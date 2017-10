Tweakers introduceert tijdschrift voor Hero- en Elite-abonnees

Nee, het is geen 1 april. Na negentien jaar als puur onlineplatform maken we de zijstap naar papier. Op 13 oktober ploft de eerste editie van het Tweakers-magazine bij de Hero- en Elite-abonnees op de mat. En het blijft niet bij één keer; elke twee maanden kunnen ze een nieuwe editie verwachten.

Waarom? Als Tweakers-abonnee heb je allerlei voordelen, zoals controle over reclame, het aboforum, winacties, kortingen en toegang tot bètatests. Dat is echter allemaal digitaal, niet tastbaar, en daar brengen we met dit magazine verandering in. Zie het Tweakers-magazine dus als een extra bedankje aan de Hero- en Elite-abo's, voor hun steun aan ons. De site blijft gewoon de site, met alle content die je gewend bent.

De community is een van de hoofdpijlers van het blad. In elke editie willen we een communitylid belichten met een toffe hobby, een mooie creatie of anderzijds iets interessants te melden. Daarnaast geven we jullie een kijkje in de keuken van Tweakers. Ook verschijnt in elke editie minimaal één achtergrondverhaal voordat het online wordt gepubliceerd. Dat is dus extra content; de nieuwsberichten, reviews en achtergronden die je van ons gewend bent, blijven verder gewoon eerst op de site verschijnen.

We maken dit magazine niet alleen. Zoals je waarschijnlijk weet, zitten Tweakers en Hardware.Info sinds begin dit jaar onder één dak. En sinds die tijd zoeken we naar manieren waarop we elkaar kunnen versterken, terwijl we tegelijk vasthouden aan onze eigen signatuur. Dit is nou zo'n project waarmee dat kan en het Tweakers-magazine is daarom gebundeld met het magazine van Hardware.Info, als flipcover. Je krijgt dus twee tijdschriften in een.

Alle huidige Hero- en Elite-abonnees kunnen het magazine op 13 oktober in de bus verwachten. Word je later abonnee, dan sturen we het magazine gewoon na. Check voor meer informatie over onze abonnementen de aboshop. Het tijdschrift komt ook gewoon in de Ako te liggen, voor 5,95 euro. Je hebt al een Tweakers Hero-abonnement vanaf 3,75 per maand.

Sneak-preview

Om je een indruk te geven zie je hieronder een van de artikelen die je in het magazine zult terugvinden: een interview met chaozz, bekend van zijn Tweakblog en YouTube-kanaal over retrogaming en consolereparaties.

Save the date Abofest

Dit jaar houden we op zaterdag 11 november het jaarlijkse Abofest. Het Abofest is toegankelijk voor alle Tweakers Hero- en Elite-abonnees, en wordt weer een dag met verschillende tech-activiteiten, primeurs, een exclusieve ‘behind the scenes’-blik en prijzen, maar vooral veel gezelligheid. Zorg dat je erbij bent! Binnenkort ontvang je een dm met uitleg hoe je je kunt aanmelden.