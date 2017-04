Door Sander van Voorst, vrijdag 14 april 2017 21:04, 17 reacties • Feedback

Beveiligingsonderzoekers melden dat de meest recente Shadowbrokers-dump verschillende onbekende kwetsbaarheden in Windows-systemen bevat. Daarbij gaat het vooralsnog om oudere versies, maar lopen alsnog veel systemen risico.

Zo laat Matthew Hickey van beveiligingsbedrijf Hacker House aan Ars Technica weten dat 'dit veruit de meest krachtige verzameling van exploits is die tot nu toe is vrijgegeven'. Verschillende exploits blijken volgens hem gebruik te maken van zero day-kwetsbaarheden in Windows. Hickey heeft er tot nu toe een aantal geanalyseerd. De exploit Eternalblue maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op afstand code uit te voeren op Windows Server 2008 R2. Andere software richt zich op lekken in Windows-versies tot aan Windows 8.

Andere onderzoekers melden soortgelijke bevindingen, onder andere op hun eigen blog en aan Motherboard. De site schrijft dat Microsoft in een reactie heeft laten weten dat het 'de publicatie onderzoek en de nodige stappen zal nemen om zijn klanten te beschermen'. Totdat er een uitgebreide analyse heeft plaatsgevonden van de publicatie zijn de omvang en de gevolgen ervan nog niet te overzien en blijft onduidelijk om hoeveel zero days het daadwerkelijk gaat. De onderzoekers waarschuwen dat door de beschikbaarheid van de tools veel systemen kwetsbaar zijn totdat de nodige patches uitgebracht worden.

De Shadowbrokers hebben vrijdag een nieuwe verzameling documenten online geplaatst. Naast de Windows-exploits bevat de dump informatie over spionageactiviteiten van de NSA en CIA, onder andere in banknetwerken.