Oproep: tweakers gezocht om de Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6 te testen

Met de introductie van de Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6 zet Samsung opnieuw een stap in de evolutie van vouwbare smartphones. Deze nieuwe foldables zijn gericht op twee verschillende doelgroepen. Bij de Galaxy Z Flip6 staan stijl en draagbaarheid centraal, terwijl met de Galaxy Z Fold6 volgens Samsung de grenzen van productiviteit en multitasking worden verlegd. Samen versterken ze Samsungs positie als belangrijke speler in de markt voor foldables. Of de community ook zo enthousiast is over de nieuwe vouwmodellen? Dat kunnen de leden ervan zelf ervaren, in het Tweakers-testpanel. Meld je daarvoor aan in de poll, onderaan het artikel.

De afgelopen jaren hebben foldable smartphones een duidelijke evolutie doorgemaakt: van futuristische concepten naar inmiddels mainstream technologie. Waar de eerste generaties foldables nog kampten met technische beperkingen en peperduur waren, hebben recente ontwikkelingen geleid tot meer robuuste, relatief betaalbare en functionele toestellen die breed inzetbaar zijn. Samsung is als techbedrijf doorgegaan met het verbeteren van de duurzaamheid en het gebruiksgemak van zijn toestellen. Innovaties als ultra thin glass (utg) en verbeterde scharniertechnologie hebben foldables betrouwbaarder gemaakt. Deze verbeteringen hebben geleid tot een betere gebruikerservaring en een langere levensduur van de apparaten.

De toekomst van de foldable-markt ziet er rooskleurig uit. Experts verwachten dat het aantal gebruikers de komende vijf jaar alleen maar zal toenemen. Nieuwe technologieën zoals nog betere scharnieren, grotere schermen, de toepassing van twee schermen, steeds betere manieren van multitasken, minder zichtbare vouwen, en geavanceerdere software zullen de groei waarschijnlijk blijven voortstuwen. Samsung is momenteel de grootste speler in de foldable-markt. Recent zagen de Samsung Galaxy Z Flip6 en Samsung Galaxy Z Fold6 het levenslicht.

Samsung Galaxy Z Flip6

De Galaxy Z Flip6 is volgens Samsung op verschillende punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, de Flip5. Beide modellen hebben hetzelfde 6,7 inch grote Dynamic Amoled 2X-hoofdscherm en 3,4 inch groot coverscherm, maar de Flip6 toont dankzij de hogere verversingssnelheid van 120Hz vloeiendere beelden. Op het vlak van rekenkracht is de Flip6 uitgerust met de krachtigere Snapdragon 8 Gen 3-chipset. Ten opzichte van de Snapdragon 8 Gen 2 in de Flip5 moet dit resulteren in betere prestaties en hogere energie-efficiëntie.

Op cameragebied heeft de Flip6 een aanzienlijke upgrade gekregen in de vorm van een 50-megapixelhoofdcamera; de hoofdcamera van de Flip5 was een 12-megapixelexemplaar. De ultragroothoeklens van de Flip6 is geoptimaliseerd voor betere prestaties bij weinig licht. Beide modellen hebben een 4000mAh-batterij, maar dankzij de nieuwe chipset beschikt de Flip6 over efficiënter energiebeheer en biedt hij een langere batterijduur. De twee smartphones ondersteunen allebei 25W bedraad en 15W draadloos laden.

De nieuwe Flip6 kan dankzij de verbeterde scharniertechnologie tegen een stootje. Daarnaast heeft Samsung de Flip6 voorzien van geavanceerdere AI-functies. Met Circle to Search kun je snel informatie vinden door een cirkelbeweging op het scherm te maken. Photo Assist geeft advies waarmee je betere foto's maakt, bijvoorbeeld met betrekking tot het optimaliseren van compositie en belichting. Chat Assist biedt tijdens het typen slimme suggesties en automatische vertalingen, wat het voeren van gesprekken efficiënter maakt. Tot slot zorgt Live Translate ervoor dat je tekst en gesproken woorden in realtime kunt vertalen, wat communicatie in verschillende talen vergemakkelijkt. De smartphone draait op Android 14 met One UI 6.1.1, wat moet zorgen voor een meer gepersonaliseerde en responsieve gebruikerservaring.

Samsung Galaxy Z Fold6

De Samsung Galaxy Z Fold6 bouwt voort op de basis van zijn voorgangers. Het toestel is voorzien van een 7,6 inch groot Dynamic Amoled 2X-hoofdscherm met een resolutie van 2160x1856. Het coverscherm meet 6,3 inch en is daarmee 0,1 inch groter dan dat van de Fold5, wat het gebruiksgemak moet vergroten als het toestel is dichtgeklapt. Beide schermen hebben een helderheid van maximaal 2600 nits, waardoor ze onder alle lichtomstandigheden goed afleesbaar moeten zijn. De Fold6 ondersteunt een adaptieve verversingssnelheid van 1 tot 120Hz, dit in tegenstelling tot de 48 tot 120Hz van zijn voorganger. Dat zorgt voor soepelere beelden en een betere gebruikerservaring.

De Galaxy Z Fold6 wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 3-chipset in combinatie met 12GB ram en een opslagcapaciteit van 256GB, 512GB of 1TB. De soc is een stuk krachtiger dan de Snapdragon 8 Gen 2 in de Fold5. Dit betekent een kortere verwerkingstijd en een langere accuwerktijd, wat vooral merkbaar is bij intensief gebruik en multitasking.

Het toestel draait op Android 14 met One UI 6.1.1. Op cameragebied beschikt de Fold6 over een 50-megapixelhoofdcamera, een 12-megapixel-ultragroothoeklens en een 10-megapixeltelelens met 3x optische zoom. De frontcamera is een 10-megapixelvariant, en er is ook nog een 4-megapixelcamera onder het hoofdscherm, voor video-oproepen en selfies. Dankzij verbeterde AI-functies, zoals het nieuwe Portretstudio en ProVisual Engine, biedt het toestel geavanceerde fotografiemogelijkheden.

De batterijcapaciteit van 4400mAh is gelijk aan die van de Fold5, maar door een verbeterd vapor chamber-koelsysteem kan de Fold6 efficiënter omgaan met energie en warmte, wat de prestaties ten goede moet komen. Het toestel ondersteunt 25W bedraad laden, 15W draadloos laden en 4,5W omgekeerd draadloos laden

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de Samsung Galaxy Z Flip6 of de Samsung Galaxy Z Fold6 te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip6 en Galaxy Z Fold6. De vijf gelukkigen die worden geselecteerd om een toestel te testen, krijgen als bedankje voor de tijd en moeite die ze erin steken de nieuwe Samsung Galaxy Buds3 thuisgestuurd. Interesse? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van de nieuwe toestellen? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat je graag zou willen teruglezen in het testverslag.

Testpanel Samsung Galaxy Z Flip6 en Fold6 Poll Ja, ik wil de Samsung Galaxy Z Flip6 graag reviewen

Ja, ik neem de Samsung Galaxy Z Fold6 maar wat graag onder handen

Ja, ik meld me aan voor het testpanel maar ik heb geen uitgesproken voorkeur voor de Samsung Galaxy Z Flip6 of de Galaxy Z Fold6

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 27 augustus 2024 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 2 september 2024, 23:59, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

De deelnemers zijn woonachtig in Nederland of België

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De winnaars krijgen uiterlijk 5 september 2024 bericht via het e-mailadres dat bij ons bekend is. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Medewerkers van DPG Media en Samsung zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.