Update Tweakers-abonnementen - Van Premium naar Plus en de maandprijzen

Twee maanden geleden zijn we begonnen met de test met Premium-artikelen voor een nieuw abonnement. Dat leidde tot een flinke hoeveelheid reacties en feedback. Een bèta is niet voor niets een bèta en in de afgelopen maanden hebben we jullie opmerkingen, suggesties, waarderingen (positief en negatief) en andere bijdragen meegewogen bij het aanpassen van onze plannen met het aanbod. Dank voor de vele opmerkingen! De testperiode loopt nog een tijd door, dus we blijven graag jullie feedback ontvangen.

Nog even in het kort: Tweakers is financieel grotendeels afhankelijk van advertenties en de Pricewatch. Wat de prijsvergelijker betreft zijn er risico's met economische schommelingen en concurrentie, terwijl de toekomst van de advertentiemarkt er ook een met tal van onzekerheden is. Dat is allemaal niet nieuw en daarom zoekt Tweakers al jaren naar alternatieve inkomstenbronnen, zoals de Meet-ups. Abonnementen heeft Tweakers ook al jaren. Sterker nog, in 2002 zijn we er al mee begonnen.

In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd de abonnementen op verschillende manieren aantrekkelijker te maken. In 2017 zijn we daarom al begonnen met exclusieve artikelen voor abonnees, maar dan offline, met het Tweakers Magazine. Vorig jaar is besloten dat, met het oog op de toekomst, een papieren tijdschrift niet is waar we het van moeten hebben. Onze kracht ligt online, ook wat de invulling van de abonnementen betreft.

De redactionele artikelen die we testen

Als we meer willen met abonnementen, moeten we meer bieden. Zoals bij de aankondiging in december gemeld, investeren we daarin met onder andere een nieuwe redacteur en een nieuwe werkwijze, waarbij iedere redacteur zijn steentje bijdraagt. In de afgelopen maanden hebben jullie de eerste resultaten gezien in de vorm van artikelen die we voorheen niet, sporadisch of op een andere manier brachten.

We testen momenteel het brengen van nieuws dat meer onderzoek vereist, achtergronden met duiding bij actuele trends en ontwikkelingen, verdiepende technische achtergronden, interviews, how-to's en columns als onderdeel van een abonnement. Een overzicht van het voorlopige resultaat wat nieuws betreft vind je hier en de achtergrondartikelen zie je hier. We gaan dus vaker op zoek naar onderwerpen waar je elders niet of nauwelijks over leest, zoals de eerste internationale 400Gbit/s-verbinding, en informeren je uitgebreider hoe het zit met actuele onderwerpen, zoals de Solarwinds-hack. We proberen interessante personen uit de techwereld te strikken voor interviews, zoals Troy Hunt, en helpen je op weg met bepaalde tech, zoals 3d-printen. Sommige artikelen brachten we al eens in vergelijkbare vorm, maar we doen het nu veel meer, op structurele basis. Zo hopen we met een aantrekkelijk aanbod te komen, vergelijkbaar met een maandelijks tijdschrift, maar dan actueler, online en met meer artikelen.

We testen deze artikelen op populariteit en waardering om te achterhalen in welke mate ze invulling geven aan een behoefte van lezers. Naast data die we hierover hebben, wegen we beargumenteerde comments mee. Aan het eind van de testperiode moeten onder andere de criteria van de artikeltypen verder aangescherpt zijn, moet duidelijk zijn waar de balans tussen diepgang en hoeveelheid ligt, en moet de waarde van het artikeltype in de mix van het aanbod helder zijn.

Zoals we beloofd hebben, blijft het nieuws zoals we dat brachten, plat gezegd het 'standaardnieuws', voor iedereen beschikbaar en hetzelfde geldt voor productreviews en round-ups. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven.

Aanpassingen op basis van feedback

Waar staan we nu met het aanbod? Naar aanleiding van de feedback vanuit de community hebben we een aantal suggesties onderzocht en daar inmiddels een besluit over genomen.

Ten eerste de naam: Premium wordt Plus . We kregen veel opmerkingen dat Premium te veel (negatieve) associaties oproept met grote commerciële nieuwsmerken. De term Plus sluit beter aan op wat we met de abonnementen willen bieden. Het nieuws en de reviews zoals jullie die gewend zijn, blijven gratis. Plus-artikelen zijn extra voor de abonnees. Voorlopig zien jullie nog even de oude naam, maar we zijn bezig de badges en andere uitingen aan te passen naar 'Plus'.

Karmapunten geven korting op het abonnement. Wie veel bijdraagt aan Tweakers, moet daarvoor beloond worden. Dit was een veelgehoorde opmerking en daar geven we graag gehoor aan. We zijn de inzet van karma voor Plus aan het uitwerken en melden op een later moment meer details.

Advertenties uitzetten is ook een standaardonderdeel van de nieuwe abonnementen. Helaas kunnen we reclame bij podcasts en bij de video's van Tweakers (nog) niet uitzetten voor Tweakers-abonnees, vanwege de afhankelijkheid van derde partijen. Bij podcasts werken we eraan om dat mogelijk te maken; bij YouTube hebben we dat geprobeerd, maar daar bleek dat voor ons niet mogelijk.

