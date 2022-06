Update Tweakers-abo's: aanbod van Plus en overgang voor bestaande abonnees

Eind vorig jaar kondigden we de bèta van Tweakers Plus (toen nog Premium) aan. De afgelopen vijf maanden hebben we mede dankzij jullie feedback geëxperimenteerd met artikelen en verder kunnen werken aan het Plus-abonnement. Rond eind juni, begin juli zetten we de volgende stap: we zetten de nieuwe abonnementen live, mits natuurlijk alles volgens planning gaat. In dit .plan vertellen we graag wat dat betekent voor de Plus-artikelen die nu nog gratis zijn, wat bestaande en nieuwe abonnees hiervan zullen merken én wat we sinds de laatste update in februari hebben verbeterd.

De artikelen van Plus

We maken het Plus-aanbod scherper met behulp van feedback, data en redactionele aanpassingen. Zoals jullie gezien hebben, bestond en bestaat dat aanbod tijdens de bèta uit nieuws, achtergronden, interviews, how-to's en columns, herkenbaar aan de badge.

Sommige lezers gaven aan dat ze het onderscheid tussen regulier nieuws en Plus-nieuws in de listing duidelijker wilden zien. Dit onderscheid maken we daarom al helder in de titel; die wijkt af van de doorsnee koppen, waarin we alleen een nieuwsfeit melden. Ook zijn Plus-nieuwsberichten uitgebreider dan het overige nieuws. Achtergronden zijn de kern van het Plus-aanbod, aangezien we met dit soort artikelen duiding bieden en dieper op onderwerpen ingaan. Plus biedt voor abonnees de verdieping als aanvulling op de dagelijkse nieuwsberichten en productreviews, die voor iedereen beschikbaar zijn en blijven. Artikelen waarbij de community een centrale rol speelt, zoals de community-interviews of dit artikel over gasverlaters, zijn geen onderdeel van Plus. Doordeweeks publiceren we als onderdeel van Plus een breed aanbod van verschillende achtergronden, zaterdag is gereserveerd voor langere technische achtergronden en how-to’s.

De how-to’s verschijnen minstens één keer per maand en helpen je technische vraagstukken op te lossen; tijdens de bèta experimenteren we op diepgang en leren we welke onderwerpen zich hiervoor lenen. Interviews kwam je eerder niet vaak tegen op Tweakers. Sinds december hebben we er negen onder Plus gepubliceerd, met een grote verscheidenheid aan geïnterviewden.

De columns werden vaak goed gelezen en kregen veel comments, maar we zien dat de waardering achterbleef bij de andere artikeltypen. Daarbij zijn we zelf ook nog niet tevreden over hoe we invulling hebben gegeven aan dit artikeltype. Wellicht keert het nog een keer terug, maar voor nu maken de columns geen deel meer uit van het aanbod en bij de start van Plus dus ook niet.

Aan alle vormen van artikelen hebben we getweakt. Dat blijven we ook doen en dagen onszelf uit om een aantrekkelijk, actueel en compleet aanbod te publiceren.

Livegang

We streven ernaar om eind juni of begin juli de nieuwe abonnementen live te zetten. De precieze datum kondigen we aan op de frontpage zodra die bekend is. Vanaf de livegang is de bètaperiode ten einde en kunnen alleen abonnees met minimaal een Plus-abonnement onbeperkt Plus-artikelen lezen. Heb je dit abonnement niet maar wel een account, dan krijg je toegang tot een aantal gratis Plus-artikelen per maand. Het precieze aantal wordt nog bepaald en maken we in de volgende update bekend. De artikelen die je kiest, blijven daarna onbeperkt toegankelijk.

