Tweakers Developers Summit 2024: de Early Bird-tickets zijn nu beschikbaar

Terwijl de meesten van jullie misschien nog aan het nagenieten zijn van de zomer, wordt er achter de schermen bij Tweakers al maanden keihard gewerkt aan de Tweakers Developers Summit 2024. We kunnen vandaag met gepaste trots melden dat de Early Bird-kaartverkoop is gestart. Weet je nu al dat je bij dit Tweakers-event op 4 december 2024 in DeFabrique in Utrecht aanwezig wilt zijn? Scoor dan onderaan dit artikel je kaartjes en bespaar flink op de kosten.

Dit jaar heeft de Tweakers Developers Summit vijf tracks in uiteenlopende disciplines: backend, frontend, devops, privacy & security, en AI. Veel sprekers hebben zich al gemeld, mede dankzij jullie massale input en voordrachten van interessante mensen uit het veld. Behalve dat je diverse talks en workshops kunt volgen, is er volop ruimte om elkaar te spreken, van elkaar te leren en samen aan de slag te gaan.

Wil je meer lezen over het event en wie er spreekt? Klik dan op onderstaande button.

Waar kijken jullie dit jaar het meest naar uit?

Experts, vakgenoten en communityleden komen opnieuw samen om te socializen met gelijkgestemden en kritische denkers. Naast het vergaren van kennis en inzichten kun je je laten onderdompelen in de laatste trends op het gebied van development, zijn er games aanwezig om te spelen, en is er ruimte voor een hapje en een drankje. Aangezien het programma nog niet voor de volle 100 procent in marmer is gebeiteld, willen we graag weten waar jij dit jaar het meest naar uitkijkt. Wat mag er dit jaar zeker niet ontbreken? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.

De dubbele rol van AI in cybersecurity

Zonder nu al het complete programma te verklappen … kunnen we wel vast kort een paar prominente namen noemen:

Ramona van Team Rockstars IT

Daniël van Gils, domeinarchitect Wijk & Veiligheid van de nationale politie

Peter van Vliet van Masking Technology

Hacker Rik van Duijn

Bouke Nijhuis, CTO van CINQ

Keynotespreker Paula Januszkiewicz. Paula is cybersecurity-expert en tijdens haar talk verkent ze de dubbele rol van AI in cybersecurity.

Partners en voertaal tijdens de Developers Summit 2024

De voertaal op de Developers Summit 2024 is in principe Nederlands, al zullen Engelstalige sprekers hun talks uiteraard in het Engels geven. Verder wordt deze editie van de Developers Summit mede mogelijk gemaakt door zowel trouwe bestaande als nieuwe partners die tijdens het evenement een rol zullen spelen. De eerste partners die we bekend kunnen maken, zijn de politie, HR2day, DPG Media en a.s.r.

Scoor 100 euro korting op Early Bird-tickets*

De kaartverkoop voor hét evenement van het jaar dat developers in het zonnetje zet, is dus van start gegaan. Voor de Early Bird-tickets betaal je 199 euro (plus 1,99 euro servicekosten), terwijl de reguliere tickets 299 euro (plus 1,99 euro servicekosten) kosten. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

*Zolang de beperkte voorraad strekt.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers.

Ben je student? Mail ons dan via concepts@tweakers.net, zodat je een ticket kan kopen voor een gereduceerd tarief van 75 euro.