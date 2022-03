Tweakers start met een bètatest voor een Premium-aanbod

We vroegen in dit bericht wat jullie van Premium vonden, en daar hebben jullie ruimschoots gehoor aan gegeven. Dank daarvoor. Uiteraard lezen we alle opmerkingen, kritiek, suggesties, zorgen, enzovoorts, maar we kunnen daar helaas onmogelijk individueel op antwoorden. In het Premium-discussietopic op het forum heeft Tweakers-hoofdredacteur Wout Funnekotter een uitgebreide reactie gegeven. Daarnaast hebben we de FAQ uitgebreid naar aanleiding van jullie vragen en hebben we de belangrijke reacties in het topic gepinned.

Tweakers begint dinsdag met een bètatest voor een Premium-aanbod. In de periode van deze test krijgen gebruikers met een account die ingelogd zijn, toegang tot extra artikelen. Deze artikelen zijn een aanvulling op het bestaande nieuws en de productreviews.

Al jaren heeft Tweakers abonnementen. We hebben in de afgelopen jaren het afsluiten van deze abonnementen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt en de inhoud ervan aantrekkelijk gemaakt met extra's, zoals een magazine, badges voor abonnees, winacties, abodagen en voorrang bij kaartverkoop van evenementen.

Het streven van Tweakers is om meer te bieden met abonnementen. Als onderdeel van dat streven om waarde toe te voegen, willen we daarom nu een abonnement testen rondom redactionele artikelen. We denken dat er een grote groep lezers onder jullie is, die behoefte heeft aan extra artikelen. Voor hen hadden we in de afgelopen drie jaar het Tweakers Magazine, gecombineerd met het Hardware Info-magazine, maar zoals in september aangekondigd, stopt dat papieren tijdschrift in december.

Duiding en diepgang

Met nieuws brengen we jullie snel op de hoogte van actuele techontwikkelingen, en met onze productreviews en round-ups proberen we jullie een zo goed mogelijk beeld te geven van de prestaties van producten. Dat blijven we uiteraard doen. Daarnaast gebeurt er zoveel op techgebied, dat er ruimte is om jullie beter te informeren over ontwikkelingen, met bijvoorbeeld meer diepgang en duiding, en met unieke informatie die je niet elders leest.

Daar investeren we in. Met een uitbreiding van de redactie met nieuwe redacteuren en freelancers, en met aanpassingen in onze werkwijze. Met Premium-artikelen willen we jullie dagelijks beter op de hoogte brengen, met nieuws dat meer brengt, door dieper in onderwerpen te duiken, experts te spreken en duiding toe te voegen. Premium blijft niet beperkt tot nieuws; we willen jullie ook beter informeren over tech met technische achtergronden, how-to's, columns en interviews.

Heb je hier geen behoefte aan? Geen probleem. We blijven het standaardnieuws en productreviews brengen zoals jullie van ons gewend zijn, voor iedereen, ook zonder account. En ook daarbij blijven we naar jullie luisteren en het aanbod verbeteren.

Voorbeeld hoe Premium-artikelen te herkennen zijn, met Premium-badge, en afwijkende kleur en rand.

Het desbetreffende artikel is gepubliceerd in Tweakers Magazine en op de site, en verder geen onderdeel van Premium.

Bètatest voor Tweakers Premium

Wel interesse? Dat is fijn! We beginnen met een bètaperiode waarin iedere gebruiker met een account die ook ingelogd is, onbeperkt toegang krijgt tot alle Premium-artikelen. Als je nog geen account hebt, kun je je registreren om toegang te krijgen. De testperiode geeft ons de gelegenheid om van zoveel mogelijk gebruikers feedback te krijgen en toe te werken naar een aanbod van artikelen waar lezers tevreden over zijn.

De Premium-artikelen zijn op de frontpage te herkennen aan een opvallende badge. Bij de nieuwslisting staan ze achter de titel, bij grotere verhalen prominent linksboven onder de titel. Zo kun je snel scannen of artikelen onder het Premium-aanbod vallen of niet. Graag horen we wat jullie van Premium vinden, zodat we van Tweakers een nog mooier, beter, omvangrijker en diepgaander platform voor de echte techliefhebber kunnen maken.