Beste stuurlui op de bank met Samsung Smart Home

Met het SmartThings-platform zijn duizenden slimme apparaten aan te sluiten en vanuit één app in te stellen. Niet alleen Samsung-apparatuur, maar ook smarthome-apparaten van derde partijen, zoals Philips Hue en IKEA Trådfri. Uniek is dat de gekoppelde apparaten met elkaar kunnen samenwerken. Daar kan de gebruiker zelfs scènes en automations voor instellen. In dit eerste artikel in een serie van twee introduceren we SmartThings. Daarbij laten we zien dat er ook ruimte voor creativiteit is voor de tweaker die net iets meer nodig heeft.

Tegenwoordig is smarthome plug&play. Althans, dat is volgens product manager Victor Verweij de boodschap van Samsung. “Waar domotica en home-control tot een paar jaar geleden alleen wat voor de techies was, is het nu echt een alledaags iets aan het worden.” Voor elk huishouden is een smarthome binnen handbereik. Iets wat volgens Victor nog makkelijker wordt gemaakt dankzij de SmartThings-app van Samsung.

Alles vanuit één app

De SmartThings-app is ontstaan uit de SmartThings-startup. Bij Samsung zag men dat veel merken een eigen aansturing met bijbehorende apparaten hebben waarmee de consument zijn of haar eigen smarthome creëert. Dat is niet erg gebruiksvriendelijk volgens Samsung. Zo heeft IKEA de Trådfri-lijn, Philips heeft Hue, er is Google Nest en zo zijn er nog tal van andere domotica-systemen die allemaal hun eigen aansturing gebruiken. Al deze systemen hebben een eigen app die de aansturing van de aangesloten apparaten regelt. Wanneer de consument verschillende apparaten van diverse merken in huis heeft, moet hij dus meerdere apps gebruiken. Terwijl hij ze ook vanuit een app vanaf de smartphone, tablet, de tv of de Family Hub kan aansturen. Je hebt hierbij toegang tot de verschillende settings van devices en bent niet beperkt tot het alleen aan- of uitzetten van een apparaat, zoals dat wel het geval is bij andere platformen.

De app is natuurlijk heel handig, maar er is ook nog de hardware zoals de hub en de sensoren. Vooralsnog is de hardware in Nederland niet te koop en het is ook niet bekend of dit op een later moment wel gaat gebeuren. Er zullen gebruikers zijn die de hub bijvoorbeeld via Amazon uit het buitenland hebben gehaald. De hub is niet per se nodig, want ook zonder werkt de SmartThings-app en heeft hij een dashboard waarmee de gebruiker alle apparaten in de app kan koppelen.

Smarthome-ready

Bij Samsung legt men liever de nadruk op de toegankelijkheid van het concept achter SmartThings. Victor: “Onze focus is op product-to-product-connectivity binnen het Samsung-portfolio, maar het is ook een open systeem waarin de consument andere producten via onze software op de smartphone kan aansluiten. Dat is het uitgangspunt.” Voordat het zover is, moet het apparaat van de derde partij zijn voorzien van het ‘Works with Smart Things’-vinkje. Die apparaten worden in het Smart Home Lab van het Customer Service Centrum getest en geverifieerd, vertelt Victor. Medewerkers van SmartThings testen de producten onder andere op stabiliteit, gebruikersgemak, koppeling en onboarding om te checken of ze voldoen voor de certificatie. “Inmiddels zijn al meer dan 5.000 ecosystemen van meer dan 2.300 partners door middel van het SmartThings-platform aan te sturen.”

Community

Toch kan het voorkomen dat er producten zijn die het ‘Works with SmartThings’-vinkje nog niet hebben. Daar ligt een uitdaging voor met name de smarthome-enthousiasteling die bereid is nét iets verder te kijken. Voor hem is er de SmartThings Community. “Dat is het speelveld voor de echte tweaker. Het is waar je de gebruikers zult vinden die product X hebben gekocht, dat nog niet geverifieerd is en het vinkje nog niet heeft. Maar in de community zitten de knappe koppen die het apparaat al hebben kunnen koppelen aan het SmartThings-platform en het daarmee dus wel werkend hebben gemaakt, zonder het vinkje.” Victor heeft daar zelf ook enige ervaring mee. “Ik had zelf een lamp van de IKEA Trådfri-lijn. Deze lamp is inmiddels geverifieerd, maar destijds was er nog geen ondersteuning door ons platform. Via een device handler, een stukje script, kon ik de koppeling maken met het online dashboard. Daardoor herkende het dashboard de koppeling met de IKEA-lamp. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en zijn de Trådfri-apparaten van IKEA toegevoegd aan SmartThings.”

De community heeft inmiddels 63 miljoen gebruikers wereldwijd. In de Benelux waren er in oktober 3,1 miljoen gebruikers, terwijl er in januari 2019 nog 1,3 miljoen leden waren, vertelt Tom de Vos, corporate marketing director bij Samsung. “Dit is een significant aantal mensen die elkaar kunnen helpen om content uit te wisselen. Samsung nodigt iedereen uit om de community te verkennen en vooral om er je expertise op los te laten.” Natuurlijk zijn er ook vragen over security die worden besproken. Met al die koppelingen en integraties vraagt de tweaker zich immers af of het allemaal wel veilig is. Volgens Tom de Vos hoeft men zich geen zorgen te maken. In het volgende artikel gaan hij en zijn collega hier iets dieper op in.

Scenes

Tot slot mag duidelijk zijn dat de SmartThings-app verder gaat dan het aansturen van gekoppelde apparaten. De gebruiker kan de apparatuur ook met elkaar laten samenwerken. Victor: “Je kunt bijvoorbeeld instellen dat als je de tv aanzet de gordijnen sluiten en de vaatwasser op de stille stand gaat. Een ander voordeel is dat de beschikbare instellingen veel verder gaan dan alleen aan en uit en dat vanuit de SmartThings-app veel meer variabelen zijn te bedienen.” Volgens Tom de Vos gaat het nog een stapje verder en kan de gebruiker eigen scenes instellen. “Want binnen die product-connectiviteit werken deze het beste. Bijvoorbeeld in het geval van home-entertainment. Hoe organiseer je de perfecte filmavond? Dat doe je bijvoorbeeld door met lampen de perfecte sfeer te creëren, ook al zijn ze niet van Samsung. Er zijn tientallen verschillende scenario’s en onze hoop is dat de klant hier zijn creativiteit op los zal laten en ermee gaat spelen.” Naast de scenes kan de gebruiker ook automations inbouwen. De zogenoemde ‘If This Than That’s’ (Ifttt). Hoe dat werkt, komt in een volgend artikel aan bod.

In het volgende artikel gaan we dieper in op hoe het werkt, hoe de connecties aan de softwarekant tot stand komen, of er wel of geen hub nodig is, en hoe het zit met de security op het platform.