Nieuwe Tweakers-abonnementen zijn beschikbaar

Vanaf donderdag zijn de nieuwe Tweakers-abonnementen beschikbaar in onze vernieuwde aboshop. We hebben onze abonnementen aantrekkelijker gemaakt en uitgebreid met exclusieve Plus-artikelen. Op deze manier willen we minder afhankelijk worden van onze bestaande verdienmodellen en adverteerders.

Nieuwe abonnementen

Als onderdeel van de abonnementen organiseren we elke maand de abonneeloterij waarbij we leuke prijzen weggeven. Iedereen die nu abonnee is of wordt, kan dit topic volgen om een herinnering te krijgen wanneer er weer een nieuwe loterij is gestart. Deze maand geven we een mooie monitor weg ter gelegenheid van de introductie van Plus.

Tweakers kan niet bestaan zonder de betrokkenheid en bijdragen van onze community. Daarom geeft karma recht op een korting op de nieuwe abonnementen. Deze wordt automatisch toegepast in de aboshop. Meer over de spelregels en de hoeveelheid korting die je krijgt, lees je in de Tweakers faq.

Features Tweakers Hero Tweakers Plus Tweakers Elite Controle over advertenties en thirdparty-trackingcookies ✔ ✔ ✔ Alle karmafeatures, zoals custom css ✔ ✔ ✔ Label bij je username (indien gewenst) ✔ ✔ ✔ Maandelijkse abonneeloterij ✔ ✔ ✔ Jaarlijkse Abonneedag op Tweakers HQ ✔ ✔ ✔ Toegang tot Abonneeforum ✔ ✔ ✔ Voorrang bij kaartverkoop ✔ ✔ ✔ Onbeperkt toegang tot alle Plus-artikelen ✔ ✔ Elite-welkomstcadeau ✔ Twee keer per jaar een leuke goodie ✔ Jaarlijkse executive lunch op Tweakers HQ ✔ Toegang tot Tweakers Awards-evenement ✔ Vermelding op Eliteboard (indien gewenst) ✔

Looptijd Tweakers Hero Tweakers Plus Tweakers Elite 1 maand € 4/mnd € 6/mnd € 19/mnd 1 jaar € 3,50/mnd € 5/mnd € 17/mnd 2 jaar € 3/mnd € 4/mnd € 15/mnd

Veranderingen voor bestaande abonnees

Al onze bestaande abonnees zijn overgezet naar de nieuwe abonnementen. De nieuwe einddatum van het abonnement vind je in dat geval in je accountinstellingen. Tevens ontvang je per e-mail een herinnering wanneer je abonnement bijna afloopt.

Voor bestaande abonnees, abonnees die na 1 december 2020 hebben opgezegd en oud-abonnees van Hardware Info, geldt een speciale aanbieding voor Plus van 3,75 euro per maand. Deze prijs geldt zolang het abonnement loopt en dit abonnement is maandelijks opzegbaar. Let op: zeg je dit abonnement op, dan is deze speciale aanbieding daarna niet meer geldig. Ook op deze aanbieding is karmakorting van toepassing.

Plus-artikelen

In de bètaperiode hebben we geëxperimenteerd met verschillende soorten artikelen en mede dankzij jullie feedback het Plus-aanbod scherper kunnen maken. Dat aanbod bestaat uit uitgebreidere nieuwsberichten, diepgaande achtergrondartikelen, how-to’s en interviews. Speciaal voor degenen die op zoek zijn naar meer verdieping, duiding van actuele onderwerpen en gesprekken met experts. Ook nu de nieuwe abonnementen geïntroduceerd zijn, blijven we bezig met het verder verbeteren van dit aanbod. Heb je hier geen behoefte aan? Geen probleem. We blijven het standaardnieuws en productreviews brengen zoals jullie van ons gewend zijn, voor iedereen, ook zonder account.

Heb je geen Plus-abonnement maar wel een account, dan kun je elke maand gratis drie Plus-artikelen lezen. De artikelen die je kiest blijven daarna onbeperkt toegankelijk, inclusief de reacties. Tijdens de bètaperiode gepubliceerde oudere Plus-artikelen zijn vanaf donderdag alleen met een Plus-abonnement te lezen. Dat geldt niet voor de Plus-artikelen die in juni en tot en met 21 juli gepubliceerd zijn: deze recente artikelen maken we gratis toegankelijk voor iedereen.

Dit .plan kwam donderdagochtend al eerder online, toen de vernieuwde aboshop nog niet actief was. Bij herpublicatie zijn de comments van de ochtend behouden gebleven.