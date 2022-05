Nieuwe e-bikes van Trek testen? Meld je aan voor het Trek Bikes Kick-off-event!

Trek Kick-off-event & coronamaatregelen Tijdens het Kick-off-event worden de dan geldende coronamaatregelen nageleefd. Daarbij stellen wij als eis dat alle aanwezigen zich laten testen op corona, middels een PCR test. Deze PCR test wordt aangeboden door Tweakers. Op deze manier zetten wij een zo coronaproof mogelijk event neer. Tweakers Partners en Trek hebben enorm veel zin in dit event. We houden ons zo goed mogelijk aan de dan geldende regels en hebben het programma daar zo zorgvuldig mogelijk op samengesteld.

De zomer is in volle gang, tijd om weer lekker naar buiten te gaan. Wat is er daarbij leuker dan een fietstocht te maken op een e-bike vol moderne techniek? Het komt dus goed uit dat Trek in samenwerking met Tweakers Partners een kick-off-event en testpanel in één organiseert. Nu een kick-off weer mag - mits iedereen oplet en de regels in acht neemt - staat de organisatie te popelen om met jullie erop uit te trekken.

Daarvoor zijn we op zoek naar vijf communityleden die aanwezig willen zijn op het Tweakers en Trek Bikes kick-off-event in Harderwijk. Na een leuke, leerzame en sportieve dag mogen de aanwezige tweakers twee weken lang aan de slag met een e-bike van Trek. Klinkt dat als fietsbelmuziek in je oren? Meld je dan nu aan!

Kenners weten dat Trek in de fietswereld een naam van faam is. Trek Bicycle Corporation, fabrikant en distributeur van fietsen en fietsproducten onder de merknamen Trek, Electra Bicycle Company, Bontrager en Diamant Bikes (D), is al sinds 1976 verzot op alles wat met fietsen en de fietssport te maken heeft. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Waterloo (Wisconsin, VS), heeft fietsen voor wielerkampioenen ontwikkeld en richt zich op zowel professionele fietsers als amateurs, in alle takken van sport. Trek-fietsen worden verkocht via 1700 onafhankelijke fietswinkels in Noord-Amerika, dochterondernemingen in Europa, Azië en Zuid-Afrika, en distributeurs in 90 landen. De fietsen van Trek worden ontwikkeld in de Verenigde Staten en Nederland en geproduceerd in de VS, Duitsland, Taiwan en China.

Zo ziet het Trek Kick-off-event eruit

Een van de ontwikkellocaties van Trek is gevestigd in Harderwijk, waar ook het Nederlandse kantoor van Trek zich bevindt. Op 12 augustus vindt hier het Trek Bikes Kick-off-event plaats. Vijf tweakers mogen er die dag op bezoek - uiteraard met naleving van de dan geldende coronamaatregelen die worden opgelegd vanuit de overheid en Tweakers - en krijgen een uitgebreide presentatie over alle ins & outs van de techniek en de aerodynamica van elektrische fietsen. Uiteraard is er daarbij de mogelijkheid om een letterlijk kijkje te nemen onder de kettingkast - of, beter gezegd: de elektrische-motorkap.

Vervolgens worden de vijf tweakers mee naar buiten genomen voor een mooie tocht door Harderwijk en een stukje van de Veluwe, waarbij ze middels opdrachten ervaring met de verschillende fietsen opdoen. De route eindigt bij een gezellige bar op een terras in Harderwijk. Afsluitend wordt daar geproost op een mooie dag met Trek, de crew en deelnemers, en is er ruimte om de dag door te spreken, na te kaarten over de verschillende e-bikes en tips en ideeën uit te wisselen. Na afloop krijgen de tweakers twee weken lang de beschikking over een e-bike om hem verder te testen en een review te schrijven voor de Tweakers Pricewatch, in ruil voor een mooie incentive. We doen er alles aan om de dag zo veilig mogelijk te laten verlopen, waarbij onder meer voortdurend anderhalve meter afstand in acht wordt genomen.

