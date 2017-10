Releasenotes development-iteratie #116

Onze developers hebben iteratie #116 opgeleverd. De aandacht lag op voor jullie onzichtbaar werk aan het redactionele cms en de implementatie van Thumbor, waarover je twee weken geleden meer hebt kunnen lezen. Verder werden er wat aanpassingen gedaan aan de layout van de redactionele artikelen en bouwden we de door jullie gekozen community pick.

Notificatie bij bod op veiling aan eigenaar van advertentie

In de vorige .plan konden jullie weer stemmen op een community pick. De veruit populairste wens was het kunnen ontvangen van een notificatie als een andere tweaker een nieuw of hoger bod uitbrengt op een veilingadvertentie van jou in Vraag & Aanbod. De feature is vanaf heden beschikbaar. Wil je geen notificaties over veilingen ontvangen, dan kun je deze uitzetten in je notificatie-instellingen.

Layout redactionele artikelen

We hebben een aantal subtiele aanpassingen gedaan in de weergave van de social iconen en metagegevens bij redactionele artikelen. Op smartphones worden de social iconen nu altijd onder het artikel weergegeven. Direct onder de titel van het artikel tonen we de auteur met foto en metagegevens zoals datum en het aantal reacties. Tevens hebben we ervoor gezorgd dat de hero-afbeelding op een smartphone niet meer ingezoomd wordt weergegeven, zodat je de afbeelding in de volle breedte kunt zien.

Op desktops en tablets tonen we de metagegevens en social iconen in reviews links van het artikel, onder de eventuele scorekaart. Voorheen stonden de metagegevens in een regel onder de titel en subtitel van de review. Door deze regel weg te halen kan de header van het artikel wat compacter worden weergegeven. In het nieuws-dagoverzicht hebben we de tekstkolom wat breder gemaakt zodat de breedte gelijk is aan die van de nieuws-detailpagina.

En verder hebben we...