Door Sander van Voorst, dinsdag 30 mei 2017 08:43, 13 reacties • Feedback

De Shadowbrokers, die eerder NSA-exploits online zetten, hebben bekendgemaakt wat de kosten zijn voor hun maandelijkse dump van exploits. Ge´nteresseerden moeten een bedrag van omgerekend 20.000 euro betalen voor de maand juni, over te maken in de Zcash-cryptovaluta.

De Shadowbrokers laten weten dat deelname aan het abonnement voor juni mogelijk is door het overmaken van 100 Zcash naar een bepaald adres. De valuta maakt net als bitcoin gebruik van een openbare blockchain, maar de afzender, ontvanger en de overgeboekte hoeveelheid Zcash blijven onbekend. De Shadowbrokers schrijven dat elke transactie voorzien moet zijn van een e-mailadres voor levering.

Daarop krijgen partijen die het bedrag betaald hebben een mail met een bevestiging en vervolgens een wachtwoord om de dump te ontsleutelen. Wat de inhoud van de aankomende verzameling exploits is, maakt de groepering niet bekend. Vanwege het bedrag dat voor de 'dienst' betaald moet worden, zeggen de Shadowbrokers dat deze alleen geschikt is voor 'high-rollers, hackers en beveiligingsbedrijven'. Zij stellen verder dat de keuze voor Zcash niet vaststaat en dat er voor de dump van juli mogelijk een andere betaalwijze komt.

De Shadowbrokers kondigden de abonnementen eerder deze maand aan. Toen gaven zij voorbeelden van de inhoud van de dumps. Bijvoorbeeld exploits en tools voor browsers, routers en handsets, nieuwe exploits voor Windows 10, gestolen gegevens over Swift-betalingsaanbieders en centrale banken. Daarnaast sprak de hackersgroep van gestolen netwerkdata van Russische, Chinese, Iraanse of Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten en raketprogramma's.

De groepering heeft in het verleden hacktools gepubliceerd die afkomstig zijn van de Equation Group, waarvan wordt uitgegaan dat dit de NSA is. Onlangs publiceerden de Shadowbrokers informatie over Windows-exploits. De exploits werden later vrijgegeven en een ervan, Eternalblue, maakt gebruik van een kwetsbaarheid in het SMB-protocol. Die kwetsbaarheid speelde een belangrijke rol bij de verspreiding van de ransomware WannaCry.