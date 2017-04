Door Bauke Schievink, zaterdag 15 april 2017 10:12, 26 reacties • Feedback

YouTube werkt aan een donkere interface die bijvoorbeeld 's nachts gebruikt kan worden. Deze Dark Mode zit al in de YouTube-website ingebakken, maar moet met een truc worden aangezet, waardoor het waarschijnlijk nog om een test gaat.

De nieuwe Dark Mode kan worden aangezet in Chrome en Firefox, zo ontdekte een YouTube-gebruiker die zijn bevindingen op Reddit postte. De zogenaamde Dark Mode kan aangezet worden door de ontwikkelaarsconsole te openen en daarin het volgende commando in te typen en op enter te drukken: document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE". Na een verversing van de YouTube-website kan via het gebruikersmenu aan de rechterkant de Dark Mode worden geactiveerd. Tweakers heeft kunnen bevestigen dat de methode werkt.

Met de Dark Mode wordt de achtergrond van YouTube zwart gemaakt. Dat moet de interface prettiger aan de ogen maken in donkere omgevingen, bijvoorbeeld bij 's nachts video's kijken. YouTube zelf heeft de feature nog niet publiekelijk aangekondigd, waardoor het waarschijnlijk nog wordt getest. Wanneer Dark Mode naar de 'gewone' versie van YouTube komt, is daarom ook nog niet bekend. Overigens zijn er al wel geruime tijd plugins beschikbaar om de videosite een nachtmodus te geven.