Filteren Plus en testresultaten bij vergelijken - Development-iteratie #200

Met nummer 200 hebben we de eerste volledige iteratie van 2021 afgerond. In deze sprint hebben we onder meer de vindbaarheid van Plus-artikelen, voorheen Premium-artikelen genoemd, vergroot en tonen we testresultaten voortaan ook op de vergelijkpagina.

Vindbaarheid Plus

In het .plan van gisteren hebben jullie kunnen lezen dat de naam Premium zal veranderen in Plus. Deze naamsverandering wordt in de komende sprint doorgevoerd.

Afgelopen sprint hebben we het mogelijk gemaakt om op een aantal plekken in de site te zoeken en filteren op Plus-artikelen. Op zowel de nieuws- als de reviewlisting en op de generieke searchlisting is hiervoor het filter 'soort artikel' toegevoegd. Op de reviewlisting bijvoorbeeld vind je via dit filter alle uitgebreide Plus-achtergrondartikelen terug.

Wat hier nog 'Premium' heet, wordt voortaan 'Plus'

Verder zie je Plus-content nu ook herkenbaar terug in de RSS-feeds en in het overzicht van de quicksearchresultaten. In die laatste is het Plus-icoon nu zichtbaar bij de zoekresultaten. In de RSS is voor de titel van het artikel [Plus] toegevoegd.

Testresultaten op vergelijkpagina

Al een aantal jaar worden de testresultaten van het Testlab getoond op de Kenmerken-tab in de Pricewatch. Nu zijn die resultaten ook zichtbaar in de vergelijkfunctionaliteit. Als je een product toevoegt met testresultaten van het Testlab, zie je deze onder de reguliere specificaties. In het groen wordt gemarkeerd welk resultaat uit de test het best is.

Wenslijsten

We hebben een kleine wijziging doorgevoerd bij de wenslijsten. Bij het aanmaken van een nieuwe lijst stond deze standaard altijd op openbaar, waarmee de lijst dus voor alle andere bezoekers inzichtelijk was. Wel kon je de wenslijst zelf als privé markeren. Nu is privé de standaard bij het aanmaken van een nieuwe wenslijst. Uiteraard kun je deze weer op openbaar zetten.

Podcast in menu

Vorige week kwam de alweer 149e aflevering van de Tweakers Podcast uit. Hoog tijd om dit populaire onderdeel een plek te geven in het hoofdmenu. Vanuit het menu klik je nu snel door naar het overzicht, vanwaaruit je alle afleveringen kunt beluisteren.

Techupdate

De afgelopen paar sprints stonden in het teken van het migreren van verschillende Hardware Info-onderdelen naar de infrastructuur van Tweakers. Onder andere is een aantal git repositories opgenomen in onze Gitlab-pipelines, zodat deze automatisch deployed worden.

Verder zijn diverse cronjobs in onze Jenkins-installatie gezet, zodat deze niet de webserver belasten en betere monitoring hebben. Op de planning staat om de HWI-database op onze MySQL-servers te zetten voor meer redundantie en makkelijkere back-ups. Dit heeft wat meer voeten in de aarde, doordat Tweakers gebruikmaakt van Percona en HWI van MariaDB. Het plan is om Tweakers naar MariaDB te migreren, omdat we last hebben van een vervelende Percona-bug in de nieuwste versie, waardoor de database-servers crashen. Daarnaast maakt HWI gebruik van een aantal specifieke MariaDB-functies. Uiteraard moeten we dit nog goed testen en ondervinden of we tegen grote problemen aanlopen.

Iteratie #200

Met dit .plan sluiten we development-iteratie #200 af: toch wel een aardige mijlpaal. Het betekent namelijk dat we een jaar of tien geleden zijn begonnen met het werken volgens scrum. Met de developmentround-up van juli 2011 werd de release van iteratie #1 gedaan.

Alle .plans van deze afgelopen tweehonderd sprints kun je nog teruglezen.