Prijzen en features van de nieuwe abonnementen

De maandprijzen en features van de nieuwe abonnementen blijven zoals we ze eerder hebben aangekondigd:

Features Tweakers Hero Tweakers Plus Tweakers Elite Controle over advertenties en thirdparty-trackingcookies ✔ ✔ ✔ Speciaal labeltje bij je username (indien gewenst) ✔ ✔ ✔ Alle karmafeatures, zoals custom css ✔ ✔ ✔ Abonneedag ✔ ✔ ✔ Speciale winacties, voorrang bij kaartverkoop en toegang tot abonneeforum ✔ ✔ ✔ Onbeperkt toegang tot Plus-artikelen ✔ ✔ Elite welkomstcadeau ✔ Executive lunch op HQ ✔ Toegang tot Tweakers Awards-evenement ✔ Vermelding op Eliteboard (indien gewenst) ✔

Looptijd Tweakers Hero Tweakers Plus Tweakers Elite 1 maand € 4/mnd € 6/mnd € 19/mnd 1 jaar € 3,50/mnd € 5/mnd € 17/mnd 2 jaar € 3/mnd € 4/mnd € 15/mnd

Karmakorting

In onze vorige update hebben we bekendgemaakt dat karmapunten recht geven op een korting op het abonnement. Dit werkt als volgt: op het moment van afsluiten van één van de nieuwe abonnementen, wordt bepaald hoeveel korting je krijgt. Gedurende de looptijd van het abonnement wordt de korting niet aangepast, dat gebeurt pas weer bij een verlenging. Mocht het puntenaantal bij verlenging lager liggen dan bij de instap, dan behoud je de oorspronkelijke korting. Onlangs is er een herberekening van karmapunten uitgevoerd op basis waarvan we de kortingen zullen bepalen. Deze zogenaamde staffels maken we daarom later bekend.

Wat er voor bestaande abonnees verandert

Veel van jullie zijn al jarenlang lid en we zijn dan ook erg blij met jullie steun aan Tweakers. De huidige abonnementsvormen, inclusief het Supporter-abonnement, komen te vervallen en kun je na de livegang van de nieuwe abonnementen niet meer afsluiten. We vinden het belangrijk bestaande abonnees een aanbod te doen dat minstens zo goed is als de nieuwe abonnementen. Dat betekent het volgende:

Alle bestaande abonnees behouden tot het einde van hun looptijd hetzelfde tarief. Bijvoorbeeld: heb je in maart 2021 een jaarabonnement afgesloten, dan behoud je je abonnement en tarief tot maart 2022.

We gaan Supporter-abonnees voor hun resterende looptijd kosteloos upgraden naar het nieuwe Hero-abonnement.

We gaan Hero-abonnees voor hun resterende looptijd kosteloos upgraden naar het nieuwe Plus-abonnement.

Elite-abonnees krijgen toegang tot alle features van beide abonnementen, plus twee maanden cadeau bovenop hun resterende looptijd. Bij de volgende verlenging ligt er een nieuw tweaker-waardig cadeau voor Elite-abonnees klaar.

Zodra je huidige abonnement afloopt, stopt het automatisch. Je kunt dan een nieuw abonnement afsluiten op Hero, Plus* of Elite. Hierop zijn ook de nieuwe abonnementsvoorwaarden en betaalmethoden van toepassing.

* We hebben een speciale aanbieding voor alle bestaande abonnees, oud-abonnees die sinds de aankondiging van de bèta (1 december 2020) hebben opgezegd en Hardware Info-abonnees die hun account hebben gekoppeld. Deze abonnees kunnen een Plus-abonnement van 3,75 euro per maand afsluiten dat maandelijks opzegbaar is.

Alle bestaande abonnees ontvangen persoonlijk bericht over hun abonnement zodra de datum van livegang bekend is.

Verdere aanpassingen naar aanleiding van jullie feedback

Door jullie vele opmerkingen, suggesties, vragen en zorgen hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd:

We zijn overgestapt naar een nieuwe betaalprovider die meer flexibiliteit biedt met onze betaalmethoden voor nu en richting de toekomst.

Interne links naar Plus-artikelen zijn nu herkenbaar aan het Plus-label, bijvoorbeeld: De beste beeldinstellingen voor je tv.

Er komt een aparte pagina voor Plus-artikelen met een verwijzing vanaf de frontpage. Daarvoor wordt nu gebruikgemaakt van een tag, maar dat is niet ideaal dus hier volgen nog aanpassingen op.

Al onze abonnementen zijn sinds vorige maand standaard vrij van thirdpartycookies en thirdpartytracking.