraties met onder andere smarthomeproducten, elektrische auto’s en warmtepompen kan de Tibber-app het stroomverbruik automatisch naar de voordelige groene uren sturen. De app maakt automatische aanpassingen mogelijk op basis van realtime data en dynamische elektriciteitsprijzen.

3. Grid Rewards

Met Grid Rewards kunnen gebruikers hun batterij gebruiken om het elektriciteitsnet te ondersteunen tijdens piekuren of bij een overschot aan hernieuwbare energie. En hier als beloning geld mee verdienen.

4. Duurzaamheid en veiligheid

Homevolt is ontworpen met een circulaire benadering. Dit betekent dat de batterij modulair is en gemakkelijk is te repareren of te upgraden zonder dat andere componenten hoeven te worden vervangen. Het ontwerp en de materialen zijn bestand tegen klimaat- en weersinvloeden.

5. Toekomstbestendigheid

Dankzij de open api is Homevolt future proof, zodat gebruikers hun eigen automatiseringen en integraties met andere slimme apparaten in huis kunnen bouwen. Ook over the air-updates zorgen ervoor dat de batterij steeds verder wordt verbeterd en kan worden aangepast aan nieuwe technologieën​. Tibbers energy market lead Anton Westra: “Homevolt is geen gesloten doos. Er zijn consumenten die de thuisbatterij laten installeren en er na een paar dagen niet meer naar omkijken. De meer technische gebruikers - en daar schaar ik de Tweakers-community onder - kunnen ermee doen wat ze willen. Ze kunnen met wat tweaks zelf bepalen wanneer ze willen laden of ontladen, eigen schema’s bedenken en alle data van de batterij inzien, wanneer ze maar willen.”

Gemak en open karakter

Natuurlijk weet Anton dat Tibber lang niet de enige partij op de markt is die thuisbatterijen aanbiedt. Maar hij stelt dat het product en de aanpak van zijn bedrijf significant verschillen van die van de concurrentie. “Er zijn partijen die volledig focussen op onbalanssturing en terugverdientijd. Wij doen het anders. We monitoren de energiemarkt continu, kijken naar relevante use cases en bewegen mee met de markt. Later dit jaar introduceren ook wij onbalanssturing, maar het is niet ons enig speerpunt.”

Daarnaast benadrukt Anton de service en nogmaals het open karakter van Homevolt: “Wij willen geen concurrent zijn van een Chinese thuisbatterij. Ik ben zelf een early adopter en beschik over een dergelijk model. Ik heb uren en uren aan de telefoon gehangen met Chinese helpdesks en ben uiteindelijk zelf letterlijk aan fysieke knoppen gaan draaien om de resultaten te krijgen die ik wilde. Dat gaan we als Tibber natuurlijk beter doen.”

“Met Homevolt bieden we een alles-in-een-oplossing”, vervolgt hij. “Je hoeft na de installatie helemaal niks meer te doen. Maar als je wel zelf aan de slag wil gaan, kan dat. Het is een open systeem en wij ondersteunen onze klanten voortdurend. Tegelijkertijd zeg ik ook: wij hebben nog niet alles bedacht, wij kennen ook niet alle use cases. Ik ben dan ook erg benieuwd hoe de tweakers onze thuisbatterij ervaren. Wat vinden ze prettig, wat vinden ze niet prettig? Hoe wordt Homevolt gebruikt? Hoe ervaren ze onze ondersteuning? Ik kijk er enorm naar uit.”

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Tibber en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