De elektrische stads- en hybride bikes van Trek

Trek positioneert zichzelf als echte e-bikespecialist en gebruikt alleen aandrijfsystemen die naar eigen zeggen voldoen aan extreem hoge eisen op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en onderhouds- en gebruiksgemak. Daarnaast biedt Trek bij alle e-bikes een levenslange garantie op het frame en twee jaar garantie op de accu.

Trek heeft verschillende e-bikes in het assortiment (racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen), maar tijdens het Kick-off-event worden de city e-bikes ingezet. Deze zijn in de regel bedoeld voor woon-werkverkeer, maar staan ook prima hun mannetje bij recreatief gebruik. Het betreft de Allant+5, Allant+7, Allant+9.9 S, District+7 en Verve+4.

De sportieve Allant+5 is uitgerust met een verende voorvork en een krachtige Bosch Performance CX 250watt/85Nm-unit. De Allant+7, verkozen tot e-bike van het jaar 2020, heeft een geïntegreerde accu in het frame en eveneens een Bosch Performance CX 250watt/85Nm aan boord. De Speed Pedelec Allant+ 9.9 S is een topmodel en verkozen tot e-bike van het jaar 2020 in België. Hij is uitgerust met een high-end carbonframe en dito onderdelen, aangedreven door het trapondersteuningssysteem van Bosch. De removable integrated battery en alle kabels zijn bij dit model volledig geïntegreerd.



De District+7 wordt gepositioneerd als een onderhoudsarme e-bike die speciaal is ontwikkeld voor stadsforenzen. De Gates CDX-riemaandrijving is duurzamer dan een standaardketting, vrijwel onderhoudsvrij en zeer geruisloos tijdens het fietsen. De geveerde voorvork en zadelpen moeten bijdragen aan een hoog comfort tijdens de ritjes.

Ten slotte is er de Verve+4, volgens Trek de meest comfortabele city e-bike. Dit model heeft een removable integrated battery en is optioneel uit te rusten met een range boost power pack-accu van 500Wh. De Kiox-controller toont alle rijgegevens, ondersteunt bluetooth-connectie en heeft een ingebouwde antidiefstalfunctie. De Forklight 3.0 met geïntegreerde 50 lux sterke verlichting en 40mm-veerweg maken hem helemaal af.

Trek Bikes event 12 augustus 11.00 - 11.30 | Ontvangst kantoor Trek Bikes

11.30 - 12.15 | Presentatie

12.15 - 12.45 | Lunch

13.15 - 15.45 | Fietsroute befietsen

16.30 | Einde event

Zo meld je je aan voor het Kick-off-event en doe je mee met het Tweakers-testpanel

Ben jij liefhebber van fietsen, in voor een dagje e-biken in en rondom Harderwijk en lijkt het je leuk om een review te schrijven over een e-bike van Trek? Vul hieronder de poll in en geef aan welke fiets je zou willen testen. Uit alle reacties op de poll selecteert Tweakers willekeurig vijf winnaars. Na afloop van het testen gaat de fiets retour en ontvangen de testers een goodiebag en een Bol.com-bon ter waarde van 100 euro.

Wil jij aanwezig zijn bij het Kick-off-event van Trek? Poll Ja, ik meld me aan voor het event en wil graag de Allant+5 testen.

Ja, ik meld me aan voor het event en wil graag de Allant+7 testen.

Ja, ik meld me aan voor het event en wil graag de Allant+9.9S testen.

Ja, ik meld me aan voor het event en wil graag de District+7 testen.

Ja, ik meld me aan voor het event en wil graag de Verve+4 testen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 21 juli 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 29 juli juli 2021 23:59 uur, alleen via de poll.

Je gaat akkoord met filmopnamen.

De geldende coronamaatregelen worden nageleefd en vooraf wordt een PCR test uitgevoerd die wordt aangeboden door Tweakers.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen. De winnaars krijgen uiterlijk 30 juli 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Speciale voorwaarden voor de 9.9S: Tweakers en Trek zullen zorgdragen voor een helm om te lenen en de fiets is voorzien van een kenteken. Een bromfietsrijbewijs (type AM) is voor deze fiets verplicht.

Na het publiceren van de review gaat de fiets retour en krijgt de tester een goodiebag en Bol.com-bon ter waarde van 100 euro. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers. Medewerkers van Tweakers en Trek zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.