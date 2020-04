Help ons Tweakers te verbeteren door mee te doen aan ons gebruikersonderzoek

Jullie dagelijkse feedback over de site, de functionaliteit en de content is voor ons enorm waardevol. Om nog meer van jullie te horen en een nog beter beeld te krijgen van jullie behoeften, hebben we een onderzoek opgezet.

Feedback geven jullie ons doorlopend in de reacties, op het Forum, via e-mail en op evenementen, al doen we die laatste nu even niet. Toch weten we dat we daarmee niet jullie allemaal horen, want niet iedereen is even mondig. Vandaar dit onderzoek dat voortborduurt op een traject dat vorig jaar is gestart en waarbij we bijvoorbeeld ook bij gebruikers thuis zijn langsgegaan. Daar zijn interessante inzichten uitgekomen en die willen we nu bij een grotere groep verifiëren.

Deze vragenlijst hebben we expres breed ingestoken. Onze interesse gaat uit naar welke onderwerpen en productgroepen je interessant vindt, hoe je je oriënteert op nieuwe techaankopen en in welke vorm je content graag tot je neemt. Maar ook welke andere sites je graag bezoekt, je koopgedrag, hoe je jezelf binnen de community ziet en welke apparaten je graag gebruikt. De inzichten die we hiermee opdoen, willen we gebruiken voor onder andere redactionele keuzes, plannen voor productontwikkeling en marketing. Het uitgangspunt daarbij is dat wat we doen, zo goed mogelijk aansluit bij jullie behoeften.

Afhankelijk van hoe je de eerste vraag beantwoordt, zijn er ook vervolgvragen die zich richten op mensen die niet direct aan het Tweakers-profiel voldoen. Hoewel we ook meer over deze groep willen weten, betekent dit niet dat Tweakers zich meer op mainstreamgebruikers gaat richten. Integendeel, voor Tweakers zijn we op zoek naar de inzichten over de mensen die echt een passie voor technologie hebben. Dat neemt niet weg dat informatie over andere soorten gebruikers ook nuttig is, bijvoorbeeld voor onze samenwerking met AD Tech.

Het invullen van de vragenlijst duurt zo'n tien tot vijftien minuten. Omdat we begrijpen dat jullie tijd zelfs in deze periode van binnen zitten kostbaar is, verloten we onder de deelnemers een bol.com-cadeaubon van vijftig euro en nog twee Tweakers-goodiebags.

Alvast enorm bedankt aan iedereen die meewerkt.