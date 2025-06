Fysieke ondersteuning bij EcoCare voor eenfasige ups van Schneider Electric

Schneider Electric, producent van APC ups'en, introduceert in samenwerking met Ingram Micro in Nederland - als eerste land in Europa -EcoCare voor eenfasige ups (230V). Dit betreft volgens het bedrijf een ‘premium service abonnement’ voor organisaties, voor Smart-UPS in edge-netwerken. Tweakers Partners spreekt met Sven van Essen, Energy & Asset Management Consultant bij de Secure Power-divisie van Schneider Electric.

IT'ers en technici hebben vast weleens van een ups gehoord. En nee, dan bedoelen we niet de koerier met het bruingele logo. Een ups, of uninterruptible power supply - in het Nederlands ook wel no-break of ononderbroken stroomvoorziening genoemd - is een apparaat dat bedrijven beschermt tegen stroomuitval door tijdelijk noodstroom te leveren. Het belangrijkste doel van een ups is om te voorkomen dat apparaten zoals computers, servers, netwerkapparatuur en andere kritieke systemen abrupt uitvallen als de spanning wegvalt.

“Dat is cruciaal, omdat een onverwachte spanningsuitval kan leiden tot gegevensverlies, beschadiging van apparatuur en verstoring van bedrijfsprocessen”, aldus Sven. “Als er een spanningsuitval is in het net, houdt de ups de spanningstoevoer naar je IT-apparatuur in stand via de batterijen in het systeem. Nogmaals, dit is hartstikke belangrijk omdat een abrupte spanningsuitval kan leiden tot problemen, zoals het niet meer goed opstarten van IT-apparatuur of het corrupt raken van data. Ups-systemen zien we eigenlijk in bijna alle sectoren, van ziekenhuizen tot kantoorgebouwen. IT is overal, van een klein wandkastje met een paar switches tot grote hyperscale datacenters. De rol van IT in onze digitale economie wordt steeds belangrijker, en daardoor zie je ook dat ups-systemen overal nodig zijn.”

Zo werkt een ups

Een ups werkt door stroom op te slaan in batterijen of door gebruik te maken van andere energieopslagmethoden, zoals een vliegwiel - ook bekend als kinetische batterij - of brandstofcel. Als de primaire stroomvoorziening faalt of fluctueert, bijvoorbeeld door een spanningspiek of -dip, schakelt de ups direct over op de opgeslagen energie zonder onderbreking van de spanningstoevoer naar de aangesloten apparatuur. Hierdoor blijft de apparatuur operationeel voor een korte periode, wat vaak voldoende tijd is om een noodgenerator op te starten of om de apparatuur veilig af te sluiten.

Een ups is essentieel voor bedrijven omdat hij gegevensverlies voorkomt bij spanningsuitval, wat vooral belangrijk is voor datacenters in alle segmenten Een ups is essentieel voor bedrijven omdat hij gegevensverlies voorkomt bij spanningsuitval, wat vooral belangrijk is voor datacenters in alle segmenten. Daarnaast zorgt een ups ervoor dat kritieke systemen blijven draaien tijdens netonderbrekingen, wat continuïteit van bedrijfsprocessen garandeert, vooral in sectoren zoals productie en IT. Hij beschermt apparatuur ook tegen spanningsfluctuaties, wat de levensduur verlengt. Ten slotte biedt een ups tijd om over te schakelen naar alternatieve spanningsbronnen, zodat de bedrijfsvoering ongestoord kan doorgaan bij langdurige spanningsuitval.

Bij ups-systemen wordt vaak gedacht aan grote ondernemingen of instellingen, maar ook kleinere bedrijven hebben er baat bij, stelt Sven: “Het hangt sterk af van de aard van je bedrijfsvoering. Maar we zien bijvoorbeeld in de retail dat een ups-systeem ook voor kleine bedrijven, zoals een kapperszaak of een klein winkeltje, voordelen biedt. Neem bijvoorbeeld een kassasysteem: als dat uitvalt, kunnen vaak geen pintransacties meer worden uitgevoerd. Voor sommige kleine bedrijven kan een eenvoudige ups-oplossing dus cruciaal zijn om omzetverlies te voorkomen.”

“Het draait allemaal om continuïteit. We zien de toegevoegde waarde van ons nieuwe service-abonnement met remote monitoring vooral in omgevingen die geografisch verspreid zijn, zoals zorggroepen met meerdere locaties, bijvoorbeeld bejaardentehuizen. Die worden vaak gemanaged vanuit een centraal kantoor, wat het moeilijk maakt om alle locaties goed te monitoren en beheren. Een dienst als EcoCare biedt dan toegevoegde waarde door ervoor te zorgen dat de continuïteit van al die locaties gewaarborgd blijft. Dit type klant heeft echt baat bij een dergelijke dienst.”

Zo werkt EcoCare voor eenfasige ups

Er zijn logischerwijs meerdere aanbieders van ups-systemen in Nederland. Maar de introductie van EcoCare voor eenfasige ups (230V) door Schneider Electric kan worden beschouwd als een uitbreiding van de traditionele ups-diensten. Dit initiatief biedt niet alleen de basisbescherming en functies die we eerder bespraken, maar voegt daar premium service-elementen aan toe, specifiek gericht op het beheren en optimaliseren van ups-systemen in edge-netwerken. EcoCare voor enkelfasige ups-systemen is recent gelanceerd en een uitbreiding van een bestaande dienst, EcoStruxure Asset Advisor, waarmee het bedrijf al jaren remote monitoring aanbiedt. De EcoStruxure Asset Advisor levert klanten maandelijks rapportages over de gezondheid en status van hun systemen. Uit feedback van klanten bleek echter dat er behoefte was aan een laatste stap: de mogelijkheid om problemen fysiek op te lossen.

