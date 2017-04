Door Sander van Voorst, vrijdag 21 april 2017 20:30, 0 reacties • Feedback

Verschillende beveiligingsonderzoekers melden dat zij een stijgend aantal infecties zien met een NSA-implant, die vorige week door de Shadowbrokers werd vrijgegeven als deel van een grotere collectie. Het gaat daarbij om de zogenaamde Doublepulsar-implant.

The Register schrijft dat de Doublepulsar-backdoor wordt geïnstalleerd door gebruik te maken van de Eternalblue-exploit, die eveneens deel uitmaakte van de Shadowbrokers-dump. Onderzoeker Dan Tentler meldt aan de site dat hij door middel van een Shodan-zoekopdracht recentelijk ongeveer 15.000 infecties heeft waargenomen. Onderzoeker Robert Graham zegt dat hij met een uitgebreidere zoekopdracht ongeveer 41.000 infecties kon vaststellen.

Microsoft heeft in maart al een patch uitgebracht voor de kwetsbaarheid die door Eternalblue wordt gebruikt. Dit betekent echter nog niet dat alle kwetsbare systemen deze patch hebben uitgevoerd. Oude versies van Windows, zoals XP en Server 2003, krijgen de beveiligingsupdate niet meer en blijven daardoor kwetsbaar. Tentler schat in dat een aantal script kiddies na de publicatie van de Shadowbrokers zijn begonnen met het infecteren van systemen, wat vrij eenvoudig is.

Overgenomen systemen kunnen onder andere gebruikt worden om spam te versturen, malware te verspreiden of ddos-aanvallen uit te voeren. Een groot aantal van de geïnfecteerde systemen bevindt zich in de Verenigde Staten. Getroffen systemen zijn te herkennen aan de reactie op een bepaalde ping op poort 445. Beveiligingsbedrijf MWR InfoSecurity publiceerde onlangs een analyse van Doublepulsar.