We vernieuwen alle abonnementen en daarom hebben we bij de huidige Hero-abonnementen kritisch gekeken naar de relevante features. Een aantal nauwelijks gebruikte of inmiddels overbodig geworden functies is geschrapt, om techdebt weg te werken en onderhoud te kunnen verminderen. Het gaat om de grotere kans op prijzen, toegang tot bètafunctionaliteit, live statistieken kunnen inzien en de opslagruimte in fotoalbums. Dit laatste is omdat het kunnen toevoegen van afbeeldingen sinds maart vorig jaar niet langer is voorbehouden aan gebruikers met voldoende karma of een abonnement. We zullen in de toekomst nieuwe functionaliteit toevoegen aan de abonnementen. De huidige plannen zijn dus slechts het beginpunt.

De nieuwe abonnementen na livegang

In het komende model hebben we de abonnementen Hero, Plus en Elite. Het Supporter-abonnement vervalt. De steun van die abonnees ervoeren we zelf als enorm waardevol, dus dank aan iedereen die Tweakers al die tijd als Supporter een duw in de rug wilde geven. De praktijk was helaas dat dit bannervrij-abonnement niet rendabel was. Wie meer informatie wil over de keuze om te stoppen met Supporter en de huidige positie van abonnementen wat inkomsten voor Tweakers betreft, vindt deze bij de gepinde reacties in het feedbacktopic voor Tweakers Premium Plus.

De namen en inhoud van de komende nieuwe abonnementen zijn als volgt:

Features Tweakers Hero Tweakers Plus Tweakers Elite Reclame uitzetten ✔ ✔ ✔ Speciaal labeltje bij je username (indien gewenst) ✔ ✔ ✔ Alle karmafeatures, zoals custom css ✔ ✔ ✔ Abonneedag ✔ ✔ ✔ Speciale winacties, voorrang bij kaartverkoop en toegang tot abonneeforum ✔ ✔ ✔ Onbeperkt toegang tot Plus-artikelen ✔ ✔ Elite welkomstpakket ✔ Executive lunch op HQ ✔ Toegang tot Tweakers Awards-evenement ✔ Vermelding op Eliteboard (indien gewenst) ✔

De prijzen per maand van de nieuwe abonnementen

De prijzen van de komende abonnementen zijn mede vastgesteld op basis van feedback die we van jullie hebben ontvangen en inzichten uit de markt. Het huidige Hero-abonnement van 3,75 euro per maand is een jaarabonnement; dat gaat straks 3,50 euro per maand kosten. Wie kiest voor een Hero-maandabonnement betaalt met 4 euro iets meer. Tweakers Plus biedt hetzelfde als Hero, aangevuld met onbeperkte toegang tot de Plus-artikelen, voor 6 euro bij afname van een maand, 5 euro per maand bij een jaarabonnement en 4 euro per maand bij een tweejarig abonnement. De nieuwe abonnementen gaan in na het aflopen van de bètatest. De prijzen per maand worden als volgt:

Looptijd Tweakers Hero Tweakers Plus Tweakers Elite 1 maand € 4/mnd € 6/mnd € 19/mnd 1 jaar € 3,50/mnd € 5/mnd € 17/mnd 2 jaar € 3/mnd € 4/mnd € 15/mnd

Huidige Tweakers-abonnees krijgen een speciale aanbieding voor de nieuwe abonnementen. Ook Hardware Info-abonnees ontvangen een speciale aanbieding als ze hun account gekoppeld hebben.

Maandelijks enkele gratis Plus-artikelen

We zijn momenteel bezig met functionaliteit om ook niet-abonnees straks de mogelijkheid te bieden een aantal Plus-artikelen naar keuze gratis te lezen. De artikelen die lezers kiezen, blijven daarna onbeperkt toegankelijk.

Betaalmodule - Onze huidige paymentprocessing-api is heel beperkt en oud. We zijn momenteel de back-end aan het tweaken, nieuwe aboplannen aan het maken, de prijzen aan het updaten en de logica van termijnen en kortingen aan het implementeren.

Plus verbergen - Afgezien van de mogelijkheden die custom css biedt, wordt het verbergen van Plus geen functionaliteit die we gaan aanbieden. We hebben geprobeerd de Plus-artikelen aan de ene kant subtiel als zodanig te onderscheiden, en deze aan de andere kant duidelijk genoeg te markeren, zodat iedere bezoeker kan besluiten ze wel of niet aan te klikken. Dit is voor niet-abonnees belangrijk om te kunnen bepalen of een artikel een van hun gratis Plus-artikelen wordt.

Reacties - De reacties onder Plus-artikelen zullen alleen beschikbaar zijn voor abonnees of gebruikers die een van hun gratis artikelen lezen. Hier waren vragen over van communityleden. We hebben de verschillende opties op het forum benoemd en daar feedback over gevraagd, met deze uitkomst als resultaat.

De verdere duur van de bèta

Aan het begin van de bètaperiode gaven we aan dat deze naar verwachting twee tot drie maanden zou duren. Inmiddels zijn we twee maanden onderweg en is duidelijk dat het meer tijd gaat kosten om alle aanpassingen die we willen doen, ook door te voeren. Vooral de veranderingen in de opzet en beschikbaarheid van de nieuwe abonnementen en de betaalmodule zijn complex. We verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar ver genoeg te zijn om de bètaperiode te beëindigen en de stap naar volledige livegang te zetten. Verdere details daarover geven we op een later moment. Dit geeft ons ook de nodige tijd om verder te onderzoeken welke artikelen aansluiten bij jullie wensen en welke vormen het best gewaardeerd worden.