Sven: “In mijn ogen bestaat EcoCare voor eenfasige ups-systemen eigenlijk uit twee hoofddelen. Aan de ene kant heb je 24/7 digitale monitoring. Dit betekent dat een netwerkkaart in het systeem wordt verbonden met de Schneider Cloud via een gateway, waardoor een servicehub mee kan kijken naar de statussen en alarmen binnen de systemen. Door de toevoeging van monitoring en data-analyse kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun energiegebruik, de gezondheid van hun ups, en potentiële risico’s. Dit maakt het mogelijk om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over energiebeheer en onderhoud.”

Een ups monitort een heleboel parameters, zoals de elektrotechnische basisgegevens: spanning, Door de toevoeging van monitoring en data-analyse kunnen bedrijven inzicht krijgen in hun energiegebruik, de gezondheid van hun ups en potentiële risico’s. stroom, vermogen, enzovoort. Daarnaast monitort de ups zijn eigen regelgedrag, want het is in feite een omvormer die wisselspanning omzet in gelijkspanning, en andersom. Als er iets misgaat in dat regelgedrag, kan de ups dat detecteren. Het kan om een interne fout gaan, maar ook om iets externs, zoals overbelasting. In sommige gevallen kan een fout vanzelf verdwijnen als de oorzaak verdwijnt, maar soms is er een fysieke actie nodig, zoals het vervangen van een batterij.

“Aan de andere kant is er bij ons de fysieke vorm van dienstverlening, wat inhoudt dat als een probleem niet op afstand kan worden opgelost, er iemand ter plaatse komt voor troubleshooting en om indien nodig componenten of zelfs het hele systeem te vervangen.”

Moet er dan voor ieder wissewasje iemand langskomen? “In principe zijn de ups-systemen zelf al behoorlijk geavanceerd als het gaat om zelfdiagnostiek. Ze monitoren veel verschillende datapunten en herkennen afwijkende waarden”, zegt Sven. “Wanneer er iets gebeurt dat niet hoort, geeft het systeem meestal een alarm, waarna je direct een melding krijgt waar je op kunt reageren. In veel gevallen is het al mogelijk om op afstand een diagnose te stellen, dankzij de intelligentie die in de systemen is ingebouwd. Maar als het probleem complexer is, kan het nodig zijn dat iemand ter plaatse komt voor verdere analyse.”

Cybercriminaliteit

De laatste tijd vallen bedrijven steeds vaker ten prooi aan hacks, cybercriminaliteit en ransomware, vooral in sectoren die gevoelig zijn voor aanvallen van kwaadwillende actoren. Binnen de sector waarin Sven van Essen werkzaam is, staat de veiligheid van systemen en diensten centraal, vooral wanneer het gaat om cloud-gebaseerde oplossingen. “Het waarborgen van de veiligheid is bij ons een topprioriteit, en dit wordt onder andere gerealiseerd door te zorgen dat de datastroom via de systemen enkel in één richting verloopt: van de ups via de gateway naar de cloud. Dit eenrichtingsverkeer beperkt de risico’s aanzienlijk, omdat het voorkomt dat gegevens terug de systemen in kunnen stromen“, aldus Sven.

Daarnaast werkt Schneider Electric volgens de hoogste veiligheidsstandaarden op het gebied van cyberbeveiliging, zegt hij. “Dit houdt soms in dat de firmware van de netwerkkaart geüpdatet moet worden om eventuele bugs te verhelpen en de beveiliging up-to-date te houden. We hebben een speciaal cybersecurityteam dat zich volledig richt op het naleven van cybersecuritystandaarden en -certificeringen om zo de hoogst mogelijke veiligheid te bieden. Het belangrijkste is dat iedereen begrijpt wat er gebeurt en hoe de verbindingen tot stand komen. We halen enkel gegevens uit de ups en maken ze zichtbaar op een service op locatie, zonder dat het op afstand het ups-systeem kan beïnvloeden.”

Kritische toepassingen en applicaties

Sven verwacht veel van het nieuwe abonnement. “Mijn verwachting, of misschien beter gezegd mijn hoop, is dat we deze service bij zeker de helft van de systemen die op de markt komen, erbij verkocht krijgen. Ups-systemen worden al jarenlang verkocht en komen terecht in allerlei verschillende bedrijven, panden en ruimtes. Vaak maakt een ups onderdeel uit van het IT-beheer, wat meestal valt onder de verantwoordelijkheid van een IT-manager. Het probleem dat we vaak zien, is dat IT’ers niet altijd de kennis of interesse hebben in het beheren van stroomvoorzieningen. Zij zijn vooral bezig met hun kernactiviteiten op het gebied van IT. Daarom denk ik dat de toegevoegde waarde van onze service erin zit dat wij dat deel van hun werk uit handen nemen, zodat zij zich kunnen concentreren op wat ze goed kunnen. Daarom verwacht ik dat de penetratiegraad van deze service bij nieuwe systemen vrij hoog zou moeten kunnen zijn.”

“Als je een ups-systeem toepast, is dat omdat de toepassing of applicatie altijd kritisch is. Als je een ups installeert en er vervolgens jarenlang niet naar omkijkt, kun je er bijna zeker van zijn dat het systeem niet zal functioneren zoals je wilt op het moment dat er een spanningsuitval is. Daarom luidt mijn advies : als je het doet, doe het dan goed. Zorg ervoor dat je servicekant gedekt is, zodat je de optimale beschikbaarheid van je systeem kunt verwachten. En als je zelf niet de middelen, mensen of kennis hebt om dat te doen, schakel dan de hulp van de fabrikant in. Wij kunnen dat voor je regelen, en dit is de meest ontzorgende manier om dat te doen.”