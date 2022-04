Meld je aan voor het testpanel en maak kans om de Philips 276C8/00 te winnen

De Philips 276C8/00 is een aantrekkelijke monitor voor grafische toepassingen. Het ruime 27-inchscherm met USB-C-aansluiting ondersteunt een resolutie van 2560×1440 pixels. Wil je deze monitor weleens aan de tand voelen? Dat komt mooi uit, want Philips geeft acht Tweakers-communityleden de kans om dit nieuwe scherm te testen.

Doordat er veel wordt thuisgewerkt neemt de behoefte aan grote monitoren toe. Veel mensen vinden het scherm van hun MacBook of laptop voor dagelijks gebruik te klein, zodat ze liever een extern exemplaar aansluiten. De Philips 276C8/00 leent zich goed voor urenlange sessies. Zo toont het ips-paneel in LowBlue-modus minder blauw licht met een korte golflengte, waardoor ogen minder snel vermoeid raken. Verder heeft Philips de monitor voorzien van een antireflecterende coating.

Schermeigenschappen

Zoals je bij een ips-paneel mag verwachten, biedt de Philips 276C8/00 ruime kijkhoeken. Zowel horizontaal als verticaal bedraagt de hoek 178 graden. De maximale resolutie is 2560×1440 pixels bij 75Hz, zodat de pixeldichtheid uitkomt op 109 ppi. Het 16:9-scherm heeft een responstijd van 4 milliseconden. Dankzij ondersteuning voor AMD FreeSync is de Philips 276C8/00 goed met grafische adapters van game-pc’s te combineren. Dankzij een variabele verversingssnelheid ervaren gamers tijdens het spelen vloeiende gameplay.

USB-C-aansluiting met stroomdoorvoer

Aan de hand van de USB-C-aansluiting fungeert de Philips 276C8/00 als een veredeld dockingstation. Naast beeld is deze aansluiting namelijk ook in staat om energie met een vermogen tot 65 watt te transporteren. Hang dus een geschikte laptop of MacBook aan deze monitor en ga meteen aan de slag, terwijl de accu ondertussen wordt opgeladen. Heb je geen systeem met een USB-C-aansluiting? Geen nood, want aan de achterzijde van de voet pronken ook nog een HDMI 1.4- en HDMI 2.0-poort. De laatstgenoemde aansluiting ondersteunt de doorvoer van HDR10-beelden.

Slanke monitor

Weinig ruimte thuis? Dankzij de dunne schermranden en smalle voet neemt het led-scherm niet onnodig veel ruimte in beslag. De dunne randen zijn ook gunstig voor wie meerdere monitoren naast elkaar wil positioneren. De voet zit overigens vast en dit product is dan ook niet compatibel met VESA-monitorarmen.

Ben je enthousiast over deze monitor en wil je hem graag thuis uitproberen?

Vul dan onderstaande poll in en maak kans om de Philips 276C8/00 te winnen. Acht winnaars krijgen het scherm opgestuurd, waarna ze een uitgebreide review in de Pricewatch kunnen schrijven. De testpanelleden mogen het scherm na afloop houden.

Edit: Algemene voorwaarden aangepast met de toevoeging dat er een review gepubliceerd moet worden in de pricewatch en na publiceren van de review de winnaar het product mag houden.



Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 1 december 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 9 december 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaars krijgen uiterlijk 10 december 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na het publiceren van de review mag de winnaar het product houden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Philips zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.