Imageviewer verbeteringen en meer - Development-iteratie #119

Verbeteringen aan de inline imageviewer

Met de release van de vorige iteratie hebben we de inline imageviewer geïntroduceerd. Een deel van de feedback die we daarop hebben ontvangen hebben we verwerkt in deze iteratie (en de rest bewaard voor komende iteraties, maak je maar geen zorgen).

Het openen van de full-screen afbeelding, miste namelijk de functionaliteit om door de afbeeldingen te bladeren. Dit is opgelost door onze lightbox imageviewer hieraan te koppelen. Zo kun je in de vergrote weergave ook door de afbeeldingen bladeren. Voor de mobiele weergave hebben we de lightbox viewer aangepast zodat de afbeeldingen ook daadwerkelijk full screen worden weergegeven op je smartphone en je hier doorheen kunt bladeren.

CKEditor en refactoring van het weergave framework

Ook deze iteratie is het dev-team verder gegaan met het upgraden van de nieuwe editor. Hier hebben we het in de .plans van de vorige iteratie al uitgebreid over gehad. We zijn in ieder geval weer een stapje dichterbij de einddoelen van deze twee projecten.

Tweakers Awards

We hebben deze iteratie voorbereidingen getroffen om het stemproces van de Tweakers Awards te verbeteren. Vorig jaar was het bij een aantal categorieën niet meteen duidelijk waarop je kon stemmen. Dit kwam mede omdat je niet eenvoudig meer informatie over de stemoptie kon vinden zonder dit zelf op te zoeken. Deze feedback hebben we dit jaar meegenomen en daardoor krijg je voortaan bij elke stemoptie een afbeelding te zien en kun je eenvoudig naar het betreffende product of het profiel van de user of het merk browsen om er meer over te weten te komen.

Bugfixes

Door de release van Thumbor werd in sommige gevallen de thumbnail van een afbeelding niet goed gegenereerd. Dit is nu gefixt.